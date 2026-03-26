Jak čelit Trumpovi? EU má v rukou silné páky vůči USA
Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.
První analýzy ukazují, že by Evropa mohla cílit na velké americké technologické firmy napojené na administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Další možnosti zahrnují zásah do investic do umělé inteligence nebo ovlivnění cen léků v USA.
„Tím, že budou Evropané držet pohromadě, mohou Trumpovi ukázat, že jsou připraveni mu čelit,“ uvedl Tobias Gehrke z European Council of Foreign Relations. „Pokud Evropa věrohodně ukáže, že zastrašování nefunguje, může to časem oslabit síly ve Washingtonu, které Trumpa podporují.“
Německá iniciativa je součástí širší snahy EU reagovat na rostoucí napětí se Spojenými státy a sílící vliv Číny. Zároveň ale představuje riziko, protože případná americká odveta by mohla citelně zasáhnout evropské firmy.
Zatím nepadlo žádné rozhodnutí o využití těchto nástrojů a preferovaným cílem zůstává zlepšení vztahů s Washingtonem. Podle německé vlády se obchod stále častěji využívá k prosazování národních zájmů.
„Spolková vláda tyto trendy pečlivě sleduje se zaměřením na kritické dodavatelské řetězce a závislosti,“ uvedl mluvčí ministerstva hospodářství. „Zohledňuje přitom nejen vlastní závislosti, ale i závislosti zemí původu a států, které dovážejí zboží z Německa a Evropské unie.“
Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.
Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán
Názory
Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.
Blíží se jednání G7
Napětí mezi USA a Evropou se může projevit už při jednání ministrů zahraničí G7 poblíž Paříže, kde budou řešit dopady americko-izraelského útoku na Írán.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Evropa si musí uvědomit, že závislosti z doby globalizace nejsou jednostranné. „Identifikujeme své zájmy a zároveň prostředky, jak je bránit,“ řekl.
Podle zdrojů změnil pohled Evropy i tlak Donalda Trumpa na převzetí Grónska od Dánska. „Není návratu k tomu, jak věci byly,“ uvedl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. „Rozkol je příliš hluboký.“
Podle Bloombergu je příprava zatím v rané fázi a paralelně probíhá i v Bruselu, kde Evropská komise mapuje zranitelnosti EU v rámci nové bezpečnostní strategie. Unie zároveň zvažuje kompenzace pro státy, které by případná americká odveta zasáhla nejvíce.
Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.
Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu
Politika
Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.
Několik silných pák
Evropa má podle analýz několik silných pák – jednotný trh s 450 miliony spotřebitelů, regulaci technologických firem, dodávky komponentů pro umělou inteligenci, klíčové technologie pro výrobu čipů i významný podíl na dodávkách léků a chemikálií do USA.
Naopak za nepravděpodobné se považuje například masivní prodej amerických aktiv nebo omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě, které by mohly poškodit i samotnou EU.
„Německo jako ekonomická velmoc si nemůže dovolit skrývat své nástroje vlivu,“ uvedla Cornelia Woll z Hertie School. „Takové hrozby by se ale neměly používat lehkovážně, protože v propojeném světě vždy přinášejí náklady pro obě strany a mohou spustit spirálu eskalace.“