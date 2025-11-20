Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Tance kolem Turka. Tak to krasavci Motoristů dejte

Dalibor Martínek
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku. Schůzku si vyžádal sám Macinka. „Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí,“ řekl neurčitě šéf Motoristů po jednání.

Jakási neurčitost je, zdá se, součástí DNA nově se líhnoucí strany. Možná to bude strana. Zatím je to jen názorová odnož Václava Klause. Který se možná cítil být příliš starý na to, aby se v parlamentních volbách ještě ucházel o nějaký mocenský post. Už mu to nestálo za to, byl premiérem i prezidentem, má svá léta. Proč by měl usilovat o poslanecký post.

Také dobře věděl, že by ve volbách neuspěl, získal by jen pár procent. A na stará kolena si bývalý prezident takovou potupu raději ušetřil. Dal tam Macinku. Který pro něj pracuje bezmála dvacet let. Ten ve volbách překvapivě uspěl. Sice se s necelými sedmi procenty hlasů a třinácti poslanci stal nejmenší stranou ve Sněmovně, ale hlavně, stal se jazýčkem na vahách. Vystřídal v této roli dlouho působící Lidovce. A svou úlohu si maximálně užívá.

Tato pidi (ne)strana má mít čtyři ministry. To je celkem dost, z pohledu počtu mandátů ve Sněmovně. Ale Andreji Babišovi se toto spojenectví vyplatí. Má střet zájmů, podniká, chce vládnout zemi, a zároveň jeho firmy pobírají veřejné dotace. To je střet zájmů. Ačkoliv by Babiš jistě tvrdil opak. Navíc, má máslo na hlavě, spolupracoval s komunistickým režimem.

Takže Motoristé se mu hodí. Zdá se, že celé povolební vyjednávání je o Filipu Turkovi. Brzda dohody. Nově vznikající koalice mrštně vytvořila programové prohlášení, obsadila co nejvíc vedoucích postů ve Sněmovně. Okamura a Babiš, ovšem i Macinka (Klaus), pracují jako dobře namazaný stroj. Babiš se s Okamurou dřív nemusel. Ale je po volbách, porcuje se medvěd. Najednou je u stolu místo pro všechny.

Andrej Babiš
Lukačovič žene k soudu Babiše. Kvůli tvrzení, že dluží na daních

Leaders

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Babiš v reakci uvedl, že Lukačovič by měl spíše říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice.

Přečíst článek

Co s Turkem?

Jen co s tím Turkem. Dělá neplechu. Jeho výhodou je, že v létě dokončil a obhájil před svými čtyřicátými narozeninami magisterskou práci. Je tedy magistrem. Jistě je na něj jeho alma mater, soukromá University College Prague, pyšná. Téma jeho závěrečné práce znělo: Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty.

Kromě toho, že je Turek možná pro mnoho žen charismatický, má takový dobře řezaný obličej, tak je nyní také vysokoškolsky vzdělaný. Proslavil se schopností rychle jezdit autem, stal se europoslancem, je milionář. Jako nový poslanec Sněmovny musel odevzdat majetkové přiznání, uvedl sedmdesát milionů korun.

Proč se tedy skládání vlády pořád točí kolem Turka? Turek je přeci člověkem budoucnosti. Co na něm prezidentu Pavlovi nesedí. Proč by to nemohl být nový ministr zahraničí? Proč kvůli přímluvám za Turka musí jezdit na Hrad Macinka? Krade Turek? Lže? Píše nesmysly na sociální sítě? Ale jděte. Je snad horší, než každý druhý z nás? Turek klidně může být ministrem, a také se jím pravděpodobně stane.

Dopravní zácpy v Praze jsou dílem příčinou nedostupného bydlení v metropoli

Dalibor Martínek: Víc pokut a daň za auto. Snad je to poslední Hřibův nápad

Názory

Dobrá zpráva. Zdeněk Hřib v prosinci skončí na pozici náměstka pražského primátora pro dopravu. Stal se poslancem, nechce kumulovat funkce. Špatná zpráva je, že ho nahradí další Pirát, Jaromír Beránek. Doprava v Praze bude dál trpět.

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Babiš: Do konce týdne budu mít finální seznam kandidátů na ministry

Šéf ANO Andrej Babiš
Do konce týdne by měli koaliční partneři SPD a Motoristé předložit předsedovi hnutí ANO a pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi definitivní seznam kandidátů na ministry. Příští týden ho Babiš předá prezidentu Petru Pavlovi. 

Hrad v úterý oznámil, že Babiš přislíbil minulý týden Pavlovi předložení seznamu navrhovaných ministrů v týdnu po 24. listopadu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty. Následně Pavel očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je prezident připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem.

Babiš sdělil, že na středeční koaliční radě bude o navrženém harmonogramu diskutovat s koaličními partnery. „Do konce týdne by mi měli předložit definitivní seznam jmen kandidátů na ministry a následně je v příštím týdnu předám panu prezidentovi způsobem, který mu vyhovuje,“ uvedl.

Pavel: Chci jasné řešení střetu zájmů

Při úerní diskusi se studenty v Brně Pavel řekl, že po Babišovi chce jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem. Pokud se nic nezmění, byl by předseda ANO v případě jmenování podle prezidenta ve vážném střetu zájmů.

Babiš na instagramu uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. Zopakoval také, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

Prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel k Babišovi: Chci jen jediné, ať řekne, jak vyřeší střet zájmů jako premiér

Politika

Prezident Petr Pavel chce po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem. Prezident to zopakoval na diskusi se studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Pokud se nic nezmění, byl by Babiš v případě jmenování premiérem podle prezidenta ve vážném střetu zájmů. Evropská unie by pak mohla pozastavit dotace pro celou Českou republiku, to by se podle Pavla dotklo všech.

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura

Politika

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu večer, uvedl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí program schůze nepodpoří. Návrh na svolání jednání po poledni podaly poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů. Návrh podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání schůze je jich třeba 40.

Přečíst článek

Etnická čistka, uvádí HRW ve zprávě o izraelských operacích na Západním břehu

Izraelská armáda hlídkuje poblíž hranice pásma Gazy
Organizace Human Rights Watch ve zveřejněné zprávě obvinila izraelskou armádu z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných na Palestincích z uprchlických táborů na okupovaném Západním břehu Jordánu. HRW též vyzvala mezinárodní společenství, aby přijalo naléhavá opatření, která by izraelské představitele pohnala k odpovědnosti a zastavila násilí.

Podle HRW Izrael mezi lednem a únorem násilně vysídlil z uprchlických táborů Džanín, Tulkarm a Nur Šams okolo 32 tisíc Palestinců. Vysídleným bylo zakázáno se do táborů vrátit a stovky jejich domů izraelská armáda zničila. HRW označila toto vyhoštění za etnickou čistku, tedy násilný odsun etnické, rasové či náboženské skupiny z určité oblasti.

„Deset měsíců po jejich vysídlení se žádný z obyvatel nemohl vrátit domů,“ řekla agentuře Reuters Milena Ansariová z HRW, která se na vypracování zprávy podílela. Organizace dnes zveřejnila 105stránkový dokument s názvem Všechny mé sny byly vymazány, který popisuje zločiny připisované izraelské armádě.

Izraelská armáda podle Reuters uvedla, že musí ničit civilní infrastrukturu, aby ji nemohli zneužívat ozbrojenci. Neřekla ale, kdy se Palestinci budou moci vrátit domů, a nesdělila důvod pro masové vyhoštění ani pro zákaz návratu. HRW uvedla, že tato vyhoštění, jež se odehrála v době, kdy se pozornost světové veřejnosti soustředila na Gazu, jsou zločiny proti lidskosti.

Péter Szijjártó

Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev

Money

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to dnes řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z dalších zemí unie, jedním z tématů schůzky je přitom právě další finanční podpora zemi, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Přečíst článek

Ženevské úmluvy z roku 1949 zakazují vysídlování civilistů z okupovaného území, s výjimkou dočasného přesunu z naléhavých vojenských důvodů nebo kvůli zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva.

HRW provedla rozhovory s 31 vysídlenými Palestinci ze tří táborů a analyzovala satelitní snímky, demoliční příkazy a ověřená videa z místa. Zjistila, že více než 850 budov je zničených či těžce poškozených, zatímco odhady OSN uvádějí až 1460 zničených budov.

Uprchlické tábory byly na Západním břehu vytvořeny v 50. letech 20. století poté, co izraelská vláda v souvislosti se vznikem státu Izrael v roce 1948 nuceně vysídlila statisíce Palestinců z jejich domovů. Na Západním břehu, který Izrael obsadil spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967, nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a asi půl milionu Židů.

Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od minulého měsíce platí křehké, ale opakovaně narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než 1000 Palestinců, uvádí zpráva. Izrael podle ní také častěji zadržuje palestinské obyvatele bez soudu, bourá jejich domy a rozšiřuje výstavbu nových osad, což je z hlediska mezinárodního práva nelegální. Izrael to odmítá s tím, že Západní břeh je sporné, nikoli okupované území.

Americký prezident Donald Trump

Co skrývají Epsteinovy spisy? Trump souhlasí s jejich zveřejněním

Politika

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, informovala agentura AP s tím, že Trump ustoupil politickému tlaku v této kauze. Návrh zákona v úterý jednoznačně schválily Sněmovna reprezentantů a Senát.

Přečíst článek

Výrazně vzrostlo i násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) tento měsíc uvedl, že v říjnu došlo na Západním břehu nejméně k 264 útokům osadníků na Palestince. To je nejvíce za měsíc od roku 2006, kdy OSN začala tyto incidenty monitorovat.

Od října 2023 podle úřadu OSN pro lidská práva zemřelo na Západním břehu a v Izraeli 59 Izraelců při útocích palestinských radikálů či střetech s izraelskou armádou, z toho 22 byli členové izraelských bezpečnostních složek.

HRW vyzvala vlády mezinárodního společenství, aby na izraelské představitele uvalily sankce, pozastavily prodej zbraní i obchodní spolupráci a aby vymáhaly zatykače Mezinárodního trestního soudu. Ten loni v listopadu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy. Izrael, podobně jako USA či Rusko, jurisdikci ICC neuznává.

Mike Huckabee

USA už bezvýhradně nepodporují vznik palestinského státu, uvedl americký velvyslanec v Izraeli

Politika

Přečíst článek
