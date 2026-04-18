Zmatek a nejistota. Trhy trpí vývojem na Blízkém východě, hrozí vyšší inflace
Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.
Írán totiž oznámil, že znovu uzavírá Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. Přitom ještě v pátek Teherán informoval o jeho znovuotevření. Tento obrat podle analytiků vyvolal novou vlnu volatility na trzích s komoditami i akciemi.
Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozorňuje, že dopady se brzy promítnou i do cen pohonných hmot a celkové inflace. Časté změny podle něj vytvářejí zmatek a komplikují plánování dodávek. Trhy i přepravci budou podle něj nově vyžadovat nejen sliby, ale i konkrétní záruky, že ropa bude skutečně proudit. To může zpomalit uklidnění cen paliv v Evropě.
Přijde zlom o víkendu?
Právě víkend může být zlomový. Pokračovat totiž mohou diplomatická jednání, která rozhodnou, zda se situace uklidní, nebo naopak dále vyhrotí. Pokud by průliv zůstal uzavřen i v pondělí, lze podle Peterky očekávat výrazný růst cen ropy a pokles optimismu ohledně rychlého konce konfliktu. Cena ropy Brent by v takovém případě mohla překročit hranici 100 dolarů za barel.
Velkoobchodní ceny paliv přitom podle něj nebudou čekat na otevření burz a mohou reagovat téměř okamžitě. To by mohlo tlačit vzhůru i ceny na čerpacích stanicích, zejména tam, kde se dosud držely pod stanoveným cenovým stropem.
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.
Globální stagflace
Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje nejistota kolem Hormuzského průlivu výrazné prodražení pro světovou ekonomiku. Může zpomalit světový obchod, zároveň ale působit inflačně. V krajním případě tak nelze vyloučit ani scénář globální stagflace.
Kovanda očekává, že v pondělí ceny ropy porostou, i když by zatím měly zůstat pod psychologickou hranicí 100 dolarů za barel. V úterý by naopak mohly v Česku dočasně zlevnit pohonné hmoty, protože stát bude cenový strop nastavovat ještě podle pátečních burzovních dat. U nafty by mohlo jít dokonce o výrazný pokles, v průměru až o dvě koruny na litr.