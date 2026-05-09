Dalibor Martínek: Pavel ztrácí z Babiše nervy
Situace s českou delegací na summit NATO v Turecku uvízla na mrtvém bodě. Vláda prezidenta Pavla na setkání nechce, Pavel tvrdí, že tam poletí za každou cenu. Patrně chce pozdravit staré kamarády. Ještě dva měsíce to bude žhavé téma. A Pavel začíná ztrácí nervy.
Není moc jasné, proč se prezident s premiérem scházeli bez nějaké předchozí očekávané dohody. Ze setkání na Hradě se stalo jen další kolbiště, které ukazuje, jak jsou vztahy obou stran špatné. Hlavním okamžikem se stala úvodní scénka. Babiš měl čtvrt hodiny zpoždění, a Pavel ho za to před kamerami vyplísnil.
Babiš svými pozdními příchody hlavu státu očividně provokuje. Jednou nepřijde vůbec, nyní pozdě. S dětinskou výmluvou, že mu to nevyšlo, že měl předtím moc práce. Provokace mu vyšla parádně, jen asi nečekal, že ho v situaci bude Pavel veřejně koupat. Patrně očekával, že bude další ztrapnění v tichosti vydýchávat.
Babišova taktika na Pavla nezabírá
Babišův přístup je známý. Chce postupovat z pozice síly, a používá k tomu různé komunikační triky, lety ověřené. Teď to zkouší i na Pavla. Samozřejmě, při jednání s významným zahraničními partnery nasazuje švejkovskou masku loajálního partnera, v ruce tašku plnou slibů a příslibů. Z tou jistě poletí i do Ankary.
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.
Tahanice o summit NATO sílí. Pavel připouští žalobu, Babiš na brífink nedorazil
Politika
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.
Jenže Pavel mu nějak uvízl v hrdle. Ne, a ne se podrobit. Ať už je to Pavlovou povahou, nebo díky dobrému týmu poradců, Pavel vzdoruje. A Babiš provokuje. Jeho „mi to nevyšlo“ jako by z oka vypadlo hlášce „vo fous“ uličníka Rosenheima z filmu Obecná škola.
Jenže Pavel měl jako státník udržet nervy na uzdě. Zvláště, jestli chce dosáhnout nějakého výsledku při jednání. Veřejně kárat premiéra za pozdní příchod je diplomatický přešlap.
Pavel začíná působit nervózně, vypadává z role. Pokud zabředne do právního sporu s vládou, bude to jen další snížení úrovně vrcholné politiky v Česku. Bohužel, nelze v této roztržce dát ani jednomu aktérovi palec nahoru. Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.
Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.
Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií
Zprávy z firem
Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.