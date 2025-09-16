Tak je to jinak. Dům v Polsku nepoškodil ruský dron, ale polská raketa

Vyberte si z našich newsletterů

Dům v obci Wyryki na východě Polska nezasáhl ruský dron, ale raketa vystřelená z polské stíhačky F-16 při zásahu proti těmto dronům
ČTK
Dům v obci Wyryki na východě Polska nezasáhl ruský dron, ale raketa vystřelená z polské stíhačky F-16 při zásahu proti těmto dronům, které pronikly do polského vzdušného prostoru minulý týden v noci z úterý na středu, uvedl polský list Rzeczpospolita. Prokuratura podle listu utajuje informace o „neidentifikovaném létajícím objektu“, jehož trosky dopadly na zmíněný dům a poničily jej, oficiálně mlčí také polské ministerstvo obrany. Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.

Většina ze 17 dronů - či jejich trosek nalezených v Polsku - byly podle deníku „návnady“, sloužící ke zmatení protivzdušné obrany. V Polsku nezpůsobily škody. Výjimku představoval poničený soukromý dům v obci Waryki, ležící nedaleko od hranic s Běloruskem. „Neidentifikovaný létající objekt“, jak jej nazývá prokuratura, poškodil střechu a prorazil strop. Obyvatelům se nic nestalo, majitelka domu stihla opustit ložnici, než se do ní propadly kovové úlomky.

Rzeczpospolita tvrdí, že dům zasáhla třímetrová protiletecká raketa vážící více než 150 kilogramů a vystřelená z polské F-16. Připomněla, že podle náměstka ministra obrany stíhačky sestřelily tři drony.

„Byla to raketa vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM z naší F-16, které se během letu porouchalo naváděcí zařízení a nefungovalo. Naštěstí se (raketa) neodjistila a nevybuchla, protože fungovaly pojistky roznětky,“ uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. „Byl ruský nálet, polská strana se bránila,“ piřpomněl okolnosti, za jakých F-16 střely odpalovaly.

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.

Trosky 17 dronů

Prokuratura za podpory expertů bez problémů rozpoznala trosky 17 dronů, ale nechce hovořit o tom, co spadlo ve Warykách. „Objekt v současnosti nebyl rozpoznán ani jako dron, ani jako jeho trosky,“ uvedla. „V tuto chvíli nemohu říci, co spadlo na dům v obci Wyryki, to je předmětem vyšetřování, čekáme na názor znalců,“ řekla deníku mluvčí prokuratury, která vyšetřuje nálet dronů na Polsko. Čeká se na posudek od znalce vojenské výzbroje. Mluvčí připustila, že prohlídka místa činu přinesla určité odpovědi, ale člověk odpovědný za vedení vyšetřování podle ní rozhodl, že nejde o informace, které by mohla nyní předat médiím.

Deník si klade otázku, proč zdánlivě neutrální informaci o tom, co zničilo dům postarších manželů, utajuje prokuratura i armáda. Manželům pomohla obec, která jim poskytla náhradní ubytování a sbírá peníze na opravu domu, jejíž náklady předběžně odhadla na 50 tisíc zlotých (asi 286 tisíc korun). O pomoci manželům informovaly také úřady v regionu. Nyní podle serveru Onet přislíbila pomoc také armáda.

