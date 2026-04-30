Európa neví, kolik má paliva. Válka s Íránem odhaluje kritickou slabinu

Evropa neví, kolik má paliva. Válka s Íránem odhaluje kritickou slabinu
nst
nst

Evropa čelí nečekanému problému: zatímco kvůli válce s Íránem omezuje spotřebu paliv a snaží se předejít jejich nedostatku, ve skutečnosti nemá přesný přehled o tom, kolik energie má k dispozici.

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny fosilních paliv a ohrožuje dodávky přes Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro ropu a plyn. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí válka Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Americký prezident Donald Trump zároveň připravuje možnost dlouhodobé blokády Íránu, která by mohla globální trhy dále destabilizovat.

„V Evropě máme přehled o dodávkách na květen a červen, co bude dál, se ale odhaduje těžko,“ uvedl šéf společnosti DHL Group Tobias Meyer. „Existují strategické rezervy, ale není jasné, kolik z nich už bylo využito.“

Zatímco státní zásoby ropy a plynu jsou relativně transparentní a členské státy si informace pravidelně předávají, většina paliv se nachází v komerčních zásobách. Ty jsou rozptýlené napříč trhem a firmy o nich sdílejí jen omezené údaje. Úřady tak často nemají dostatek informací k tomu, aby dokázaly včas odhalit případný nedostatek, píše Politico.

Na problém upozornili i ministři z Belgie, Nizozemska a Španělska, kteří vyzvali k lepšímu monitorování trhu v reálném čase. Řecko dokonce navrhlo vytvoření společného komunikačního kanálu mezi členskými státy a Evropskou komisí.

„Máme velmi omezené znalosti o trhu s plynem a ropou,“ uvedl jeden z vysoce postavených úředníků evropského ministerstva energetiky. „Nejsme schopni přesně sledovat, kolik surovin se dostává na trh, kolik se stahuje a kudy proudí.“

Největší nejistota panuje u rafinovaných paliv, jako je nafta nebo letecké palivo. Evropská unie se opírá o data statistického úřadu Eurostat a koordinaci mezi členskými státy, aktualizace jsou ale nepravidelné a často zpožděné.

Evropská komise proto plánuje vytvoření takzvané observatoře paliv, která by sledovala produkci, dovoz, vývoz i zásoby pohonných hmot v celé unii.

Přehledná čísla pouze u plynu

Situaci částečně zpřehledňuje pouze trh se zemním plynem. Po zkušenosti s ruskou invazí na Ukrajinu musí členské státy naplnit zásobníky před zimou alespoň na 90 procent kapacity, což dává úřadům lepší přehled o jejich stavu. Ani zde ale není jasné, jak rychle zásoby ubývají nebo proudí mezi zeměmi.

Podle dostupných údajů většina států EU na začátku roku splňovala požadavek na minimálně devadesátidenní zásoby ropy a ropných produktů. Aktuální stav ale zůstává nejasný. „Víme, kolik by měly mít, ale kolik mají v daný moment, přesně nevíme,“ uvedl další úředník.

Zásoby plynu byly navíc už před vypuknutím konfliktu relativně nízké. Jejich doplňování závisí na obchodnících, kteří obvykle nakupují v létě a prodávají v zimě. Válka s Íránem ale může tento model narušit a zkomplikovat doplňování zásob.

Další komplikací je změna globálních toků energií. Tankery s ropou a plynem nyní častěji míří přímo z Afriky nebo Spojených států do Asie, místo aby byly přesměrovávány z Evropy.

Cena pohonných hmot zůstává vysoká

Lukáš Kovanda: Emiráty opouštějí OPEC. Zlevní to benzín v Česku? Zatím spíš naopak

Názory

Odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC na první pohled vypadá jako zpráva, která by mohla časem zlevnit ropu i pohonné hmoty v Česku. Jenže bezprostřední efekt je opačný: světová cena ropy roste a levnější benzin je v nedohlednu. Důvod? Emiráty sice chtějí těžit víc bez omezení diktovaných Saúdskou Arábií, ale klíčový exportní uzel – Hormuzský průliv – zůstává uzavřený.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Satelitní snímky

Některé zásoby lze sledovat i pomocí satelitních snímků, které dokážou odhadnout množství ropy podle výšky hladiny v nádržích. Ani tato metoda ale nepokrývá všechny zásoby, například podzemní sklady v Evropě zůstávají mimo dohled.

U leteckého paliva je přehled ještě horší, protože data vycházejí převážně z dobrovolných hlášení firem. Naopak u některých petrochemických surovin existují pravidelné průzkumy, které poskytují alespoň orientační obrázek.

Paradoxně může Evropa z části krize krátkodobě těžit. Omezení dodávek z Blízkého východu zvyšuje marže evropských petrochemických podniků, pokud dokážou přecházet mezi různými surovinami.

Celkový obraz ale zůstává nejasný. Evropa sice disponuje zásobami, nemá však dostatek dat k tomu, aby přesně věděla, jak dlouho jí vydrží.

Zisky skupiny Erste rostou, Česká spořitelna překvapila ještě silněji. Táhnou ji hypotéky i poplatky

Centrála České spořitelny v Praze
ČTK
nst
nst

Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank vstoupila do letošního roku ve velmi dobré kondici. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 18 procent na 879 milionů eur, přičemž významnou roli sehrála nejen rostoucí úroková marže, ale také rozšíření aktivit v Polsku. Ještě výraznější dynamiku však předvedla její klíčová dcera na českém trhu, Česká spořitelna.

Skupina Erste letos těží ze silné poptávky po úvěrech ve střední Evropě, a právě český trh patřil mezi hlavní tahouny. Česká spořitelna, která do skupiny patří, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 23,4 procenta na téměř 7,1 miliardy korun a potvrdila tak svou pozici jednoho z nejvýkonnějších pilířů skupiny. Provozní zisk banky vzrostl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy korun, když se opřel o solidní růst výnosů napříč klíčovými segmenty.

Hlavním zdrojem růstu zůstávají úrokové výnosy, které dosáhly 10,7 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více. Banka těžila především z rostoucího objemu úvěrů, ale také z reinvestic splatných dluhopisů a jejich prodejů. Vedle toho se dařilo i poplatkům a provizím, jejichž výnos vzrostl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy korun, mimo jiné díky vyšší aktivitě klientů v oblasti investic a pojištění.

Zájem o úvěry roste

Velmi silný byl vývoj úvěrového portfolia. Celkový objem klientských úvěrů vzrostl o více než 9 procent na 1,226 bilionu korun. Tahounem byly především hypotéky, jejichž objem stoupl o více než deset procent, ale solidní růst vykázaly i úvěry firmám a spotřebitelské půjčky. Právě kombinace oživené poptávky domácností a investiční aktivity firem ukazuje na postupné oživování ekonomiky. "Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun," sdělil člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.

Rostly i vklady, které se zvýšily o 7,3 procenta na 1,655 bilionu korun. Stabilní depozitní základna tak nadále poskytuje bance dostatek zdrojů pro další úvěrovou expanzi. Náklady sice mírně stouply, zejména kvůli vyšším mzdám, jejich růst však zůstává pod kontrolou a výrazně zaostává za tempem růstu výnosů.

Na úrovni celé skupiny se vedle Česka pozitivně projevil také vstup na polský trh. Banka, dříve známá jako Santander Bank Polska, nyní funguje pod značkou Erste Bank Polska a posiluje regionální postavení skupiny. Erste tak dnes působí na osmi trzích střední a východní Evropy a obsluhuje přibližně 23 milionů klientů.

Z pohledu investorů i analytiků je však klíčové, že právě Česká spořitelna zůstává jedním z nejstabilnějších a nejvýnosnějších trhů celé skupiny. Kombinace silné poptávky po úvěrech, rostoucích výnosů z poplatků a disciplinovaného řízení nákladů naznačuje, že její výkonnost může zůstat vysoká i v dalších čtvrtletích.

Mrazy způsobí ovocnářům škody za stovky milionů. Hrozí až do poloviny května

Mrazy udeřily v sadech. Ovocnářům způsobí škody za stovky milionů
ČTK
ČTK
ČTK

Jarní mrazy zasáhly Česko v nejcitlivější fázi sezony a poškodily úrodu napříč ovocnými druhy. Ovocnáři předběžně odhadují škody na stovky milionů korun a varují, že dopady se naplno projeví až v dalších týdnech.

Mrazy, které Česko zasáhly v noci na dnešek, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů po dokončení kvetení a opylení, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Škody by podle něj neměly dosáhnout úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun.

Až mínus šest

Předpověď meteorologů o velmi mrazivé noci na dnešek se naplnila. „V sadech jsme zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho,“ uvedl Ludvík. Připomněl, že sady mrazy částečně poškodily již v první dekádě dubna a na začátku třetí dekády.

Ovocnáře podle Ludvíka čeká složitý ekonomický rok. „Budou muset zvážit další kroky a náklady, které je v průběhu vegetace čekají,“ uvedl. Vedle ztrát na produkci ovocnáři podle něj očekávají i kvalitativní škody, zejména na jablkách.

Sadaři podle Ludvíka na ochranu sadů před mrazy nasadili všechny síly, v sadech pálili svíce či používali zakuřování nebo protimrazové zamlžování. „Nebylo na co čekat, byla to možná poslední zásadní mrazivá noc, která mohla ovlivnit ekonomiku podniku. Nicméně není v možnostech žádného pěstitele ochránit celou produkci,“ uvedl Ludvík. Mrazy mohou hrozit až do poloviny května.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. "Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé," uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. V kritickém roce 2024 se úroda ovoce v Česku propadla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146.243 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

