Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Prezident mimo hru? Vláda ho vynechala z letu na summit NATO

Prezident mimo hru? Vláda ho vynechala z letu na summit NATO

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD)
ČTK
nst
nst

Premiér Andrej Babiš poletí na červencový summit NATO v Ankaře armádním letadlem spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Vyplývá to z usnesení vlády o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. V seznamu účastníků letu však chybí prezident Petr Pavel, který přitom usiluje o vedení české delegace.

Napětí mezi Hradem a vládou tak dál roste. Pavel minulý týden v dopise premiérovi uvedl, že chce stát v čele delegace v souladu se svým ústavním postavením. V rozhovoru pro týdeník Reflex zároveň připustil, že Babiš může na summitu hájit vládní výdaje na obranu, zatímco on by se mohl zúčastnit alespoň neformální části jednání, například večeře hlav států.

Prezident zároveň zdůraznil, že spor nechce řešit veřejně a považuje ho za záležitost mezi ním a premiérem. S ministrem zahraničí Macinkou o věci jednat nehodlá, protože ho vnímá pouze jako vykonavatele rozhodnutí vlády. S Babišem se má sejít 22. nebo 24. dubna.

Babiš naopak trvá na tom, že složení delegace nyní není pro vládu prioritou. Kabinet chce otázku otevřít až po květnovém jednání ministrů zahraničí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude řešit agenda summitu. Zároveň ale vláda už nyní uložila ministrovi obrany Zůnovi zajistit leteckou přepravu ústavních činitelů.

Premiér také opakovaně uvedl, že je „nelogické“, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací. Podle něj má na summitu hájit české pozice vláda, která odpovídá za státní rozpočet.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Politika

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

ČTK

Přečíst článek

Kritika Babiše

Pavel však Babišův přístup kritizuje. Naznačil, že premiér může přeceňovat svůj vliv na spojence včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Domnívám se, že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ uvedl prezident. Varoval také, že české výdaje na obranu zřejmě nedosáhnou dvou procent HDP, což je závazek vůči NATO, a může to vyvolat mezi spojenci nevoli.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak prezidenti, tak premiéři. Pavel se zúčastnil všech summitů od svého nástupu do funkce – ve Vilniusu v roce 2023, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Aktuální spor tak otevírá otázku, kdo bude Česko reprezentovat letos v Ankaře.

Související

AI hlad po čipech sílí. Nvidia, Apple i AMD tlačí TSMC k rekordům

TSMC
ČTK
nst
nst

Čipový gigant TSMC oznámil za první čtvrtletí výrazný růst hospodaření. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 58 procent na zhruba 18 miliard dolarů, čímž překonal očekávání analytiků a znamenal už čtvrté po sobě jdoucí rekordní čtvrtletí.

Tržby dosáhly přibližně 35 miliard dolarů a rovněž překonaly odhady trhu. Meziročně vzrostly o 35 procent, uvádí web CNBC. Výsledky potvrzují pokračující silnou poptávku po pokročilých polovodičích, zejména v oblasti umělé inteligence.

Společnost těží z objednávek od klíčových zákazníků, mezi které patří například Apple. Významnou roli hraje také spolupráce s firmami jako Nvidia nebo AMD, pro které TSMC vyrábí špičkové procesory.

Největší podíl na tržbách má divize vysoce výkonného výpočetního výkonu zahrnující aplikace pro AI a 5G, která tvořila 61 procent celkových příjmů. Pokročilé čipy o velikosti 7 nanometrů a menší se na tržbách podílely zhruba 74 procenty, přičemž nejmodernější čipy pod 3 nanometry představovaly čtvrtinu příjmů.

Rozšiřování výrobních kapacit

Firma zároveň rozšiřuje výrobní kapacity. Nový závod na pokročilé čipy vzniká ve městě Tainan na Tchaj-wanu, aby společnost dokázala držet krok s rostoucí poptávkou.

Navzdory obavám z narušení dodavatelských řetězců kvůli konfliktu na Blízkém východě vedení firmy uvedlo, že neočekává v krátkodobém horizontu dopad na své operace.

TSMC zároveň potvrdila ambiciózní investiční plány. Kapitálové výdaje by letos měly dosáhnout horní hranice dříve oznámeného rozpětí 52 až 56 miliard dolarů, což odráží očekávání dalšího růstu poptávky po čipech.

Související

Trable pro Ukrajinu. Klimatický zákon EU tvrdě dopadl na tamní ocelářství

Nový klimatický zákon Evropské unie zasadil ukrajinskému ocelářství „okamžitou ránu“
ČTK
nst
nst

Nový klimatický zákon Evropské unie zasadil ukrajinskému ocelářství „okamžitou ránu“. Uvedl to server Politico s odkazem na zástupce průmyslu, kteří varují před ztrátou evropských trhů i tisíců pracovních míst.

Podle ukrajinských výrobců oceli vede zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) k rušení objednávek ze strany evropských zákazníků. Nový systém, který platí od ledna, ukládá dovozcům povinnost platit poplatky za emise u vybraných průmyslových výrobků včetně oceli. Cílem je omezit využívání fosilních paliv, podle ukrajinských firem ale opatření zároveň dopadá na jejich konkurenceschopnost.

Ocelářství přitom patří mezi klíčová exportní odvětví Ukrajiny s hodnotou téměř čtyři miliardy dolarů ročně. Evropská unie je pro něj zásadním odbytištěm a například Polsko tvoří zhruba třetinu exportu ukrajinských kovů.

Šéf společnosti ArcelorMittal Kryvyi Rih Mauro Longobardo uvedl, že CBAM firmu „téměř okamžitě“ připravil o evropský trh. Jakmile zákazníci zjistili, že poplatek může činit 60 až 90 dolarů za tunu, zrušili objednávky na první čtvrtletí roku 2026 v objemu asi 300 tisíc tun. Firma kvůli tomu uzavřela jednu ze svých hutí a podle svých slov přišla nejméně o 3400 pracovních míst.

Podobné potíže hlásí i společnost Metinvest, která upozorňuje, že ukrajinští producenti fungují v horších podmínkách než jejich konkurence. Ačkoliv má CBAM podle ní oficiálně ekologické cíle, v praxi prý slouží i jako nástroj ochrany evropského trhu.

Někteří novinku vítají

Evropské ocelářské a cementářské firmy naopak nový mechanismus vítají. Podle nich vyrovnává podmínky s výrobci ze zemí s méně přísnými ekologickými pravidly, kteří by jinak mohli evropský trh zaplavit levnější produkcí.

Ukrajinské podniky ale upozorňují, že kromě regulací čelí i dopadům války. Výroba je narušena ostřelováním, výpadky energií i nedostatkem pracovníků a situaci zhoršuje dlouhodobá nejistota. Firmy proto vyzývají Evropskou unii k přechodným opatřením a podpoře.

Metinvest navrhuje například využít výnosy z uhlíkových poplatků na modernizaci ukrajinského průmyslu, což by zároveň mohlo zvýšit poptávku po evropských technologiích.

Ukrajina přitom ještě loni patřila spolu s Indií a Čínou mezi největší dodavatele oceli do EU. Nová pravidla však motivují evropské výrobce k ekologičtější produkci a zároveň k prodeji na domácím trhu. Unie navíc nedávno přijala opatření, která mají omezit dovoz zahraniční oceli a podpořit vlastní produkci.

Související

Doporučujeme