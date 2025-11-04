Evropští lídři ruší cestu na summit v Latinské Americe. Obávají se reakce Trumpa
Hned několik předních představitelů Evropské unie včetně německého kancléře Friedricha Merze a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se nezúčastní nadcházejícího summitu EU a zemí Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC). Podle informací agentury Bloomberg je důvodem mimo jiné obava z podráždění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Summit, který se uskuteční 9. až 10. listopadu v kolumbijském městě Santa Marta, měl být dalším pokusem o posílení vztahů mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Zdroje obeznámené s přípravami, které cituje agentura Bloomberg, však uvádějí, že setkání se dostává pod tlak kvůli stále tvrdšímu postoji Washingtonu vůči zemím regionu, zejména Kolumbii a Venezuele, které Spojené státy obviňují z podpory drogových kartelů.
Z plánovaných 50 účastnických států potvrdilo účast zatím pouze pět evropských a tři latinskoameričtí lídři. Nízká účast je podle diplomatů způsobena obavami z dopadů rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Jižní Amerikou. Trump v posledních týdnech posílil vojenský tlak na Venezuelu a uvalil sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra, což vyvolalo kritiku v regionu.
Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius uvedl, že Merz se akce nezúčastní kvůli „nízké účasti ostatních hlav států a vlád“. Evropská komise na dotazy médií zatím nereagovala.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat jaderné zbraně, stejně jako to podle něj dělají ostatní země. Čínské ministerstvo zahraničí Trumpovo tvrzení odmítlo s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět, píše web stanice CBS News. Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvádí stanice BBC.
Summit EU–CELAC má přitom spojit bloky, které dohromady představují 50 zemí a 21 procenty světového HDP. Diskutovat se mělo o posílení obchodních vazeb, boji s organizovaným zločinem a energetické spolupráci.
Napětí roste
Napětí kolem regionu však roste. Dominikánská republika tento týden oznámila odklad amerického regionálního summitu, který měl proběhnout ještě letos, právě kvůli zvyšujícím se vojenským zásahům USA proti venezuelským cílům.
Evropská unie se zároveň snaží dokončit dlouho odkládanou obchodní dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur, jejíž uzavření by podle diplomatů mohlo proběhnout ještě do konce roku.