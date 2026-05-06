newstream.cz Reality Černé stavby by nemusely k zemi. Novela budí spor, kritici varují před legalizací nepořádku

Černé stavby by nemusely k zemi. Novela budí spor, kritici varují před legalizací nepořádku

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)
Některé nelegální stavby by podle navrhované změny stavebního zákona nemusely být zbourány, pokud by jejich odstranění způsobilo větší škody než jejich zachování. Ministerstvo tvrdí, že chce chránit majitele, kteří se do problému dostali nevědomky. Odborníci ale varují, že úprava může oslabit stavební kázeň a povzbudit další černou výstavbu.

Černé stavby by v některých případech nemusely být odstraněny. Počítá s tím pozměňovací návrh k novele stavebního zákona, který už projednaly sněmovní výbory a nyní ho má posoudit celá Sněmovna.

Dle návrhu by stavební úřad nemusel nařídit demolici stavby, která sice vyžadovala povolení, ale její odstranění by mělo nepřiměřeně negativní dopad na majitele. Úřad by ji zároveň mohl dodatečně povolit a zkolaudovat, pokud by tím nebyl narušen veřejný zájem ani práva dalších osob. Vlastník by ale i nadále čelil přestupkovému řízení.

Definice černé stavby chybí

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že cílem není omlouvat vědomé obcházení pravidel. Úprava má podle něj rozlišit případy, kdy se majitel dostal do problému neúmyslně. Například koupil nemovitost se stavbou, aniž věděl, že vznikla v rozporu se zákonem. Podle mluvčí MMR Veroniky Lukášové se v praxi také stává, že se až dodatečně zjistí formální chyba, procesní vada nebo problém v původním povolení.

Změnu podporuje i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Podle jeho viceprezidenta Zdeňka Soudného nejde o plošnou legalizaci černých staveb, ale o možnost posoudit, zda stavba skutečně někoho poškozuje a zda by její zbourání nebylo horším řešením.

Michal Nosek: Černá stavba? Kdepak, jen divně nasvícená. Česká specialita jménem „legislativní úklid"

Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly". Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.

Opačný názor má Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle členky jejího představenstva Renaty Zdařilové by návrh vyslal signál, že dodržování stavebních pravidel není nutné brát vážně.

Debatu navíc přiživuje případ ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO. Server Seznam Zprávy upozornil, že na jejím pozemku v Bílině mají stát objekty v rozporu s územním plánem. Mrázová odmítla výzvy opozice k rezignaci i tvrzení, že by navrhovaná změna souvisela s jejími nemovitostmi. Podpořil ji také premiér Andrej Babiš.

Michal Nosek: Černá stavba? Kdepak, jen divně nasvícená. Česká specialita jménem „legislativní úklid“

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh
Návrh vlády, aby se do státního rozpočtu nezapočítávaly výdaje na silnice, dálnice, vodní díla nebo jaderné zdroje, na obranu, nyní leží ve sněmovně a až skončí obstrukce opozice, patrně bude schválen.

Vláda slibovala konsolidaci veřejných financí. Opak bude pravdou. Vláda začne jako státní rozpočet vykazovat úplně jiné číslo, než kolik peněz ve skutečnosti utratí. Státní rozpočet se stane cárem papíru bez vypovídací hodnoty.

Alena Schillerová si zřejmě jako malá dívka myslí, že když zavře oči, svět přestane existovat. Dluh, na který si stát bude muset půjčovat, bude, ať ho vláda nazývá jakkoliv. Hloupý trik s nepočítáním některých výdajů do „rozpočtu“ má jediný důvod. Dává vládě možnost utrácet víc peněz.

Klíčové investice

Vláda tvrdí, že musí investovat do klíčových oblastí, které minulá vláda podfinancovala. To zní hezky, tak budovatelsky. Je to představa Karla Havlíčka, že se k prosperitě proinvestujeme. Samozřejmě, že investice třeba do infrastruktury bude mít na ekonomiku pozitivní vliv.

Jenže vláda už neříká ono B. A sice, že na investice měla najít peníze v rámci rozpočtových pravidel. Ta, jak s oblibou říká Mojmír Hampl, se mají o to víc uplatňovat právě v těžkých časech, kdy je peněz málo. Jinak nemají smysl. Vláda jim nyní smysl bere. Žádná pravidla nyní nebudou. A až bude vláda chtít, pravidla si zase přizpůsobí svým potřebám.

Vláda si svévolnou úpravou, kdy některé dluhy nebude považovat za dluhy, jenom udělala prostor k tomu, že může dál uplácet různé voličské skupiny, zejména důchodce. A tím si zaplatí své další volební vítězství. Zaplatí je penězi dětí současných voličů. Ale to je Babišovi jedno, on už tu nebude.

Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne

Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.

Politikům se často vyčítá, že jsou odtržení od reality. Kumulace funkcí je přesně ten moment, kdy si o takovou kritiku říkají sami. Pokud někdo sedí současně v obecní i krajské samosprávě, případně zvládá ještě další veřejné funkce, musí zaznít jednoduchá otázka. Kdy přesně tu práci dělá pořádně? Starosta, radní, zastupitel nebo krajský politik nemá být sběratelem mandátů a odměn. Každá z těch funkcí znamená jednání, přípravu materiálů, schvalování rozpočtů, kontrolu úřadů, kontakt s občany a odpovědnost za konkrétní rozhodnutí

Argument, že to rozhodli voliči, zní hezky, ale nestačí. Voliči dávají mandát ke službě, ne bianko šek k hromadění placených pozic. Zvolení do více funkcí neznamená, že se člověku zázračně prodlouží den nebo že bude mít dvojnásobnou pozornost, energii a odpovědnost. Pokud jeden člověk vykonává více funkcí najednou, buď je nadčlověk, nebo některou z nich nutně šidí. A pokud ji šidí, proč by za ni měl brát plnou odměnu?

Trest za aktivitu?

Právě proto je snížení odměny při souběhu funkcí naprosto logické minimum. Nejde o trest za aktivitu. Jde o pojistku proti tomu, aby se z veřejné služby nestal systém placené kumulace vlivu. Politici nemohou donekonečna tvrdit, že práce pro obec i kraj je náročná, odpovědná a časově vyčerpávající. A zároveň předstírat, že ji bez problémů zvládnou několikrát najednou.

Veřejnost má právo se ptát, jestli jejich zástupce skutečně pracuje pro obec, pro kraj, nebo především pro svůj vlastní politický životopis. A také má právo chtít, aby se veřejné peníze vyplácely za reálnou práci, ne za politickou všudypřítomnost. 

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

