newstream.cz

Dalibor Martínek: Pavel ztrácí z Babiše nervy

Dalibor Martínek
Situace s českou delegací na summit NATO v Turecku uvízla na mrtvém bodě. Vláda prezidenta Pavla na setkání nechce, Pavel tvrdí, že tam poletí za každou cenu. Patrně chce pozdravit staré kamarády. Ještě dva měsíce to bude žhavé téma. A Pavel začíná ztrácí nervy.

Není moc jasné, proč se prezident s premiérem scházeli bez nějaké předchozí očekávané dohody. Ze setkání na Hradě se stalo jen další kolbiště, které ukazuje, jak jsou vztahy obou stran špatné. Hlavním okamžikem se stala úvodní scénka. Babiš měl čtvrt hodiny zpoždění, a Pavel ho za to před kamerami vyplísnil.

Babiš svými pozdními příchody hlavu státu očividně provokuje. Jednou nepřijde vůbec, nyní pozdě. S dětinskou výmluvou, že mu to nevyšlo, že měl předtím moc práce. Provokace mu vyšla parádně, jen asi nečekal, že ho v situaci bude Pavel veřejně koupat. Patrně očekával, že bude další ztrapnění v tichosti vydýchávat.

Babišův přístup je známý. Chce postupovat z pozice síly, a používá k tomu různé komunikační triky, lety ověřené. Teď to zkouší i na Pavla. Samozřejmě, při jednání s významným zahraničními partnery nasazuje švejkovskou masku loajálního partnera, v ruce tašku plnou slibů a příslibů. Z tou jistě poletí i do Ankary.

Tahanice o summit NATO sílí. Pavel připouští žalobu, Babiš na brífink nedorazil

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.

Jenže Pavel mu nějak uvízl v hrdle. Ne, a ne se podrobit. Ať už je to Pavlovou povahou, nebo díky dobrému týmu poradců, Pavel vzdoruje. A Babiš provokuje. Jeho „mi to nevyšlo“ jako by z oka vypadlo hlášce „vo fous“ uličníka Rosenheima z filmu Obecná škola.

Jenže Pavel měl jako státník udržet nervy na uzdě. Zvláště, jestli chce dosáhnout nějakého výsledku při jednání. Veřejně kárat premiéra za pozdní příchod je diplomatický přešlap.

Pavel začíná působit nervózně, vypadává z role. Pokud zabředne do právního sporu s vládou, bude to jen další snížení úrovně vrcholné politiky v Česku. Bohužel, nelze v této roztržce dát ani jednomu aktérovi palec nahoru. Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.

Jako kůl v Kremlu. Fico jako jediný lídr EU dorazil do Moskvy na Den vítězství a sešel se s Putinem

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil, napsalo ruské vydání stanice BBC.

Fico je jediným lídrem ze zemí Evropské unie, který je oslavám ke Dni vítězství v Moskvě přítomen. Ruské agentury podle BBC zveřejnily fotografii, kde si Fico třese rukou s Putinem. Fica uvítala u červeného koberce čestná stráž a orchestr, uvedla ruská státní agentura TASS k příjezdu slovenského premiéra do Kremlu.

Následné recepce se kromě Fica zúčastnili také představitelé dalších zemí včetně lídrů z Kazachstánu, Uzbekistánu, Laosu či Malajsie, uvedl TASS s tím, že Putin bude mít se slovenským premiérem bilaterální jednání.

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ Fico ostře zareagoval kvůli cestě do Moskvy, setká se s Putinem

Robert Fico zamíří do Moskvy a plánuje krátké setkání s Vladimirem Putinem. Slovenský premiér tvrdí, že nejde na vojenskou přehlídku, ale položit květiny k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Cesta přichází v době, kdy většina evropských lídrů kontakty s Kremlem kvůli válce na Ukrajině omezuje a slovenská opozice Fica obviňuje z přebírání ruské rétoriky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek potvrdil dřívější zprávy, že Fico hodlá ruskému vůdci předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž se nedávno sešel. Podle slovenských médií chce Fico rovněž na jednání s Putinem vyjádřit přesvědčení o blížícím se konci války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022. Již loni předseda slovenské vlády navštívil Moskvu jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Slovenská opozice v době pokračující ruské agrese na Ukrajině premiéra za jeho cestu do Moskvy kritizuje.

Dnešní vojenská přehlídka na Rudém náměstí se uskutečnila bez pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Strach o Putina sílí. Kreml se obává atentátu pomocí dronů i možného převratu v zemi

Rusko výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina. Důvodem mají být rostoucí obavy z atentátu, převratu a zejména útoků drony. Podle serveru Financial Times je ruský prezident v posledních měsících stále izolovanější, tráví více času v podzemních bunkrech a stále více se soustředí na řízení války na Ukrajině.

„Potrava pro děla.“ Británie sankcionuje náboráře migrantů pro ruskou armádu

Británie rozšířila sankce proti Rusku o dalších 35 lidí a subjektů. Nový balíček míří hlavně na sítě, které podle Londýna verbují a převážejí zranitelné migranty na ukrajinskou frontu, ale také na dodavatele součástek pro ruské drony. Britské ministerstvo označilo využívání migrantů jako „potravy pro děla“ za barbarské.

Michal Nosek: Češi milují vlast, dokud po nich nechce odvahu

Michal Nosek
Češi se rádi hlásí k vlastenectví. Jenže láska k zemi se nepozná podle vlajky na facebookovém profilu či patosem pod Řípem. Pozná se ve chvíli, kdy je potřeba něco riskovat, někoho se zastat nebo připustit, že demokracie není samozřejmost, kterou za nás obslouží stát, armáda a pár odvážnějších spoluobčanů.

Dle aktuálního průzkumu agentury Median se za vlastence považuje 91 procent Čechů. Na první pohled skvělá zpráva. Jenže tentýž průzkum ukazuje i méně pohodlnou část národního sebeobrazu. Pětapadesát procent lidí by obranu vlasti nechalo hlavně na profesionální armádě, zatímco jen 36 procent respondentů uvedlo, že podílet se na obraně země je morální povinností každého občana. Povinnou vojenskou službu pro muže podporují podle šetření čtyři z deseti lidí.

Vlastenectví nám tedy zjevně nechybí. Má jen jednu vadu, protože nejlépe funguje v obýváku, na sociálních sítích a u piva. Jakmile se vlast přestane podobat příjemnému obědu, chalupě, dětství, buchtám a výhledu na Říp a začne znamenat nepohodlí, riziko, konflikt nebo osobní odpovědnost, mnozí z nás ji ochotně delegují na odborníky.

Tohle je pohodlná verze patriotismu. Milujeme krajinu, jazyk, rodinné historky, hokejové euforie, lidové písně, národní kuchyni i nostalgii po časech, které ve skutečnosti často nebyly tak idylické, jak se dnes líčí. Ale kdyby šlo do tuhého, nejraději bychom vlast bránili formou morální podpory. Z bezpečné vzdálenosti, s komentářem: Naši, držte se a s hřejivým pocitem, že sdílená vlaječka je druh důležité občanské služby.

Připomínáme si 8. květen, Den vítězství. Den, kdy se sluší říct nahlas, že svoboda nepřišla samospádem. Neobjevila se jako samozřejmá položka v dějinách. Nebyla doručena domů a garantována navždy. Někdo za ni bojoval. Někdo umíral. Někdo riskoval vězení, mučení, život svůj i život svých blízkých. Někdo odmítl sklonit hlavu, i když by bylo mnohem pohodlnější mlčet, přizpůsobit se a dívat se jinam.

O to podivnější je dnes snaha pózovat jako hrdý národ, který miluje vlast, ale obranu demokracie si představuje jako službu na klíč. Stačí, aby se objevila první vážnější zkouška, a z velkých slov o národu, tradici a odvaze často zůstane jen otázka. A proč bych zrovna já měl něco dělat?

Fašismus přitom není uzavřená kapitola s inventárním číslem v muzeu. Neleží za vitrínou mezi uniformami, helmami a starými mapami. Umí změnit slovník, obléct si civilnější kabát a mluvit o pořádku, tradici, národní hrdosti, zrádcích, parazitech a méněcenných nepřátelích lidu. Ne vždy přichází v holínkách. Někdy přijde v saku. Někdy v komentářové sekci. Někdy s českou vlajkou v ruce, kterou nepoužívá jako symbol společného domova, ale jako klacek na ty, kdo se mu do představy národa nevejdou.

Zbrojařská skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michal Strnad získala další významnou zakázku. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur, tedy zhruba šest miliard korun.

A právě tady začíná skutečné vlastenectví. Ne u otázky, kdo má větší trikolóru na profilu. Ne u toho, kdo hlasitěji vykřikuje, že my Češi jsme si nikdy nenechali nic líbit. Ale u toho, kdo se ozve, když se normalizuje nenávist. Kdo brání instituce, když se z nich má stát kořist. Kdo se zastane slabších, když se z nich vyrábí nepřítel. Kdo chápe, že vlast není jen krajina, do které jsme se narodili, ale také veřejný prostor, ve kterém se ostatní nesmějí bát žít.

Profesionální armáda je nezbytná. Bez ní se stát neobejde. Ale žádná armáda sama neubrání společnost, která si zvykla, že demokracie je práce někoho jiného. Obrana země totiž nezačíná až ve chvíli, kdy se zavírají hranice a rozdávají zbraně. Začíná mnohem dřív: u ochoty rozlišovat pravdu od lži, nenechat se opít jednoduchým nepřítelem, neuhnout pokaždé, když se slušnost stane nepohodlnou, a nepřenechat veřejný prostor těm, kdo si vlast pletou se svým soukromým majetkem.

Tak si dnes připijme na vítězství nad fašismem. Jen opatrně. Abychom si při tom nevylili vlastenectví na bundu. Mohlo by se totiž ukázat, že pod ním nemáme odhodlání, ale jen tričko s nápisem: Mám svou vlast rád. Hlavně když po mně nic nechce.

Podpora Ukrajiny u Němců klesá. Investovat by se mělo do bezpečnosti Evropy, myslí si

