Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Česká ekonomika zrychluje. Táhne ji hlavně spotřeba domácností

Česká ekonomika zrychluje. Táhne ji hlavně spotřeba domácností

Česká ekonomika zrychluje. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
iStock
nst
nst

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 2,1 procenta. Růst táhla především domácí poptávka, zatímco zahraniční obchod působil jako brzda. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Analytici přitom podobný vývoj očekávali.

Hlavní motor: domácí poptávka

Meziroční růst byl podle statistiků podpořen výhradně domácí poptávkou. „Zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Také v mezičtvrtletním srovnání hrála klíčovou roli tvorba hrubého kapitálu, která růst ekonomiky podporovala. Naopak zahraniční obchod i zde působil negativně.

Jan Šimek

Nafta je drahá, ale chleba kvůli nám nezdraží, říká Jan Šimek, šéf obří zemědělské firmy

Zprávy z firem

Drahá nafta a drahá hnojiva zhoršují bilanci zemědělských podniků. Zhoršuje jim to možnost investovat do modernizace. Do cen potravin by se to však nemělo promítnout. Kilo chleba stojí padesát korun, cena pšenice z toho představuje asi tři koruny. "Kdyby někdy někdo říkal, že zemědělci zdražují chleba, tak to není možné," říká Jan Šimek, generální ředitel společnosti JTZE, která spadá pod skupinu J&T, obhospodařuje čtyřicet tisíc hektarů půdy a je tak po Agrofertu druhým největším tuzemským zemědělským podnikem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Průmysl a služby se vyvíjejí rozdílně

K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH) nejvíce přispěl průmysl a odvětví zahrnující obchod, dopravu, ubytování a pohostinství. V mezičtvrtletním pohledu byl vývoj odlišný: „Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnila většina odvětví služeb. Negativní vliv měl především průmysl,“ uvedl ČSÚ.

Zaměstnanost stagnuje mezikvartálně

Zaměstnanost se podle statistiků oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila. V meziročním srovnání však vzrostla o 0,7 procenta.

Související

Tereza Greguš: Klienti privátního bankovnictví se mění. Klíčová je stabilita

Tereza Geruš
Trinity Bank - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Privátní bankovní služby mohou klientům nabídnout mnohem osobitější přístup a vedle výnosu se zaměřují také na hodnoty zákazníka. To je důležité zejména v turbulentních dobách, které mohou nabídnout velké příležitosti, ale také značná rizika. „Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává,“ říká Tereza Greguš, senior privátní bankéřka Trinity Bank.

Jak se mění klienti privátního bankovnictví v posledních letech? O co mají největší zájem?

Poslední roky byly mimořádně turbulentní. Pandemie, válka na Ukrajině i vysoká inflace zásadně proměnily způsob, jakým klienti přemýšlejí o svém majetku. Vidíme jasný posun od honby za maximálním výnosem k důrazu na stabilitu a ochranu hodnoty majetku.

Takže se mění i role bankéře…

Klienti dnes hledají partnera, který rozumí riziku, dokáže ho řídit a přemýšlí v dlouhodobém horizontu. Role privátního bankéře se posouvá od nabídky produktů k budování důvěry, sdílení hodnot a vytváření dlouhodobých vztahů. Právě to je oblast, kde Trinity Bank staví svou přidanou hodnotu.

Jaké jsou hlavní dlouhodobé cíle klientů?

Dlouhodobým cílem většiny klientů je vytvořit stabilní a výnosové portfolio, které ochrání hodnotu jejich majetku a zajistí kontinuitu pro další generace. Nejde pouze o výnos, ale o zachování životního standardu rodiny a odpovědné předání majetku.

A krátkodobé?

Krátkodobé cíle se obvykle odvíjejí od aktuální situace na trzích nebo konkrétních životních momentů — využití investičních příležitostí, prodej firmy, změna rodinné situace či významné investice.

Klíčovou rolí privátního bankéře je tyto dva horizonty propojit tak, aby krátkodobá rozhodnutí nenarušila dlouhodobou strategii. V Trinity Bank klademe důraz na konzistenci a disciplínu, které pomáhají klientům procházet i volatilními obdobími bez zbytečných ztrát.

Jaké životní situace klienti s bankou nejčastěji řeší?

Privátní bankovnictví doprovází klienty v zásadních majetkových i osobních milnících. Typicky jde o předání rodinné firmy další generaci, její prodej, vstup dětí do podnikání nebo změny v rodinné struktuře, jako je sňatek či rozvod. V těchto situacích není bankéř pouze finančním poradcem, ale partnerem, který pomáhá hledat řešení citlivá jak po ekonomické, tak lidské stránce. Důvěra a diskrétnost jsou v takových chvílích naprosto zásadní.

Čerpaccí stanicce Orlen

Lukáš Kovanda: Polsko chce zdanit zisky Orlenu. Část mimořádných výdělků ale zaplatili čeští řidiči

Názory

Polská vláda chystá mimořádnou daň na zisky energetických firem v čele s Orlen, která může přinést přes 23 miliard korun. Část zisků, jež mají být nově zdaněny, přitom podle analýzy UBS vznikala i v Česku – díky vysokým maržím na pohonných hmotách, které v březnu i dubnu platili čeští motoristé.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Daří se klienty převádět z tradičních bankovních produktů k aktivnímu wealth managementu?

Ano, ale je to přirozený proces založený na důvěře, nikoli na prodeji. Jakmile klienti pochopí, že aktivní správa majetku přináší větší kontrolu nad rizikem, lepší diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu, začnou ji vnímat jako logický krok. Naší rolí je vysvětlovat souvislosti, nikoli tlačit produkty. Klienti oceňují, že jim pomáháme vytvářet strukturované portfolio odpovídající jejich životním cílům.

Kdo je typický klient privátního bankovnictví Trinity Bank?

Naši klienti jsou úspěšní lidé, kteří svůj majetek vybudovali jako podnikatelé nebo vrcholoví manažeři napříč širokým spektrem oborů. Mnozí stojí za prosperujícími firmami, které postupně předávají dalším generacím. Vyhledávají konzervativní řešení s nízkou volatilitou a pravidelným výnosem, který jim umožňuje plánovat s jistotou a dlouhodobým horizontem. Očekávají individuální přístup, transparentnost a partnerství — hodnoty, na nichž Trinity Bank staví.

Jak se vám daří zhodnocovat majetek klientů?

Se svými klienty se pravidelně setkávám, vyhodnocujeme výsledky portfolií a upravujeme strategii podle vývoje trhu i jejich životní situace. Ve všech realizovaných investicích jsme dosáhli kladného zhodnocení, což vnímám jako potvrzení správně nastaveného přístupu. Průměrně se pohybujeme v rozmezí šesti až osmi procent ročního výnosu. Naší prioritou není maximalizace výnosu za každou cenu, ale stabilní a předvídatelné zhodnocení, které klientům umožňuje plánovat s jistotou.

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio

Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka

Zprávy z firem

Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.

nst

Přečíst článek

Co dnes trh nabízí za příležitosti a jak složité je nacházet v době vysoké volatility?

Volatilita klade vyšší nároky na výběr investic i kontrolu rizika. Naším přístupem není spekulace na krátkodobé pohyby, ale pečlivý výběr kvalitních nástrojů s předvídatelným výnosem. Současné prostředí paradoxně přináší i zajímavé příležitosti — zejména v nástrojích, které profitují z vyšších úrokových sazeb nebo nabízejí stabilní cash flow. Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává.

Je realitní trh stále atraktivní, nebo už přehřátý?

Vždy je klíčové ujasnit si, proč klient nemovitost pořizuje — zda jde o diverzifikaci, ochranu majetku, rodinné zázemí nebo čistě investiční výnos.

V některých segmentech je realitní trh skutečně přehřátý. Pokud klient očekává pravidelný výnos z nájmu, který se pohybuje okolo dvou až tří procent ročně, přestává být ve srovnání s našimi portfolii atraktivní. V rámci investičních portfolií dokážeme nabídnout efektivnější řešení, zejména pokud je cílem stabilní výnos.

Nemovitosti však mohou dávat smysl jako součást diverzifikace — vždy záleží na cíli klienta a celkové strategii správy jeho majetku.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Na český trh vstupuje kampaň projektu FunOn Park, připravovaného rozsáhlého indoor zábavně-technologického areálu v Bratislavě

Dvě Lamborghini ve hře. FunOn Park vstupuje na trh velkou soutěží a láká na zábavní megaprojekt u Bratislavy

Enjoy

Nový projekt FunOn Park spouští kampaň, která poutá pozornost luxusní soutěží o dvě Lamborghini, Rolex nebo dovolenou za 20 tisíc eur. Připravovaný indoor zábavně-technologický park v Bratislavě chce propojit virtuální realitu, motorsport, gastronomii i eventový svět do unikátního celoročního konceptu.

nst

Přečíst článek

Cena pohonných hmot zůstává vysoká

Lukáš Kovanda: Emiráty opouštějí OPEC. Zlevní to benzín v Česku? Zatím spíš naopak

Názory

Odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC na první pohled vypadá jako zpráva, která by mohla časem zlevnit ropu i pohonné hmoty v Česku. Jenže bezprostřední efekt je opačný: světová cena ropy roste a levnější benzin je v nedohlednu. Důvod? Emiráty sice chtějí těžit víc bez omezení diktovaných Saúdskou Arábií, ale klíčový exportní uzel – Hormuzský průliv – zůstává uzavřený.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra

Roman Koděra z J&T Banky: Investice jsou dnes nejlepší ochranou před nejistotou

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Spor mezi Trumpem a Merzem sílí. USA zvažují stažení vojáků z Německa

Spor mezi Trumpem a Merzem sílí
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož rozhodnutí padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu.

Merz v pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k možnému ukončení tohoto konfliktu, v jehož důsledku výrazně vzrostly ceny ropy a dalších surovin.

„Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu, rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa již během prezidentova prvního funkčního období hovořila o snížení jejich počtu zhruba o třetinu, jeho nástupce Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Americký prezident Donald Trump

Trump odmítá íránský mír. Otevření Hormuzu může oslabit USA

Politika

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.

ČTK

Přečíst článek

Trump tento týden kriticky reagoval na Merzovy poznámky, v nichž se německý kancléř negativně vyjádřil o postupu USA v Íránu. Merz uvedl, že „Íránci jsou zjevně silnější, než se myslelo, a Američané zjevně také nemají opravdu přesvědčivou strategii ve vyjednáváních“. Řekl také, že Íránci Spojené státy ve vyjednáváních ponižují.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

Související

Doporučujeme