Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém
Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.
Volby jsou referendem o vládě. S tímto sloganem opozice přichází téměř každé volby, a to ať už jsou ve vládním a opozičním kabátě jakékoli strany. A něco na tom je. Když se nedaří, dostane vláda vale, když se daří… no a tady nastává trhlina v teorii. Velmi často totiž vale dostává také. Ale takový už je zkrátka svět. Nespravedlivý.
Co tedy skutečně rozhoduje volby? A konkrétně ty aktuální? Odborníci se shodují, že to bude především to, pro co se vžil termín „peněženka“. Tedy vyhodnocení změny životní situace voličů.
A něco na tom je, protože i ty největší kritici vlády se zaštiťují (alespoň naoko) právě tím, že je stávající vláda asociální a cíleně snižovala životní úroveň zejména méně preferovaným skupinám obyvatel.
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
Pilíře nespokojenosti
Tato protivládní strategie se pak opírá o několik reálných událostí a skutečností. Klíčovým bod je inflační vlna, která se českou společností prohnala a navýšila životní náklady o desítky procent. K tomu se přidávají další věci, které vládě mnozí nezapomenou: zejména pozměněný vzorec pro výpočet valorizace penzí, takzvaný konsolidační balíček, podpora Ukrajiny a zejména pro určitou část voličů také velké výdaje na obranu (tedy konkrétně na bitevníky F-35).
Výsledný koktejl bohužel vláda nemůže ignorovat – růst životní úrovně se zastavil, některým skupinám obyvatel se dokonce životní úroveň snížila.
Co způsobilo chudobu
To samo o sobě by sice byl problém, horší ale je neschopnost Fialových ministrů vysvětlit, že některé věci sice vypadají nějak, ale skutečnost je jiná. Tak například lze vysvětlit, že ačkoli krátkodobě se životní úroveň snížila, při rozšíření perspektivy na delší časové období jde v podstatě o marginální problém, protože životní úroveň rostla výrazně rychleji, než činil dlouholetý průměr.
Navíc, a tady ekonomická expertíza ODS měla zafungovat, růst posledních let do velké míry patřil ke zdrojům následné inflace.
Samozřejmě není pravda, že to, že volič pochopí příčinu, nějak zásadně zmírní jeho pocit chudoby. Ale když mu nikdo nevysvětlí skutečné příčiny ekonomické stagnace, nelze se divit, že mu někdo našeptá, že za to mohou Ukrajinci.
Peněženka versus hodnoty
Vláda Petra Fialy nikdy nepatřila k přeborníkům v „komunikaci“ (až na čestnou výjimku v podobě Martina Kupky). Jenomže tím na ní ulpěla často nezasloužená vina za veškeré problémy.
Přitom pravd o vlivu na peněženky je více. A jedna může znít i tak, že Babišova nepříliš slavná reakce na pandemii, výrazně zapříčinila inflaci za Fialova vládnutí.
Buď jak buď, pokud skutečně platí, že voliči se budou rozhodovat na základě „peněženky“, pro Fialovu vládu to není příliš dobrá zpráva. Premiér by tak měl doufat, že alespoň část jeho původních voličů bude volit spíše hodnotově. A že se k nim přidají i další, kteří se více bojí Ruska než údajného diktátu z Bruselu.
