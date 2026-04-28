Glosa Dalibora Martínka: Mrázová prý platila pakatel za obecní byt. No a co
Ministryně Mrázová bydlela v době svého starostování v Bílině v obecním bytě s nájmem v řádu několika tisíc korun, jak nyní „odhalilo“ jisté médium. Má to být vážně nová vládní kauza?
Popravdě, zda bydlí ministr v takovém či onakém bytě, není nic proti ničemu. Mrázová navíc byt získala ještě, než vstoupila do politiky, všechny požadavky na získání nájemního bytu splnila. Tečka. Měla snad z bytu odejít, protože ji lidé zvolili starostkou? Jako za trest? Mrázová nic neporušila, přesto je vláčena médii. Její ministerský plat nijak nesouvisí s tím, kde by měla či neměla bydlet.
Přece i kdyby byl člověk milionářem, nic by mu nemělo bránit bydlet v nájemním bytě. Bílina může být ráda, že se mnoha nájemních bytů nevzdala, jako to například kvůli penězům udělalo mnoho pražských městských částí.
Smysluplná kontrola
Ano, ministři vlády mají být pod veřejnou kontrolou. Ale smysluplnou. Například když ministr zahraničí dělá zemi ve světě svým vystupováním ostudu, je to hodné mediální pozornosti. „Případ“ Mrázová neexistuje. Ministryně nic neporušila, nikoho nepoškodila. Média, která se věnují laciné senzacechtivosti, potom ztrácejí relevanci i v případech, kdyby byla kritika na místě.
Mrázová má na starost stavební novelu. Ta by měla zrychlit bytovou výstavbu v zemi. Zda se tak stane či nikoliv, stojí za pozornost. Jaký bude mít novela dopad se uvidí, developeři nebo stavební firmy zatím vyčkávají, proti centralizaci stavebních úřadů nemají námitky. O skutečnosti, že novela přinese do Česka dostupné bydlení, se dá s úspěchem pochybovat. Pokud však aspoň trochu zrychlí povolování a paragrafy dostanou jednotný výklad, bude to pozitivní posun.
Pokud novela selže, bude důvod ke kritice ministryně. Ten čas zatím nenastal. Její vlastní bydlení není téma, a už vůbec ne nějaká kauza.