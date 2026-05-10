Pavel ani Babiš ještě nepráskli dveřmi
Spor o účast prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře eskaluje. Babiš se nad otázkou účasti sešel s prezidentem Pavlem, na ničem se však nedohodli. Babiš Pavla do delegace nechce, Pavel tvrdí, že v každém případě poletí.
Jakkoliv by se mohlo zdát, že jde o neřešitelný pat, není nic uzavřeno. Přestože Babiš Pavla opět zostudil, když na schůzku přijel se čtvrthodinovým zpožděním. A Pavel ho naopak zostudil, když mu zpoždění veřejně vyčetl. Pánové si to dali na férovku. Nic však ještě není definitivní. Babiš až po schůzce uvedl na novinářský dotaz, že vláda bude rozhodovat o oficiální delegaci až v červnu, kdy bude znám přesný program summitu. Média podle něj živí narativ konfliktu mezi ním a Pavlem.
Přeloženo, nechává si zadní vrátka. A Pavel také ustupuje. Sice trvá na své účasti, ale stojí hlavně o neformální večeři hlav států. Oficiální část ponechá Babišovi a spol. Ještě není dobojováno. Babiš i Pavel vědí, že prezident má řadu dalších pák na vládu. A není to ústavní žaloba. Již brzy bude například prezident podepisovat nového šéfa armády, kterého mu přinese vláda. Babiš si jistě pamatuje, jak to bylo s Turkem. Čekají nás ještě dva měsíce debat o Ankaře.
Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.
Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií
O budoucí zábavu má postaráno i bývalý ministr vnitra Pavel Blažek. Policie ho obvinila v bitcoinové kauze, kvůli které skončil jako ministr. Obvinění je sice jen první krok v patrně dlouhé bitvě, neznamená vinu. Blažek se však na rozdíl od Babiše nemůže justici vykroutit jako Babiš v kauze Čapí hnízdo, nechrání ho poslanecká imunita.
Babiš se naopak vyhnul trestu, nemusí chodit k soudu. Už tam vzhledem k preferencím ANO patrně nikdy nepřijde. Zatímco hlava, která dotační podvod vymyslela, bude zastupovat zemi na summitu NATO, Jana Nagyová, pomocnice, která se pod dokumenty podepsala, si vyslechla trest. Podmínka a pokuta. Patrně to bude jediný trest, který za padesátimilionový podvod padne.