Michal Nosek: Našim lidem naše potraviny. Pokud tedy nebudou stát víc než ty nejlevnější
Ministerstva chtějí, aby veřejné instituce více nakupovaly lokální potraviny. Myšlenka je správná. Problém je, že přesně totéž už umožňuje zákon několik let. A stejně se nic zásadního nestalo.
Podpora lokálních potravin ve veřejných zakázkách zní jako učebnicový příklad dobré politiky. Čerstvější suroviny, podpora domácích producentů, kratší dodavatelské řetězce i menší ekologická stopa. Těžko hledat argument proti.
A přesto je potřeba si přiznat nepříjemnou realitu: tohle všechno už dávno jde. Zákon umožňuje zohlednit kvalitu i lokální původ od roku 2021. Jenže veřejné instituce dál ve velkém nakupují hlavně podle ceny.
Ne proto, že by úředníci nevěděli, co je kvalita. Ale proto, že systém je nastavený tak, že nejnižší cena je nejbezpečnější volba. Je snadno obhajitelná, minimálně napadnutelná a prakticky bezriziková. Jakmile se začne více hodnotit lokálnost nebo kvalita, přibývá nejistota, složitost i prostor pro spory a možná nařčení.
A právě tady se láme celá současná iniciativa. Ministerstva chtějí řešení hledat ve „zdůrazňování“, metodikách a školeních. Jinými slovy: budou vysvětlovat, že něco jde dělat jinak, aniž by změnila důvody, proč se to dnes nedělá. Budou vypadat pro naše lidi hezky. A zároveň utratí peníze za školitele.
Výsledkem je lehce ironická situace. Stát na jedné straně vyzývá k podpoře regionálních producentů, na druhé straně udržuje systém, ve kterém je nejracionálnější koupit to nejlevnější. Klidně z druhého konce Evropy. A pak se snaží tento rozpor řešit osvětou.
To neznamená, že myšlenka je špatná. Naopak. Větší důraz na kvalitu a lokální produkci by mohl mít reálný přínos pro zemědělství, regionální ekonomiku i spotřebitele. Jenže bez změny motivací zůstane všechno u dobře formulovaných doporučení.
Podobný vzorec je vidět i u dalších témat, která ministři otevírají. Od využití českého dřeva až po budoucnost evropských fondů. Správné cíle, ale zatím spíš v rovině deklarací než konkrétních změn.
Pokud se tedy nezmění samotná logika veřejných zakázek, tedy to, co je pro zadavatele skutečně výhodné a bezpečné, bude mít celá iniciativa předvídatelný výsledek. Přibudou metodiky, semináře a tiskové zprávy.
A lokální potraviny? Ty zůstanou přesně tam, kde jsou dnes: v prioritách ministrů, ale jen občas na talířích ve školách a nemocnicích.
