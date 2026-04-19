Babiš neposkytne Vystrčilovi letadlo pro cestu na Tchaj-wan. Prorazil další dno, ohradil se Kupka
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Šéf horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Podle ministerského předsedy může cestovat komerční linkou. Česká televize uvedla, že Vystrčil jí informaci o neposkytnutí letadla potvrdil. Předseda Senátu ČT řekl, že rozhodnutí kabinetu hodlá komentovat v příštím týdnu. Šéf ODS Martin Kupka se proti Babišovým slovům ohradil, premiér podle něj „prorazil další dno“ a počíná si jako „geopolitický chaot“.
Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny. Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu uskutečnil Vystrčil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS).
K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.
Babiš řekl, že politici jako Vystrčil zničili českým firmám podnikání v Číně. „Pan předseda Senátu teď předložil požadavek na armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. Letí, chtěl letět na Tchaj-wan. A my jsme rozhodli, že to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali vládní punc, a to my nechceme,“ uvedl podle Blesku premiér na setkání k devátému výročí internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého, který je členem Rady České televize.
Kritika od Kupky
Předseda ODS Kupka premiéra kritizoval. „Už nemáme jen centrálně plánovanou cenu benzínu a nafty, ale přímo z premiérské kanceláře se regulují i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí. Předsedovi Senátu odmítl cestu s početnou podnikatelskou misí na Tchaj-wan. To, že je premiér geopolitický chaot už víme, ale zakázat letadlo pro výpravu do státu, kam směřují významné české investice a spolupráce, často i za účasti podnikatelských delegací? Tomu se říká omezenost," uvedl večer na síti X.
Vystrčilova cesta chybí v přehledu letošních letů, které v pondělí schválila vláda. Podle informací se má cesta uskutečnit od 31. května do 4. června a možnost využití vládního letounu se řešila. Vystrčila má kromě zástupců senátorských frakcí doprovodit delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy a Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Kromě politických jednání mají být předmětem mise aktivity na podporu česko-tchajwanských vztahů v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie.
