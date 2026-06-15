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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby

Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby

Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Otevření Hormuzského průlivu srazilo cenu ropy a zlepšilo náladu na trzích. Podle Lukáše Kovandy může dohoda Washingtonu s Teheránem změnit i českou debatu o sazbách: pokud ropa zůstane levnější, část bankovní rady ČNB může váhat se zvýšením úroků. To by nahrálo Andreji Babišovi.

Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby.

Ropa padá, trhy slaví

Cena ropy Brent v pondělí klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolaru. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také česká koruna a celosvětově rostou akcie, respektive termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Názory

SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Lukáš Kovanda

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Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.

Dárek s neznámým obsahem

Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby skutečně spatřila světlo světa. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – a který si možná tak trochu dal i sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem netuší, co přesně je uvnitř.

I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se její cena v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj více než dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot na každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.

Ben Gvir

Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Politika

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

ČTK

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Koruna sílí, ČNB váhá

Česká koruna v reakci na oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru podle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.

Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka minulý týden rozhodla zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat.

ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z přibližně dvou desítek analytiků, které ještě v minulém týdnu oslovila agentura Bloomberg. Podle nich by měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však skutečně dojde k otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, aby kvůli vyhlíženým slabším inflačním tlakům, než se dosud předpokládalo, ponechala sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta. Výsledkem by tak mohlo být to, co předpokládá zhruba třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Money

Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

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Munice pro Babiše

Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku podle něj až příliš jestřábího, a tedy zbytečně ekonomiku dusícího postoje centrální banky.

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Úleva na trzích. Ropa padá, akcie v Evropě i Asii prudce rostou

Evropské akcie
ČTK
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Akciové trhy vstoupily do nového týdne ve výrazně pozitivní náladě. Investoři reagovali na zprávy o dosažení dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem, která by měla uklidnit napětí na Blízkém východě a znovu otevřít klíčový Hormuzský průliv.

Panevropský index STOXX Europe 600 si krátce po začátku obchodování připisoval více než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekordní úroveň. Silně rostly také asijské trhy. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil o 4,99 procenta a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů, konkrétně na 69 317,50 bodu.

STOXX Europe 600
639,10 bodu
+0,93 %
předchozí závěr otevření Reuters maximum aktuálně 633,22 636,72 640,94 641,66 639,10
Data: Investing.com, Reuters • aktualizováno podle posledních dostupných údajů

Dohodu oznámil pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, podle něhož má být podepsána v pátek ve Švýcarsku. Krátce poté její dosažení potvrdil také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a k okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.

Právě Hormuzský průliv byl pro trhy jedním z hlavních rizik. Před vypuknutím konfliktu tudy procházela zhruba pětina světových dodávek ropy. Americko-izraelské útoky na Írán, které konflikt na konci února odstartovaly, lodní dopravu v oblasti ochromily. Výsledkem byl růst cen pohonných hmot po celém světě a obavy z vyšší inflace i zpomalení hospodářského růstu.

Ropa výrazně klesla

Po oznámení dohody ceny ropy výrazně klesly. To okamžitě pomohlo zejména akciím evropských leteckých společností, například Lufthansy nebo Air France. Podle agentury Reuters ale posilovaly také evropské podniky z dalších odvětví, včetně automobilek.

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.

Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal

Trhy

Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.

Kryštof Míšek

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Německý index DAX si krátce po zahájení obchodování připisoval téměř dvě procenta a vrátil se nad hranici 25 tisíc bodů. Londýnský FTSE 100 rostl skoro o 0,4 procenta a pohyboval se nad 10 508 body.

Euforie byla patrná i v Japonsku. Index Nikkei 225 zakončil obchodování růstem o téměř pět procent. Podle analytika Šinga Ideho ze společnosti NLI Research Institute jde ale zatím hlavně o bezprostřední reakci trhu na samotnou zprávu o dohodě.

„Je to prostě reakce trhu na dohodu – nic víc, nic míň,“ uvedl Ide. Podle něj bude nyní zásadní, co přesně dohoda obsahuje a zda bude skutečně naplněna a dodržována.

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„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu

„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu
Profimedia
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Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.

Spojené státy a Írán podle Pákistánu dosáhly mírové dohody, která má ukončit válku a znovu otevřít Hormuzský průliv. Oznámil to pákistánský premiér Šahbáz Šaríf. Všechny podrobnosti zatím nejsou známé, oficiální podpis se má podle něj uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Není jasné ani to, jak rychle by se klíčová námořní cesta mohla znovu otevřít pro veškerou dopravu.

Dosažení dohody vzápětí potvrdil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.

Stadion v New Jersey

Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Názory

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Karel Pučelík

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„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.

Írán mluví o svém vítězství

Íránská státní televize podle agentury Reuters uvedla, že Írán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránské polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán společně s Ománem.

Náměstek šéfa íránské diplomacie uvedl, že okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, bude oznámeno od dnešní noci. Od stejného okamžiku má skončit také americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda má být zveřejněn až po oficiálním podpisu.

Podle Pákistánu obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách. Mediátoři mají tento týden zprostředkovat další schůzky, které položí základ pro technická jednání.

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Těžba OPEC klesla nejníže od roku 2000, vývoz zasáhla blokáda Íránu i Hormuz

Zprávy z firem

Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.

nst

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Návrat před válku, ale s tisíci mrtvých

Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a později také uzavřením Hormuzského průlivu.

Dohoda se podle agentury AP z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou. Jenže návrat k předválečným poměrům přichází až po tisících mrtvých a s Íránem, který má nový zdroj vyjednávací síly díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou.

Právě Hormuz je pro světovou ekonomiku mimořádně důležitý. Přes tuto vodní cestu proudí ropa, zemní plyn i související produkty, například hnojiva. Její faktické uzavření v posledních měsících otřáslo globální ekonomikou.

Donald Trump

Trump ztrácí svou nejsilnější kartu. Američané přestávají věřit jeho ekonomice

Politika

Trumpovi se vrací problém, který rozhoduje americké volby: peněženky voličů. Ceny zůstávají vysoko, benzin je drahý a nespokojenost Američanů s ekonomickou situací houstne. Republikáni se začínají obávat, že v listopadu přijdou o Sněmovnu reprezentantů – a prezident se znovu ocitne pod tlakem vyšetřování a impeachmentu.

nst

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Spojené státy a Izrael přitom podle AP nedosáhly všech cílů, s nimiž do války vstupovaly. Teherán má dál raketový program, podporuje ozbrojené skupiny v regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, a drží zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program. Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je nyní v této pozici jeho syn. Od začátku války se ale neobjevil na veřejnosti a jeho souhlas bude k podpisu dohody potřeba.

NYT: Trump slaví víc, než dohoda zatím obsahuje

Trump v rozhovoru pro list The New York Times řekl, že dohoda s Íránem nakonec zajistí trvale bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Zároveň pohrozil, že Spojené státy obnoví vojenské útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Jako další možnost podle listu zmínil, že by se Spojené státy mohly stát „strážcem Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.

Telefonický rozhovor podle NYT trval 28 minut. Trump v něm znovu tvrdil, že rozhodnutí z konce února zaútočit na Írán a následná námořní blokáda íránských přístavů „změnily situaci na Blízkém východě ve prospěch Ameriky“.

Americký prezident podle deníku pochválil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina za pomoc při urovnání s Íránem. Naopak kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které podle něj dohodu málem zhatily.

The New York Times upozornil, že text dohody dosud nebyl zveřejněn a Trump zřejmě hovořil i o ústupcích, které Írán zatím neučinil, případně které se teprve mají řešit v následných jednáních. Memorandum podle listu například pozastavuje výběr poplatků v Hormuzském průlivu pouze na 60 dní a poté slibuje další regionální jednání. Írán přitom před válkou žádné poplatky nepožadoval, takže Trump podle NYT v podstatě oslavuje návrat k předválečnému stavu.

Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov

Reality

Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.

Petra Nehasilová

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Jaderná otázka zůstává otevřená

Trump opakovaně přirovnával nové memorandum k dohodě z roku 2015, které s Íránem dosáhl tehdejší prezident Barack Obama. Tvrdí, že jeho dohoda zajistí, aby Írán nemohl vyvinout ani koupit jadernou zbraň.

Podle NYT ale Írán se zákazem jaderné zbraně souhlasil už v roce 1970, kdy ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Stejný závazek se objevil také v dohodě z Obamovy éry.

Trump naznačil, že by se mohl spokojit se závazkem Íránu pozastavit obohacování uranu na 15 let. Zároveň ale dodal, že Írán má být trvale omezen na tak nízkou úroveň obohacování, aby ji „nikdy nemohla armáda použít“. Podobný požadavek obsahovala i dohoda z roku 2015. Írán začal obohacovat uran na mnohem vyšší úroveň až poté, co Trump tuto dohodu v roce 2018 zrušil.

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

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Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alžběta Shejbalová

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Dohoda jako narozeninový dárek

Trump oznámil dohodu jen několik hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě. Osmdesátiny spojil také s připomínkou 250. výročí založení Spojených států. Akce měla podobu sedmi zápasů smíšených bojových umění v oktagonu na jižním trávníku Bílého domu.

Klání předcházela hymna a přelet stíhaček. Po hymně dav jásal a skandoval „USA! USA!“. Pro podívanou vznikla v zahradě Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem nazvaným The Claw, tedy dráp. Byla vybavena osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami pro více než 4000 diváků. Dalších až 70 tisíc lidí mohlo zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse.

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