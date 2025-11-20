Dalibor Martínek: Tance kolem Turka. Tak to krasavci Motoristů dejte
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku. Schůzku si vyžádal sám Macinka. „Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí,“ řekl neurčitě šéf Motoristů po jednání.
Jakási neurčitost je, zdá se, součástí DNA nově se líhnoucí strany. Možná to bude strana. Zatím je to jen názorová odnož Václava Klause. Který se možná cítil být příliš starý na to, aby se v parlamentních volbách ještě ucházel o nějaký mocenský post. Už mu to nestálo za to, byl premiérem i prezidentem, má svá léta. Proč by měl usilovat o poslanecký post.
Také dobře věděl, že by ve volbách neuspěl, získal by jen pár procent. A na stará kolena si bývalý prezident takovou potupu raději ušetřil. Dal tam Macinku. Který pro něj pracuje bezmála dvacet let. Ten ve volbách překvapivě uspěl. Sice se s necelými sedmi procenty hlasů a třinácti poslanci stal nejmenší stranou ve Sněmovně, ale hlavně, stal se jazýčkem na vahách. Vystřídal v této roli dlouho působící Lidovce. A svou úlohu si maximálně užívá.
Tato pidi (ne)strana má mít čtyři ministry. To je celkem dost, z pohledu počtu mandátů ve Sněmovně. Ale Andreji Babišovi se toto spojenectví vyplatí. Má střet zájmů, podniká, chce vládnout zemi, a zároveň jeho firmy pobírají veřejné dotace. To je střet zájmů. Ačkoliv by Babiš jistě tvrdil opak. Navíc, má máslo na hlavě, spolupracoval s komunistickým režimem.
Takže Motoristé se mu hodí. Zdá se, že celé povolební vyjednávání je o Filipu Turkovi. Brzda dohody. Nově vznikající koalice mrštně vytvořila programové prohlášení, obsadila co nejvíc vedoucích postů ve Sněmovně. Okamura a Babiš, ovšem i Macinka (Klaus), pracují jako dobře namazaný stroj. Babiš se s Okamurou dřív nemusel. Ale je po volbách, porcuje se medvěd. Najednou je u stolu místo pro všechny.
Co s Turkem?
Jen co s tím Turkem. Dělá neplechu. Jeho výhodou je, že v létě dokončil a obhájil před svými čtyřicátými narozeninami magisterskou práci. Je tedy magistrem. Jistě je na něj jeho alma mater, soukromá University College Prague, pyšná. Téma jeho závěrečné práce znělo: Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty.
Kromě toho, že je Turek možná pro mnoho žen charismatický, má takový dobře řezaný obličej, tak je nyní také vysokoškolsky vzdělaný. Proslavil se schopností rychle jezdit autem, stal se europoslancem, je milionář. Jako nový poslanec Sněmovny musel odevzdat majetkové přiznání, uvedl sedmdesát milionů korun.
Proč se tedy skládání vlády pořád točí kolem Turka? Turek je přeci člověkem budoucnosti. Co na něm prezidentu Pavlovi nesedí. Proč by to nemohl být nový ministr zahraničí? Proč kvůli přímluvám za Turka musí jezdit na Hrad Macinka? Krade Turek? Lže? Píše nesmysly na sociální sítě? Ale jděte. Je snad horší, než každý druhý z nás? Turek klidně může být ministrem, a také se jím pravděpodobně stane.
