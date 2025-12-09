Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Po týdnech usilovné diplomacie mají Ukrajinci podle Axiosu za to, že současný americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského mnohem více než na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Nejmenovaný americký představitel tato tvrzení podle serveru popřel s tím, že USA rovněž naléhají na Putina, aby snížil své nároky.
Jeden ukrajinský činitel Axiosu sdělil, že americký návrh se z pohledu Kyjeva zhoršil poté, co zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner s Putinem minulý týden v Kremlu vedli téměř pětihodinové jednání. Witkoff s Kushnerem podle ukrajinského zdroje od Zelenského následně chtěli jasný souhlas, když s ním v sobotu v dvouhodinovém telefonátu o plánu hovořili. „Zdálo se, že Spojené státy se nám snažili různými způsoby prodat touhu Ruska ovládnout celý Donbas a že Američané chtěli, aby Zelenskyj během telefonátu na vše přistoupil,“ uvedl ukrajinský činitel.
Diplomatická jednání se soustředí především na požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal celého Donbasu včetně oblastí, které Rusko nedobylo. Zásadním předmětem jednání je také požadavek Ukrajiny na silné bezpečnostní záruky ze strany USA, aby se do budoucna zabránilo další ruské agresi. Zelenskyj v pondělí vyloučil, že by se Ukrajina vzdala svého území ve prospěch Ruska.
Telefonát Američanů se Zelenským následoval po třídenním maratonu rozhovorů Witkoffa a Kushnera s poradci ukrajinského prezidenta v Miami. Ukrajinští i američtí představitelé uvedli, že i když dosáhli jistého pokroku, nenastal průlom ohledně jednání o území či bezpečnostních záruk. Trump tvrdil, že vyjednávačům Zelenského se americký plán líbí, a vyjádřil zklamání ze zpráv, že Zelenskyj si ho nepřečetl. Ukrajinský lídr během telefonátu s Witkoffem a Kushnerem zmínil, že návrh USA obdržel teprve před hodinou a ještě ho nečetl, uvedly americké a ukrajinské zdroje.
Americký plán obsahoval přísnější podmínky než předchozí verze v územních otázkách či kontrole jaderné elektrárny v Záporoží a klíčovou otázku bezpečnostních záruk nechal nezodpovězenou, uvedl podle Axiosu ukrajinský představitel. „Existují důležité otázky o území, které je třeba dále projednat: kdo co kontroluje, kdo kde zůstane, kdo se stáhne, a pokud se Ukrajina stáhne z kontaktní linie, jak zajistit, aby Rusko učinilo to samé a (nepokračovalo) v boji,“ uvedl činitel.
Zelenskyj se v pondělí setkal v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Mírové rozhovory poté pokračovaly jeho schůzkou s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina a Evropa by chtěly svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do dnešního dne, aby ho mohly předat Spojeným státům.
