Pavel ani Babiš ještě nepráskli dveřmi

Prezident Petr Pavel (vlevo) a premiér Andrej Babiš (ANO)
Dalibor Martínek
Spor o účast prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře eskaluje. Babiš se nad otázkou účasti sešel s prezidentem Pavlem, na ničem se však nedohodli. Babiš Pavla do delegace nechce, Pavel tvrdí, že v každém případě poletí.

Jakkoliv by se mohlo zdát, že jde o neřešitelný pat, není nic uzavřeno. Přestože Babiš Pavla opět zostudil, když na schůzku přijel se čtvrthodinovým zpožděním. A Pavel ho naopak zostudil, když mu zpoždění veřejně vyčetl. Pánové si to dali na férovku. Nic však ještě není definitivní. Babiš až po schůzce uvedl na novinářský dotaz, že vláda bude rozhodovat o oficiální delegaci až v červnu, kdy bude znám přesný program summitu. Média podle něj živí narativ konfliktu mezi ním a Pavlem.

Přeloženo, nechává si zadní vrátka. A Pavel také ustupuje. Sice trvá na své účasti, ale stojí hlavně o neformální večeři hlav států. Oficiální část ponechá Babišovi a spol. Ještě není dobojováno. Babiš i Pavel vědí, že prezident má řadu dalších pák na vládu. A není to ústavní žaloba. Již brzy bude například prezident podepisovat nového šéfa armády, kterého mu přinese vláda. Babiš si jistě pamatuje, jak to bylo s Turkem. Čekají nás ještě dva měsíce debat o Ankaře.

O budoucí zábavu má postaráno i bývalý ministr vnitra Pavel Blažek. Policie ho obvinila v bitcoinové kauze, kvůli které skončil jako ministr. Obvinění je sice jen první krok v patrně dlouhé bitvě, neznamená vinu. Blažek se však na rozdíl od Babiše nemůže justici vykroutit jako Babiš v kauze Čapí hnízdo, nechrání ho poslanecká imunita.

Babiš se naopak vyhnul trestu, nemusí chodit k soudu. Už tam vzhledem k preferencím ANO patrně nikdy nepřijde. Zatímco hlava, která dotační podvod vymyslela, bude zastupovat zemi na summitu NATO, Jana Nagyová, pomocnice, která se pod dokumenty podepsala, si vyslechla trest. Podmínka a pokuta. Patrně to bude jediný trest, který za padesátimilionový podvod padne.

Situace s českou delegací na summit NATO v Turecku uvízla na mrtvém bodě. Vláda prezidenta Pavla na setkání nechce, Pavel tvrdí, že tam poletí za každou cenu. Patrně chce pozdravit staré kamarády. Ještě dva měsíce to bude žhavé téma. Pavel začíná ztrácet nervy.

Není moc jasné, proč se prezident s premiérem scházeli bez nějaké předchozí očekávané dohody. Ze setkání na Hradě se stalo jen další kolbiště, které ukazuje, jak jsou vztahy obou stran špatné. Hlavním okamžikem se stala úvodní scénka. Babiš měl čtvrt hodiny zpoždění, a Pavel ho za to před kamerami vyplísnil.

Babiš svými pozdními příchody hlavu státu očividně provokuje. Jednou nepřijde vůbec, nyní pozdě. S dětinskou výmluvou, že mu to nevyšlo, že měl předtím moc práce. Provokace mu vyšla parádně, jen asi nečekal, že ho v situaci bude Pavel veřejně koupat. Patrně očekával, že bude další ztrapnění v tichosti vydýchávat.

Babišova taktika na Pavla nezabírá

Babišův přístup je známý. Chce postupovat z pozice síly, a používá k tomu různé komunikační triky, lety ověřené. Teď to zkouší i na Pavla. Samozřejmě, při jednání s významnými zahraničními partnery nasazuje švejkovskou masku loajálního partnera, v ruce tašku plnou slibů a příslibů. Z tou jistě poletí i do Ankary.

Jenže Pavel mu nějak uvízl v hrdle. Ne, a ne se podrobit. Ať už je to Pavlovou povahou, nebo díky dobrému týmu poradců, Pavel vzdoruje. A Babiš provokuje. Jeho „mi to nevyšlo“ jako by z oka vypadlo hlášce „vo fous“ uličníka Rosenheima z filmu Obecná škola.

Jenže Pavel měl jako státník udržet nervy na uzdě. Zvláště, jestli chce dosáhnout nějakého výsledku při jednání. Veřejně kárat premiéra za pozdní příchod je diplomatický přešlap.

Pavel začíná působit nervózně, vypadává z role. Pokud zabředne do právního sporu s vládou, bude to jen další snížení úrovně vrcholné politiky v Česku. Bohužel, nelze v této roztržce dát ani jednomu aktérovi palec nahoru. Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.

Rádio je sice technologie minulosti, přesto ho pár lidí ještě poslouchá. Jedno z prvních českých soukromých rádií, rádio Stalin, které vzniklo hned po pádu komunistů, nyní Rádio 1, vysílá skvělý žebříček aktuálních písní z české a slovenské hudební sféry. V něm aktuálně vede protestsong proti Turkovi. Jakou to má váhu?

Rádio 1, ikonické české rádio, se nevěnuje mainstreamu. Vystavělo si pozici média, které je objevné, hledá nové hudební trendy. Ve svém žebříčku Velká sedma nasazuje každý týden novinky československé hudební scény. O umístění songů hlasují posluchači. Každý týden se pořadí mění.

Rádio 1 je i po pětatřiceti letech existence stále poslouchané, má svůj zásah. Má své skalní fanoušky z generace Husákových dětí, ale i mladou krev posluchačů. Není to žádný popík. Toto rádio dává prostor k projevu mladým, jejich vnímání hudby, novým hudebním trendům. Na prvním místě zmíněné hitparády se nyní drží song s názvem Motůrek od ne kapely, ale od jakéhosi uskupení mladých lidí pod názvem Hihihahaholky. V této hitparádě už se drží už solidních devět týdnů.

Jakáže pecka? Protestsong

Je to přiznaný protestsong proti Filipu Turkovi. Je to takový rychlý rap, který už pamětník vzniku Rádia 1 nepobírá. Zaznívají v něm různá slovní spojení, hajlování nevadí, moto moto motůrek, utajený fašounek. A podobně. Není to písnička, nevím, jestli se mezi mládeží vlastně ještě může říkat slovo písnička, aby člověk nevypadal jako úplný retard. Asi nesmí. Ale v zásadě, nedá se to poslouchat.

Nicméně, toto dílko vede hitparádu klasického, dalo by se říct zasloužilého nekomerčního rádia v metropoli. Rádia, které vždy stálo na osobitosti, originalitě, nekomerčnosti. Vždy ukazovalo nové trendy v hudbě. Z Rádia 1 se za víc než třicet let existence stal etalon.

Co nám teď ten etalon říká? Že Filip Turek je trnem v očích mladé generace. Ne nějakých anarchistů nebo aktivistů, jak by to rádi Motoristé vykreslovali. Je to hlas lidu, posluchačů ikonického Rádia 1. Protestsong proti němu je na prvním místě hitparády! Ne nějak skvělý hudební kus, prostě hudební protest. Jakkoliv na úroveň písně mohou být rozličné názory, nelze přehlédnout, že téma antiturek rezonuje u mladých.

Turek, ve svých čtyřiceti letech na rozhraní mezi mladými a střední generací, u mladých neboduje. Předvolební průzkumy nyní řadí Motoristy pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Do voleb zbývají ještě víc než tři roky, vše se může změnit. Kdo by tvrdil, že mladí se o politiku nezajímají, žebříček Rádia 1 mluví o opaku. Mladí se o politiku naopak vemi zajímají, a mají jasno. MoTůrka nechtějí. Pro budoucnost země nadějná zpráva z jednoho rádia.

