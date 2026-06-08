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newstream.cz Politika Trump ztrácí svou nejsilnější kartu. Američané přestávají věřit jeho ekonomice

Trump ztrácí svou nejsilnější kartu. Američané přestávají věřit jeho ekonomice

Donald Trump
ČTK
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Trumpovi se vrací problém, který rozhoduje americké volby: peněženky voličů. Ceny zůstávají vysoko, benzin je drahý a nespokojenost Američanů s ekonomickou situací houstne. Republikáni se začínají obávat, že v listopadu přijdou o Sněmovnu reprezentantů – a prezident se znovu ocitne pod tlakem vyšetřování a impeachmentu.

Donald Trump míří k volbám uprostřed prezidentského mandátu, tedy k listopadovému hlasování, v němž Američané rozhodují o novém složení Kongresu. Prezident sám sice na kandidátce není, výsledek ale může zásadně ovlivnit zbytek jeho vládnutí. Právě před těmito volbami se totiž Trump potýká s problémem, který ho dosud politicky tolik netrápil: část voličů začíná ztrácet důvěru v jeho schopnost řídit ekonomiku.

Důvodem jsou hlavně vysoké ceny, drahý benzin a nejistota kolem konfliktu s Íránem. Patová situace v Hormuzském průlivu se protahuje a americké domácnosti dál cítí tlak na své rozpočty. Trumpova popularita se kvůli tomu přiblížila k nejnižším hodnotám za obě jeho prezidentská období, uvádí agentura Bloomberg.

Bílý dům se snaží voliče přesvědčit, že má situaci pod kontrolou. Mluví o vyšších daňových vratkách, domácí energetice a slibuje, že po vyřešení konfliktu s Íránem inflace i ceny benzinu znovu klesnou. Jenže tento vzkaz podle kritiků přehlušuje sám Trump, který často obrací pozornost k jiným tématům a tvrdí, že ho listopadové volby příliš nezajímají.

Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA

„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl

Politika

Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.

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Klíčové hlasování

Pro republikány je ale hlasování klíčové. Ve Sněmovně reprezentantů drží jen těsnou většinu a volby v polovině prezidentského období tradičně často posilují opozici. Pokud by demokraté Sněmovnu získali, Trump už varoval, že by mohl znovu čelit impeachmentu podobně jako během svého prvního období.

„Prezident má teď na práci důležitější věci,“ řekl Mick Mulvaney, bývalý úřadující šéf Trumpovy kanceláře. Zároveň ale varoval, že republikány v Kongresu ceny benzinu zajímají velmi. Pokud bude podle něj benzin do Svátku práce (Labor Day, který připadá na 7. září – pozn. red.) stále nad čtyřmi dolary za galon, bude to pro vládnoucí stranu znamenat „velké potíže“.

Nepříznivá data

Ekonomická data nejsou pro Trumpa jednoznačně příznivá. Inflace v dubnu vystoupila na 3,8 procenta a očekává se, že se poprvé od jara 2023 vrátí nad čtyři procenta. Zdražování přitom netáhne jen benzin. Výrazně rostou také ceny potravin a další tlak může přinést dopad války na dodávky hnojiv.

Vyšší ceny zároveň ukrajují z mezd. Reálné hodinové výdělky poprvé za tři roky klesly a míra osobních úspor se dostala na mnohaleté minimum. To je politicky nebezpečná kombinace zejména před volbami, v nichž republikáni brání kontrolu nad Kongresem.

Špatnou náladu potvrzují i průzkumy. Index ekonomické důvěry Gallupu klesl na nejnižší úroveň během Trumpova prezidentství. Podle průzkumu Reuters/Ipsos nesouhlasí s Trumpovým řešením životních nákladů 73 procent respondentů. Průzkum Economist/YouGov mu přisoudil celkovou podporu 34 procent, nejméně v jeho kariéře.

Trump a republikáni ale mají i argumenty, o které se mohou opřít. Nezaměstnanost je z historického pohledu nízká a zaměstnavatelé v květnu vytvořili 172 tisíc pracovních míst. Spotřebitelské výdaje se navzdory vyšším cenám drží a akciový trh posouvá na rekordy boom kolem umělé inteligence.

Viktor Orbán

Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Politika

Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

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Bohatství pro nejmajetnější Američany

Právě umělá inteligence je ale politicky dvojsečná. Pomáhá průmyslu a firemním ziskům, její přínosy však nejsou rozdělené rovnoměrně. Bohatství z akcií míří hlavně k majetnějším Američanům, zatímco podíl mezd a platů na ekonomice je na historickém minimu.

Republikánský senátor Thom Tillis proto varuje, že voliči z nižších a středních vrstev se cítí pod tlakem. „Bohatí lidé jsou v pohodě. Lidé, kteří vyrůstali jako já, trpí,“ řekl Tillis. Pokud podle něj republikáni tyto voliče neosloví, může to mít v listopadu volební důsledky.

Trumpovi navíc konflikt s Íránem vzal část argumentů, které používal na obranu své ekonomické politiky. Dříve mohl ukazovat na levnější benzin nebo klesající hypoteční sazby. Jenže benzin zůstává drahý a sazby hypoték po předchozím poklesu od března znovu vzrostly.

Podle ekonomů tak voliči mohou jít k urnám v době, kdy bude růst slabší a ceny vyšší, než by byly bez války. Pro prezidenta a republikány, kteří se snaží udržet kontrolu nad Kongresem, je to vážné varování.

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V americké ekonomice v únoru nečekaně ubylo 92 tisíc pracovních míst
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ČTK

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AI už ví, kde se silnice začne rozpadat. Poslední slovo ale pořád patří lidem

AI již dokáže vyhodnotit stav silnic
ČTK
Michal Nosek
nos

Umělá inteligence se z kanceláří přesouvá na silnice. Pomáhá správcům komunikací odhadovat, kde se vozovka zhorší nejrychleji, kdy se vyplatí oprava a jak naložit s omezenými rozpočty. Sama ale nerozhoduje. Data, modely a digitální mapy mají být nástroji pro techniky a správce, ne jejich náhradou.

Opravy silnic působí jako nekonečný závod s výtluky, počasím a rozpočtem. Moderní diagnostika a analytické modely ale mění způsob, jakým se o silniční síti přemýšlí. Místo reakce na nejviditelnější problém se správci stále častěji snaží předvídat, kde se stav vozovky zhorší v příštích letech a jaký zásah bude nejefektivnější.

Do hry vstupují data z diagnostických vozidel, laserových skenerů, kamerových systémů i dlouhodobých měření. Algoritmy dokážou porovnávat historický vývoj poruch, hledat opakující se vzorce a simulovat různé investiční scénáře. Jinými slovy: ukazují, co se může stát, když se oprava provede hned, odloží o dva roky, nebo nahradí levnější údržbou.

Podobný přístup odpovídá širšímu trendu v takzvaném road asset managementu. Světová silniční asociace PIARC popisuje data a modelování jako klíčovou součást správy silnic, mostů a dalších dopravních aktiv. Pokud je k dispozici dostatek informací o stavu infrastruktury, lze podle PIARC predikovat její budoucí vývoj a plánovat údržbu i rozpočty efektivněji.

Nová údržba silnic: algoritmus poradí, člověk rozhodne

Technologie ale mají jasnou hranici. I sebelepší model pracuje pouze s daty, která dostane, a s předpoklady, na nichž byl postaven. Neví například vše o lokálním provozu, politických prioritách, plánovaných uzavírkách, stavebních návaznostech nebo mimořádných událostech.

„Je důležité říct, že tyto nástroje nejsou náhradou odborného rozhodování. Výstupy modelů vždy vycházejí z dat, která mají k dispozici, a z předpokladů, na kterých jsou postaveny. V praxi proto stále hraje zásadní roli zkušený správce nebo technik, který dokáže výsledky interpretovat a zasadit je do reálného kontextu provozu, dopravního zatížení nebo lokálních podmínek,“ říká David Novák, technický ředitel a člen představenstva společnosti VARS, která vyvíjí chytré systémy pro řízení dopravy a hospodaření s dopravní infrastrukturou. 

Právě kombinace algoritmu a lidské zkušenosti je pro správu infrastruktury zásadní. Umělá inteligence může upozornit na rizikový úsek, spočítat pravděpodobnost zhoršení a nabídnout varianty zásahu. O tom, co se skutečně opraví, kdy a v jakém rozsahu, však dál rozhodují lidé.

Diagnostická vozidla, skenery a kamery mění pravidla hry

Přesnost predikcí stojí na kvalitě dat. Moderní diagnostické systémy dnes dokážou sledovat nerovnosti, trhliny, vyjeté koleje, stav krajnic nebo další typy poruch s přesností, která byla ještě nedávno obtížně dosažitelná. Čím delší datové řady mají správci k dispozici, tím lépe lze odhadovat, jak se konkrétní úsek bude vyvíjet.

„Význam podobných nástrojů bude v následujících letech dále růst. Přesnost predikcí totiž úzce souvisí s množstvím a kvalitou dostupných dat. Moderní diagnostické systémy dnes umožňují sledovat technický stav komunikací s přesností, která byla ještě před několika lety obtížně dosažitelná,“ doplňuje Novák.

Dopravní infrastruktura se tak postupně posouvá od papírových pasportů a izolovaných tabulek k propojeným databázím. Správce komunikace už není jen investorem nebo zadavatelem stavebních prací. Stává se také správcem informací, který musí data sbírat, čistit, sdílet a správně vyhodnocovat.

Digitalizace silnic a BIM: z mostu vzniká datová mapa

Do správy komunikací čím dál silněji vstupuje také BIM, tedy informační modelování staveb. Největší smysl má u složitějších dopravních staveb, jako jsou mosty, tunely, technologické celky nebo rozsáhlejší rekonstrukce. Digitální model pak neslouží jen projektantům při přípravě stavby. Může být využitelný po celou dobu životnosti objektu jako datová mapa, v níž jsou uloženy technické parametry, návaznosti i provozní informace.

Česko se na širší využívání BIM připravuje také legislativně. Zákon o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí má podle Ministerstva pro místní rozvoj nabýt účinnosti 1. ledna 2027 a týkat se má zejména nadlimitních stavebních veřejných zakázek zadávaných veřejným sektorem. Česká agentura pro standardizaci uvádí, že cílem zákona je standardizovat BIM jako nástroj pro efektivnější a transparentnější správu staveb během jejich životního cyklu. „MMR zákon označuje za zásadní krok k digitalizaci stavebnictví a efektivnějšímu řízení veřejných investic,“ uvádí k zákonu úřad na svých stránkách.

Zkušenosti už existují i v dopravě. U pasportizace vybraných mostů a propustků ŘSD se ukázalo, že 3D dokumentace přestává být nadstandardem a BIM modely mohou nést další atributy využitelné v provozních systémech správce.

Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni

Pražané věří MHD, silnice propadly. Vjezd do centra by zpoplatnila téměř polovina lidí

Zprávy z firem

Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni. Úplně jinak ale hodnotí situaci na silnicích. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute ji pozitivně vnímá jen zhruba desetina lidí.

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Chytřejší opravy silnic nejsou jen otázkou technologií

Budoucnost správy silnic proto nebude stát pouze na tom, zda úřady nakoupí lepší software nebo přesnější skenery. Klíčové bude, jak s daty naloží. Kvalitní diagnostika, dlouhodobé datové řady a prediktivní modely mohou zásadně zlepšit plánování oprav i využití veřejných peněz. Jenže pouze tehdy, pokud se z výsledků modelů stanou srozumitelná rozhodnutí.

„Technologie jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. Největší změna se odehrává v přístupu k řízení infrastruktury. Pokud mají digitální nástroje přinést skutečný efekt, musí být doplněny změnou v tom, jak se s daty pracuje a jak se podle nich rozhoduje,“ uzavírá Novák.

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Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Viktor Orbán
ČTK
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Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

Výzva přichází ve chvíli, kdy se nový maďarský premiér Péter Magyar snaží přesvědčit Brusel, že Budapešť je připravena přijmout více než deset miliard eur z unijních peněz, které Evropská unie zadržela kvůli obavám o stav právního státu.

Šéf maďarského Úřadu pro integritu Ferenc Pál Biró serveru Politico řekl, že „vysoce postavení politici mohou být a velmi pravděpodobně budou stíháni“ kvůli údajné účasti na systému, který měl během Orbánovy šestnáctileté vlády systematicky poškozovat evropské daňové poplatníky.

Biró uvedl, že jeho tým identifikoval řadu trestních případů, u nichž podle něj existuje šance vymáhat peníze zpět. „Měli bychom jako země být v pozici tyto prostředky získat zpět a nechat je vrátit, protože většina z nich už zemi opustila,“ řekl. Konkrétní obvinění proti Orbánovi ani lidem z jeho nejužšího okolí ale nevznesl. Orbán ani jeho strana Fidesz podle Politica nereagovali na žádost o komentář.

Maďarský Úřad pro integritu vznikl v roce 2022 v rámci reforem, které po Budapešti požadoval Brusel. Dohlíží na nakládání s unijními penězi a je nezávislý na vládě. Podle Politica může sehrát důležitou roli při rozkrývání klientelistických sítí, které vznikly během Orbánovy éry a zasahují do stavebnictví, veřejných služeb i médií.

Uměle nadhodnocené kontrakty

Podle úřadu získaly tři firmy většinu státních zakázek na dodávky zboží a služeb. Ceny těchto kontraktů měly být uměle nadhodnocené. Biró uvedl, že stát u těchto tří společností za poslední čtyři roky utratil zhruba deset miliard eur. Firmy nejmenoval.

„Nadhodnocení, které podle nás představuje korupční riziko, by činilo 3,5 miliardy eur,“ řekl Biró. Veřejné zakázky byly podle něj manipulované a základní položky se účtovaly za několikanásobek tržní ceny. Za předchozí vlády se podle něj maďarský stát „stal největším subjektem na trhu“.

Péter Magyar

„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních.“ Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet

Politika

Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.

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Magyar, který se po drtivém volebním vítězství ujal úřadu v květnu, Orbána opakovaně obviňoval z korupce. Jeho vláda se zároveň snaží obnovit důvěru Bruselu a získat zpět přístup k unijním penězům.

Minulý měsíc se Magyar setkal v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Po schůzce uvedl, že se dohodli na „uvolnění“ až 16,4 miliardy eur, které byly Budapešti zadrženy kvůli porušování unijních pravidel.

Maďarsko ale ještě nemá vyhráno. Magyarova vláda musí do konce srpna předložit přesvědčivý plán, jak chce provést klíčové reformy a jak bude peníze rozdělovat. Jinak může o financování přijít.

Biró tvrdí, že Maďarsko výrazně zaostává v kontrole toho, jak se unijní peníze utrácejí a monitorují. Sám podle svých slov za předchozí vlády čelil politicky motivovaným útokům i pokusům o úplatky, když se snažil systém veřejných zakázek prověřovat. Jeho manželce měla být nabídnuta dobře placená práce bez skutečné náplně. On sám byl zadržen a obviněn z nevhodného používání služebního vozu.

Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor The Financial Times

Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista

Leaders

Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.

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Nová vláda by podle Biróa měla obvinění z korupce a zastrašování začít rychle řešit. „Jedním z hlavních mandátů, na nichž nová vláda stojí a na nichž stojí i toto drtivé vítězství, je boj proti korupci a získání peněz zpět,“ řekl. „Spravedlnosti by mělo být učiněno zadost a lidé by měli dostat zpět to, co jim bylo ukradeno.“

Nulová tolerance

Evropská komise v reakci uvedla, že vůči podvodům na úkor rozpočtu EU platí nulová tolerance. Členské státy jsou podle ní první na řadě, pokud jde o prevenci, odhalování a řešení nesrovnalostí v nakládání s unijními fondy. Pokud unijní vyšetřovatelé nebo žalobci zjistí pochybení, Komise bude podle svého mluvčího postupovat tak, aby byly zpronevěřené peníze vymoženy zpět.

Biró zároveň uvedl, že Magyarova vláda zatím úřadu nepředstavila, jak s ním chce spolupracovat. Úřad je však podle něj připraven sdílet informace, které má k dispozici.

Magyar slíbil zřídit také Národní úřad pro navracení majetku, který má vyšetřovat zneužívání veřejného majetku. Jeho vláda zároveň oznámila, že se připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce. To Orbán odmítal. Evropský žalobce má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy týkající se rozpočtu EU, včetně podvodů a korupce.

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Péter Magyar

„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních.“ Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet

Politika

nst

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