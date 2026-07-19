Strach z Wall Street mizí. Investoři už Írán téměř neřeší
Index strachu VIX zůstává navzdory napětí na Blízkém východě pod hranicí 20 bodů. Investoři tak dávají najevo, že íránský konflikt ani rizika kolem Hormuzského průlivu zatím nepovažují za hrozbu pro dlouhodobý růst amerických akcií. Trhy podle analytiků víc sledují firemní zisky a příběh umělé inteligence než geopolitiku.
Americké akciové trhy zůstávají překvapivě klidné. Index strachu VIX, který měří očekávanou rozkolísanost indexu S&P 500, se podle analýzy společnosti XTB navzdory pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě drží pod hranicí 20 bodů. To značí jen mírnou nervozitu.
Současná úroveň VIX je sice nad dlouhodobým průměrem poslední dekády, k panickým hodnotám má ale daleko. Podle XTB je nynější nervozita dokonce nižší než před vypuknutím konfliktu.
Index VIX vychází z cen opcí na americký akciový index S&P 500 a ukazuje, jak velkou krátkodobou volatilitu trh očekává. V první polovině letošního roku přitom prošel velmi prudkým vývojem.
Na začátku ledna se VIX držel kolem 15 bodů, tedy v pásmu tržního klidu. Od druhé poloviny ledna ale začal růst a mířil k psychologické hranici 20 bodů. Tu analytici vnímají jako pomyslný předěl mezi klidem a nervozitou.
Wall Street má za sebou další silný týden. Investory nezastavila nová rizika kolem Hormuzského průlivu ani další útoky USA proti Íránu. Hlavní roli převzala výsledková sezona, kterou odstartovala rekordní čísla JPMorgan, a také zpomalení inflace v americké ekonomice. Index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů.
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Trhy
Wall Street má za sebou další silný týden. Investory nezastavila nová rizika kolem Hormuzského průlivu ani další útoky USA proti Íránu. Hlavní roli převzala výsledková sezona, kterou odstartovala rekordní čísla JPMorgan, a také zpomalení inflace v americké ekonomice. Index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů.
Březnová panika odezněla
Situaci na trzích následně na konci února vyhrotila hrozba konfliktu na Blízkém východě. Napětí kolem Íránu a skokový růst cen ropy poslaly index S&P 500 během března dolů téměř o osm procent. Dna dosáhl 30. března.
Ve stejné době vystřelil index VIX zhruba na 35 bodů. To podle analytiků odráželo skutečnou tržní paniku. Od té doby se ale situace výrazně uklidnila a S&P 500 se vrátil do blízkosti svých maxim.
Prvotní strach tak vystřídal klid, a to i přesto, že íránský konflikt pokračuje a v poslední době znovu eskalovalo napětí kolem Hormuzského průlivu.
Trhy si na riziko zvykly
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska byl růst indexu VIX v minulém týdnu vzhledem k dalšímu napětí v oblasti Hormuzu překvapivě mírný. Za běžných okolností by podobné geopolitické riziko podle něj vedlo k výraznějšímu růstu volatility.
To, že VIX zůstává pod úrovněmi z letošního února, tedy ještě z doby před vyhrocením konfliktu v Hormuzu, podle Lajska ukazuje, že investoři současnou situaci nevnímají jako bezprostřední ohrožení dlouhodobého růstu amerických akcií.
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
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Trhy
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
Podobně situaci hodnotí analytik XTB Tomáš Maxa. Podle něj si trhy na nové geopolitické riziko zvykly a na další zprávy z regionu už v podstatě nereagují. Investoři do cen započítali očekávání, že dříve či později přijde dohoda mezi oběma stranami.
Maxa přirovnává současný vývoj k obavám kolem amerických cel v roce 2025. Tehdy po úvodní silné nervozitě reakce trhu na nové zprávy o celní politice postupně slábly. VIX tehdy vystoupal až na 60 bodů, tedy téměř na dvojnásobek letošních maxim.
Nová panika by potřebovala nový šok
Aby se na trhy vrátila březnová panika a index strachu znovu výrazně vystřelil, musela by podle Maxy přijít zcela nová a nečekaná zpráva, která by investory znervóznila. Bez takového impulzu zůstanou reakce na pokračující geopolitické dění pravděpodobně jen omezené.
Nízké úrovně VIX zároveň ukazují, že hlavním motorem amerických akcií zůstávají firemní zisky a očekávání spojená s umělou inteligencí. Geopolitika trhy dál znervózňuje, ale zatím je neřídí.
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