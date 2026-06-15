Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby
Otevření Hormuzského průlivu srazilo cenu ropy a zlepšilo náladu na trzích. Podle Lukáše Kovandy může dohoda Washingtonu s Teheránem změnit i českou debatu o sazbách: pokud ropa zůstane levnější, část bankovní rady ČNB může váhat se zvýšením úroků. To by nahrálo Andreji Babišovi.
Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby.
Ropa padá, trhy slaví
Cena ropy Brent v pondělí klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolaru. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také česká koruna a celosvětově rostou akcie, respektive termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.
SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.
Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan
Názory
SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.
Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.
Dárek s neznámým obsahem
Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby skutečně spatřila světlo světa. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – a který si možná tak trochu dal i sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem netuší, co přesně je uvnitř.
I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se její cena v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj více než dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot na každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.
Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.
Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje
Politika
Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.
Koruna sílí, ČNB váhá
Česká koruna v reakci na oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru podle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.
Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka minulý týden rozhodla zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat.
ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z přibližně dvou desítek analytiků, které ještě v minulém týdnu oslovila agentura Bloomberg. Podle nich by měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však skutečně dojde k otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, aby kvůli vyhlíženým slabším inflačním tlakům, než se dosud předpokládalo, ponechala sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta. Výsledkem by tak mohlo být to, co předpokládá zhruba třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.
Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.
Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost
Money
Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.
Munice pro Babiše
Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku podle něj až příliš jestřábího, a tedy zbytečně ekonomiku dusícího postoje centrální banky.