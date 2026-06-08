Trump ztrácí svou nejsilnější kartu. Američané přestávají věřit jeho ekonomice
Trumpovi se vrací problém, který rozhoduje americké volby: peněženky voličů. Ceny zůstávají vysoko, benzin je drahý a nespokojenost Američanů s ekonomickou situací houstne. Republikáni se začínají obávat, že v listopadu přijdou o Sněmovnu reprezentantů – a prezident se znovu ocitne pod tlakem vyšetřování a impeachmentu.
Donald Trump míří k volbám uprostřed prezidentského mandátu, tedy k listopadovému hlasování, v němž Američané rozhodují o novém složení Kongresu. Prezident sám sice na kandidátce není, výsledek ale může zásadně ovlivnit zbytek jeho vládnutí. Právě před těmito volbami se totiž Trump potýká s problémem, který ho dosud politicky tolik netrápil: část voličů začíná ztrácet důvěru v jeho schopnost řídit ekonomiku.
Důvodem jsou hlavně vysoké ceny, drahý benzin a nejistota kolem konfliktu s Íránem. Patová situace v Hormuzském průlivu se protahuje a americké domácnosti dál cítí tlak na své rozpočty. Trumpova popularita se kvůli tomu přiblížila k nejnižším hodnotám za obě jeho prezidentská období, uvádí agentura Bloomberg.
Bílý dům se snaží voliče přesvědčit, že má situaci pod kontrolou. Mluví o vyšších daňových vratkách, domácí energetice a slibuje, že po vyřešení konfliktu s Íránem inflace i ceny benzinu znovu klesnou. Jenže tento vzkaz podle kritiků přehlušuje sám Trump, který často obrací pozornost k jiným tématům a tvrdí, že ho listopadové volby příliš nezajímají.
Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.
„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl
Politika
Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.
Klíčové hlasování
Pro republikány je ale hlasování klíčové. Ve Sněmovně reprezentantů drží jen těsnou většinu a volby v polovině prezidentského období tradičně často posilují opozici. Pokud by demokraté Sněmovnu získali, Trump už varoval, že by mohl znovu čelit impeachmentu podobně jako během svého prvního období.
„Prezident má teď na práci důležitější věci,“ řekl Mick Mulvaney, bývalý úřadující šéf Trumpovy kanceláře. Zároveň ale varoval, že republikány v Kongresu ceny benzinu zajímají velmi. Pokud bude podle něj benzin do Svátku práce (Labor Day, který připadá na 7. září – pozn. red.) stále nad čtyřmi dolary za galon, bude to pro vládnoucí stranu znamenat „velké potíže“.
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Nepříznivá data
Ekonomická data nejsou pro Trumpa jednoznačně příznivá. Inflace v dubnu vystoupila na 3,8 procenta a očekává se, že se poprvé od jara 2023 vrátí nad čtyři procenta. Zdražování přitom netáhne jen benzin. Výrazně rostou také ceny potravin a další tlak může přinést dopad války na dodávky hnojiv.
Vyšší ceny zároveň ukrajují z mezd. Reálné hodinové výdělky poprvé za tři roky klesly a míra osobních úspor se dostala na mnohaleté minimum. To je politicky nebezpečná kombinace zejména před volbami, v nichž republikáni brání kontrolu nad Kongresem.
Špatnou náladu potvrzují i průzkumy. Index ekonomické důvěry Gallupu klesl na nejnižší úroveň během Trumpova prezidentství. Podle průzkumu Reuters/Ipsos nesouhlasí s Trumpovým řešením životních nákladů 73 procent respondentů. Průzkum Economist/YouGov mu přisoudil celkovou podporu 34 procent, nejméně v jeho kariéře.
Trump a republikáni ale mají i argumenty, o které se mohou opřít. Nezaměstnanost je z historického pohledu nízká a zaměstnavatelé v květnu vytvořili 172 tisíc pracovních míst. Spotřebitelské výdaje se navzdory vyšším cenám drží a akciový trh posouvá na rekordy boom kolem umělé inteligence.
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy
Politika
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Bohatství pro nejmajetnější Američany
Právě umělá inteligence je ale politicky dvojsečná. Pomáhá průmyslu a firemním ziskům, její přínosy však nejsou rozdělené rovnoměrně. Bohatství z akcií míří hlavně k majetnějším Američanům, zatímco podíl mezd a platů na ekonomice je na historickém minimu.
Republikánský senátor Thom Tillis proto varuje, že voliči z nižších a středních vrstev se cítí pod tlakem. „Bohatí lidé jsou v pohodě. Lidé, kteří vyrůstali jako já, trpí,“ řekl Tillis. Pokud podle něj republikáni tyto voliče neosloví, může to mít v listopadu volební důsledky.
Trumpovi navíc konflikt s Íránem vzal část argumentů, které používal na obranu své ekonomické politiky. Dříve mohl ukazovat na levnější benzin nebo klesající hypoteční sazby. Jenže benzin zůstává drahý a sazby hypoték po předchozím poklesu od března znovu vzrostly.
Podle ekonomů tak voliči mohou jít k urnám v době, kdy bude růst slabší a ceny vyšší, než by byly bez války. Pro prezidenta a republikány, kteří se snaží udržet kontrolu nad Kongresem, je to vážné varování.