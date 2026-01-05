Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům
Akciové trhy reagují na víkendové události kolem Venezuely zatím klidně a v pozitivním duchu, výrazně zpevňují akcie zbrojařských firem. Za růstem cen akcií amerických těžebních firem Chevron a ExxonMobil stojí očekávání investorů ve změnu pravidel hry na trhu s ropou, vyplývá z vyjádření analytiků. Zlato podle nich zdražilo kvůli eskalaci geopolitického napětí až o tři procenta.
Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
„Futures na americký akciový index S&P 500 s nejbližším dodáním v březnu se obchoduje o 0,26 procenta výše, zatímco stejný futures kontrakt na technologický index Nasdaq 100 posiluje o 0,61 procenta,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akciové trhy jako celek ale příliš nereagují, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.
Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci
Money
Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.
Prostor pro strategické investice
Výjimkou jsou podle něj někteří těžaři, kteří by teoreticky ze zvýšení produkce ve Venezuele mohli profitovat. Akcie Chevronu před oficiálním začátkem obchodování v USA přidávaly více než devět procent, akcie Conoco Phillips přes osm procent, dodal. Otevírá se jim prostor pro strategické investice v oblasti ropné infrastruktury, na které jsou firmy jako Exxon či Chevron díky své velikosti výborně připraveny, upozornil Cverna. Dlouhodobé vyhlídky investorů tak překonávají krátkodobý tlak, který přichází s nižšími cenami ropy, podotkl.
Cena zlata vzrostla téměř o tři procenta, cena stříbra o více než šest procent, upozornil analytik Portu Marek Malina. Výrazně posilovaly také akcie zbrojařských společností, protože investoři budou očekávat další zvyšování obranných rozpočtů v době stupňujícího se napětí. Index STOXX Europe Targeted Defence dopoledne přidával až 4,6 procenta. Některé konkrétní zbrojařské akcie i více, například Hensoldt až 7,7 procenta, Rheinmetall 6,4 procenta, Kongsberg šest procent a Leonardo 5,8 procenta.
Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.
Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru
Trhy
Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.
V Asii vykazovaly devítiprocentní růst akcie IHI, akcie Mitsubishi Heavy Industries přidávaly 8,4 procenta, akcie Kawasaki Heavy Industries pak 7,9 procenta. „Operace jinak investory moc nevyrušila. Eurozónový Euro Stoxx 50 vzrostl o jedno procento a japonský Nikkei 225 až o tři procenta,“ uvedl.
„Vedle výrazného růstu zlata a ještě silnějšího pohybu u stříbra vidíme také růst ceny bitcoinu o 3,6 procenta. Současně posílil i takzvaný index strachu VIX, zhruba o pět procent,“ řekl analytik BHS Timur Barotov. To ve světě akcií signalizuje totéž co růst zlata nebo bitcoinu, tedy snahu části investorů snížit rizikovost portfolia. V širším kontextu jde ale podle něj stále spíše o marginální pohyby, nic extrémního.
Hlavní ekonom Portu Marek Malina uvedl, že dnes zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na globálním dluhopisovém trhu měla panovat zvýšená nervozita. To podle něj podtrhuje udržení pozitivní nálady, kterou vidí u růstu asijských a evropských akcí. Futures na americké akcie pak naznačují, že trh zahájí obchodování růstem, poznamenal.