newstream.cz Politika

„Budeme muset omezit tvorbu.“ Ředitel ČT Chudárek varuje před rozpočtem Klempíře

Hynek Chudárek
Česká televize nebude příští rok moci naplnit své závazky, pokud bude její rozpočet ve výši, kterou představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ČT to řekl její ředitel Hynek Chudárek. Očekává, že televize bude muset omezit původní tvorbu a také propouštět. Česká televize by měla příští rok dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun.

Chudárek zdůraznil, že rozpočet neodpovídá tomu, o čem se s Klempířem bavili na páteční schůzce. „Dohoda byla, že bude vytvořena pracovní skupina, kde budou experti České televize, Českého rozhlasu a ministerstva kultury, a celý návrh budeme společně připomínkovat a řešit,“ uvedl.

Česká televize a Český rozhlas dostanou příští rok místo výnosu z poplatků dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Celkem je to zhruba o 1,4 miliardy korun méně. Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se změnou nesouhlasí. „Pořád preferujeme financování z poplatků, které funguje a je zbytečné do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat,“ zopakoval dnes Chudárek.

Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Klempíř počítá s tím, že zákon bude platný od ledna příštího roku.

Výraznější propad

Chudárek nesouhlasí s tvrzením, že návrh vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024. Podle něj to bude výraznější propad. Navrhovaný model financování navíc nepovažuje za dostatečně předvídatelný. „Říct jen, že budeme valorizovat, je nedostatečné,“ podotkl.

Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturněspolečenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba. „To, co má dělat ČT, je dáno zákonem o České televizi, memorandem a kodexem ČT. Tam je přesně napsáno, co ČT musí dodávat a dělat. Nelze takto říct, co má a nemá prioritu. Česká televize má i bavit,“ reagoval na to Chudárek.

Podle něj by televize určitě musela propouštět. „Museli bychom dostát závazkům, které máme. To jsou sportovní práva a rozjeté projekty. Pak bychom museli utlumit výrobu a s útlumem výroby přichází i potřeba menšího počtu lidí,“ dodal.

ČT se nemá slučovat s ČRo, na jejich fungování mají dohlížet rady, stejně jako dosud. Nemění se ani nic na nominaci radních různými organizacemi a spolky a jejich následné volbě poslanci a senátory. To má podle Klempíře zajistit veřejnou kontrolu. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.

Podle opozice chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu a chystá se přijetí zákona obstruovat. Klempíř tvrzení opozice odmítl.

Česká stopa u Měsíce: Astronauti mise Artemis letěli v prádle ze Sokolova

Astronauti NASA oblékli při obletu Měsíce jemné vlněné prádlo ze Sokolova
ČTK
nst
nst

Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.

NASA si prádlo vybrala už v roce 2020 a před samotným letem ho více než pět let testovala. Astronauti mise Artemis II nakonec oblékli trika z mimořádně jemného merino vlákna o průměru pouhých 16 mikrometrů. Tento materiál má lepší izolační vlastnosti i prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.

„Když to oblečení znáte, poznáte ho i na fotografiích. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ popsal Walter. Podle něj NASA objevila výrobky firmy na veletrhu a následně je oslovila s žádostí o testování. Postupně přišly tři objednávky – první na vzorky, další v roce 2024 a poslední v roce 2025.

Zájem i o další kusy oblečení

Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty z nejjemnější stoprocentní vlny ve všech velikostech. Důvod byl praktický – posádka byla na palubě déle než týden a neměla možnost prádlo prát. Právě merino vlna je díky svým vlastnostem pro takové podmínky vhodná.

Posádku tvořili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch spolu s Kanaďanem Jeremy Hansen. Během letu dlouhého 1,12 milionu kilometrů se loď Orion dostala až 406 771 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord v dosažené vzdálenosti.

Rodinná firma Lasting vznikla v roce 1991 v Kynšperku nad Ohří. Z původní výroby ponožek se postupně přeorientovala na merino oblečení pro sport i volný čas, které dnes vyváží do více než 50 zemí. Ročně vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení a zaměstnává asi 55 lidí. Produkty firmy používají například i bezpečnostní složky nebo zahraniční armády.

Úspěch ve vesmíru tak představuje pro firmu nejen prestižní referenci, ale i potvrzení kvality výrobků, které se z českého Sokolova dostaly až na oběžnou dráhu kolem Měsíce.

TTC kupuje velkou kancelář v Praze. Portfolio jí narostlo na miliardy

Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4
TTC, užito se svolením
ČTK
ČTK

Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4. Budova má 25 tisíc metrů čtverečních a celkem osm nadzemních a pět podzemních podlaží. Výši transakce společnosti nesdělily. Portfolio TTC po nákupu vzrostlo na téměř tři miliardy korun.

TTC mohla podle Zdenky Klapalové z Knight Frank, která zastupovala prodávajícího, budovu na Praze 4 koupit, jelikož našla vhodného investora. Transakce byla uzavřena 1. dubna 2026. Ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti realit v TTC Ivan Strouhal řekl, že koupě kanceláře pro společnost znamená investiční příležitost i možnost dalšího rozvoje datového centra.

„Praha 4 je dlouhodobě jednou z nejžádanějších byznysových adres v metropoli. S příchodem nové linky metra se její atraktivita pro budoucí nájemce ještě zvýší, což potvrzuje vysoký investiční potenciál této akvizice,“ dodal Strouhal.

V budově aktuálně sídlí společnosti ze skupiny České spořitelny, které zde po přechodné období zůstanou jako nájemci do přesunu do nově budované centrály na Smíchově. Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového čtvrti, který vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze.

Česká spořitelna po ohlášení změny sídla dříve také ohlásila prodej budov centrály u metra Budějovická společnostem Penta Real Estate a MAT Corporation. Obchod povolil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

TTC je česká technologická a realitní skupina založená v roce 1993. Dříve se se zaměřovala především na telekomunikaci, postupně se začala soustředit i na moderní technologie a bezpečné infrastruktury. Dnes má vlastní pobočky v České republice, na Slovensku, v Německu a na Ukrajině a působí ve více než 40 zemích světa. V roce 2024 měla podle tiskové zprávy TTC obrat 2,39 miliardy korun. Skupinu zastřešuje akciová společnost TTC Holding, která přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností drží majetkové podíly ve všech firmách skupiny.

