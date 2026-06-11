Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA
Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
Že Spojené státy nejsou zrovna zemí fotbalu zaslíbenou, si musí všimnout i člověk, který tento sport příliš nesleduje. Vždyť si pro něj za oceánem dokonce vymysleli jiné označení, než jaké používá zbytek světa. Úroveň tamější ligy je navíc i přes napumpované miliony dolarů stále diskutabilní. Americkému sportu zkrátka vévodí jiné disciplíny.
Nic z toho by však pořádání fotbalového šampionátu v Severní Americe samo o sobě nebránilo. Kromě USA se hraje také v Kanadě a Mexiku. Na pováženou je ale fakt, že se tato sportovní událost první kategorie koná v amerických městech právě v době nebývalého politického napětí. O kontroverze jistě nebude nouze. A určitě budou vážnějšího rázu než údajné zesměšnění poslední večeře na olympijských hrách v Paříži.
První skandál ještě před výkopem
První skandál vypukl ještě dříve, než začal samotný šampionát. Somálský rozhodčí Omar Artan měl být prvním sudím, který bude tuto zemi reprezentovat na vrcholné fotbalové akci. Není to žádné ořezávátko: loni byl vyhlášen nejlepším rozhodčím celého afrického kontinentu.
Jenže somálská sportovní historie letos přepsána nebude. Američané totiž Artana odmítli vpustit do země, a tak zůstane doma. Papíry měl podle všeho v pořádku, Somálsko je však na americkém blacklistu.
Americká rodina Glazerových po více než dvou dekádách vlastnictví Manchesteru United zvažuje, zda se svého podílu v klubu částečně, nebo úplně nezbaví. Dle agentury Bloomberg se debaty odehrávají v době, kdy slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford. Návrat do Ligy mistrů mu přitom zároveň může zvyšovat hodnotu.
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Zprávy z firem
Americká rodina Glazerových po více než dvou dekádách vlastnictví Manchesteru United zvažuje, zda se svého podílu v klubu částečně, nebo úplně nezbaví. Dle agentury Bloomberg se debaty odehrávají v době, kdy slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford. Návrat do Ligy mistrů mu přitom zároveň může zvyšovat hodnotu.
Tato příhoda kromě tvrdosti americké imigrační politiky ukazuje také sobeckost vrcholového sportu. Místo toho, aby se za Artana postavili jeho kolegové i FIFA, federace pouze uvedla, že na fungování pořadatelské země včetně hraničních procedur nemá vliv. Tím byla věc vyřízena.
Přitom v minulosti si FIFA dokázala na pořadatelské státy došlápnout a zajistit hladký průběh turnaje i v případě autoritářských režimů. Proč to nedokáže v případě USA?
Artan navíc není jediným účastníkem, který měl problém. Stopku dostal i švýcarský útočník Breel Embolo, který měl nakonec více štěstí. Po protestech realizačního týmu mohl na americkou půdu vstoupit.
Strach mezi fanoušky
Občas se vynořují srovnání fotbalového šampionátu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Doufejme, že se historie opakovat nebude, přesto je tato paralela vlastně na místě. Americkému šampionátu se nevyhne atmosféra strachu a nerovného přístupu.
Americká policie a agenti ICE už v posledních měsících názorně ukázali, jak umějí zakleknout na skutečné i domnělé nelegální přistěhovalce — a někdy i na americké občany. Jejich pravomoci jsou rozsáhlé, stejně jako působnost. V zimě se dokonce chtěli infiltrovat i na italskou olympiádu.
Málokdo proto zůstává na pochybách, že budou přítomni také v okolí fotbalových stadionů. Ostatně potvrzují to i varovná slova viceprezidenta J. D. Vance.
Spojené státy tím však škodí i samy sobě. Ten, kdo nemá dokumenty úplně v pořádku, pravděpodobně nevyrazí fandit na tribuny ani do veřejných fanouškovských zón, ale raději zůstane doma. Nic neutratí v hospodách ani u stánků.
Podobné obavy se navíc mohou týkat i lidí, kteří by na turnaji pracovali. I mezi prodejci a pracovníky ve službách bývají lidé, na které by mohli mít agenti spadeno. Také bez jejich práce se bude muset šampionát obejít.
Prázdné sedačky a ztracené peníze
Šampionát trpí nepříliš velkým zájmem fanoušků. Chaotická vízová politika odrazuje i zahraniční zájemce, nikdo nechce strávit několik týdnů ve vazbě, což se v této politováníhodné době občas stává i nevinným turistům.
Překážkou jsou také vysoké náklady na dopravu, mimo jiné kvůli Trumpově válce v Íránu, která může každou chvíli skončit — nebo naopak eskalovat v další globální krizi.
Vyrazit na zápas je drahé i pro domácí. K nákladnému cestování mezi městy rozesetými po různých koutech kontinentu je třeba připočíst také drahé vstupenky, které se začaly prodávat za nesmyslně vysoké částky. Ještě tento týden na oficiálním přeprodejním portálu „viselo“ skoro 180 tisíc vstupenek, mezi nimi i lístky na zápasy domácího týmu.
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Názory
Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.
Výsledkem pravděpodobně budou prázdná místa na stadionech, volné hotelové pokoje a nevyužité služby v pořadatelských městech. Kromě ostudy pro FIFA to znamená i ztrátu příjmů. A to se hraje ve městech, která na cestovní ruch do značné míry spoléhají.
Amerika se nesnaží nic předstírat
Světové šampionáty se už konaly v zemích, které na tom byly s lidskými právy a demokracií na štíru. Hrálo se v Rusku i v Kataru. Ve vedení FIFA si s takovými „podružnostmi“ obvykle příliš hlavu nelámou.
Přesto se většina pořadatelů alespoň snažila ukázat zemi v tom nejlepším světle. Američané si na nic nehrají. Trumpovská Amerika o žádné pozitivní PR nestojí.
A právě v tom může být letošní šampionát výjimečný. Ne jako oslava fotbalu, ale jako obraz země, která ze sportovní události pro celý svět udělala další scénu domácí kulturní války.
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Názory
Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.
Hokejový šampionát vrcholí a spolu s ním také sázkařská horečka. Češi a Slováci již vsadili jen u Tipsportu více než miliardu korun. A hokejový šampionát zakrátko vystřídá fotbalové mistrovství světa, kam se český tým také kvalifikoval. Jak se sportovní super rok projeví v hospodaření české jedničky sportovních sázek? A jak se Češi učí sázet na volby? Odpovídá šéf komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor.
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Zprávy z firem
Hokejový šampionát vrcholí a spolu s ním také sázkařská horečka. Češi a Slováci již vsadili jen u Tipsportu více než miliardu korun. A hokejový šampionát zakrátko vystřídá fotbalové mistrovství světa, kam se český tým také kvalifikoval. Jak se sportovní super rok projeví v hospodaření české jedničky sportovních sázek? A jak se Češi učí sázet na volby? Odpovídá šéf komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor.