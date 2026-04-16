Pro splnění závazků vůči NATO uděláme vše, řekl Babiš Ruttemu
Česká vláda považuje svou obranyschopnost a závazky vůči Severoatlantické alianci za důležité a prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze. Babišův kabinet čelí kritice za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění a budou o nich před červencovým summitem NATO v Ankaře diskutovat. „Je důležité, abychom vzájemně věděli, jaké jsou naše očekávání a naše možnosti,“ řekl na tiskové konferenci český premiér.
Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.
Stát čeká tučný rok. Výběr daní má vyskočit o 125 miliard
Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.
Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů
Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.