V Česku pracuje přes milion cizinců. Ve stavebnictví je to každý pátý
V Česku pracuje legálně milion a osmdesát tisíc cizinců, vyplývá z aktuální analýzy statistického úřadu. Číslo vychází z expertních odhadů ministerstva práce a průmyslu. Zahraničních pracovníků přibývá, ale jen pozvolna.
Podle zástupců profesních sdružení tvoří Ukrajinci zhruba desetinu pracovníků ve stavebnictví z celkových více než čtyř set tisíc lidí. Dalších deset procent v tomto segmentu tvoří Slováci či lidé z východního Balkánu, například Severní Makedonie. Pětina českého stavebního průmyslu stojí na zahraničních pracovnících. S rozvojem velkých projektů, jako je například dostavba jaderné elektrárny Dukovany, bude potřeba stavební pracovní síly ještě růst.
„Stavebnictví tradičně zaměstnává významný podíl zahraničních pracovníků. Zrychlení vízových procesů a digitalizace administrativy je proto zásadní podmínkou pro stabilitu sektoru,“ glosuje vývoj Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Podle údajů statistického úřadu bylo ke konci loňského roku v Česku evidováno víc než šest set tisíc Ukrajinců, včetně dětí.
Lidí ze zemí organizace OECD (zahrnuje 38 vyspělých zemí světa) pracuje v Česku „pouhých“ čtyři sta tisíc, z toho osmdesát procent ze sousedních států. I přes rostoucí migrační otevřenost patří Česko, i přes zdánlivě velké číslo cizinců na trhu, k zemím OECD s nejnižším zastoupením cizinců na trhu práce. Zejména v Západní Evropě je tento podíl mnohem vyšší.
Podle dalších zjištění statistiků klesá zaměstnanost v zemědělství nebo v lesnictví, kde aktuálně pracuje už jenom asi 135 tisíc lidí. V průmyslu a stavebnictví jsou to necelé dva miliony zaměstnanců. Nejvíc přibývá pracujících ve službách, kde se počet pracujících za loňský rok zvýšil o víc než sto tisíc na téměř tři a půl milionu.
Mzdy na průměru
Z hlediska mezd je Česko stále za průměrem zemí OECD. V době vysoké inflace před třemi lety se země propadla pod sedmdesát procent průměru. Průměrná česká mzda, která je aktuálně 52 tisíc korun, nedosahuje ani na úroveň Litvy nebo Slovinska. Můžeme se utěšovat, že máme vyšší průměrné mzdy než Slovensko (v roce 2024 59 procent průměru OECD) nebo Maďarsko (57 procent).
Pozoruhodné je, že v Česku je zaměstnanost mladých lidí velmi nízká. Do věku 24 let u nás pracuje pouze necelá čtvrtina populace. Horší údaje už vykazuje jenom několik zemí Evropské unie, s Řeckem a Itálií v čele.
