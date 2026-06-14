Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov
Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt. Oprava stodoly i vestavba vyšly na 4,5 milionu korun.
Na první pohled je to obyčejná stará stodola ve venkovské usedlosti v Brtvi u Lázní Bělohrad. Uvnitř se ale skrývá nový malý dům. Oprava stodoly a samotná obytná vestavba vyšly dohromady na 4,5 milionu korun. Projekt nechce působit jako romantická chalupa ani jako okázalá rekonstrukce. Do původní hospodářské stavby vkládá jednoduchý současný kvádr, který starou stodolu nepřebíjí, ale nechává ji dál žít.
Projekt s názvem Krabice ve stodole navrhl pražský ateliér Facha architekti. Vznikl jako prostor pro sezonní pobyt investora v rámci rodinné venkovské usedlosti. Původně se uvažovalo o rekonstrukci obytné části statku, postupně se ale architekti s investorem vydali jinou cestou. Nové bydlení nevzniklo v původním domě, ale uvnitř stodoly.
Nové uvnitř starého
Princip návrhu je jednoduchý. Architekti do prostoru stodoly vložili samostatnou dřevostavbu o hrubé podlahové ploše 50 metrů čtverečních. Užitná plocha vestavby je 42,5 metru čtverečního. Nový objekt stojí volně uvnitř staré stavby a je konstrukčně nezávislý na původní stodole.
Tím se vyhnuli častému problému rekonstrukcí, kdy nová funkce historickou nebo starou hospodářskou stavbu zcela pohltí. Tady zůstává stodola stodolou. Nová „krabice“ v ní působí jako jasně čitelný současný zásah, který starou vrstvu respektuje, ale nenapodobuje ji.
Dřevěný kvádr má černou asfaltovou obálku. Jeho forma vychází z geometrie stodoly, zároveň však vytváří zřetelnou hranici mezi původním a novým.
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Stodola jako klimatický filtr
Zajímavé je i samotné fungování domu. Vestavba je lehce zvednutá nad původní podlahu stodoly, která pod ní dál volně prochází. Před objektem vznikl betonový koberec navazující na dvůr. Ten vytváří přirozený přechod mezi venkem, otevřeným prostorem stodoly a samotným interiérem.
Důležitým motivem je průhled mlatem skrze otevřenou stodolu do zahrady se starými jabloněmi a dál do krajiny. Tato osa se propsala do dispozice, umístění panoramatického okna i jídelního stolu. Malý interiér tak nepůsobí stísněně.
Samotná stodola navíc funguje jako přirozená ochranná vrstva. Kryje vestavbu před počasím, přímým sluncem i přehříváním. Nový obytný prostor je řešen jako lehká sloupková dřevostavba. Objekt je určen především pro sezonní užívání, díky izolaci a podlahovému vytápění ale umožňuje i celoroční pobyt.
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Odpověď na otázku, co se starými stodolami
Krabice ve stodole zapadá do širší debaty o budoucnosti venkovských hospodářských staveb. Stodoly, chlévy a sýpky po generace určovaly podobu českých vesnic. Byly praktické a robustní. Jenže s proměnou venkova a ústupem tradičního hospodaření řada z nich ztratila původní funkci. Část těchto staveb chátrá, část mizí a část se mění v rekreační objekty. Právě v tom je projekt Facha architektů zajímavý. Nepracuje se stodolou jako s prázdným obalem, který je třeba kompletně přepsat. Nechává ji dál nést paměť místa a pouze do ní vkládá novou obytnou vrstvu.
Tento přístup je důležitý i z hlediska udržitelnosti. Nejlepší stavba někdy nemusí být nová stavba na zelené louce. Může to být chytré využití toho, co už existuje. Adaptace staré stodoly navíc šetří nejen materiál a energii, ale i charakter místa. Venkovská usedlost tak neztrácí svou původní logiku, jen dostává novou funkci.
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