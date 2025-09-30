Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Putin a Zelenskyj by se měli setkat, řekl Trump v projevu generálům

Putin a Zelenskyj by se měli setkat, řekl Trump v projevu generálům

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Donald Trump v projevu před americkými vojenskými veliteli na základně Quantico ve Virginii prohlásil, že by se ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měli setkat a urovnat ruskou válku na Ukrajině. Americký ministr obrany Pete Hegseth svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde oznámil nové směrnice pro vojáky, které zahrnují mužské standardy fyzické zdatnosti, píše agentura AP. Podle agentury Reuters Hegseth v projevu mimo jiné kritizoval generály s nadváhou.

Trump v projevu hovořil o svých mírotvorných schopnostech, ale zároveň připustil, že války v Pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračují, navzdory snahám jeho vlády. V této souvislosti poznamenal, že palestinské teroristické hnutí Hamás musí přistoupit na americký mírový plán pro Pásmo Gazy. „Hamás musí souhlasit, pokud na to nepřistoupí, bude to pro ně těžké,“ řekl Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že Trumpův plán přijímá.

Kritika woke kultury

Hegseth před Trumpem v projevu ke generálům kritizoval to, co označil za „woke kulturu“. Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Hegseth obhajoval své rozhodnutí odvolat některé vojenské špičky, mezi nimiž byl i nejvyšší americký generál, který je černoch, a nejvyšší admirálka námořnictva. Uvedl, že důstojníci, které zbavil funkcí, byli součástí narušené kultury. Ministr obrany také přislíbil zásadní změny v tom, jak se vyřizují stížnosti na diskriminaci a jak se vyšetřují obvinění z pochybení v Pentagonu, přičemž prohlásil, že současný systém nutí nejvyšší velení jednat příliš opatrně.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov

Lavrov označil volby v Moldavsku za podvod

Politika

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.

ČTK

Přečíst článek

„Pokud vám má dnešní slova způsobují tíhu u srdce, pak byste měli udělat čestnou věc a rezignovat,“ řekl Hegseth. „Vím, že drtivá většina z vás to cítí opačně. Tato slova vám naopak naplňují srdce,“ dodal.

Hegseth také ostře zkritizoval vojáky s nadváhou. „Je naprosto nepřijatelné, že po chodbách Pentagonu chodí tlustí generálové a admirálové,“ řekl. Veškeré testy zdatnosti budou podle Hegsetha splňovat standardy pro muže a zároveň budou přísnější pravidla ohledně osobní úpravy. „Už žádní vousáči,“ prohlásil před mlčícími vojáky.

Související

Přiblížil se mír v Gaze? Trump představil plán

Benjamin Netanjahu a Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Bílý dům zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dnes s Trumpem jednal v Bílém domě, návrh podpořil, zatímco teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že plán zatím neobdrželo a že požaduje vznik palestinského státu. Později však agentury AFP a Reuters informovaly, že plán předali Hamásu katarští a egyptští zprostředkovatelé.

„Dnešek je historickým dnem pro mír,“ prohlásil Trump na společné tiskové konferenci s Netanjahuem. „Jsme nejblíže ke skutečnému míru na Blízkém východě,“ podotkl také s tím, že Palestinci musí převzít odpovědnost za svou budoucnost.

Jaký je plán?

Dvacetibodový plán vychází z toho, že Hamás do 72 hodin od izraelského souhlasu předá všechna rukojmí, zatímco Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023.

V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, bude zajištěn odchod do zemí, které je budou chtít přijmout. Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil

Politika

OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil dnes Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.

ČTK

Přečíst článek

Cílem je, aby Pásmo Gazy „nepředstavovalo hrozbu pro své sousedy“, čemuž má pomoci i vytvoření Mezinárodní stabilizační síly (ISF), na jejímž vzniku budou pracovat USA s arabskými zeměmi a která bude postupně přebírat území pásma, která nyní Izrael okupuje. Na nich pak ISF bude garantovat bezpečnost.

Plán dále stanoví, že Izrael nebude okupovat ani anektovat toto palestinské území, slibuje výrazné zvýšení objemu humanitární pomoci či to, že nikdo nebude nucen z Pásma Gazy odejít.

Představitel Hamásu Táhir Nunu podle agentury Reuters krátce před zveřejněním plánu řekl, že Hamás odevzdá zbraně, až budou Palestinci osvobozeni a vznikne jejich stát. V úzkém pobřežním pásmu by podle něj měl vládnout technokratický kabinet, na jehož složení a fungování se Hamás dohodne s jinými palestinskými stranami. Tyto požadavky jsou přitom ve zřejmém rozporu s americkým návrhem.

Netanjahu, jehož vláda kvůli způsobu vedení války čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku, poznamenal, že pokud Hamás návrh nepřijme, Izrael se s ním vypořádá. Trumpovi na brífinku v Bílém domě poděkoval za přátelství a vůdcovství a podotkl, že plán splňuje izraelské vojenské cíle, včetně návratu rukojmích a likvidace vojenských schopností Hamásu.

Electronic Arts
Aktualizováno

Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť

Zprávy z firem

Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.

ČTK

Přečíst článek

Podle AFP a Reuters text plánu předali Hamásu katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a šéf egyptské rozvědky Hasan Mahmúd Rašád. „Vyjednávači za Hamás řekli, že ho (návrh) prozkoumají a pak poskytnou odpověď,“ citovaly agentury své zdroje.

Trump s Netanjahuem dnes měli také společný telefonát s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním, při němž Netanjahu vyjádřil politování týkající se izraelského útoku na vedení Hamásu v Dauhá. Úder z tohoto měsíce Katar tvrdě odsoudil jako narušení své svrchovanosti.

Příbuzní lidí, kteří jsou stále drženi v zajetí v Pásmu Gazy, ještě před jednáním v Bílém, domě napsali otevřený dopis Trumpovi, v němž mu poděkovali a požádali ho, aby vytrval ve snaze o prosazení svého mírového plánu navzdory jakýmkoli pokusům o sabotáž dohody o příměří.

Související

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Předvolební Superdebata
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Bohužel, podle zákona se už nedozvíme nic. Což vypadá na trochu zvláštní zákon, aby prý průzkumy nemohly ovlivňovat voliče. My chceme být ovlivňováni. Chceme vidět, jak nám ten který manšaft šlape, jak který koníček cválá.

Zákaz zveřejňování průzkumů krátce před volbami vymysleli v minulosti zvolení poslanci. Což může působit jako trochu nefér vůči malým stranám. Takže vy už tam jste, a teď nechcete, aby nějaký průzkum ohrozil místo u stolu, o které usilujeme? Je to jako byste nemohli vidět posledních deset minut Ligy mistrů, aby vaše fandění neovlivnilo výsledek. Jasně, je to trochu přitažené porovnání, ale něco na něm je.

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

Má tento zákaz zveřejňování výsledků průzkumů znamenat, že se české průzkumné agentury nechovají férově? Že někomu účelově nadržují, aby ho buď posunuly do Poslanecké sněmovny, nebo ho naopak vyřadily z kola ven? O neférovosti průzkumů přitom žádná politická strana nikdy nehovořila. Naopak si každá sledovala, aby v těchto „objektivních“ průzkumech vypadala co nejlépe.

Aby si volič řekl: nenechám propadnout svůj hlas pro stranu, která je hluboko pod pěti procenty. Dám ho někomu s větší nadějí na zvolení. V tom je ono skryté kouzlo průzkumů. Vypadají jako nezávislé, a možná i jsou nezávislé. Ale, a to je skutečnost, ovlivňují sentiment voličů.

Takže teď už bohužel podle zákona nemohu sdělit, podle které agentury získá ANO třeba 27 procent hlasů nebo podle jiné 33 procent. Nebo jestli se Motoristé stanou jazýčkem na vahách letošního výsledku. Protože podle různých v minulosti zveřejněných průzkumů měli být štikou v rybníce. Ale podle jiných nemají na úspěch šanci.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Najít ten správný čudlík

Teď musíme psát tajnosnubně. O průzkumech ani slovo. A volič, i ten nerozhodnutý, musí ve tmě najít správný čudlík. Ostatně, měl se rozhodnout dřív, nečekat na průzkumy. Slyšel a viděl toho už dost.

Jak uvedl šéf sociologické společnosti STEM Martin Buchtík v nedávném rozhovoru pro newstream.cz. „Jedenáct procent lidí říká: rozhodnu se v pátek nebo až v sobotu. Vždy slýcháme, že se výzkumy opět netrefily. Ale výzkumy i kvůli moratoriu, které je 72 hodin před otevřením volebních místností, jsou realizovány týden před volbami, spíš deset dní. Nemohou zaznamenat posuny na poslední chvíli, které jsou čím dál významnější pro výsledek.“

O průzkumech už se nebavme, skončily. Byla to pro někoho možná zábava. Teď už by probírání jejich výsledků nemuselo být zákonné. Už můžeme jenom vhodit. Anebo si vsadit u sázkových společností. Podle sázkové kurzu. Sázkové kanceláře nedělají průzkumy, ale mají experty, nabízejí kurzy. Jako kdyby šlo o fotbal.

Související

Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané z popudu ANO

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme