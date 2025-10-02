Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém

Nový magazín právě vychází!

Český premiér Petr Fiala (ODS)
ČTK
Stanislav Šulc
Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.

Volby jsou referendem o vládě. S tímto sloganem opozice přichází téměř každé volby, a to ať už jsou ve vládním a opozičním kabátě jakékoli strany. A něco na tom je. Když se nedaří, dostane vláda vale, když se daří… no a tady nastává trhlina v teorii. Velmi často totiž vale dostává také. Ale takový už je zkrátka svět. Nespravedlivý.

Co tedy skutečně rozhoduje volby? A konkrétně ty aktuální? Odborníci se shodují, že to bude především to, pro co se vžil termín „peněženka“. Tedy vyhodnocení změny životní situace voličů.

A něco na tom je, protože i ty největší kritici vlády se zaštiťují (alespoň naoko) právě tím, že je stávající vláda asociální a cíleně snižovala životní úroveň zejména méně preferovaným skupinám obyvatel.

Pilíře nespokojenosti

Tato protivládní strategie se pak opírá o několik reálných událostí a skutečností. Klíčovým bod je inflační vlna, která se českou společností prohnala a navýšila životní náklady o desítky procent. K tomu se přidávají další věci, které vládě mnozí nezapomenou: zejména pozměněný vzorec pro výpočet valorizace penzí, takzvaný konsolidační balíček, podpora Ukrajiny a zejména pro určitou část voličů také velké výdaje na obranu (tedy konkrétně na bitevníky F-35).

Výsledný koktejl bohužel vláda nemůže ignorovat – růst životní úrovně se zastavil, některým skupinám obyvatel se dokonce životní úroveň snížila.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

Co způsobilo chudobu

To samo o sobě by sice byl problém, horší ale je neschopnost Fialových ministrů vysvětlit, že některé věci sice vypadají nějak, ale skutečnost je jiná. Tak například lze vysvětlit, že ačkoli krátkodobě se životní úroveň snížila, při rozšíření perspektivy na delší časové období jde v podstatě o marginální problém, protože životní úroveň rostla výrazně rychleji, než činil dlouholetý průměr.

Navíc, a tady ekonomická expertíza ODS měla zafungovat, růst posledních let do velké míry patřil ke zdrojům následné inflace.

Samozřejmě není pravda, že to, že volič pochopí příčinu, nějak zásadně zmírní jeho pocit chudoby. Ale když mu nikdo nevysvětlí skutečné příčiny ekonomické stagnace, nelze se divit, že mu někdo našeptá, že za to mohou Ukrajinci.

Šéf ANO Andrej Babiš

Peněženka versus hodnoty

Vláda Petra Fialy nikdy nepatřila k přeborníkům v „komunikaci“ (až na čestnou výjimku v podobě Martina Kupky). Jenomže tím na ní ulpěla často nezasloužená vina za veškeré problémy.

Přitom pravd o vlivu na peněženky je více. A jedna může znít i tak, že Babišova nepříliš slavná reakce na pandemii, výrazně zapříčinila inflaci za Fialova vládnutí.

Buď jak buď, pokud skutečně platí, že voliči se budou rozhodovat na základě „peněženky“, pro Fialovu vládu to není příliš dobrá zpráva. Premiér by tak měl doufat, že alespoň část jeho původních voličů bude volit spíše hodnotově. A že se k nim přidají i další, kteří se více bojí Ruska než údajného diktátu z Bruselu.

Thyssenkrupp
Aktualizováno

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Tusk: Ruské provokace vůči Polsku jsou už téměř každodenní

Polský premiér Donald Tusk
ČTK
ČTK
ČTK

Polsko dnes registruje další incident spojený s Ruskem v Baltském moři, ruské provokace jsou téměř každodenní záležitostí. Prohlásil to polský premiér Donald Tusk na summitu Evropského politického společenství v Kodani. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je třeba vyvinout větší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, která přináší Moskvě zisky potřebné k financování pokračující agrese proti Ukrajině.

„Dostal jsem zprávu z Varšavy, máme další incident, blízko štětínského přístavu... máme nové incidenty v našem regionu, myslím v Baltském moři, každý týden, jsou téměř každodenní,“ citovala Tuska agentura Reuters.

Šlo o ruské plavidlo, dlouhé 70 metrů, které nezvykle manévrovalo nad podvodním plynovodem u polského pobřeží, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu. Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb a mluvčí ministerstva vnitra na společné tiskové konferenci uvedli, že polská pohraniční stráž ve středu ráno zaznamenala ruský kutr nedaleko od podvodního plynovodu, nad kterým se asi na 20 minut zastavil. Rusové pak uposlechli radiového pokynu, aby okamžitě odpluli. Podrobností se mluvčí zdrželi, uvedli jen, že každý měsíc se stává několik podobných incidentů.

Týž deník dnes zveřejnil rozsáhlou zprávu, podle které ruská vojenská rozvědka GRU mohla připravovat diverzní akce v Polsku, Německu a Litvy za použití dronů a plechovek s nálepkami kukuřice, obsahujícími ale výbušniny. Připravované akci předcházelo rozesílání balíčků, které vznítily ve skladech v Anglii a Německu. Většinu podezřelých se následně polským a litevským úřadům podařilo zadržet.

Polský vzdušný prostor narušily v polovině září dvě desítky ruských dronů, kvůli jejichž likvidaci zasahovaly vzdušné síly NATO. Polsko od té doby hovořilo o několika menších incidentech a opakovaně nasazovalo stíhačky k ochraně svého území při ruských útocích na západě Ukrajiny. Podobné ruské akce hlásily také další země jako Estonsko či Rumunsko.

Součástí evropské reakce na pokračující ruskou válku na Ukrajině, o jejíž ukončení usiluje americký prezident Donald Trump i ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj, musí být podle Macrona větší tlak na flotilu plavidel, která Moskvě pomáhá obcházet sankce zaměřené na vývoz ruské ropy. EU uplatňuje sankce vůči desítkám těchto lodí, podle kritiků však účinně nebrání obcházení sankcí.

Francouzští vojáci ve středu u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle francouzských úřadů součástí této ruské flotily, a zadrželi dva členy posádky.

Nikdo nesmí být naivní

Dánská premiérka zdůraznila, že Ukrajina bojuje i za evropskou bezpečnost a brání všechny Evropany, proto si zaslouží vytrvalou podporu. „Pro některé je ruská hrozba velmi jasná, velmi přítomná, pro některé je stále daleko, ale nikdo nesmí být naivní. Tato válka není o Ukrajině, je o Evropě, o našich hodnotách a svobodách,“ prohlásila Frederiksenová, která u jednacího stolu v Kodani sedí vedle Zelenského. „To, co děláme na Ukrajině, není charita, je to přímá obrana našeho kontinentu,“ dodala s tím, že je třeba posílit Ukrajinu a zároveň vyvinout větší tlak na Rusko.

Stále intenzivnější jsou podle Frederiksenové i ruské hybridní hrozby. „Jednou jsou to vojenské drony, jindy migranti na hranicích, útoky na kritickou infrastrukturu, rozsévání dezinformací či snahy ovlivnit demokratické volby,“ vyjmenovala šéfka dánské vlády.

Politici by podle ní ale měli svým občanům pomoci zajistit i ekonomickou bezpečnost, například pracovní místa či dostupné bydlení, a ulehčit jim v každodenních těžkostech. „Musíme budovat i ekonomicky silnější Evropu,“ dodala. Za další důležité téma označila boj s nelegální migrací.

Rusko je připraveno na eskalaci konfliktu

Nedávná narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem a nasazení ruských dronů v Polsku podle ukrajinského prezidenta ukazují, že se něco podobného může stát kdekoli v Evropě. „Incidenty s drony v celé Evropě jasně ukazují, že Rusko je připraveno válku eskalovat a že se nikdy nejednalo jen o Ukrajinu,“ řekl Zelenskyj evropským lídrům na summitu EPS v Kodani. Poznamenal, že Ukrajina má kvůli válce bohaté zkušenosti s bojem proti dronům. „Jsme připravení Dánsku i dalším zemím pomoci,“ řekl.

Rusko má podle Zelenského stále zdroje potřebné k tomu, aby ve válce pokračovalo, i proto je třeba vyvinout na Moskvu další tlak. Konkrétně hovořil o potřebě zasáhnout proti tankerům s ropou z takzvané ruské stínové flotily, jak jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. „Je potřeba rovněž podpořit výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa a přestat kupovat ruskou ropu a plyn,“ dodal s tím, že této výzvě by mělo bedlivě naslouchat „zejména Maďarsko“.

Právě Budapešť a Bratislava mají dlouhodobě námitky proti postupu EU ohledně ukončení energetického dovozu z Ruska. Evropská komise navrhla přestat do roku 2027 dovážet veškeré ruské energie.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina, ale i Moldavsko či země západního Balkánu nadále usilují o členství v EU a že je zapotřebí, aby v tomto ohledu „bylo v přístupovém procesu dosaženo určitého pokroku“. „Jsme připraveni otevřít první klastr,“ dodal ukrajinský prezident s odkazem na soubory, které při vyjednávání vždy zahrnují několik tematických přístupových kapitol.

Předseda Evropské rady António Costa se snaží o prolomení současné patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU. Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa by chtěl ale prosadit prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou států, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra Viktora Orbána.

Předseda unijních summitů svůj návrh představil ve středu na neformálním summitu EU v Kodani a „počáteční zpětná vazba byla konstruktivní s výjimkou Maďarska, které vyjádřilo nesouhlas“, nechal se slyšet unijní zdroj.

Oficiální začátek přístupových rozhovorů s Ukrajinou i s Moldavskem byl dojednán již v první polovině roku 2024 za belgického předsednictví. Varšava doufala, že se během polského předsednictví v letošním prvním pololetí podaří otevřít úvodní kapitoly těchto jednání, nicméně se tak nestalo a patová situace trvá.

