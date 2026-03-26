Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika

Jak čelit Trumpovi? EU má v rukou silné páky vůči USA

Friedrich Merz a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.

První analýzy ukazují, že by Evropa mohla cílit na velké americké technologické firmy napojené na administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Další možnosti zahrnují zásah do investic do umělé inteligence nebo ovlivnění cen léků v USA.

„Tím, že budou Evropané držet pohromadě, mohou Trumpovi ukázat, že jsou připraveni mu čelit,“ uvedl Tobias Gehrke z European Council of Foreign Relations. „Pokud Evropa věrohodně ukáže, že zastrašování nefunguje, může to časem oslabit síly ve Washingtonu, které Trumpa podporují.“

Německá iniciativa je součástí širší snahy EU reagovat na rostoucí napětí se Spojenými státy a sílící vliv Číny. Zároveň ale představuje riziko, protože případná americká odveta by mohla citelně zasáhnout evropské firmy.

Zatím nepadlo žádné rozhodnutí o využití těchto nástrojů a preferovaným cílem zůstává zlepšení vztahů s Washingtonem. Podle německé vlády se obchod stále častěji využívá k prosazování národních zájmů.

„Spolková vláda tyto trendy pečlivě sleduje se zaměřením na kritické dodavatelské řetězce a závislosti,“ uvedl mluvčí ministerstva hospodářství. „Zohledňuje přitom nejen vlastní závislosti, ale i závislosti zemí původu a států, které dovážejí zboží z Německa a Evropské unie.“

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Blíží se jednání G7

Napětí mezi USA a Evropou se může projevit už při jednání ministrů zahraničí G7 poblíž Paříže, kde budou řešit dopady americko-izraelského útoku na Írán.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Evropa si musí uvědomit, že závislosti z doby globalizace nejsou jednostranné. „Identifikujeme své zájmy a zároveň prostředky, jak je bránit,“ řekl.

Podle zdrojů změnil pohled Evropy i tlak Donalda Trumpa na převzetí Grónska od Dánska. „Není návratu k tomu, jak věci byly,“ uvedl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. „Rozkol je příliš hluboký.“

Podle Bloombergu je příprava zatím v rané fázi a paralelně probíhá i v Bruselu, kde Evropská komise mapuje zranitelnosti EU v rámci nové bezpečnostní strategie. Unie zároveň zvažuje kompenzace pro státy, které by případná americká odveta zasáhla nejvíce.

Několik silných pák

Evropa má podle analýz několik silných pák – jednotný trh s 450 miliony spotřebitelů, regulaci technologických firem, dodávky komponentů pro umělou inteligenci, klíčové technologie pro výrobu čipů i významný podíl na dodávkách léků a chemikálií do USA.

Naopak za nepravděpodobné se považuje například masivní prodej amerických aktiv nebo omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě, které by mohly poškodit i samotnou EU.

„Německo jako ekonomická velmoc si nemůže dovolit skrývat své nástroje vlivu,“ uvedla Cornelia Woll z Hertie School. „Takové hrozby by se ale neměly používat lehkovážně, protože v propojeném světě vždy přinášejí náklady pro obě strany a mohou spustit spirálu eskalace.“

Kovanda vysvětluje investice: Když se teď uskrovníte, můžete zbohatnout

Natálie Mužíková

Inflace požírá úspory a světová ekonomika prochází turbulencemi. Jak v této době ochránit své peníze a začít rozumně investovat? Nový desetidílný seriál s Lukášem Kovandou vás provede světem financí – srozumitelně, bezpečně a od úplných základů. 

Svět financí je v neustálém pohybu. Ovlivňují ho geopolitické otřesy, technologické změny i ekonomické cykly. Válka na Blízkém východě tlačí ceny ropy vzhůru, jihokorejský akciový trh zažívá propady a investoři hledají bezpečnější útočiště v komoditách.  

Jak se v takové situaci zorientovat a jak vlastně začít investovat, jsou otázky, na které odpovídá nový seriál „Kovanda vysvětluje investice“, jenž v deseti epizodách postupně vysvětluje fungování finančních trhů i principy zhodnocování peněz. 

Proč investovat 

Investování v jádru znamená odložit část peněz dnes s cílem jejich budoucího zhodnocení. Místo okamžité spotřeby je možné tyto prostředky nasměrovat na finanční trhy, kde mají potenciál růst. „Tím vlastně zvyšuji své bohatství tím, že jsem trpělivý. Odložím spotřebu nyní, ale o to více si budu moci koupit za nějaký čas v budoucnu,“ říká Lukáš Kovanda v rozhovoru s moderátorkou Izabelou Kalinovou. 

Zásadní roli přitom hraje čas. Čím dřív člověk začne, tím menší částky mu stačí. 

Stavební kameny portfolia: Akcie, dluhopisy a fondy 

Koupí akcie se stáváte spoluvlastníkem dané společnosti. Ačkoliv s malým podílem firmu neovlivníte, získáváte nárok na její budoucí zisky. „Je to vlastně teoreticky neomezený zisk,“ říká Kovanda. Některé firmy navíc vyplácejí dividendy, což představuje další bonus. Pro ty, kterým se zdají akcie velkých firem, jako je Berkshire Hathaway, příliš drahé, existuje možnost nákupu tzv. frakčních akcií, tedy jen jejich zlomků. 

Dluhopisy: Bezpečnější, ale s omezeným výnosem  

Na rozdíl od akcie, kde se stáváte vlastníkem, u dluhopisu působíte v roli věřitele. Půjčujete firmě nebo státu peníze za předem stanovený úrok. Tato investice je považována za bezpečnější, protože v případě bankrotu firmy jsou držitelé dluhopisů vypláceni přednostně před akcionáři. S nižším rizikem se však pojí i nižší potenciální výnos. Inflace může hodnotu dluhopisů negativně ovlivnit, pokud nejsou proti ní speciálně zajištěny. 

Fondy: Diverzifikace snadno a rychle  

Akciový fond umožňuje jediným nákupem investovat do stovek různých akcií najednou. Tím se výrazně snižuje riziko spojené s případným neúspěchem jedné konkrétní společnosti. „Už nemůžu počítat s takovými výkyvy, ať už nahoru nebo dolů, protože je to zprůměrovaný výkon celého trhu,“ upozorňuje ekonom. 

Nové trendy: Komodity a kryptoměny 

Vedle tradičních investic roste význam komodit. Investoři se v době nejistoty obracejí ke zlatu, stříbru nebo ropě, které vnímají jako stabilnější složku portfolia. Do popředí se zároveň dostávají kryptoměny, které však podle Kovandy zůstávají vysoce rizikovou investicí kvůli své extrémní volatilitě a nejsou vhodné pro každého. 

Jak začít 

Začít investovat je dnes díky technologiím jednoduché. Pro vstup na burzu je potřeba otevřít si účet u brokera, který zprostředkovává obchodování. Zásadní je však sledovat poplatky. I nabídky s „nulovými poplatky“ mohou mít náklady skryté například ve spreadu – tedy v rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Samotné investování pak stojí na schopnosti vyhodnotit, zda je dané aktivum podhodnocené, nebo nadhodnocené, přičemž univerzální návod neexistuje. 

Seriál jako průvodce investováním 

První díl ukazuje základní principy, na kterých investování stojí. V dalších epizodách se Lukáš Kovanda dostane k tomu, jak s investováním skutečně začít, jak si skládat portfolio nebo jak přemýšlet o riziku. Věnovat se bude i tématům, která dnes hýbou trhy – od kryptoměn přes alternativní investice až po vliv sociálních sítí na chování investorů. 

Sledovat i poslouchat jednotlivé díly můžete přímo v tomto článku. Seriál je zároveň dostupný na video platformě YouTube a ve všech oblíbených podcastových aplikacích, jako jsou Spotify nebo Apple Podcasts. 

ČNB varuje před šokem z Íránu: Sazby mohou znovu růst

Guvernér České národní banky Aleš Michl
ČTK
nst
nst

Česká národní banka (ČNB) nesmí podcenit ekonomický šok vyvolaný konfliktem v Íránu. Pokud by v Česku hrozil růst jádrové inflace, je bankovní rada připravena znovu zvýšit úrokové sazby. Na jednání o měnové politice to uvedl guvernér Aleš Michl, vyplývá ze záznamu, který centrální banka zveřejnila.

Členové bankovní rady se zároveň shodli, že okamžité zvýšení sazeb by nebylo vhodné. Jednomyslně proto rozhodli ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 procenta.

Podle záznamu považuje bankovní rada za klíčové nejen to, jak silný je současný šok, ale také jak dlouho potrvá a jak rychle se po skončení konfliktu vrátí ceny komodit k normálu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová upozornila, že akutní fáze konfliktu nemusí trvat dlouho, problémem ale může být strategická poloha Hormuzského průlivu a s ní spojená dlouhodobá nejistota. Právě přes tento průliv se vyváží ropa z Perského zálivu, přičemž Írán ho po vypuknutí bojů zablokoval.

ČNB je připravena zasáhnout

Bankovní rada se shodla, že šok zasáhl českou ekonomiku v době nízké inflace a relativně vysokých úrokových sazeb. Okamžité zvýšení sazeb by proto nebylo vhodnou reakcí. Pokud by však konflikt na Blízkém východě trval déle a ceny komodit dál rostly, mohlo by se to promítnout do vyšších nákladů v dalších oblastech i do růstu inflačních očekávání. V takovém případě by podle rady měla centrální banka zasáhnout.

Člen rady Jakub Seidler upozornil, že lidé i firmy mají stále v paměti inflační šok po ruské invazi na Ukrajinu před čtyřmi lety. Inflační očekávání se proto mohou podle něj narušit rychleji a růst cen energií se může rychleji promítat i do cen dalších komodit.

Bankovní rada ČNB minulý týden jednomyslně rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, kde se nachází od loňského května.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme