Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran
Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?
U ODS lze čekat rychlý kongres a přeskupení sil – tohle není výsledek, který může Fialovu vedení ve straně projít. Myslím, že Petr Fiala přijde o předsednické křeslo a skončí i současné vedení se Stanjurou a Černochovou.
TOP 09 je na hraně klinické smrti; její lídr Jiří Pospíšil je navíc silně namočen do kauzy Dozimetr. Strana se nakonec nejspíš sloučí s ODS.
Koalice Spolu přežije jen tehdy, pokud kroužkování nevykolejí poměr sil ve prospěch jedné z jejích částí (ODS nebo KDU) – jinak se rozpadne. Personální posuny uvidíme i u dalších stran.
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Názory
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.