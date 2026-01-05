Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

Nový magazín právě vychází!

Akciové trhy reagují na víkendové události kolem Venezuely zatím klidně a v pozitivním duchu, výrazně zpevňují akcie zbrojařských firem. Za růstem cen akcií amerických těžebních firem Chevron a ExxonMobil stojí očekávání investorů ve změnu pravidel hry na trhu s ropou, vyplývá z vyjádření analytiků. Zlato podle nich zdražilo kvůli eskalaci geopolitického napětí až o tři procenta.

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.

„Futures na americký akciový index S&P 500 s nejbližším dodáním v březnu se obchoduje o 0,26 procenta výše, zatímco stejný futures kontrakt na technologický index Nasdaq 100 posiluje o 0,61 procenta,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akciové trhy jako celek ale příliš nereagují, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Výjimkou jsou podle něj někteří těžaři, kteří by teoreticky ze zvýšení produkce ve Venezuele mohli profitovat. Akcie Chevronu před oficiálním začátkem obchodování v USA přidávaly více než devět procent, akcie Conoco Phillips přes osm procent, dodal. Otevírá se jim prostor pro strategické investice v oblasti ropné infrastruktury, na které jsou firmy jako Exxon či Chevron díky své velikosti výborně připraveny, upozornil Cverna. Dlouhodobé vyhlídky investorů tak překonávají krátkodobý tlak, který přichází s nižšími cenami ropy, podotkl.

Cena zlata vzrostla téměř o tři procenta, cena stříbra o více než šest procent, upozornil analytik Portu Marek Malina. Výrazně posilovaly také akcie zbrojařských společností, protože investoři budou očekávat další zvyšování obranných rozpočtů v době stupňujícího se napětí. Index STOXX Europe Targeted Defence dopoledne přidával až 4,6 procenta. Některé konkrétní zbrojařské akcie i více, například Hensoldt až 7,7 procenta, Rheinmetall 6,4 procenta, Kongsberg šest procent a Leonardo 5,8 procenta.

V Asii vykazovaly devítiprocentní růst akcie IHI, akcie Mitsubishi Heavy Industries přidávaly 8,4 procenta, akcie Kawasaki Heavy Industries pak 7,9 procenta. „Operace jinak investory moc nevyrušila. Eurozónový Euro Stoxx 50 vzrostl o jedno procento a japonský Nikkei 225 až o tři procenta,“ uvedl.

„Vedle výrazného růstu zlata a ještě silnějšího pohybu u stříbra vidíme také růst ceny bitcoinu o 3,6 procenta. Současně posílil i takzvaný index strachu VIX, zhruba o pět procent,“ řekl analytik BHS Timur Barotov. To ve světě akcií signalizuje totéž co růst zlata nebo bitcoinu, tedy snahu části investorů snížit rizikovost portfolia. V širším kontextu jde ale podle něj stále spíše o marginální pohyby, nic extrémního.

Hlavní ekonom Portu Marek Malina uvedl, že dnes zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na globálním dluhopisovém trhu měla panovat zvýšená nervozita. To podle něj podtrhuje udržení pozitivní nálady, kterou vidí u růstu asijských a evropských akcí. Futures na americké akcie pak naznačují, že trh zahájí obchodování růstem, poznamenal.

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Muniční sklad Vrbětice
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga očekává, že výroky by mohla dnes projednávat koaliční rada. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Rád by záležitost probral dnes na vládě například v bodu různé, kterým obvykle zasedání kabinetu končí.

Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl. Předpokládá, že to bude Babiš řešit na koaliční radě. „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

Babiš bude o nominaci hovořit ve středu s prezidentem Petrem Pavlem při novoročním obědě. Z pohledu premiéra by měl Turek dostat šanci a přesvědčit veřejnost. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně,“ podotkl předseda vlády.

Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Motoristé ale vylučují kompetenční žalobu na prezidenta.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ řekl.

