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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Svět má prvního dolarového bilionáře. Pokud dnešní vstup SpaceX na burzu ocení společnost na 1,8 bilionu dolarů, jak se předpokládá, podíl jejího zakladatele Elona Muska bude mít hodnotu 866 miliard dolarů. Když se k tomu připočte jeho majetek v Tesle, jde o 1,1 bilionu dolarů, tedy zhruba 23 bilionů korun. Pro srovnání: roční HDP Česka je zhruba devět bilionů korun.

Třiadvacet bilionů korun je více, než kolik mají dohromady Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos a Larry Ellison, kteří spolu s Muskem tvoří pětici nejbohatších lidí světa.

Pokud by se Musk rozhodl svého bohatství postupně zbavit tak, že by utrácel milion dolarů, tedy takřka 21 milionů korun, každý den, trvalo by mu to více než 3000 let.

Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí

Trhy

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.

ČTK

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Co by si za to mohl koupit v Česku

Muskových vyhlížených 23 bilionů korun představuje částku, která výrazně přesahuje běžnou představivost. Při srovnání s českou ekonomikou by za ni bylo možné pořídit značnou část domácího majetku, a stále by zůstaly prostředky v řádu bilionů korun.

Pokud by Musk teoreticky koupil všechny byty v Praze, zaplatil celý český státní dluh a současně převzal dvacet největších firem působících v České republice, podle orientačních propočtů by mu stále zůstalo přibližně šest až osm bilionů korun.

Hodnota pražského bytového fondu se při současných cenách pohybuje okolo osmi bilionů korun. Český státní dluh činí zhruba 3,7 bilionu korun a souhrnná hodnota dvaceti největších českých společností se pohybuje kolem čtyř až pěti bilionů korun.

Celkové náklady na takovou hypotetickou transakci by tak dosáhly přibližně 15 až 17 bilionů korun.

Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství

Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství

Zprávy z firem

Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.

nst

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Milion bytů nebo desítky jaderných bloků

Ani poté by však Muskův majetek nebyl vyčerpán. Zbývajících šest až osm bilionů korun by například stačilo na výstavbu přibližně 1,2 až 1,6 milionu nových bytů při průměrné ceně pět milionů korun za jeden byt. Takové množství představuje významnou část celého českého bytového fondu.

Stejná suma by zároveň umožnila mimořádně rozsáhlou investici do energetiky. Jeden nový jaderný blok v Dukovanech má podle současných odhadů stát přibližně 200 miliard korun.

Za peníze, které by Muskovi zůstaly i po nákupu všech pražských bytů, splacení státního dluhu a převzetí dvaceti největších českých firem, by tak bylo možné postavit zhruba 30 až 40 nových jaderných bloků. To je několikanásobně více, než kolik jich dnes Česká republika provozuje, a znamenalo by to jednu z největších energetických investic v dějinách světa.

Pokud by zbývající částku rozdělil „půl na půl“, mohl by Musk v Česku postavit až dvacet jaderných bloků a současně až 800 tisíc nových bytů.

Každému Čechovi stovky tisíc

Alternativně by bylo možné rozdělit zbývající prostředky mezi všechny obyvatele země. Každý z přibližně 10,9 milionu obyvatel České republiky by v takovém případě získal zhruba 550 až 730 tisíc korun.

Přestože jde pouze o myšlenkový experiment, dobře ilustruje mimořádný rozsah majetku nejbohatších lidí světa v porovnání s ekonomikou středně velkého evropského státu.

Částka 23 bilionů korun odpovídá zhruba dvojnásobku ročního hrubého domácího produktu České republiky a několikanásobně převyšuje roční výdaje státního rozpočtu.

Proč je to jen myšlenkový experiment

Podobné hypotetické nákupy by však v praxi nebyly realizovatelné. Samotný pokus o odkup tak rozsáhlého objemu aktiv by vedl k prudkému růstu jejich cen a skutečné náklady by byly výrazně vyšší než odhady vycházející z dnešních tržních hodnot.

Právě proto jde především o ilustraci řádu velikosti mimořádného bohatství, nikoli o realistický investiční scénář.

Současně platí, že kdyby Musk musel naráz prodat své akcie SpaceX či Tesly, aby mohl stavět jaderné bloky v Česku nebo uhradit český dluh, cena těchto akcií by se pravděpodobně dramaticky propadla. Za nynější hodnotu by je proto ani zdaleka neprodal.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost
Profimedia
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Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

Česká národní banka (ČNB) by mohla už tento měsíc zvýšit úrokové sazby, aby omezila inflační tlaky. Ve čtvrtečním rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil guvernér ČNB Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila.

Nastavením úrokových sazeb se bude ČNB zabývat příští týden ve čtvrtek. Na svém květnovém zasedání centrální banka základní úrokovou sazbu nechala na 3,50 procenta.

První zvýšení za Michlovy éry?

Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že jejich úprava na červnovém zasedání je reálnou možností.

Podle Bloombergu by případné zvýšení sazeb bylo první od chvíle, kdy se Aleš Michl před čtyřmi lety postavil do čela ČNB. Guvernér zároveň upozornil, že centrální banka musí brzdit růst peněžní zásoby, který podle něj podporují rostoucí úvěry domácnostem i fiskální deficit. A dodal, že politická prohlášení nebudou mít na rozhodnutí ČNB vliv, a slíbil zachování nezávislosti centrální banky.

„Garantuji naši nezávislost. Nikdo nám neříká, co máme dělat,“ uvedl Michl.

Premiér Babiš měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s vysokými sazbami hypoték. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna.

ECB už sazby zvýšila

Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta.

ECB zvedla sazby. Chce zabránit růstu cen energií

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Evropská centrální banka poprvé téměř po třech letech zvýšila úrokové sazby. Reaguje na dražší ropu a plyn po eskalaci konfliktu na Blízkém východě a snaží se zabránit tomu, aby se energetický šok přelil do další inflační vlny.

ČTK

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Michl nicméně podle Bloombergu uvedl, že krok ECB nebude pro rozhodování ČNB zásadním faktorem. Dodal, že ČNB rozhodne na základě vlastního posouzení rizik.

ČNB je podle Michla v jiné pozici než ECB. Základní sazba je v Česku už nyní na 3,50 procenta, takže měnová politika je podle něj restriktivní. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl Bloombergu.

Blízký východ zvyšuje inflační rizika

O zpřísňování měnové politiky v Česku se začalo spekulovat kvůli konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě a vyvolalo obavy ze vzestupu inflace.

Inflace je blízko cíle, rizika ale zůstávají

Zákon o České národní bance stanovuje, že jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. ČNB usiluje o udržení inflace poblíž dvou procent. Meziroční míra inflace v Česku se v dubnu vyšplhala na půlroční maximum 2,5 procenta, v květnu však sestoupila na 2,1 procenta.

Michl zároveň uvedl, že ČNB stále musí bojovat s jádrovou inflací. Ta podle centrální banky zůstává zvýšená na 2,9 procenta, i když celková inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta. Právě jádrová inflace lépe ukazuje domácí cenové tlaky, například ve službách a bydlení.

Guvernér podle Bloombergu také očekává, že další prognóza ČNB ukáže nižší odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok. Celkově ale podle něj projekce banky dál ukazuje na prostředí nízké inflace.

Trh už sází na utažení politiky

Investoři už neřeší jen to, zda ČNB sazby zvýší, ale kolikrát. Podle Bloombergu trh počítá s tím, že během příštího roku mohou přijít tři až čtyři zvýšení o čtvrt procentního bodu. První z nich by mohlo dorazit už v červnu.

Michl ale delší výhled komentovat odmítl. Uvedl pouze, že pokud ČNB sazby zvýší, mohlo by následovat období vyhodnocování dopadů. „Pokud sazby zvýšíme, můj základní scénář je, že pak můžeme na nějakou dobu vstoupit do období hodnocení,“ řekl Bloombergu.

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

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Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?

Dalibor Martínek

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici

Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na setkání s papežem Lvem XIV. zamířily desetitisíce Španělů. Programu vévodily duchovní události a spousta setkání. Mimo to ale také stihl rozčeřit vody španělské politiky, která aktuálně čelí náporu krajní pravice.

Papež Lev XIV. dnes končí přes týden trvající cestu do Španělska. Jeho program byl nabitý, setkal se s královskou rodinou i zpěvákem Bad Bunnym, který aktuálně vystupuje v Madridu. U příležitosti výročí architekta Antoniho Gaudího požehnal nejvyšší věži jeho slavné baziliky Sagrada Familia, která je zároveň největší kostelní věží na světě. Dokonce se médiím svěřil, že fandí spíše Realu Madrid než katalánské Barceloně. Došlo ale i na aktuální politická témata.

Hlava katolické církve má v mnoha věcech překvapivě blízko se socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem. Oba se za poslední měsíce opakovaně stávali terči výpadů amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho souputníků. Jak Lev XIV., tak i Pedro Sánchez jsou hlasitými zastánci zahraniční politiky založené na hodnotách a pravidlech. Oba se proto stali odpůrci americké invaze do Íránu.

Lev XIV.

Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí

Politika

První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.

Karel Pučelík

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Na Trumpovu válku došlo i tentokrát. „Skutečná bezpečnost vychází ze spravedlnosti, trpělivého dialogu, dodržování mezinárodního práva a politiky, která dokáže upřednostnit životy lidí před zájmy těch, kteří z války těží,“ kladl papež na srdce španělským politikům.

Na straně migrantů

Jejich zájmy se však proťaly i v tématu, které aktuálně hýbe Španělskem, a to přístupem k migrantům. Sánchezův kabinet je vůči nim poměrně vstřícný a nedávno otevřel možnost legalizace pobytu stovkám tisíc lidí bez dokumentů (psali jsme zde), což je pravý opak přístupu většiny Evropy, která se snaží oslabit náboj krajní pravice těsnější migrační politikou.

Lev v otázce migrace navazuje na svého předchůdce Františka, v němž uprchlíci nalezli velkého zastánce. Cesta papeže Lva se točila kolem výročí zmíněného architekta, ale další důraz kladl právě na migraci. V závěru cesty vyrazil i na Kanárské ostrovy, kde osobně i se Sánchezem uctil památku tisíců uprchlíků, kteří na nebezpečné cestě přes moře zemřeli.

Výraznou byla také papežova návštěva a vystoupení v madridském parlamentu před členy obou komor Kongresu. Magazín Politico jeho řeč shrnul jako „kritiku španělských pravicových stran“. Lev XIV. nezůstal u diplomatických a málo říkajících proklamací a hovořil přímo o migraci. „Situace migrantů a uprchlíků vyžaduje přístup, který klade důraz na lidi, řeší základní příčiny, které je nutí k odchodu, a nejde pouze o pouhé řízení migračních toků,“ uvedl papež před zákonodárci s tím, že státy musí nabízet „bezpečné a legální cesty, vstřícné přijetí a reálné možnosti integrace“.

Podpora pro Sáncheze?

Španělsko je v Evropě skutečnou alternativou. Je vstřícné vůči migrantům, neosekává sociální výdaje, dokáže se postavit Trumpovi a prosazovat asertivní zahraniční politiku. Brzy však může být všechno jinak. Parlamentní volby se konají už za rok, přičemž Sánchezova strana v průzkumech ustrnula na 28 procentech. Pokud zůstanou jeho koaliční partneři tak slabí jako nyní, mohla by se do vlády vrátit pravice.

V průzkumech se nejvíce daří lidovcům, ale ani oni s podporou lehce přesahující 30 procent vládní kabinet sami nesloží. Nejspíš by k tomu potřebovali krajně pravicový Vox. Nyní se i lidovci, ačkoli jejich nepříliš výrazný lídr Alberto Núñez Feijóo je ke spolupráci s extremisty rezervovaný, snaží Voxu vzít vítr z plachet posunem doprava, což jsme mohli sledovat v nedávných regionálních volbách.

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„Nechceme ani o jednoho turistu víc.“ Barcelona vyhlásila válku nezřízenému cestování

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Centra mnoha evropských měst se mění v rezervace pro turisty. Nevkusné suvenýry a předražené prodejny ultrazpracovaného jídla vytlačují lokální obchody a služby, nájemníky nahrazují krátkodobé pronájmy a tradiční ráz čtvrtí mizí. Křiklavým příkladem je Barcelona. Katalánci však chtějí tomuto převzetí města neudržitelným turismem udělat přítrž. Reformy chystají hned na několika frontách.

Karel Pučelík

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Pedro Sánchez je sice populární v zahraničních levicových kruzích, kde ho oceňují zejména za zahraniční politiku, rovněž se mu daří prosazovat v Bruselu. Doma ale jako by si toho lidé nevšímali, možná kvůli řadě skandálů v jeho okolí. Jestli chce za rok zůstat u moci, bude muset najít způsob, jak přetavit zahraniční slávu v domácí podporu, Pomůže mu, že se nyní objevuje bok po boku papeže, který hlasitě podporuje důležité body Sánchezova programu?

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