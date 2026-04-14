Poplatky padnou, miliardy zůstanou. Vláda mění financování médií
Česká televize a Český rozhlas by už příští rok nemusely být financovány z koncesionářských poplatků. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mají nově dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu – dohromady 7,8 miliardy korun. Česká televize by měla získat 5,74 miliardy a Český rozhlas 2,07 miliardy korun.
Změna by znamenala návrat k úrovni financování z roku 2024. Letos přitom obě média počítají s vyššími příjmy z poplatků – Česká televize očekává 6,73 miliardy korun a rozhlas 2,48 miliardy. Generální ředitelé obou institucí už dříve dali najevo, že se zrušením poplatků nesouhlasí.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Omezení okruhu poplatníků
Nový systém počítá s tím, že financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude se pravidelně zvyšovat podle inflace, maximálně však o pět procent ročně. Další příjmy by média mohla získávat z reklamy nebo prodeje práv. Na jejich hospodaření by nově dohlížel Nejvyšší kontrolní úřad.
Součástí změn má být i omezení okruhu poplatníků ještě letos – například by se povinnost mohla zrušit pro seniory nad 75 let, mladé do 26 let nebo firmy. Detaily chce koalice představit později.
Podle návrhu zákona má být hlavním posláním veřejnoprávních médií poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a vzdělávání, zatímco zábava má ustoupit do pozadí. Struktura řízení se nemění – Česká televize i rozhlas zůstanou oddělené a pod dohledem svých rad.
Zatímco vláda označuje současný systém poplatků za zastaralý, opozice i samotná média varují, že změna může vést k většímu vlivu státu. To ale ministr Klempíř odmítá a zdůrazňuje, že zákon má naopak zajistit nezávislost veřejnoprávních institucí.