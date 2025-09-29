Orbán: Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí

Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury AFP řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný prostor minulý týden narušily zřejmě maďarské drony.
Incident s drony podle Orbána žádný význam nemá a maďarské ministerstvo obrany obvinění ze strany Kyjeva odmítlo. „Ale řekněme, že dron by několik metrů letěl nad ukrajinské území. No a co? Ukrajina není nezávislá země. Ukrajina není suverénní země,“ řekl Orbán v podcastu mluvčího jeho strany Fidesz. Dodal, že „my držíme Ukrajinu nad vodou; Západ ji drží nad vodou; my jí dáváme zbraně“.
AFP označuje Orbána za nejostřejšího kritika Ukrajiny v Evropské unie. Jeho vláda zemi bránící se ruské invazi odmítá posílat zbraně, brzdí tvrdší unijní sankce proti Moskvě a odmítá možné členství Kyjeva v EU. Vztahy mezi Budapeští a Kyjevem jsou dlouhodobě napjaté. Orbánova vláda obviňuje Kyjev z porušování práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny a staví se proti povolávání těchto Maďarů do ukrajinské armády.
Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás dnes oznámil, že maďarské úřady zablokují přístup na 12 ukrajinských zpravodajských serverů, včetně Ukrajinské pravdy nebo Hromadske. Jde o odvetné opatření za krok ukrajinských úřadů, které nedávno na podnět tajné služby zablokovaly přístup k 15 serverům kvůli šíření ruské propagandy. Jsou mezi nimi i dva maďarské weby.
BMW v Maďarsku otevřela továrnu na elektromobily. Orbán neskrýval nadšení
Německá automobilka BMW slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, tedy téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.
Británie už je možná ve válce s Ruskem, uvedla bývalá šéfka tajné služby MI5 Eliza Manninghamová-Bullerová s odkazem na rozsáhlé kybernetické útoky a další nepřátelské aktivity organizované Moskvou. Situace se podle ní změnila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, informoval server The Guardian.
Manninghamová-Bullerová, která vedla britskou bezpečnostní agenturu v letech 2002 až 2007, souhlasí s expertkou na Rusko a zpravodajské služby Fionou Hillovou, podle níž je Moskva ve válce se Západem. „Myslím, že může mít pravdu, když říká, že jsme ve válce s Ruskem,“ řekla bývalá zpravodajka.
„Je to rozdílný druh války, ale projevy nepřátelství, kybernetické útoky, fyzické útoky a zpravodajská práce jsou značné,“ doplnila bývalá šéfka kontrarozvědky MI5 v podcastu britské Sněmovny lordů, jejíž je sama členkou.
Docela nepříjemný člověk
V době, kdy Manninghamová-Bullerová řídila MI5, panovaly naděje, že se Rusko pod vedením Vladimira Putina stane možným partnerem Západu. Sama se s ním setkala v roce 2005. „Myslela jsem si, že je to docela nepříjemný člověk,“ uvedla bývalá zpravodajka. Doplnila však, že nečekala Putinovo rozhodnutí nařídit během následujícího roku vraždu Alexandra Litvinenka. Bývalého agenta FSB otrávili podle britských vyšetřovatelů v Londýně poloniem dva ruští zpravodajci.
Bývalá šéfka MI5, která následně působila v charitativní výzkumné organizaci Wellcome Trust, také kritizovala rozhodnutí americké a britské vlády zavést rozsáhlé škrty v oblasti zahraniční pomoci. Podle ní to vytvoří diplomatickou příležitost pro Čínu k rozšíření vlivu v chudších zemích. „Pokud se stáhneme ze světa, může tam proniknout, protože teď na to má silnou ekonomickou základnu,“ doplnila Manninghamová-Bullerová.
Británie letos odsoudila šest Bulharů za účast ve špionážní síti, která organizovala zpravodajské operace proti zájmům evropských zemí. Do vězení poslala také pět mužů za účast na žhářském útoku na sklad se zásobami určenými pro Ukrajinu, který nařídila Moskva. Několik britských spojenců v NATO informovalo v posledních týdnech o incidentech spojených s ruskými letouny a narušení svého vzdušného prostoru.
Související
Ukrajina s NATO v zádech? Mohla by dobýt zpět okupovaná území, uvedl Trump
Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl dnes předseda Evropské rady António Costa v reakci na výsledek tamních voleb. Podporu Moldavsku po nedělních volbách, v nichž zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS), již vyjádřili také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron či polský premiér Donald Tusk.
„Moldavané promluvili a jejich vzkaz je jasný a zřetelný. Zvolili si demokracii, reformy a evropskou budoucnost, a to navzdory tlaku a vměšování ze strany Ruska,“ uvedl Costa na síti X.
Také podle von der Leyenové si Moldavsko ve volbách jasně vybralo cestu ke svobodě, demokracii a do Evropy. „Naše dveře jsou otevřené. A my vás budeme podporovat na každém kroku,“ uvedla šéfka evropské exekutivy na síti X s odkazem na kandidaturu země na členství v Evropské unii.
Hlasování ve východoevropské zemi bylo vnímáno jako volba mezi integrací do EU a návratem do sféry vlivu Moskvy. Po sečtení 99,9 procenta hlasů získává strana PAS současné prezidentky Maii Sanduové podle webu volební komise přízeň 50,16 procent voličů, zatímco opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran dostal od voličů 24,19 procenta hlasů. Volební účast činila 52,2 procenta.
„Francie stojí po boku Moldavska v jeho evropských ambicích a v jeho touze po svobodě a svrchovanosti,“ napsal Macron na síti X v rumunštině, která je úředním jazykem Moldavska. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvítal „suverénní rozhodnutí moldavského lidu“ stvrdit proevropské směřování země. „Nic nemůže zastavit lid, který si vybral demokracii a svobodu. Ani zoufalé pokusy o vměšování cizí strany,“ uvedl Barrot na X.
Také Tusk ocenil odvahu Moldavanů udržet proevropský kurz. „Nejenže jste zachránili demokracii a udrželi evropský kurz, ale také jste zastavili Rusko v jeho snaze ovládnout celý region. Dobrá lekce pro nás všechny,“ napsal polský premiér na X.
Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy
Do Sněmovny letos podle průzkumů voličských preferencí míří sedm volebních uskupení. Pokud všechny uspějí, počet poslaneckých klubů se pravděpodobně zvýší o dva v porovnání se současným stavem. Nejvyšší podporu kolem 30 procent má dlouhodobě opoziční hnutí ANO, které je očekávaným vítězem voleb. Naopak nejnižší preference mají Motoristé sobě a hnutí Stačilo! s komunisty a sociálními demokraty, kteří se drží poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny.
Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pokládá výsledek hlasování za vítězství svobody, demokracie a evropské cesty. „Jasně prohrál svět Vladimira Putina. Srdečně gratuluji prezidentce Sanduové. Stojíme po boku Moldavska na jeho cestě do EU! Věřím, že to bude inspirací i pro nás a že si Kreml o víkendu připíše další porážku,“ napsala na síti X.
Také podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) si Moldavsko zvolilo evropskou cestu. „Je to jasný signál, že Moldavané chtějí budoucnost spojenou s Evropou, demokracií a reformami,“ uvedl. Výsledek dává Moldavsku silný mandát pokračovat směrem k členství v EU, konstatoval. „Pojďme porazit ruské síly tento týden i my!“ dodal.
Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři
Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.
Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.
Do parlamentu se také dostanou proruské síly z bloku Alternativa (7,97 procenta) a strany podnikatele Renata Usatiiho (6,20 procenta). Pětiprocentní hranici překvapivě překonala i strana PPDA, kdysi založená za účelem sjednocení s Rumunskem (5,62 procenta).
Moldavské úřady podle prezidentky Sanduové očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, ještě před vyhlášením výsledků vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne demonstraci před sídlo parlamentu.
Související
V moldavských volbách zvítězila proevropská strana PAS