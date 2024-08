Týden tradera: Americká ekonomika postupně dál zvolňuje

Uplynulý týden se nesl z velké části v režimu vyčkávání, kdy klíčový byl až pátek. V ten den měl totiž proběhnout projev na sympoziu v Jackson Hole, kde měl vystoupit Jerome Powell. Tématem konference bylo „Přehodnocení účinnosti měnové politiky“, jak uvedla americká centrální banka. Hlavní americký index S&P 500 se za tak daného stavu přiblížil k 5650 bodům.

Ze zápisu Fedu z červencového zasedání plyne, že drtivá většina viděla snížení sazeb v září jako pravděpodobně vhodné, ale několik členů vidělo důvody pro první „cut“ úrokových sazeb už v červenci. Jerome Powell pak v Jackson Hole pak příliš trhy nepřekvapil. Hlavní boj s vysokou inflací v americké ekonomice podle něj skončil, uvidíme, zda tomu tak skutečně dlouhodobě bude.

Americká ekonomika postupně dál zvolňuje. V rámci předběžných ročních srovnávacích revizí údajů o mzdách v nezemědělském sektoru v USA byl skutečný růst počtu pracovních míst téměř o 30 procent nižší než původně uváděný. Revize celkové úrovně mezd ve výši -0,5 procenta je největší od roku 2009. Trh práce se tak znatelně ochlazuje a měl by umožnit Fedu rychlejší postup s poklesem sazeb, které by tak mohly v následujících 2 čtvrtletních klesat až o 2 procenta, to znamená i dodatečný fiskální stimul pro americkou ekonomiku ve výši 200 miliard dolarů. Na odvětvové úrovni došlo k největší revizi směrem dolů v profesních a podnikatelských službách, kde byl růst počtu pracovních míst o 358 000 nižší, než se původně uvádělo.

Seznam na burzu?

Hodně živo bylo na sociálních sítích sítích kolem prohlášení zakladatele společnosti Seznam Ivo Lukačeviče. Ten zvažuje uvedení akcií firmy na burzu. Zmínil se o tom na on-line placené platformě Patreon s tím, že je to něco, co mu leží v hlavě. Mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová článek na Patreonu označila za průzkum terénu. Byla by to fantastická zpráva, pokud by případné IPO proběhlo na Pražské burze. Pro domácí kapitálový trh by to byla velmi vítaná vzpruha.

V týdnu přišla rovněž další rána do zad minoritním akcionářům ČEZ, ty znovu potopila vláda Petra Fialy. Vysoké odvody postavené na „windfall tax“ budou dál pokračovat s negativním dopadem na energetické firmy, akcie ČEZ kvůli tomu propadly o 3 procenta. Platnost mimořádného zdanění i v roce 2025 podle řady odhadů znamená, že čistý zisk ČEZu by se měl nadále pohybovat pouze na úrovni 30 miliard korun. Osobně si myslím, že s tím trochu již akcionáři počítali. Akcie by se tak mohly postupně zotavit.

