Babiš neposkytne Vystrčilovi letadlo pro cestu na Tchaj-wan. Prorazil další dno, ohradil se Kupka

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Šéf horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Podle ministerského předsedy může cestovat komerční linkou. Česká televize uvedla, že Vystrčil jí informaci o neposkytnutí letadla potvrdil. Předseda Senátu ČT řekl, že rozhodnutí kabinetu hodlá komentovat v příštím týdnu. Šéf ODS Martin Kupka se proti Babišovým slovům ohradil, premiér podle něj „prorazil další dno“ a počíná si jako „geopolitický chaot“.

Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny. Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu uskutečnil Vystrčil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.

Babiš řekl, že politici jako Vystrčil zničili českým firmám podnikání v Číně. „Pan předseda Senátu teď předložil požadavek na armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. Letí, chtěl letět na Tchaj-wan. A my jsme rozhodli, že to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali vládní punc, a to my nechceme,“ uvedl podle Blesku premiér na setkání k devátému výročí internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého, který je členem Rady České televize.

Kritika od Kupky

Předseda ODS Kupka premiéra kritizoval. „Už nemáme jen centrálně plánovanou cenu benzínu a nafty, ale přímo z premiérské kanceláře se regulují i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí. Předsedovi Senátu odmítl cestu s početnou podnikatelskou misí na Tchaj-wan. To, že je premiér geopolitický chaot už víme, ale zakázat letadlo pro výpravu do státu, kam směřují významné české investice a spolupráce, často i za účasti podnikatelských delegací? Tomu se říká omezenost," uvedl večer na síti X.

Vystrčilova cesta chybí v přehledu letošních letů, které v pondělí schválila vláda. Podle informací se má cesta uskutečnit od 31. května do 4. června a možnost využití vládního letounu se řešila. Vystrčila má kromě zástupců senátorských frakcí doprovodit delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy a Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Kromě politických jednání mají být předmětem mise aktivity na podporu česko-tchajwanských vztahů v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie.

Evropské nařízení o obalech, které má začít částečně platit už od poloviny srpna, podle odborníků není dostatečně připravené a může výrazně zasáhnout celý potravinářský i maloobchodní sektor. Ředitelka Obalového institutu SYBA Iva Werbynská varuje, že pokud se jeho účinnost neodloží, lidé si za potraviny připlatí.

Nová pravidla totiž zavádějí řadu povinností – od testování obalů přes jejich recyklovatelnost až po nové označování. Problémem ale je, že výrobci obalů, potravináři ani obchodníci dosud nevědí, jak přesně budou tato pravidla fungovat.

„Nevíme, co přijde zítra“

Od 12. srpna má například začít povinné testování obalů na chemické látky s přísnějšími limity. Evropská komise ale zatím nevydala metodiku, podle které by se mělo testování provádět. „Investujeme jako průmysl do obalů zcela naslepo. A nevíme, co přijde zítra,“ uvedla Werbynská.

Situaci komplikuje i čas. I kdyby metodika vyšla v červnu, firmy by měly jen několik týdnů na to, aby obaly otestovaly, vyrobily, dodaly potravinářům a ti je následně dostali do obchodů. V celé EU přitom existují jen tři laboratoře a na trhu je zhruba 18 milionů typů obalů. Jeden test stojí tisíce korun a trvá tři týdny. „A 13. srpna ráno mají být na regálech jenom tyto obaly a žádné jiné,“ upozornila Werbynská.

Podle ní je splnění těchto požadavků nereálné. Už samotný návrh a zavedení nového obalu do výroby totiž běžně trvá jeden až dva roky.

Další komplikací je povinnost, aby všechny obaly byly od srpna recyklovatelné. Ani zde ale zatím neexistuje jasná metodika. Firmy tak nevědí, jak své obaly upravit, aby splnily nové požadavky. Přibýt má také povinné označování výrobců obalů nebo zákaz některých typů plastového balení.

Chybějící analýza dopadů

Werbynská přitom nekritizuje samotnou myšlenku nařízení, ale jeho nepřipravenost a chybějící analýzy dopadů. „Ta legislativa je napřed před průmyslem i výzkumem. A zaplatíme to my všichni,“ uvedla.

Načasování změn je podle ní o to horší, že se odehrává v době, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje doprava i plasty. Náklady na nové požadavky přitom půjdou do miliard a firmy je budou muset promítnout do cen výrobků. Dopad se tak neomezí jen na potraviny, ale na všechny balené produkty.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je navíc obtížné odhadnout celkové náklady, protože rozsah změn zatím nikdo přesně nezná. „Nové požadavky znamenají obrovské investice, což se logicky na konečných cenách balených výrobků musí odrazit,“ uvedl.

Jen zavedení povinného označování výrobců obalů by podle Werbynské mohlo v celé EU stát až 120 miliard eur. K tomu je potřeba přičíst náklady na testování, administrativu i budování rozsáhlých datových systémů.

Nařízení kritizují i potravináři, podle kterých hrozí byrokratický zmatek a opakované změny obalů v krátkém čase. Nová pravidla přitom vstoupila v platnost už loni v únoru a týkají se všech obalů bez ohledu na materiál. Jejich cílem je snížit množství odpadu, podle kritiků ale mohou přinést výrazné zdražení.

