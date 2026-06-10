Těžba OPEC klesla nejníže od roku 2000, vývoz zasáhla blokáda Íránu i Hormuz
Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.
Těžba Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v květnu snížila na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters založeného na údajích o přepravě ropy a na informacích zdrojů z odvětví. Hlavním důvodem poklesu byla americká námořní blokáda, která omezila íránský vývoz, a faktické uzavření Hormuzského průlivu Íránem, kvůli němuž se snížil také vývoz dalších producentů z Perského zálivu.
Produkce klesla pod úroveň z pandemie
Celková produkce 11 členů OPEC se proti dubnu snížila o 1,06 milionu barelů denně na 16,13 milionu barelů denně. To je nejnižší hodnota nejméně od roku 2000 a zároveň výrazně méně než v roce 2020, kdy v době pandemie covidu-19 prudce klesla poptávka po ropě.
Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.
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Zprávy z firem
Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.
Do celkového údaje Reuters nezahrnul Spojené arabské emiráty, které z OPEC vystoupily k 1. květnu. Těžba SAE se v květnu proti předchozímu měsíci zvýšila o 100 tisíc barelů denně na 2,1 milionu barelů denně.
Největší propad zaznamenal Írán
Nejvýraznější pokles připadl na Írán. Americká blokáda, která začala 13. dubna, podle Reuters srazila vývoz íránské ropy a kondenzátu na nejnižší úroveň za téměř šest let. Těžba klesla také v Saúdské Arábii, která je největším producentem v rámci OPEC.
Naopak Iráku se podařilo produkci zvýšit, zejména díky rostoucí domácí spotřebě. Vyšší těžbu zaznamenaly také Venezuela a Nigérie.
Plán OPEC+ na zvýšení těžby zhatila válka
Osm zemí skupiny OPEC+, která kromě členů OPEC zahrnuje také další producenty v čele s Ruskem, se dříve dohodlo, že v květnu těžbu zvýší. Válka v Íránu, americká blokáda a omezení přepravy přes Hormuzský průliv však splnění tohoto cíle znemožnily.
Vývoj na trhu s ropou tak dál zůstává silně závislý na situaci v Perském zálivu. Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším dopravním trasám pro světový obchod s ropou a jakékoli omezení provozu v této oblasti může rychle ovlivnit nabídku i ceny suroviny.
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