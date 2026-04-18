Zmatek a nejistota. Trhy trpí vývojem na Blízkém východě, hrozí vyšší inflace

ČTK

Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.

Írán totiž oznámil, že znovu uzavírá Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. Přitom ještě v pátek Teherán informoval o jeho znovuotevření. Tento obrat podle analytiků vyvolal novou vlnu volatility na trzích s komoditami i akciemi.

Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozorňuje, že dopady se brzy promítnou i do cen pohonných hmot a celkové inflace. Časté změny podle něj vytvářejí zmatek a komplikují plánování dodávek. Trhy i přepravci budou podle něj nově vyžadovat nejen sliby, ale i konkrétní záruky, že ropa bude skutečně proudit. To může zpomalit uklidnění cen paliv v Evropě.

Přijde zlom o víkendu?

Právě víkend může být zlomový. Pokračovat totiž mohou diplomatická jednání, která rozhodnou, zda se situace uklidní, nebo naopak dále vyhrotí. Pokud by průliv zůstal uzavřen i v pondělí, lze podle Peterky očekávat výrazný růst cen ropy a pokles optimismu ohledně rychlého konce konfliktu. Cena ropy Brent by v takovém případě mohla překročit hranici 100 dolarů za barel.

Velkoobchodní ceny paliv přitom podle něj nebudou čekat na otevření burz a mohou reagovat téměř okamžitě. To by mohlo tlačit vzhůru i ceny na čerpacích stanicích, zejména tam, kde se dosud držely pod stanoveným cenovým stropem.

Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.

Globální stagflace

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje nejistota kolem Hormuzského průlivu výrazné prodražení pro světovou ekonomiku. Může zpomalit světový obchod, zároveň ale působit inflačně. V krajním případě tak nelze vyloučit ani scénář globální stagflace.

Kovanda očekává, že v pondělí ceny ropy porostou, i když by zatím měly zůstat pod psychologickou hranicí 100 dolarů za barel. V úterý by naopak mohly v Česku dočasně zlevnit pohonné hmoty, protože stát bude cenový strop nastavovat ještě podle pátečních burzovních dat. U nafty by mohlo jít dokonce o výrazný pokles, v průměru až o dvě koruny na litr.

K nejnovějším dopravcům, kteří omezují provoz, patří nizozemská společnost KLM. Ta oznámila, že v příštím měsíci zruší 80 zpátečních letů z amsterdamského letiště Schiphol. Přidává se tak k dalším velkým hráčům, jako jsou United Airlines, Lufthansa nebo Cathay Pacific, kteří už dříve přistoupili ke škrtům.

Podle dat analytické společnosti Cirium, které cituje Bloombergklesla globální kapacita letů na květen zhruba o tři procentní body, přičemž omezení se dotklo 19 z 20 největších aerolinek. Původní očekávání růstu odvětví o čtyři až šest procent se tak rychle rozplývají – nově se připouští i pokles až o tři procenta. „Je velmi pravděpodobné, že další omezení budou následovat,“ uvedl konzultant Ciria Richard Evans.

Problémy v letectví se začaly projevovat po vypuknutí války v Íránu. Zpočátku zasáhly především blízkovýchodní aerolinky, jejich letiště a vzdušný prostor, postupně se ale rozšířily do celého světa a ohrožují i klíčovou letní turistickou sezonu. Situaci navíc zhoršuje americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, která omezuje vývoz íránské ropy a žene ceny paliva vzhůru.

„Lety na hraně rentability budeme muset přehodnotit,“ uvedl šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Společnost zároveň čelí dodatečným nákladům na palivo ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Pro celé odvětví to bude zkouška,“ dodal.

Dostupnost paliva je problém

Vedle vysokých cen začíná být problémem i samotná dostupnost paliva. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že Evropě zbývá „možná šest týdnů“ zásob. Evropská unie proto připravuje krizový plán pro případ, že problémy v Hormuzském průlivu přetrvají. Aerolinie spíše počítají s tím, že dopady konfliktu budou dlouhodobé, a přizpůsobují tomu svůj provoz.

Lufthansa například odstavila 27 letadel své divize CityLine a omezila provoz starších, méně úsporných strojů. Další dopravci následují: Air Canada zrušila některé lety do New Yorku, Norse Atlantic zastavila všechny lety do Los Angeles, Virgin Atlantic ukončila spojení z Londýna do Rijádu a British Airways zrušila linku do Džiddy. Australská Qantas sníží kapacitu letů a očekává dodatečné náklady na palivo ve výši 575 milionů dolarů, zatímco Cathay Pacific omezuje provoz v Asii a Tichomoří.

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

Palivové příplatky zdražují dálkové lety

Ke zdražení přispívají i palivové příplatky, které u dálkových letů dosahují až 400 dolarů. Některé aerolinky navíc čelí ještě větším problémům, například v Nigérii dopravci varují, že bez zásahu mohou v nejbližších dnech zastavit provoz úplně.

Zatímco evropské aerolinky jsou částečně zajištěny proti výkyvům cen paliva, americké a asijské společnosti tuto ochranu často nemají a čelí tak výrazně vyšším nákladům. United Airlines už oznámily snížení kapacity o pět procent, Delta plánuje omezení zhruba o 3,5 procenta.

Rušení letů se už začíná dotýkat i cestujících. Například v Číně si lidé stěžují na náhlé rušení spojů těsně před svátky. Podle analytiků lze očekávat další zhoršení situace. „Pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké, bude rušení spojů pokračovat,“ uvedl analytik Dudley Shanley.

Výsledkem může být, že některé méně vytížené trasy zcela zmizí z mapy světové letecké dopravy – právě ve chvíli, kdy si lidé plánují letní dovolené.

Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.

Po včerejším zhoršení ratingu Belgie ze strany agentury Moody’s stoupl podíl zemí eurozóny, které vykazují u dané agentury horší rating než Česko, na více než 66 procent. Poprvé v historii tak platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní dle Moody’s pouze pětice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko. Irsku a Francii pak náleží stejný rating jako Česku.

Teherán opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Kontrola nad průlivem se vrátila do dřívějšího stavu, tedy pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.

Lepší rating se zpravidla propisuje do relativně nižších nákladů obsluhy veřejného dluhu. Byť v případě eurozóny to momentálně úplně neplatí. Země s horším ratingem než ČR mívají v tomto desetiletí nižší náklady dluhy než ČR. Například právě Belgie si v letech 2023 až 2026 půjčuje na deset let v průměru o zhruba jeden procentní bod levněji než Česko. Země eurozóny za tento stav do značné míry vděčí fiskálně ukázněným ekonomikám typu Německa, které se těší takové důvěře mezinárodních investorů v otázce fiskální odpovědnosti, že z toho v rámci sdílení měny těží i mnohem zadluženější země.

Tento stav ale nebude trvat navždy. Například v podstatné části minulého desetiletí si naopak půjčovala dráže Belgie než Česko, v důsledku evropské dluhové krize, ale i kurzového závazku České národní banky (viz. graf níže).

