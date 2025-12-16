Mír ano, ale ne za každou cenu. Zelenskyj brzdí rychlou dohodu

Nový magazín právě vychází!

V tuto chvíli není hotov žádný ideální mírový plán, současný návrh nall v pondělí večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojené státy podle něj chtějí pokročit k mírové dohodě rychle, Ukrajina však potřebuje zajistit kvalitu takového míru, uvedl s tím, že američtí a ukrajinští vyjednavači by se mohli k dalšímu jednání sejít o víkendu v USA. Informovala o tom agentura Reuters.

Ukrajinský prezident v chatovací skupině s novináři na WhatsAppu podle Reuters dále uvedl, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské území ani de iure, ani de facto. Na Donbasu také podle něj nevznikne žádná „svobodná ekonomická zóna“ pod kontrolou Moskvy, jak zněl jeden z bodů americko-ruského plánu. Po jednáních Ukrajiny s představiteli evropských zemí a USA v Berlíně o ukončení války, kterou v únoru 2022 zahájilo Rusko invazí do sousední země, zůstává otázka územních ústupků Kyjeva vůči nárokům Moskvy hlavní překážkou dosažení možné dohody.

Dohoda o silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, o nichž by měl hlasovat americký Kongres, je velice blízko, uvedl dále Zelenskyj. Bezpečnostní záruky podle něj nejsou jen v rámcové fázi, jde již o podrobný dokument, který ovšem potřebuje ještě dopracovat.

Po skončení jednání vydali premiéři a prezidenti deseti evropských zemí včetně Německa, Francie či Británie a zástupci Evropské unie společné prohlášení, ve kterém uvedli, že USA a evropské země hodlají Ukrajině poskytnout robustní bezpečnostní záruky a další podporu pro hospodářskou obnovu země. Jednou ze záruk má být vytvoření mnohonárodnostní jednotky, která by působila přímo na ukrajinském území. Další má být například garance vyslání ozbrojených sil v případě budoucího napadení země. V závěru evropští lídři vyzvali Rusko, aby souhlasilo s příměřím a prokázalo ochotu k trvalému míru.

Pokud Moskva diplomatické snahy o ukončení války odmítne, požádá Ukrajina Spojené státy o větší tlak na Rusko prostřednictvím dalších sankcí a také o další zbraně, včetně střel dlouhého doletu, sdělil dále ukrajinský prezident novinářům na WhatsAppu. Bude-li válka pokračovat, Ukrajina podle něj počítá s podporou 45 miliard eur (1,1 bilionu korun) na obranu ročně. Pokud boje utichnou, budou tyto prostředky použity na obnovu země, dodal.

Kyjev podle Zelenského také podporuje myšlenku příměří během vánočního období, zejména pokud jde o útoky na energetickou infrastrukturu. Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí mimo jiné vyzval Rusko, aby alespoň přes Vánoce přestalo „terorizovat“ civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Taková přestávka v bojích by mohla být podle Merze základem pro jednání o trvalém příměří.

Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.

Největší evropský výrobce automobilů se potýká se slabšími prodeji v Číně, nižší poptávkou na evropských trzích a negativním dopadem amerických cel. Tyto faktory se promítají do napjatých peněžních toků a nutnosti omezovat výdaje.

Volkswagen v současnosti plánuje investice ve výši zhruba 160 miliard eur na příštích pět let, což je méně než v předchozím plánovacím období. Automobilka zároveň počítá s delším využíváním vozů se spalovacími motory, což si vyžádá další investice do nových technologií.

Podle analytiků bude tlak na finanční výkonnost firmy pokračovat i v dalších letech. „Společnost hledá cesty, jak snížit náklady a zvýšit provozní ziskovost,“ uvedl pro server Financial Times analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein.

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

ČTK

Přečíst článek

Závod v Drážďanech, který funguje od roku 2002, vyrobil zhruba 200 tisíc vozidel, uvedl server Financial Times. Původně sloužil jako výkladní skříň technologických schopností Volkswagenu, později se stal symbolem jeho přechodu k elektromobilitě.

Ukončení výroby je součástí širšího plánu snižování kapacit v Německu, který byl dohodnut s odbory a zahrnuje i zrušení 35 tisíc pracovních míst u značky Volkswagen.

Areál závodu bude nově pronajat Technické univerzitě v Drážďanech, jež zde vybuduje výzkumný kampus zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a vývoj čipů. Volkswagen do projektu společně s univerzitou investuje 50 milionů eur během následujících sedmi let.

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

PSN plánuje zveřejnit finální architektonickou podobu projektu v průběhu příštího roku. První přípravné práce, včetně demolic, chce společnost spustit ve druhém čtvrtletí roku 2026.

„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů. Toto povolení je důležitým milníkem, který nám umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu,“ uvedl Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Projekt má podle něj přirozeně navázat na okolní strukturu Vršovic a vytvořit místo „pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání“.

Z továrny nové městské centrum

Areál Koh-i-noor patří mezi nejvýznamnější industriální dědictví Prahy. PSN chce jeho historický charakter zachovat – dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a v území zůstane i ikonický komín. Industriální prvky mají být podle firmy vtisknuty i do finálního návrhu.

V místě vznikne nový městský blok s veřejnými prostory, obchody, službami a komunitním zázemím. Kombinace novostaveb a rekonstruovaných objektů nabídne více než 600 bytových jednotek.

Další projekty PSN 

PSN patří dlouhodobě mezi nejaktivnější české developery. Kromě Koh-i-nooru firma pracuje na revitalizaci areálu Brno Jedna, plánuje výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu, dokončila loftový projekt Vanguard a rozvíjí menší rezidenční projekty napříč Prahou. V Pardubicích letos otevřela zrekonstruovaný Gočárův palác Grand.

Brno roste. A Praha hledá směr

Doporučujeme