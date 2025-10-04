Nový magazín právě vychází!

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?

U ODS lze čekat rychlý kongres a přeskupení sil – tohle není výsledek, který může Fialovu vedení ve straně projít. Myslím, že Petr Fiala přijde o předsednické křeslo a skončí i současné vedení se Stanjurou a Černochovou.

TOP 09 je na hraně klinické smrti; její lídr Jiří Pospíšil je navíc silně namočen do kauzy Dozimetr. Strana se nakonec nejspíš sloučí s ODS.

Koalice Spolu přežije jen tehdy, pokud kroužkování nevykolejí poměr sil ve prospěch jedné z jejích částí (ODS nebo KDU) – jinak se rozpadne. Personální posuny uvidíme i u dalších stran.

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

„Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do těch voleb šli,“ řekl Fiala. Dodal, že o případných podmínkách podpory vlády bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.

„Stalo se pravděpodobně to, že v těch posledních měsících, kdy nám ještě agentury dávaly 13, 14 procent, tak zhruba tři, čtyři procenta voličů začaly volit Andreje Babiše, který samozřejmě na té naší straně spektra absolutně dominuje,“ řekl místopředseda SPD.

Fiala dále řekl, že SPD bude mít koncem listopadu celostátní konferenci, kde bude řešit příčiny volebního výsledku a opatření do budoucna. „Je jasné, že pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset udělat nějaké změny,“ řekl. Doplnil, že vyhodnocovat bude hnutí také spolupráci s dalšími subjekty, které na jeho kandidátkách letos kandidovaly. „Ale já si pořád myslím, že ta spolupráce je dobrá,“ dodal.

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Šance falešné koalice Stačilo!, že se dostane do Poslanecké sněmovny, rapidně klesají. Po více než dvou třetinách sečtených okrsků má totiž 4,5 procenta hlasů a neustále jim jejich výsledek klesá. Navíc nyní se do celkových výsledků stále více začnou promítat hlasy velkých měst, v nichž volí většinou liberálnější voliči, a tedy nikoli voliči komunistů ani dalších národoveckých hnutí.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

Velký návrat komunistů, byť přebarvených na koaliční barvy Stačilo!, se tak nejspíš nekoná. Je to mírné překvapení zejména v kontextu zatím relativního úspěchu Motoristů, kteří podle preferencí měli skončit až za koalicí Stačilo! A je to také mírné překvapení proto, že to bylo právě Stačilo!, které jako jediné cílilo poměrně otevřeně na levicové voliče. Zatím tedy Česko není na návrat levice připravené.

Nicméně minimálně jeden člen Stačilo! asi může zůstat v klidu a je jím Kateřina Konečná. Výsledkem voleb totiž mimo jiné bude i to, že nepřijde o svůj mandát v Evropském parlamentu, o nějž by přišla zvolením do Sněmovny. Takže o nevšední myšlenky, jak spasit evropský průmysl demontáží Evropské unie, zatím jen tak nepřijdeme.

