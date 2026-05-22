Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Svět věří levné iluzi. Ropný náraz může přijít už za pár týdnů

Lukáš Kovanda: Svět věří levné iluzi. Ropný náraz může přijít už za pár týdnů

Lukáš Kovanda: Svět věří levné iluzi. Ropný náraz může přijít už za pár týdnů
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Írán rozehrál s Trumpem ďábelskou partii plnou falše. Záměrem je do poloviny léta nechat Ameriku a Západ vykrvácet ze zásob ropy a potenciálně Číně usnadnit přepadení Tchaj-wanu, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Válka na Blízkém východě by normálně vyhnala ceny benzínu u českých čerpacích stanic třeba nad 70 korun za litr. Místo toho ale sledujeme bizarní partii na geopolitické šachovnici, při níž se americký prezident Donald Trump i jeho úhlavní nepřítel z Teheránu snaží trh obelstít. Každý z jiného důvodu. Jenže molekuly ropy nelze vytisknout jako termínové kontrakty na barel a skutečný vítěz sedí v Pekingu.

Učebnicový šok, který se nedostavil

Představme si, že bychom v učebnicích mezinárodní ekonomie hledali klasický, učebnicový příklad geopolitického šoku. Na Blízkém východě dojde k vojenské eskalaci, Írán zablokuje strategicky velevýznamný Hormuzský průliv, kudy denně protéká pětina světové ropy, a globální trhy zachvátí panika. Spekulanti, hedgeové fondy a algoritmy začnou zběsile nakupovat termínové kontrakty, protože větří snadný zisk. Výsledkem je cenový armagedon. Ropa Brent letí ke 150 dolarům za barel, benzín a nafta v Česku lámou historické rekordy a inflace kosí peněženky střední třídy.

Jenže v květnu 2026 sledujeme na displejích burz v Londýně a New Yorku naprostou anomálii. Ropa sice není levná, osciluje kolem vysokých 110 dolarů za barel, ale k žádnému apokalyptickému vzestupu nedošlo. Řidiči v Praze či Brně sice nadávají na dražší paliva, ale čerpací stanice normálně fungují.

Jak je to možné, když světová ekonomika reálně čelí největšímu fyzickému výpadku dodávek ropy v moderních dějinách?

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Trhy

Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.

pej

Přečíst článek

Psychologická válka o cenu ropy

Odpověď dává nejnovější, zevrubná zpráva Oxfordského institutu pro energetická studia. Pod povrchem se totiž odehrává asi ta nejcyničtější finanční a psychologická válka jednadvacátého století. Je to fascinující divadlo, ve kterém se americký prezident Donald Trump a íránští ajatolláhové paradoxně snaží o totéž – verbálně srazit cenu ropy dolů. Každý z nich k tomu má však diametrálně odlišný, čistě sebestředný motiv. A v koutě mezitím tiše vyčkává Peking, který z této blamáže těží maximum a systematicky se připravuje na anexi Tchaj-wanu.

Abychom rozpletli toto klubko ekonomických paradoxů, musíme nejdříve pochopit, co se stalo s takzvaným „papírovým trhem“. To je virtuální prostor, kde se netočí reálné sudy s černým zlatem, ale obchoduje se zde s finančními deriváty – s futures neboli termínovými kontrakty.

Spekulanti z trhu utekli

V minulosti to byli právě finanční spekulanti, kteří při sebemenším politickém napětí přilili olej do ohně a vyhnali cenu nahoru. Tentokrát se ale stal naprostý úlet. Množství dlouhodobě otevřených pozic na londýnské burze ICE, kde se obchoduje evropská referenční ropa Brent, absolutně zahučelo dolů. Spekulanti z trhu prchli. Důvodem je tvrdý zásah burzovních regulátorů.

Londýnská burza ICE po předchozích zlých zkušenostech s kolapsem, například když v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině totálně zkolaboval její trh s niklem, uplatnila hrubou sílu a plošně zdvojnásobila finanční zálohy, takzvané marginy, které je třeba na burze složit, aby bylo možné vůbec obchodovat. Takže kdo chce držet burzovní pozici, musí mít na účtech obří balík hotovosti, ještě násobně větší než dosud. Pro velké hráče, jako jsou hedgeové fondy a komoditní obchodníci, to byla stopka. Náklady na kapitál totiž prorazily jejich interní limity řízení rizik, takzvané VaR limity, a donutily je k ústupu.

Trh s ropou se proměnil v divokou arénu vnitrodenního obchodování. Objemy obchodů během dne sice trhaly rekordy, protože si všichni přehazovali ropu jako horký brambor, aby zrovna pod nimi nekřápl tenký led, ale nikdo neměl žaludek na to držet pozici přes noc. Investoři zkrátka nechtěli jít spát s otevřeným rizikem, že se ráno probudí do zpráv o raketovém útoku a zkrachují.

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

Názory

Vzestup AfD nevznikl ve vzduchoprázdnu. Účet za politiku kancléře a znovusjednotitele Německa Helmuta Kohla, která víc sledovala dějinný pomník než ekonomickou realitu, Německo platí dodnes, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kapitál proto z Londýna masivně utekl ke konkurenci v Chicagu, tedy na CME, která zareagovala prozíravěji a nabídla slevy na zálohách, a především k opcím. U opcí totiž člověk riskuje jen to, co zaplatí za „lístek do hry“, tedy opční prémii. Žádné strmé nárůsty nutných záloh přes noc, žádné nucené výprodeje. Trh začal žít vteřinou. Extrémně se rozšířil druh opcí, tedy kontraktů, které expirují ještě ten samý den, kdy je investor koupí. Z ropného trhu se v důsledku toho vytratil proces efektivního objevování rovnovážné ceny. Finanční svět paralyzoval strach a regulace, což paradoxně notně zchladilo nákupní horečku spekulantů.

Trumpova slovní intervence

A právě toho využili politici. Ustrašené nálady na trhu umně využívá Trump. Pro něj je cena benzínu na amerických pumpách klíčovým ukazatelem dalších vlastních politických šancí. V USA se totiž nezadržitelně blíží podzimní kongresové volby. Historická zkušenost ukazuje, že drahá paliva jsou pro vládnoucí stranu politickou gilotinou.

Trump proto nasadil svou nejsilnější zbraň: umění slovního srážení cen, tedy jakési verbální intervence, kterou uplatňují třeba i centrální bankéři, když chtějí tlumit inflační očekávání veřejnosti. S nebývalou kadencí se na síti Truth Social nebo na tiskových konferencích svět už řadu týdnů dozvídá, že „mírové rozhovory s Íránem jsou v závěrečné fázi“ a že „dohoda o bezpečném průjezdu tankerů Hormuzským průlivem je na spadnutí“. Trump dobře ví, jak citlivé jsou algoritmy obchodující s krátkodobými opcemi.

Jakmile se na terminálech agentury Bloomberg objeví nadějný titulek, obchodní systémy začnou automaticky prodávat a cena klesne. Trump tak úspěšně udržuje iluzi klidu a kupuje si politický čas. A kupuje si také akcie a další věci na burze, kde je letos i na své poměry mimořádně aktivní – uskutečňuje rekordních 60 obchodů denně.

Jenže samotná slova by trh dlouho neopila. Aby Trumpova rétorika měla váhu, musí ji Washington podložit tvrdým materiálním zásahem. Spojené státy proto spustily historicky bezprecedentní operaci: pumpují na trh gigantických 10 milionů barelů ropy týdně ze svých strategických ropných rezerv. Tento masivní proud vládní ropy fyzicky lepí díry po chybějících dodávkách z Blízkého východu.

Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally

Enjoy

Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.

nst

Přečíst článek

Írán hraje delší hru

Co na to Írán? Mohlo by se zdát, že ten bude s Trumpem bojovat a snažit se cenu ropy vyhnat co nejvýše, aby Západ ekonomicky ochromil. Jenže Teherán hraje rafinovanější, dlouhodobější a nebezpečnější hru. Íránské tajné služby a Revoluční gardy prostřednictvím arabských médií, jako je televizní stanice Al Arabiya, záměrně vypouštějí do světa falešné zprávy o tom, že „diplomatické řešení krize v Hormuzu je na spadnutí“. Příslušné posty na síti X pak po několika hodinách klidně smažou nebo popřou.

Proč to ajatolláhové dělají? Protože nechtějí, aby cena ropy vyletěla nahoru příliš rychle. Kdyby ropa okamžitě stála 150 dolarů, globální ekonomika by upadla do těžké recese, nastala by zásadní destrukce poptávky, lidé by přestali kupovat auta a paliva a západní armády by přešly k přímému vojenskému bombardování íránského území. Íránu vyhovuje, když cena osciluje kolem snesitelnějších 110 dolarů. Svět díky tomu dál spotřebovává ropu plným tempem, jako by se nic nedělo.

A to je past. Írán totiž ví, že americká vládní ropa v rezervách SPR není nekonečná. Tyto podzemní zásobníky v Texasu a Louisianě už kvůli Trumpovu masivnímu vypouštění spadly na nejnižší úroveň od roku 2024 a povážlivě krvácejí. Írán hodlá nechat USA vykrvácet, totálně je zbavit ropných rezerv. Nemá už co ztratit – jeho ekonomika je kvůli dekádám sankcí zdevastovaná, domácí měna je bezcenným papírem a tamní teokratický režim se nemusí zodpovídat naštvaným voličům v demokratických volbách.

Ajatolláhové chladnokrevně čekají, až USA během letošního léta vystřílejí veškerou svou strategickou munici a komerční zásoby narazí na absolutní dno nádrží. Jakmile k tomu dojde, západní energetický štít padne, Trumpova slova už nebude čím fyzicky krýt a Írán bude moci diktovat podmínky z pozice absolutní síly.

Svět se řítí plnou rychlostí proti zdi, zatímco uchlácholení lidé a média řeší maličkosti v porovnání s tím, co může nastat. Řeší, zda je benzín o korunu či dvě na litr dražší nebo o kolik podraží palivový příplatek letenek.

Skutečný vítěz sedí v Pekingu

Zatímco Washington a Teherán spolu hrají toto vyčerpávající divadlo, skutečným strategickým vítězem situace se stává Peking. Čína představuje obří černou skříňku. Na rozdíl od západních zemí striktně tají veškerá data o svých ropných zásobách. Nikdo zvenčí nedokáže přesně říct, kolik ropy se skrývá v jejích nově vybudovaných podzemních komplexech. Oficiální data americké banky Goldman Sachs sice ukazují mírný pokles čínské spotřeby, ale to je jen optický klam. Čína pouze omezila činnost svých rafinérií pro export a obrovské objemy surové ropy rovnou přelévá do svých strategických skladů.

Pokaždé, když Trumpův nebo íránský falešný titulek srazí cenu ropy na burze na chvíli dolů, Čína sedne k terminálům a začne masivně nakupovat. Peking navíc zcela ignoruje americkou námořní blokádu Hormuzského průlivu. Stal se exkluzivním odběratelem íránské „zakázané“ ropy. A protože Írán nemá komu jinému prodávat, Čína si diktuje závratné slevy, často 20 až 30 dolarů pod tržní cenou. Čínský průmysl tak paradoxně v době globální energetické krize jede na extrémně levné palivo.

Navíc když americké válečné lodě fyzicky uzavřely Hormuzskou úžinu, Írán a Čína bleskově aktivovaly nouzové logistické trasy. Klíčovou roli převzala nově dokončená „Ocelová stezka“ – masivní, 10 tisíc kilometrů dlouhá železniční trať vedoucí vnitrozemím Střední Asie přes Turkmenistán a Kazachstán. Tisíce vlakových cisteren denně vozí ropu z Íránu přímo do čínských průmyslových center. Celá tato trasa leží mimo dosah amerického námořnictva a obchody se navíc platí přímo v čínských jüanech, takže je Washington nemůže zablokovat ani přes mezinárodní bankovní systém. Co se nevejde na koleje, to Írán posílá potrubím do přístavu Jask, který leží až za zablokovanou úžinou, a odtud ropu odváží čínská „flotila duchů“ – staré tankery s vypnutými radary, které kličkují Indickým oceánem po alternativních trasách mimo americké hlídky.

Lukáš Kovanda: Pětiletá sázka na stát? V turbulentní době může bolet

Názory

Vyplatí se pořídit Dluhopisy Republiky? K mání jsou výnosnější a zároveň flexibilnější alternativy, přitom srovnatelně bezpečné, komentuje státní emisi ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Čínský ropný polštář pro Tchaj-wan

Proč Čína takto zapáleně hromadí ropu a tají zásoby? Nejde jen o ekonomiku. V Pekingu se hraje o Tchaj-wan. Čínské vedení si uvědomuje, že pokud by se rozhodlo pro vojenskou invazi na ostrov, USA a jejich spojenci by se okamžitě pokusili Čínu odříznout od námořních tras v Malackém průlivu. Současné masivní syslení zlevněné ropy je přímou přípravou na tuto situaci. Čína si buduje obří energetický polštář, který její armádě a ekonomice umožní přežít měsíce trvající totální námořní blokádu.

Zároveň Peking s uspokojením sleduje, jak Trump ve snaze zachránit si domácí politickou kůži dobrovolně vyprazdňuje strategické ropné rezervy USA – tedy zásoby, které by Amerika kriticky potřebovala v případě skutečného globálního vojenského střetu v Tichomoří.

Bod zlomu se blíží

Jak dlouho může toto divadlo postavené na falešných titulcích a krvácení vládních rezerv fungovat? Podle komoditních expertů se čas neúprosně krátí. Matematika fyzického světa je na rozdíl od burzovních derivátů neúprosná – nové molekuly ropy nelze vytisknout v tiskárně cenin. Globální export ropy je kvůli blízkovýchodní krizi meziročně nižší o masivních šest milionů barelů denně. Amerika dokázala díky svým rezervám a břidlicovému boomu vykompenzovat zhruba čtvrtinu tohoto výpadku. Ale tento záložní zdroj vysychá.

První velké ropné uzly, jako je emirát Fudžajra v těsné blízkosti konfliktu, už hlásí, že narazily na absolutní dno svých komerčních skladů. Řada analytiků předpovídá, že lámání chleba přijde na přelomu června a července. V té chvíli bude muset finanční trh do svých cen plně promítnout realitu, že americká vládní ropa došla a USA budou nuceny omezit své vlastní exporty, aby zásobovaly domácí trh.

V ten moment se zbytek světa ocitne v brutálním boji o každý volný barel. Trumpův slovní tlumič přestane fungovat, íránská past sklapne a světová ekonomika plnou rychlostí narazí do zdi, kterou se politické elity snažily posledních několik měsíců zamaskovat novinovými titulky.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Analýza Lukáše Kovandy: Ropa psala „mírový“ scénář. Trump jen reagoval

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Donald Trump

Íránský vyjednávač je jako „paní Colombová“. Trump zřejmě rozsáhle manipuluje světovou veřejnost

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Vejce s rybím salátem
Petra Martínková, Newstream
Petra Martínková
Petra Martínková

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Biskup od Ambiente je zvláštní už tím, že zdaleka nepřipomíná klasickou restauraci. Za prvé, rezervaci si tu neuděláte. Prostě to nejde. Hned ve dveřích vás sice uvítá obsluha, která vás zároveň i usadí, ale tím restaurace tak, jak ji známe, končí. Číšníci tu nejsou, všechno obstarají sami kuchaři, kterým se v otevřené kuchyni můžete dívat přímo pod ruce.

26 fotografií v galerii

Jako když vám maminka podá talíř s polívkou

Objednávku si naklikáte sami, případně za drobné dopomoci personálu, na velké tabuli. Poté vás obsluha usadí k dlouhému stolu, který ve velkorysém obdélníku lemuje samotnou kuchyň a je rozdělený na jednotlivé malé stolečky - akorát pro jednoho. Kuchyň je otevřená, kuchaři vaří doslova pár centimetrů od vás. Vy tak jako koncert můžete pozorovat každý jejich pohyb. Jídla vám pak servírují pěkně po jednom přes pult. Jako když vám maminka z kuchyně podává talíř s polívkou…

V korejském bistru BBread dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč

Enjoy

Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBread místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Místa k sezení jsou jedno vedle druhého, přesto tu má každý svůj prostor. Sezení vedle sebe, v relativně těsné blízkosti s neznámými lidmi, přitom vytváří zvláštní typ atmosféry - trošku soukromé, a zároveň pospolité, sdílené. I proto je Biskup velmi příjemným místem pro tzv. single dinners, tedy pro ty, kteří jdou na oběd či večeři sami.

Na oběd Biskup nabízí jen jedno menu o čtyřech chodech - v době naší návštěvy to byla bílá kuřecí polévka, krkovice s bílým zelím a bramborovými noky, řepný salát a meruňkový kompot. Prostě oběd jako u babičky na Moravě.

Večer si hosté mohou vybrat z à la carte, a ani tady duch domácí kuchyně nechybí. Dát si můžete třeba kolínka s omáčkou na paprice, sekanou z králíka s hořčicí, kysaným zelím a jablkem, tatarák se špekem, žloutkem a topinkou nebo třeba vařený bůček, zkrátka ovárek, s medem a cibulí.

Signature dish bistra Kubistro

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Enjoy

V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Nevíte, co si vybrat? Nechte se překvapit kuchařem

Kdo má jen malý hlad, může zkusit vajíčko s rybím salátem a toastem, mrkvový salát s jablkem a zázvorem nebo třeba chřestový salát se zakysanou smetanou. A kdo se nemůže rozhodnout, má možnost svěřit svůj jídelní osud do rukou šéfkuchaře, který výběr udělá za něj. Generální manažer Biskupa Jirka Horák se prý v téhle praxi inspiroval na svých cestách a stážích v Japonsku.

Na večerním menu pak po zkušebním provozu najdete také Výběr šéfkuchaře - degustační menu, které zájemce nejen provede aktuální nabídkou Biskupa, ale nabídne i podpultové suroviny a chody, které na menu à la carte vůbec nebudou.

K jídlu nečekejte žádné fine dining vinné párování. Na pití si můžete dát třeba Něco jako H2O - hlubinnou minerální vodu v plechu, ochucenou perlivou DASH vodu, Plzeň, Birell, Kombuchu a české nízkoalkoholické zázvorové pivo Filuta Ginger Beer, na které jen tak někde nenarazíte, ale je vynikající. Kdo má chuť, může si dát sklenku vína nebo po bůčku třeba panáka meruňkovice.

Sober Bar

Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Enjoy

V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.

Petra Martínková

Přečíst článek

Moderní a svěží Dobromila Rettigová

Menu Biskupa není opulentní, nechce šokovat ani se předvádět netradičními ingrediencemi či kombinacemi. Je postavené na jídlech, která člověk vlastně dobře zná. Jenže v rukou místních kuchařů ožívají v trošku  jiném duchu - jsou zajímavější, svěží, zábavnější. Chutnají skoro stejně jako v dětství, ale přesto jinak - moderně, lehce, ale stále přívětivě domácky. A právě v tom je největší síla Biskupa.

 „S kolegy probíráme, jak se vařilo u nás v rodině a jak jídla doma připravujeme my sami. Ale také vytahujeme staré kuchařky, například od M. D. Rettigové nebo Karla Šroubka, a Jirka nedávno přinesl nádhernou publikaci Kuchařka naší vesnice. Našli jsme v ní perfektní recepty, které ale nikdo z nás už nepamatuje,“ říká o přípravách konceptu šéfkuchařka Alžběta Zemanová.

Biskup od Ambiente se ale nespokojí s tím být „jen pouhou“ restaurací. Jeho druhá půlka je totiž obchod. Ne takový ten „gastro corner“, který restaurace k provozu občas přidávají, snad trochu z povinnosti. Tohle je plnohodnotný obchod s farmářskými surovinami, kde si cestou domů nakoupíte bez problémů na celý týden.

V regálech najdete čerstvou zeleninu, bylinky, vejce, mléčné výrobky, ovoce z Česka i ze zahraničí (včetně chemicky neošetřeného exotického ovoce, jako jsou citrusy, ananas nebo mango). A samozřejmě kuřata. Kuře si tu můžete koupit celé, nebo si vybrat některou z jeho částí - stehna, prsa, či skelet na vývar. Biskup si přitom zakládá na tom, aby kuřata od farmářů byla vykrmována přesně tak, jak je chce restaurace servírovat.

20 deka ochoty

Kromě klasických surovin v podniku koupíte třeba i směs na játrové knedlíčky, králičí roládu nebo jemnou paštiku. A ti, kdo nestíhají, si mohou s sebou odnést i čerstvé saláty se zálivkou nebo sendviče inspirované japonským tamago sando. A k tomu všemu dostanete zadarmo něco, co se v tomhle kousku Prahy těžko hledá - milou ochotu, starostlivost a péči personálu. A zase ten zvláštní, nečekaný, závan něčeho povědomého…

Biskup není čistá restaurace, obchod nebo bar, i když se tu můžete stavit na skleničku, na nákup, na rychlé malé jídlo nebo velkou večeři. Biskup je místo, které jako byste znali odjakživa. Je v něm něco rodinného, trochu neformálního, zdánlivě přehlédnutelného, ale taky něco naprosto neodolatelného. To něco je láska - k řemeslu, k práci a hlavně k dobrému jídlu.

Sledujte FoodStream Petry Martínkové

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Signature dish bistra Kubistro

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek

Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally

Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally
iStock
nst
nst

Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.

Kdysi to byla dětská radost za pár korun: koupit balíček, doufat v holografickou kartu a pak měnit s kamarády, dokud člověk neměl vysněnou sbírku. Dnes se kolem Pokémon karet tvoří fronty před obchody, lidé koordinují nákupy na sociálních sítích a část kupujících už se netváří jako fanoušci, ale jako investoři.

Pokémon mánie je zpět. Tentokrát v ní jde hlavně o peníze

Trh s Pokémon kartami novou mánii, píše web CNBC. Pohání ji nostalgie, velké aukční prodeje, spekulace i lidé, kteří doufají, že běžný balíček rychle otočí se ziskem.

Nové edice se v některých obchodech vyprodávají během minut. Fanoušci sledují dostupnost přes platformy X a Discord a vyrážejí za novými zásobami hned, jak se objeví. V Británii i ve Spojených státech se kolem karet opakují scény známé spíš z výprodejů tenisek nebo elektroniky: dlouhé fronty, nápor na e-shopy, zahlcené pokladny i lidé, kteří skupují celé zásoby, všímá si server.

A právě to je jeden z důvodů, proč se trh přehřívá. Když běžný zákazník kartu nesežene v obchodě, často mu zbývá už jen sekundární trh. A tam je cena násobně vyšší.

SpaceX

PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

Trhy

Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Z dětské nostalgie investiční aktivum

Pokémon začal v roce 1996 jako hra pro Nintendo Game Boy. Krátce poté přišly sběratelské karty a z franšízy se stal globální fenomén.

V nultých letech zájem slábl, ale návrat nastartovala kombinace nostalgie a nových her. Velký impulz přinesl mobilní hit Pokémon Go v roce 2016 a později také Nintendo Switch s novými Pokémon tituly. Do světa Pokémonů se vrátili mileniálové, kteří na něm vyrůstali, a přidali se noví hráči.

Stephanie Farnsworthová z University of Sunderland to pro CNBC popsala jako „pokémonovou renesanci“. 

Logan Paul přilil olej do ohně

Hype kolem trhu posilují i rekordní prodeje nejvzácnějších karet. V únoru prodal influencer a wrestler Logan Paul kartu Pikachu Illustrator za více než 16 milionů dolarů. Původně ji koupil v roce 2021 za něco přes pět milionů dolarů.

Podobné obchody mají vedle sběratelského i psychologický efekt. Když se jedna karta prodá za cenu luxusní vily, část lidí začne věřit, že i běžnější produkt z obchodu může být vstupenkou k rychlému výdělku.

Roy Raftery, expert na sběratelské karty z londýnské aukční síně Stanley Gibbons Baldwin’s, řekl CNBC, že část trhu dnes táhnou lidé, kteří vydělali na kryptoměnách a hledají další místo, kam peníze přesunout.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Překupníci změnili pravidla hry

Fanoušci mají pro lidi, kteří karty nakupují hlavně kvůli rychlému přeprodeji, příznačné označení: scalpeři, tedy překupníci.

Jejich taktika je známá i z jiných sběratelských trhů. Vykoupit zásoby, vytvořit nedostatek a prodávat dál s přirážkou. CNBC popisuje, že některé produkty se na oficiálních stránkách prodávají za desítky liber, ale na eBay se objevují za dvojnásobek, trojnásobek nebo i víc.

Například boxy Elite Trainer Box, které mají v oficiálním prodeji stát zhruba 55 liber, se na přeprodejních platformách objevovaly za více než 100 liber a v některých případech i přes 300 liber. U populárnějších sad šly ceny ještě výš.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

Přečíst článek

Trh má nádech bubliny

Analytici upozorňují, že trh s kartami se změnil velmi rychle. David Bellinger z Mizuho podle CNBC uvedl, že tempo vývoje je mimořádně prudké a trh má částečně „napěněný“ charakter.

Data, která CNBC cituje z indexu společnosti Collectors, ukazují, jak výrazný byl růst cen. Od roku 2004 do roku 2020 měly ceny Pokémon karet stoupnout o 282 procent. Od roku 2020 pak podle stejného indexu vyskočily o 1350 procent.

To je také důvod, proč se o karty začali zajímat i lidé, kteří by dříve podobný trh ignorovali. Pro jedny jde o nostalgii, pro druhé o alternativní aktivum.

Sběratelé pořád existují

V celé mánii se ale neztratili ani skuteční fanoušci. Ti dál nakupují proto, aby dokončili sadu, našli oblíbeného Pokémona nebo si znovu koupili kus dětství. Dětská hra se ale změnila v trh s emocemi. Pokémon karty dnes nejsou jen o tom, co je uvnitř balíčku. Jsou o vzácnosti, příběhu, stavu, certifikaci, aukční historii i strachu, že člověk něco propásne.

A právě proto se z kdysi jednoduché dětské hry stal trh, který chvílemi připomíná burzu. S jedním rozdílem: místo akciových tickerů se tu řeší Pikachu, Charizard a jestli je další pokles cen jen korekce, nebo začátek konce celé mánie.

Související

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek
Doporučujeme