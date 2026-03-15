Týden tradera: Blízký východ děsí investory. Ceny energií prudce rostou

Írán
Kryštof Míšek
Finanční trhy v uplynulém týdnu nadále sledovaly především vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory opakovaným vyjádřením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném rychlém pádu íránského režimu se ukazuje, že tamní bezpečnostní struktury jsou připraveny konflikt výrazně prodlužovat. Investoři proto stále více počítají s delším geopolitickým napětím. Akciové trhy na tento scénář reagovaly negativně – index S&P 500 měl tendenci klesat směrem k hranici 6700 bodů.

Geopolitická nejistota zároveň znovu vyhnala vzhůru ceny energií. Severomořská ropa Brent se na začátku týdne obchodovala až kolem 120 dolarů za barel, tedy na úrovních, které připomínají začátek války na Ukrajině. Prudký růst zaznamenal také evropský plyn, jehož cena se dostala až k hranici 60 eur za megawatthodinu – přibližně dvojnásobku předchozích hodnot.

Trump v reakci na vývoj uvedl, že nevěří zprávám o pokládání íránských min v Hormuzském průlivu a zopakoval očekávání, že konflikt brzy skončí. Situace v regionu však naznačuje spíše opak. Íránský režim se podle všeho nehroutí a je připraven konflikt dál eskalovat, což by mohlo mít výrazné dopady na globální ekonomiku.

Money

Hormuzský průliv je totiž jednou z nejdůležitějších tepen světového obchodu. Vedle ropy a plynu přes něj proudí také významná část světového exportu dusíkatých hnojiv z Kataru, Saúdské Arábie či Ománu. Region je zároveň klíčový pro export hliníku využívaného v automobilovém průmyslu i pro kontejnerovou přepravu průmyslových polotovarů. Jakékoli omezení provozu v průlivu proto může výrazně narušit dodavatelské řetězce a vyvolat další tlak na růst cen napříč ekonomikou. Takový scénář by znamenal silný proinflační šok.

Události se promítly také do dění na pražské burze. Pozornost investorů vzbudila především zbrojovka Colt CZ, která oznámila strategický záměr vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Společnost tak potvrzuje své globální ambice v době rostoucích výdajů na zbrojení.

Politika

Své výsledky zveřejnila také energetická skupina ČEZ. Ta za rok 2025 vykázala provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 137 miliard korun, čistý zisk 27,4 miliardy korun a očištěný čistý zisk 28,1 miliardy korun, který je klíčový pro výplatu dividendy. Ta by se podle aktuálních odhadů mohla pohybovat kolem 42 korun na akcii.

Klíčovou otázkou pro investory zůstává, zda současná geopolitická situace neposílí snahy vlády o plné ovládnutí energetické skupiny. Takový krok už dříve opakovaně naznačil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V prostředí rostoucí energetické nejistoty by totiž stát mohl argumentovat strategickým významem firmy pro bezpečnost celé Evropské unie.

Trhy

Trhy

Českého lva za nejlepší film získal Karavan

Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem. Road movie o svobodě, různých podobách lásky a touze začít žít získalo celkem 11 nominací na Českého lva, z nichž dvě proměnilo. Cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli v tomto snímku ještě získala Juliána Brutovská. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.

„Film svět nezmění, ale má velkou moc nějak světu porozumět, tak ho prosím braňme,“ sdělila producentka Dagmar Sedláčková.

Ocenění je podle Sedláčkové konec dlouhé cesty, která na začátku nevypadala tak optimisticky. V projevu poděkovala režisérce Zuzaně Kirchnerové za odvahu, stejně jako celému hereckému týmu a štábu za to, že do projektu dali svá srdce.

Celovečerní debut scenáristky a režisérky Kirchnerové loni reprezentoval Českou republiku na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard, která je zaměřena na debutující filmaře a artové snímky. Jednou z hlavních postav je chlapec s mentálním postižením, kterého ztvárnil David Vodstrčil. Sám představitel mužské role, který je úspěšný sportovec, žije s Downovým syndromem. Ve filmu ale hraje chlapce s poruchou autistického spektra.

Enjoy

V příběhu pětačtyřicetiletá Ester, kterou ztvárňuje Aňa Geislerová, po letech péče o syna Davida přijímá pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný a působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií.

Zlaté pravidlo

Kirchnerová uvedla, že u dětských rolí platí zlaté pravidlo, že v castingu se nevybírá jen dítě, ale i rodiče. „Tady to platilo dvojnásob. Potřebovala jsem, aby rodiče cítili Karavan podobně jako já - a Davidova rodina je navíc extrémně milá - a taky, aby se do toho mladému dospělému chtělo. Děti z castingových agentur jsou totiž často nešťastné, protože natáčení je cílem rodičů,“ prohlásila režisérka při loňském uvedení filmu na festivalu v Karlových Varech.

Enjoy

RECENZE: Velká mexická hostina v Holešovicích. Ceviche, tacos al pastor a chobotnice

Restaurace Mexická v Holešovicích
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Restaurace Mexická v Holešovicích patří mezi největší podniky svého druhu v Praze. V bývalém pivovaru nabízí kombinaci mexického street foodu, grilovaných specialit i ceviche z čerstvých ryb. Na pozdní rodinný oběd jsme proto vyrazili ochutnat, jak funguje kombinace tacos al pastor, chobotnice z grilu nebo ceviche servírovaného na ledové míse.

Tentokrát jsme do Mexické dorazili ve všední den na pozdní oběd. S rodinou jsme si řekli, že děti pro jednou ušetříme školní jídelny a místo toho jim nabídneme malý gastronomický výlet do Latinské Ameriky – alespoň na pár hodin.

Mexická sídlí v bývalém holešovickém pivovaru a už při vstupu je jasné, že nejde o malý podnik. Interiér je velký, otevřený a rozdělený do několika pater. Dominantou prostoru jsou výrazná schodiště a velký centrální bar, který naznačuje, že restaurace není jen o jídle, ale i o koktejlech a večerní atmosféře.

Vchod do restaurace Mexická v Holešovicích, která sídlí v areálu bývalého holešovického pivovaru. Ceviche Acapulco pro dva z tematického menu zaměřeného na mořské plody. Detail ceviche servírovaného na ledové míse s různými druhy mořských plodů. 11 fotografií v galerii

Mořské plody na úvod

Začínáme z nabídky aktuální tematické akce El Mar (Moře), která se zaměřuje na mořské plody. Podle personálu se podobná speciální menu v Mexické objevují pravidelně – přibližně jednou měsíčně – a kuchyně při nich představuje recepty inspirované různými regiony Mexika.

Volba proto padá na ceviche Acapulco pro dva, které dorazí na stůl na velké míse s ledem. Vedle citrusově marinované ryby tu najdete také další malé variace mořských plodů, například ústřici s avokádem nebo marinované kousky ryby s nakládanou cibulí. Celek doplňují tostadas chipsy a čerstvé guacamole, takže si hosté mohou jednotlivé kombinace skládat podle chuti.

Druhým předkrmem je tuňákové tataki s wasabi guacamole a hoblinkami sušeného tuňáka katsuobushi. Na první pohled jde o trochu nečekanou kombinaci japonských a mexických vlivů, ale právě kontrast jemně opečeného tuňáka, výrazného guacamole a aromatických hoblinek sušené ryby funguje překvapivě dobře.

Enjoy

Tacos jako sázka na jistotu

Po studených předkrmech přichází na řadu klasika, bez které by mexická restaurace nemohla existovat – tacos.

Zkoušíme hned několik variant. Na talíři se objevují tacos s trhaným hovězím žebrem, tacos s krevetou a také tacos al pastor, tedy tradiční kombinace marinovaného vepřového masa a ananasu. Právě al pastor patří mezi nejznámější mexické streetfoodové recepty a není divu – sladkost ananasu a kořeněné maso spolu fungují velmi dobře.

Tacos obecně patří mezi jídla, která se v Mexické objednávají nejčastěji. Jsou menší, dají se snadno sdílet a umožňují hostům ochutnat více chutí během jednoho jídla.

Gril hraje hlavní roli

Po sérii menších jídel přicházejí na stůl hlavní chody. Restaurace má silnou grilovací sekci, takže výběr je poměrně pestrý.

Objednáváme grilovanou chobotnici, která je servírovaná v tmavé omáčce s kukuřicí a zeleninou. Vedle ní dorazí také hovězí rumpsteak doplněný chimichurri a grilovanou zeleninou.

Na stole se objeví i fajitas, tedy klasická mexická pánev s masem, paprikami a tortillami, ze kterých si hosté skládají vlastní kombinace.

Sladká tečka

Po poměrně vydatném menu přichází na řadu dezerty.

První z nich je grilovaný ananas s karamelovou omáčkou a vanilkovou zmrzlinou, který přináší jednoduchou, ale velmi funkční kombinaci sladkých a lehce karamelizovaných chutí. Druhým dezertem je krém z papáji s černorybízovým likérem, který působí lehčeji a celé menu příjemně uzavírá.

Enjoy

Nealkoholické koktejly překvapily

Za zmínku stojí také poměrně široká nabídka nealkoholických koktejlů. Nealkoholické Negroni sice v nabídce nebylo, ale nealkoholická variace na margaritu i gin & tonic fungovaly překvapivě dobře a rozhodně nepůsobily jen jako kompromisní alternativa.

Mexiko ve velkém formátu

Mexická není malá taqueria, která by se snažila kopírovat pouliční stánky v Mexico City. Je to velká restaurace, která kombinuje street food, gril a koktejlový bar.

Pokud přijdete s tímto očekáváním, funguje koncept velmi dobře. Jídla jsou pestrá, menu nabízí široký výběr a atmosféra restaurace připomíná spíše živé podniky v amerických metropolích než klidné pražské bistro. A někdy je právě taková energie přesně to, co člověk od restaurace chce.

Enjoy

Enjoy

Enjoy

