Poláci na EU čekat nehodlají. Proti ruské hrozbě si postaví vlastní „dronovou zeď“
Polsko se chystá zahájit výstavbu národního systému obrany proti dronům během několika měsíců – bez čekání na společnou iniciativu Evropské unie. Oznámil to náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk, podle něhož chce Varšava reagovat na rostoucí riziko útoků bezpilotních letounů z ruské strany.
Podle Tomczyka ministerstvo ještě v listopadu představí investice do technologií pro detekci, rušení a neutralizaci nepřátelských dronů. Projekt má být součástí širší modernizace polské protivzdušné obrany. Konkrétní výši investic neuvedl, zdůraznil však, že polské podniky by měly získat nejméně polovinu zakázek.
Rozhodnutí přichází po zářijovém incidentu, kdy muselo NATO vyslat stíhací letouny k sestřelení asi dvaceti dronů, které při rozsáhlém ruském útoku na Ukrajinu pronikly do polského vzdušného prostoru. Událost odhalila slabiny v obranném systému Polska, jež muselo použít drahé rakety proti levným bezpilotním strojům.
Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.
„Souhlasíme s myšlenkou posílení obrany vzdušného prostoru celé EU a jsme připraveni využít i externí řešení,“ uvedl Tomczyk v rozhovoru pro Bloomberg. „Prioritu ale dáváme národním projektům.“
Podle něj může evropská „dronová zeď“ v budoucnu doplnit polský systém. Financování projektu by mělo zčásti pocházet z nového úvěrového programu EU SAFE, který Polsku – díky jeho hranicím s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou – přidělil největší počáteční alokaci, umožňující čerpat až 43,7 miliardy eur.
Vláda plánuje, že první část systému bude funkční do tří měsíců od oznámení a kompletní síť vznikne během dvou let. „Zbraň proti dronům musí být komplexní – kombinovat senzory, rušičky i prostředky k likvidaci cílů,“ dodal Tomczyk.
Zvyšující se počet incidentů s bezpilotními letouny, které v posledních měsících pronikly do vzdušných prostorů NATO, stále více znepokojují evropské státy. EU proto zvažuje vybudování takzvané „dronové zdi“, systému určeného k ochraně evropského nebe před neřízenými letouny přicházejícími z Ruska.
Nový systém má tvořit další vrstvu polské protivzdušné obrany vedle již nasazených dlouhodosahových a středních systémů. Všechny mají chránit zemi před letadly, vrtulníky, drony i střelami s plochou dráhou letu.
V létě ministerstvo oznámilo, že letos vydá 200 milionů zlotých na nákup bojových i výcvikových dronů. Varšava zároveň zrychluje procesy veřejných zakázek, aby posílila schopnosti v oblasti bezpilotních systémů. „Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že drony jsou klíčem k obraně i útoku. Musíme být připraveni ve všech prostředích – ve vzduchu, na zemi i na moři,“ uzavřel Tomczyk.