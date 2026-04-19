Babišova pragmatická politika
Andrej Babiš, jak sám prohlásil, uznává pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. Jedinou hodnotou, kterou uznává, jsou patrně peníze. Právě přes ty chce nyní ovládnout neposlušnou Českou televizi a rozhlas.
Převod financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet není technikálie, jak prezentuje vláda. Ukazuje to už první představený rozpočet televize, tedy na rok 2027. Je o miliardu nižší než letošní realita. Z televize se už ozývá, že bude muset propouštět a omezit výrobu pořadů.
Ministr Klempíř mezitím veřejně rozhazuje názory, že třeba StarDance do České televize nepatří. Nejsou to slova do větru. Finanční páky jsou silným argumentem. Proč třeba nadnárodní řetězce okamžitě uposlechly bezprecedentní zásah vlády do cenotvorby nafty a benzínu? Protože finančák má bezpočet možností firmy deptat. U televize nejde o StarDance. Politikům jde o zpravodajství. Budou televizi finančně škrtit tak dlouho, dokud ve zpravodajství nedosáhnou svého.
Poslední výstřely
V bitvě o Turecko zazněly poslední výstřely. Pavel patrně konečně pochopil, že si cestu na summit NATO v Ankaře nevydupe. Babiš definitivně potvrdil, že letí on, Zůna a Macinka. Ten rozhodnutí vlády, které inicioval, samozřejmě využil k další várce posměšků vůči prezidentovi. Rozený diplomat. Prezident však jako bývalý voják dobře ví, že to byla jenom jedna bitva. Vláda ho potřebuje, ať už chce, nebo ne.
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Babiš se na dovolené na Maledivách naladil na na válečnou notu. Po návratu vykopl Pavla ze summitu, šéfovi NATO Ruttemu v Praze vykládal, že náš malý rozpočet na armádu je vlastně velký a na usmířenou nabídl pro Hormuz český radar. Nakonec vyrazil za vojáky do Bechyně, aby jim vysvětlil, že dostali o 25 miliard korun víc než vloni od Fialy. Kde všechna ta svá čísla vláda bere zůstává záhadou.
Svůj pragmatismus a pohrdání hodnotami Babiš potvrdil, když šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi zatípnul speciál na Tchaj-wan. Hodnotová politika podle něj nic nepřinesla, jenom poškodila české firmy. Pavel to vidí s hodnotami jinak. Provedl v Chile sice malé, ale roztomilé gesto, když vrátil protokolární pero, které se před patnácti lety nějakým kouzlem ocitlo v kapse Václava Klause.