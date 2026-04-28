Glosa Dalibora Martínka: Mrázová prý platila pakatel za obecní byt. No a co

Dalibor Martínek
Ministryně Mrázová bydlela v době svého starostování v Bílině v obecním bytě s nájmem v řádu několika tisíc korun, jak nyní „odhalilo“ jisté médium. Má to být vážně nová vládní kauza?

Popravdě, zda bydlí ministr v takovém či onakém bytě, není nic proti ničemu. Mrázová navíc byt získala ještě, než vstoupila do politiky, všechny požadavky na získání nájemního bytu splnila. Tečka. Měla snad z bytu odejít, protože ji lidé zvolili starostkou? Jako za trest? Mrázová nic neporušila, přesto je vláčena médii. Její ministerský plat nijak nesouvisí s tím, kde by měla či neměla bydlet.

Přece i kdyby byl člověk milionářem, nic by mu nemělo bránit bydlet v nájemním bytě. Bílina může být ráda, že se mnoha nájemních bytů nevzdala, jako to například kvůli penězům udělalo mnoho pražských městských částí.

Smysluplná kontrola

Ano, ministři vlády mají být pod veřejnou kontrolou. Ale smysluplnou. Například když ministr zahraničí dělá zemi ve světě svým vystupováním ostudu, je to hodné mediální pozornosti. „Případ“ Mrázová neexistuje. Ministryně nic neporušila, nikoho nepoškodila. Média, která se věnují laciné senzacechtivosti, potom ztrácejí relevanci i v případech, kdyby byla kritika na místě.

Mrázová má na starost stavební novelu. Ta by měla zrychlit bytovou výstavbu v zemi. Zda se tak stane či nikoliv, stojí za pozornost. Jaký bude mít novela dopad se uvidí, developeři nebo stavební firmy zatím vyčkávají, proti centralizaci stavebních úřadů nemají námitky. O skutečnosti, že novela přinese do Česka dostupné bydlení, se dá s úspěchem pochybovat. Pokud však aspoň trochu zrychlí povolování a paragrafy dostanou jednotný výklad, bude to pozitivní posun.

Pokud novela selže, bude důvod ke kritice ministryně. Ten čas zatím nenastal. Její vlastní bydlení není téma, a už vůbec ne nějaká kauza.

Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.

Češi pijí méně, říkají statistiky. Hospody zavírají. „Jdu na jedno“ už někdy opravdu znamená jít na jedno, což je jazykový i kulturní rozvrat. Po generace byla hospoda neformálním parlamentem. Řešila se tam vláda, hokej, ceny másla i metafyzika. Od Poslanecké sněmovny se hospoda lišila hlavně lepším pivem a menším počtem kariéristů.

Dnes místo štamgastů nastupují lidé, kteří po cyklo vyjížďce diskutují o fermentaci kombuchy a místo čtvrtého ležáku touží po ionťáku. Pokrok nelze zastavit. Pivo samo prošlo zvláštní proměnou. Dřív se pilo. Dnes se degustuje. Dřív byl ležák samozřejmost. Dnes má původ, příběh a citrusový dozvuk.

Člověk si někdy nepřipadá, že jde na pivo, ale že vstupuje do marketingového pekla. Jistě, je to zdravější. Národ, který dlouho považoval hydrataci za slabost, objevil vodu. To je jistý posun.

Místo piva internet

Jen s ústupem hospod mizí i zvláštní demokratický prostor, kde vedle sebe seděl zedník, profesor a místní blázen a všichni měli stejné právo mluvit nesmysly. Internet tuto instituci nahradil. Bohužel bez piva a v izolaci, v čemž to je možná problém.

Sociální sítě sice nabízejí nekonečné hospodské řeči, jen bez reality, bez hospodského smradu, bez výčepního a bez okamžiku, kdy někdo po třetím pivu pronese něco tak absurdního, že se celá debata očistí smíchem. To nebyl detail. To byla sociální infrastruktura.

Země, která kdysi povýšila „jít na jedno“ na filozofickou kategorii, dnes počítá kalorie a střídá alkohol s minerálkou a přemílá mantru longevity. To není jen změna vkusu. To není ani reformace. Pro Česko to je dějinný zlom, který přichází ve džbánu s citronem.

Oblíbený zákaznický program Ikea Family prochází zásadní změnou. Řetězec přidá body za aktivitu, ale chce nahnat zákazníky zpět do kamenných prodejen.

Švédský maloobchodní řetězec Ikea po letech mění svůj zákaznický program Ikea Family. Firma dnes oznámila v tiskové zprávě, že bude nově odměňovat zákazníky za aktivitu.

„Ikea Family dlouhodobě patří mezi největší zákaznické programy na světě a v České republice má více než 2,1 milionu členů. Přesto se ukazuje, že velká část z nich nevyužívá všechny výhody naplno. Právě proto přichází Ikea s novým konceptem, který bude dávat členství ještě větší smysl – a především dělat členům radost,“ uvedla firma, která prý chce odměnňovat zákazníky nejen za to, co si koupí, ale i za to, jak se „věnují vylepšování svého domova.“

Je to vcelku zásadní změna strategie – dosud byl program založen primárně na okamžitých výhodách typu sleva na místě, káva zdarma. Nově se zavádí systém věrnostních bodů.

„Členové Ikea Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v Ikea pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager. Za každých utracených 125 korun získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s Ikea.

Jenom v obchodě

Zatímco dříve byly slevy pevně dané aktuální nabídkou, nově si členové nasbírané body vyměňují za kupony podle vlastního výběru za slevové kupony na konkrétní výrobky, či slevy na jídlo v restauraci.

To ale není vše. Firma naznačuje, že určité benefity, které dříve fungovaly i on-line, budou nyní vázány na osobní návštěvu. „Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky v obchodních domech,“ uvádí firma v textu tiskové zprávy.

