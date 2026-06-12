Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan
SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.
Svět má prvního dolarového bilionáře. Pokud dnešní vstup SpaceX na burzu ocení společnost na 1,8 bilionu dolarů, jak se předpokládá, podíl jejího zakladatele Elona Muska bude mít hodnotu 866 miliard dolarů. Když se k tomu připočte jeho majetek v Tesle, jde o 1,1 bilionu dolarů, tedy zhruba 23 bilionů korun. Pro srovnání: roční HDP Česka je zhruba devět bilionů korun.
Třiadvacet bilionů korun je více, než kolik mají dohromady Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos a Larry Ellison, kteří spolu s Muskem tvoří pětici nejbohatších lidí světa.
Pokud by se Musk rozhodl svého bohatství postupně zbavit tak, že by utrácel milion dolarů, tedy takřka 21 milionů korun, každý den, trvalo by mu to více než 3000 let.
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí
Trhy
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
Co by si za to mohl koupit v Česku
Muskových vyhlížených 23 bilionů korun představuje částku, která výrazně přesahuje běžnou představivost. Při srovnání s českou ekonomikou by za ni bylo možné pořídit značnou část domácího majetku, a stále by zůstaly prostředky v řádu bilionů korun.
Pokud by Musk teoreticky koupil všechny byty v Praze, zaplatil celý český státní dluh a současně převzal dvacet největších firem působících v České republice, podle orientačních propočtů by mu stále zůstalo přibližně šest až osm bilionů korun.
Hodnota pražského bytového fondu se při současných cenách pohybuje okolo osmi bilionů korun. Český státní dluh činí zhruba 3,7 bilionu korun a souhrnná hodnota dvaceti největších českých společností se pohybuje kolem čtyř až pěti bilionů korun.
Celkové náklady na takovou hypotetickou transakci by tak dosáhly přibližně 15 až 17 bilionů korun.
Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.
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Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.
Milion bytů nebo desítky jaderných bloků
Ani poté by však Muskův majetek nebyl vyčerpán. Zbývajících šest až osm bilionů korun by například stačilo na výstavbu přibližně 1,2 až 1,6 milionu nových bytů při průměrné ceně pět milionů korun za jeden byt. Takové množství představuje významnou část celého českého bytového fondu.
Stejná suma by zároveň umožnila mimořádně rozsáhlou investici do energetiky. Jeden nový jaderný blok v Dukovanech má podle současných odhadů stát přibližně 200 miliard korun.
Za peníze, které by Muskovi zůstaly i po nákupu všech pražských bytů, splacení státního dluhu a převzetí dvaceti největších českých firem, by tak bylo možné postavit zhruba 30 až 40 nových jaderných bloků. To je několikanásobně více, než kolik jich dnes Česká republika provozuje, a znamenalo by to jednu z největších energetických investic v dějinách světa.
Pokud by zbývající částku rozdělil „půl na půl“, mohl by Musk v Česku postavit až dvacet jaderných bloků a současně až 800 tisíc nových bytů.
Každému Čechovi stovky tisíc
Alternativně by bylo možné rozdělit zbývající prostředky mezi všechny obyvatele země. Každý z přibližně 10,9 milionu obyvatel České republiky by v takovém případě získal zhruba 550 až 730 tisíc korun.
Přestože jde pouze o myšlenkový experiment, dobře ilustruje mimořádný rozsah majetku nejbohatších lidí světa v porovnání s ekonomikou středně velkého evropského státu.
Částka 23 bilionů korun odpovídá zhruba dvojnásobku ročního hrubého domácího produktu České republiky a několikanásobně převyšuje roční výdaje státního rozpočtu.
Proč je to jen myšlenkový experiment
Podobné hypotetické nákupy by však v praxi nebyly realizovatelné. Samotný pokus o odkup tak rozsáhlého objemu aktiv by vedl k prudkému růstu jejich cen a skutečné náklady by byly výrazně vyšší než odhady vycházející z dnešních tržních hodnot.
Právě proto jde především o ilustraci řádu velikosti mimořádného bohatství, nikoli o realistický investiční scénář.
Současně platí, že kdyby Musk musel naráz prodat své akcie SpaceX či Tesly, aby mohl stavět jaderné bloky v Česku nebo uhradit český dluh, cena těchto akcií by se pravděpodobně dramaticky propadla. Za nynější hodnotu by je proto ani zdaleka neprodal.