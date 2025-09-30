Putin a Zelenskyj by se měli setkat, řekl Trump v projevu generálům
Prezident Donald Trump v projevu před americkými vojenskými veliteli na základně Quantico ve Virginii prohlásil, že by se ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měli setkat a urovnat ruskou válku na Ukrajině. Americký ministr obrany Pete Hegseth svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde oznámil nové směrnice pro vojáky, které zahrnují mužské standardy fyzické zdatnosti, píše agentura AP. Podle agentury Reuters Hegseth v projevu mimo jiné kritizoval generály s nadváhou.
Trump v projevu hovořil o svých mírotvorných schopnostech, ale zároveň připustil, že války v Pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračují, navzdory snahám jeho vlády. V této souvislosti poznamenal, že palestinské teroristické hnutí Hamás musí přistoupit na americký mírový plán pro Pásmo Gazy. „Hamás musí souhlasit, pokud na to nepřistoupí, bude to pro ně těžké,“ řekl Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že Trumpův plán přijímá.
Kritika woke kultury
Hegseth před Trumpem v projevu ke generálům kritizoval to, co označil za „woke kulturu“. Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Hegseth obhajoval své rozhodnutí odvolat některé vojenské špičky, mezi nimiž byl i nejvyšší americký generál, který je černoch, a nejvyšší admirálka námořnictva. Uvedl, že důstojníci, které zbavil funkcí, byli součástí narušené kultury. Ministr obrany také přislíbil zásadní změny v tom, jak se vyřizují stížnosti na diskriminaci a jak se vyšetřují obvinění z pochybení v Pentagonu, přičemž prohlásil, že současný systém nutí nejvyšší velení jednat příliš opatrně.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
Lavrov označil volby v Moldavsku za podvod
Politika
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
„Pokud vám má dnešní slova způsobují tíhu u srdce, pak byste měli udělat čestnou věc a rezignovat,“ řekl Hegseth. „Vím, že drtivá většina z vás to cítí opačně. Tato slova vám naopak naplňují srdce,“ dodal.
Hegseth také ostře zkritizoval vojáky s nadváhou. „Je naprosto nepřijatelné, že po chodbách Pentagonu chodí tlustí generálové a admirálové,“ řekl. Veškeré testy zdatnosti budou podle Hegsetha splňovat standardy pro muže a zároveň budou přísnější pravidla ohledně osobní úpravy. „Už žádní vousáči,“ prohlásil před mlčícími vojáky.