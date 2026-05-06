Černé stavby by nemusely k zemi. Novela budí spor, kritici varují před legalizací nepořádku
Některé nelegální stavby by podle navrhované změny stavebního zákona nemusely být zbourány, pokud by jejich odstranění způsobilo větší škody než jejich zachování. Ministerstvo tvrdí, že chce chránit majitele, kteří se do problému dostali nevědomky. Odborníci ale varují, že úprava může oslabit stavební kázeň a povzbudit další černou výstavbu.
Černé stavby by v některých případech nemusely být odstraněny. Počítá s tím pozměňovací návrh k novele stavebního zákona, který už projednaly sněmovní výbory a nyní ho má posoudit celá Sněmovna.
Dle návrhu by stavební úřad nemusel nařídit demolici stavby, která sice vyžadovala povolení, ale její odstranění by mělo nepřiměřeně negativní dopad na majitele. Úřad by ji zároveň mohl dodatečně povolit a zkolaudovat, pokud by tím nebyl narušen veřejný zájem ani práva dalších osob. Vlastník by ale i nadále čelil přestupkovému řízení.
Definice černé stavby chybí
Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že cílem není omlouvat vědomé obcházení pravidel. Úprava má podle něj rozlišit případy, kdy se majitel dostal do problému neúmyslně. Například koupil nemovitost se stavbou, aniž věděl, že vznikla v rozporu se zákonem. Podle mluvčí MMR Veroniky Lukášové se v praxi také stává, že se až dodatečně zjistí formální chyba, procesní vada nebo problém v původním povolení.
Změnu podporuje i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Podle jeho viceprezidenta Zdeňka Soudného nejde o plošnou legalizaci černých staveb, ale o možnost posoudit, zda stavba skutečně někoho poškozuje a zda by její zbourání nebylo horším řešením.
Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.
Michal Nosek: Černá stavba? Kdepak, jen divně nasvícená. Česká specialita jménem „legislativní úklid“
Názory
Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.
Opačný názor má Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle členky jejího představenstva Renaty Zdařilové by návrh vyslal signál, že dodržování stavebních pravidel není nutné brát vážně.
Debatu navíc přiživuje případ ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO. Server Seznam Zprávy upozornil, že na jejím pozemku v Bílině mají stát objekty v rozporu s územním plánem. Mrázová odmítla výzvy opozice k rezignaci i tvrzení, že by navrhovaná změna souvisela s jejími nemovitostmi. Podpořil ji také premiér Andrej Babiš.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.