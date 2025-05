Evropské zemědělce trápí rekordní sucha. Hrozí miliardové ztráty

Za poslední století zemědělci nepamatují sušší jaro. Ačkoli jsou prý na nejistotu zvyklí, nyní jsou farmáři z různých koutů Evropy nervózní. Třeba v severním Německu je v sázce více než třetina úrody. A bude prý hůř.

Nezaprší a nezaprší. A když už nějaké dešťové kapky spadnou, tak je to nedostatečné. To jsou dojmy zemědělců z různých míst v Evropě, včetně severozápadní části kontinentu. Třeba ke stereotypnímu obrazu Velké Británie patří takřka neustálý déšť (i když podle statistik je to velmi zavádějící pohled), ale ani tam už se na pravidelné srážky nemohou spolehnout.

Dojmy zemědělců podporují i meteorologové a jejich data. Například březen byl vůbec nejteplejším březnem, který byl v Německu kdy naměřen. Strádá i páteří řeka Rýn, která má letos v korytě méně vody, ve srovnání s minulým rokem je to patrné i pouhým okem při pohledu na satelitní snímky.

Deník The Guardian upozorňuje, že dost možná nejsušší jaro za poslední století hlásí i kromě Německa, i Belgie, Nizozemsko a Spojené království. Všechno jsou to přitom země, kde si na nedostatek srážek příliš stěžovat nemuseli.

Dle studie vypracované pro Evropskou investiční banku může nepřízeň počasí připravit evropskou ekonomiku prostřednictvím ztrát z plodin i hospodářských zvířat o více než 28 miliard eur.

Obavy nenechají zemědělce spát

Záleží na tom, jak se bude situace vyvíjet a jestli se nakonec zemědělci nějakých srážek dočkají. „Je to kritický okamžik,“ potvrzuje pro The Guardian nizozemský farmář Hendrik Jan ten Cate. „Od dubna jsou plodiny v zemi, začínají růst a nyní potřebujeme vodu každý týden,“ vysvětluje pěstitel brambor, cukrové řepy, obilovin, mrkve a cibule.

S obavami souhlasí i pěstitel obilovin a zeleniny Sven Bochert z německého spolkového státu Sasko-Anhaltsko. Region v podhůří středoněmeckého pohoří Harz je přitom pro zemědělství vhodný, půda je tu úrodná a dobře zadržuje vodu.

„My zemědělci jsme odolní… ale období sucha jsou vždy stresující,“ řekl deníku Bochert. „Vyvstávají otázky, jako jak splatíte bance půjčku, které vás v noci nenechají spát,“ dodává zemědělec. Není čemu se divit, podle studie není v EU pojištěna ani třetina úrody.

Mnozí namítnou, že s takovými riziky by měli počítat. Nejde však jen o zemědělce. Pokud skutečně dojde na nedostatek úrody a základních surovin, následně přijde růst cen potravin, a to včetně těch nejběžnějších, což v konečném důsledku pocítí i spotřebitelé.

Výhled nepotěší

Situace evropských zemědělců ukazuje, že klimatické politiky nejsou zeleným blouzněním progresivců. Ve výsledku jde o to, za kolik se najíme. Což tedy platí pro naši část světa. V těch méně šťastných jde o zásadnější otázku, zda se vůbec nají.

Výhled do budoucna moc optimismu nepřidává. „Rizika související s klimatem jsou významným zdrojem nejistoty pro zemědělskou produkci, odolnost zemědělských podniků a širší hodnotový řetězec biohospodářství. Stále více se potvrzuje, že změna klimatu zvyšuje četnost i závažnost extrémních povětrnostních jevů, což v budoucnu povede k větší kolísavosti zemědělských výnosů a následné destabilizaci příjmů zemědělských podniků,“ uvádí zmíněná studie.

Do roku 2050 mají být sucha intenzivní na jihu, jihovýchodě i ve střední Evropě, rizika však budou hrozit u na severu. Aby toho nebylo málo, k extrémním horkům se přidají ještě mrazy, které poničí další část úrody. Ztráty by do té doby mohly narůst až do výše čtyřiceti miliard eur ročně.

