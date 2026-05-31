Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby

Opozice už prakticky rezignovala na souboje s vládou. Po půl roce Babišova vládnutí jsou hranice nakresleny. V ODS nebo u Starostů zjistili, že sice mohou dlouze mluvit u sněmovního pultíku, ale kormidlo neposunou ani o milimetr. Pozornost obracejí ke komunálním volbám.
Opozici se v poslední době, očekávaně, nepovedlo zabránit změně zákonů o státním rozpočtu. Babiš bude moci utrácet kolik chce a za co chce. Bez kontroly, bez revize. Na štvavé setkání Sněmovny kolem sjezdu sudetských Němců v Brně opoziční poslanci demonstrativně ani nepřišli. Věděli, že by byli po nechutných výlevech Ševčíka a spol. přehlasováni.
Tři vládní strany to nyní ve vrcholné politice s posměšným úšklebkem ve tváři válcují jako tank. Macinka vyhrožuje prezidentovi, že možná ani 8. června se o jeho účasti na summitu NATO v Ankaře nerozhodne. Pěkně si Babišova parta nyní Pavla vodí. Prezident má sice připravenou kompetenční žalobu, ale dosud možná nepochopil, že v tomto upoceném sporu dvou vrcholných politiků, novém českém stylu, bude navždy loserem. Babiš, kterého si národ žádá, ve svých sedmdesáti letech neopustí styl „silnějšího psa“. Prezident to ještě bude zkoušet, nyní ho vláda dostrkala do pozice maturanta na čekačce.
Ze Sněmovny do kampaně
Zpět do Sněmovny. Jelikož jsou karty rozdané, a účastníci už to pochopili, začali obracet pozornost k podzimním komunálním volbám. Ve Sněmovně už neuvidíme ideový souboj dvou pohledů na svět. Ostatně, Babiše ideje zdržují od vládnutí. Uvidíme novou předvolební kampaň. Přece jenom, Praha s rozpočtem přes 110 miliard korun není drobeček k přehlédnutí.
Bydlení jako hlavní pražské téma
Už to začalo. Koncem týdne se ve Sněmovně schvalovala novela zákona o podpoře bydlení. „Vláda chce zlikvidovat dostupné bydlení,“ řekl mimo jiné předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dalo by se glosovat, no, že toho bydlení za Hřibova primátorování tolik vzniklo. „K vyřešení problematiky bydlení nemáme jít jenom cestou větší a větší regulace,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka. Zatím slabý kalibr, co dál? Bydlení bude evidentně ústřední pražské téma.
Zpráva ze záhrobí. Komunisté mají nového předsedu, jistého Romana Louna. Ten po ovládnutí strany prohlásil, že by se chtěl sejít se zástupci většiny levicových a vlasteneckých stran, tak aby na podzim ve volbách uspěli. Silné spojení levice a vlastenců funguje, uvedl. Se Sovětským svazem na věčné časy.
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Červencový summit Severoatlantické aliance se blíží a spolu s ním také očekávaný hněv Donalda Trumpa vůči státům, které nepřispívají dostatečně na společnou obranu. Jednou z těchto zemí je také Česká republika, která v letošním rozpočtu na zbrojení vyčlenila jen zhruba 1,7 procenta HDP namísto dvou procent. Přesto se český premiér Andrej Babiš summitu a Trumpova hněvu neobává.
„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě za to kritizovali, ale měli bychom z toho mít výhodu,“ uvedl v rozhovoru pro britský list The Financial Times. Stylizuje se tak do nástupce bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, který díky své podpoře amerického prezidenta měl na mezinárodním poli zvláštní výhody. Tomu ostatně odpovídají také některé návrhy zákonů, které vycházejí z maďarských vzorů.
Jak upozorňuje FT.com, jde zejména o možné změny ve veřejnoprávních médiích a dále zákon o financování neziskových organizacích, který se podobá maďarskému zákonu o „cizích agentech“, uvádí list.
Evropská komise podle zdroje ČTK zahrnula do prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše také zemědělské fondy. České úřady podle Bruselu zatím neposkytly dostatek informací k tomu, aby Komise mohla případ uzavřít. Holding Agrofert trvá na tom, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
I v dalších argumentech, které český premiér listu představuje, se zračí snaha stát se klíčovým Trumpovým spojencem mezi evropskými politickými lídry. Klíčovým motivem se tak stává kritika unijních institucí, které podle Babiše svou dekarbonizační politikou vedou evropskou ekonomiku do propasti.
„EU je nyní pravděpodobně na stejné cestě, jakou byl konec Římské říše,“ prohlásil premiér, čímž následuje již klasickou deklinistickou teorii úpadku Evropské unie, kterou prosazuje řada amerických politiků i evropských populistických lídrů.
Podle Andreje Babiše mají ale oba návrhy za cíl zvýšit transparentnost vůči veřejnosti.
Rozhovor vychází v týdnu, kdy Andrej Babiš a Česká republika znovu čelí kritice ze strany Evropské komise. Ta znovu upozornila na skutečnost, že Andrej Babiš stále nevyřešil svůj konflikt zájmů a Česku tak hrozí zastavení velké části evropských dotací.
Babiš však pro FT uvedl, že záležitost vyřešil „daleko nad rámec požadavků“ českého i evropského práva.
„Agrofert již nevlastním a akcie se mi po zbytek života již nikdy nevrátí. Z firmy také nemám žádný prospěch, a to tak zůstane i po mém odchodu z politiky. Upřímně nevím, co víc bych ještě mohl udělat,“ uzavřel rozhovor Babiš.
Chorvatsko podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka rychle opouští image levné dovolenkové destinace. Developer proto přes fond sází na luxusní resorty u moře. První velký projekt má vzniknout na ostrově Pag.
Chorvatsko bylo dlouhé roky pro Čechy synonymem dovolené autem, apartmánů, rodinných penzionů a relativně dostupného moře. Jenže tahle kapitola podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka pomalu končí. Jadran se posouvá do vyšší cenové i kvalitativní ligy a čeští developeři se snaží zachytit trend dřív, než se trh definitivně přehřeje.
„Chorvatsko se právě dneska mění. Z paštičkářské destinace se stává topová destinace. Nelze tomu zabránit, protože Chorvatsko má všechny atributy k tomu, aby překonalo Španělsko i Itálii,“ říká Vavřík v dalším díle podcastové série Realitní Club.
Jadran se posouvá z levné dovolené do prémiového segmentu
Domoplan proto v Chorvatsku nerozjíždí jen jeden projekt. Vzniká fondová struktura zaměřená na investice u moře. Vlajkovou lodí má být resort Plava Uvala na ostrově Pag, konkrétně v oblasti Povljany. Projekt má mířit na pětihvězdičkový segment a nabídnout kapacitu zhruba 3500 lůžek.
„Jdeme do nejvyšší kvality, do pětihvězdičkového resortu, jehož součástí bude šest bazénů, wellness centrum a zázemí, které z toho resortu vytvoří projekt mezinárodní kvality,“ popisuje Vavřík.
Resort jako malá vesnice: 3500 lůžek, bazény i wellness
Investičně jde o velký projekt i v mezinárodním měřítku. Vavřík odhaduje náklady na více než 120 až 130 milionů eur. V přepočtu jde o částku přes tři miliardy korun. Vedle ubytovacích kapacit mají vzniknout sportoviště, rodinné zázemí, wellness i prostor pro večerní akce.
„Chceme být family friendly resort. Vybudujeme tam zázemí pro všechny členy rodiny, od malých dětí až po nejstarší. Bude tam velká část sportovišť, tenisové kurty, fotbalová hřiště a obrovské atrium na večerní akce a koncerty. Je to resort, který bude mít tři a půl tisíce lůžek, takže je to v podstatě vesnice,“ říká Vavřík.
Z obchodního hlediska je podstatné, že zakladatel fondu, Tomáš Vavřík, nechce celý projekt rozprodat po apartmánech. Část strategie stojí na dlouhodobém vlastnictví a provozu. Fond má podle Vavříka dvě větve, jednu zaměřenou na výnos z pronájmu a druhou developerskou, tedy výstavbu a prodej apartmánů jednotlivým investorům.
„Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje.
Právě to je model, který se v posledních letech rozšiřuje i v českých horských střediscích. Investor si koupí rekreační nemovitost, ale nechce ji sám spravovat, uklízet, obsazovat a řešit hosty. Developer nebo provozovatel mu proto nabízí kompletní servis. V Chorvatsku se k tomu přidává ještě silný emocionální motiv. Češi mají k Jadranu historicky blízko. „Chorvatsko je naše české moře. Vždycky bylo a bude,“ říká Vavřík.
Změnu chorvatského trhu urychluje i doprava. Vavřík upozorňuje na levné letenky do Zadaru a rostoucí dostupnost destinace. Tvrdí, že turistická struktura se mění a vedle Čechů přibývají i klienti ze vzdálenějších trhů, například ze Spojených států a Kanady. „Moře si klienta vždycky najde. Když to nebude Čech, bude to někdo jiný. Díky velmi lidovým cenám leteckých společností jsou to dnes lidé poměrně zdaleka. Neskutečně tam vystoupala návštěvnost Američanů a Kanaďanů,“ říká.
Výnos u moře láká, ale vyžaduje profesionální provoz
Pro českého investora je to lákavý příběh: moře, rostoucí destinace, fondová struktura a zajímavý výnos. Zároveň je ale dobré číst mezi řádky. Pětihvězdičkové Chorvatsko znamená také vyšší ceny, vyšší náklady, složitější provoz a potřebu skutečně profesionální správy. Resort pro 3500 lidí není romantický apartmán u pláže, ale tvrdý hospitality byznys.
Vavřík to sám připouští, když mluví o nárazovosti sezony. „Musíte uspokojit tři a půl tisíce lidí v jednu hodinu. Ať píšete, že nemají všichni chodit v jeden okamžik, stejně všichni přijdou v jeden okamžik. Stejně tak přijdou na večeři v jeden okamžik. Potřebujete, aby ta služba fungovala na sto procent,“ říká.
Domoplan tak v Chorvatsku sází na trend, který může být velmi výnosný, ale také náročný. Jadran už podle Vavříka není levnou dovolenkovou jistotou. Stává se prémiovým trhem. A kdo na něj vstupuje, musí myslet jako hoteliér, developer i obchodní stratég zároveň.
