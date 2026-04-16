Prezident mimo hru? Vláda ho vynechala z letu na summit NATO
Premiér Andrej Babiš poletí na červencový summit NATO v Ankaře armádním letadlem spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Vyplývá to z usnesení vlády o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. V seznamu účastníků letu však chybí prezident Petr Pavel, který přitom usiluje o vedení české delegace.
Napětí mezi Hradem a vládou tak dál roste. Pavel minulý týden v dopise premiérovi uvedl, že chce stát v čele delegace v souladu se svým ústavním postavením. V rozhovoru pro týdeník Reflex zároveň připustil, že Babiš může na summitu hájit vládní výdaje na obranu, zatímco on by se mohl zúčastnit alespoň neformální části jednání, například večeře hlav států.
Prezident zároveň zdůraznil, že spor nechce řešit veřejně a považuje ho za záležitost mezi ním a premiérem. S ministrem zahraničí Macinkou o věci jednat nehodlá, protože ho vnímá pouze jako vykonavatele rozhodnutí vlády. S Babišem se má sejít 22. nebo 24. dubna.
Babiš naopak trvá na tom, že složení delegace nyní není pro vládu prioritou. Kabinet chce otázku otevřít až po květnovém jednání ministrů zahraničí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude řešit agenda summitu. Zároveň ale vláda už nyní uložila ministrovi obrany Zůnovi zajistit leteckou přepravu ústavních činitelů.
Premiér také opakovaně uvedl, že je „nelogické“, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací. Podle něj má na summitu hájit české pozice vláda, která odpovídá za státní rozpočet.
Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.
Politika
Kritika Babiše
Pavel však Babišův přístup kritizuje. Naznačil, že premiér může přeceňovat svůj vliv na spojence včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Domnívám se, že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ uvedl prezident. Varoval také, že české výdaje na obranu zřejmě nedosáhnou dvou procent HDP, což je závazek vůči NATO, a může to vyvolat mezi spojenci nevoli.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak prezidenti, tak premiéři. Pavel se zúčastnil všech summitů od svého nástupu do funkce – ve Vilniusu v roce 2023, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Aktuální spor tak otevírá otázku, kdo bude Česko reprezentovat letos v Ankaře.