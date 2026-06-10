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newstream.cz Zprávy z firem Těžba OPEC klesla nejníže od roku 2000, vývoz zasáhla blokáda Íránu i Hormuz

Těžba OPEC klesla nejníže od roku 2000, vývoz zasáhla blokáda Íránu i Hormuz

Těžba ropy - ilustrační snímek
ČTK
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Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.

Těžba Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v květnu snížila na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters založeného na údajích o přepravě ropy a na informacích zdrojů z odvětví. Hlavním důvodem poklesu byla americká námořní blokáda, která omezila íránský vývoz, a faktické uzavření Hormuzského průlivu Íránem, kvůli němuž se snížil také vývoz dalších producentů z Perského zálivu.

Produkce klesla pod úroveň z pandemie

Celková produkce 11 členů OPEC se proti dubnu snížila o 1,06 milionu barelů denně na 16,13 milionu barelů denně. To je nejnižší hodnota nejméně od roku 2000 a zároveň výrazně méně než v roce 2020, kdy v době pandemie covidu-19 prudce klesla poptávka po ropě.

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila

Rusko přiznalo pokles těžby ropy. Rafinerie brzdí odstávky po ukrajinských útocích

Zprávy z firem

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.

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Do celkového údaje Reuters nezahrnul Spojené arabské emiráty, které z OPEC vystoupily k 1. květnu. Těžba SAE se v květnu proti předchozímu měsíci zvýšila o 100 tisíc barelů denně na 2,1 milionu barelů denně.

Největší propad zaznamenal Írán

Nejvýraznější pokles připadl na Írán. Americká blokáda, která začala 13. dubna, podle Reuters srazila vývoz íránské ropy a kondenzátu na nejnižší úroveň za téměř šest let. Těžba klesla také v Saúdské Arábii, která je největším producentem v rámci OPEC.

Naopak Iráku se podařilo produkci zvýšit, zejména díky rostoucí domácí spotřebě. Vyšší těžbu zaznamenaly také Venezuela a Nigérie.

Plán OPEC+ na zvýšení těžby zhatila válka

Osm zemí skupiny OPEC+, která kromě členů OPEC zahrnuje také další producenty v čele s Ruskem, se dříve dohodlo, že v květnu těžbu zvýší. Válka v Íránu, americká blokáda a omezení přepravy přes Hormuzský průliv však splnění tohoto cíle znemožnily.

Vývoj na trhu s ropou tak dál zůstává silně závislý na situaci v Perském zálivu. Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším dopravním trasám pro světový obchod s ropou a jakékoli omezení provozu v této oblasti může rychle ovlivnit nabídku i ceny suroviny.

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Glosa Michala Noska: Babiš zůstává první. Opozice pořád neví, jak ho porazit

Andrej Babiš
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

ANO si podle nového průzkumu drží výrazný náskok i po volbách. Není to proto, že by Andrej Babiš neměl slabiny. Je to proto, že jeho soupeři zatím nenabídli přesvědčivější odpověď na obavy lidí.

Dle aktuálního průzkumu NMS pro Novinky by ANO znovu vyhrálo volby se ziskem 31,6 procenta hlasů. STAN by přeskočil ODS, SPD by oslabila a Piráti by mírně posílili.

ANO přitom v říjnových sněmovních volbách získalo 34,51 procenta. Jeho podpora tedy zůstává vysoko i po volbách. To je pro ostatní strany nepříjemná zpráva.

Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding

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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní vymáhání podpor po 28 dceřiných firmách Agrofertu. Holding ale tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.

ČTK

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Andrej Babiš nemusí být milován. Stačí mu, že je pro velkou část voličů srozumitelný.

Babiš nabízí jednoduchou jistotu

Voliči ANO nejsou slepí. Vidí Babišovy konflikty, minulost i styl politiky. Jenže zároveň vědí, co od něj čekat. To je v české politice silná výhoda.

Babiš nabízí jednoduché sdělení. Postarám se. Může být populistické, drahé a často účelové. Ale je jasné. Lidé mu rozumějí.

V zemi unavené drahotou, inflací, nejistotou a politickým moralizováním má taková věta pořád velkou sílu. ANO nemluví primárně o odpovědnosti, reformách nebo geopolitice. Mluví o penězích, cenách, důchodech a složenkách. A právě tam se rozhoduje velká část voleb.

Soupeři pořád mluví hlavně proti němu

Babišovi protivníci už roky varují před Babišem. Jenže antikampaň není program. Volič, který řeší energie, nájem, léky nebo ceny v obchodě, nechce slyšet jen to, koho se má bát. Chce slyšet, kdo mu co zlepší.

ODS se po změně vedení pokouší o nový začátek. Problém je, že voliči si nepamatují stranické restarty, ale výsledky. STAN roste, působí však spíš jako přijatelná alternativa než jako hlavní politická síla. SPD ztrácí, protože politika neustálého poplachu má své limity. Piráti se zvedají, ale zatím ne tak, aby měnili celou hru. Babiš mezitím dělá to, co umí nejlépe. Mluví přímo k nespokojenosti lidí.

Jistota poráží sliby

Síla ANO nestojí jen na Babišovi. Stojí také na slabosti konkurence. Ta často působí roztříštěně, technokraticky nebo obranně. Nabízí hodnoty, varování a vnitřní přestavby. ANO nabízí jednoduchý slib výkonu. To sie neznamená, že je tento slib vždy pravdivý. Znamená to, že je politicky účinný.

Babiš chápe, že část společnosti nechce další vysvětlování, proč něco nejde. Chce slyšet, že se někdo postará. A dokud ostatní strany nenabídnou stejně jasnou, věrohodnou a konkrétní odpověď, bude mít ANO náskok.

Problém není jen Babiš. Problém jsou ostatní

ANO nevyhrává proto, že by všichni chtěli Babiše. Vyhrává proto, že ostatní strany dosud nedokázaly dostatečně vysvětlit, proč by voliči měli chtít někoho jiného. To je podstata současné situace. Babiš je pro mnoho lidí známé riziko. Jeho soupeři jsou často nejasný příslib.

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Barrandov Televizní studio ukončilo činnost, TV Barrandov zatím vysílá dál

Podnikatel Jan Čermák získal od Jaromíra Soukupa celou TV Barrandov
ČTK
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Společnost Barrandov Televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov mají zatím pokračovat ve vysílání prostřednictvím externích firem.

Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál prostřednictvím externích firem. ČTK to řekl majitel Barrandova TS Jan Čermák.

Vysílání mají zajistit externí subjekty

V návaznosti na rozhodnutí soudu BTS dneškem ukončuje činnost. Vysílání TV Barrandov zatím zajistí externí subjekty, samozřejmě při dodržení licenčních podmínek. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl Čermák.

Podle něj stále obecně platí varianta, že firmu v konkurzu nebo její část někdo koupí. I proto televize nadále vysílá.

Soud označil provoz za neudržitelný

O ukončení provozu BTS rozhodl pražský městský soud na konci května. Podle soudu byl provoz podniku ekonomicky i fakticky neudržitelný. Další vysílání všech tří kanálů má dočasně zajistit dceřiná společnost Čermákovy firmy S-24.

Stávající majitel skupiny Barrandov Jan Čermák

Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu

Zprávy z firem

Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.

ČTK

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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání před dvěma týdny oznámila, že kvůli konkurzu zahájila s Barrandovem správní řízení o odnětí licencí pro vysílání kanálů Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Licenci na kanál TV Barrandov vlastní S-24.

Čermák chce udržet hodnotu televize pro prodej

Čermák už dříve řekl, že televize bude ještě několik měsíců vysílat. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ uvedl Čermák.

Čermák televizi získal před dvěma lety od Jaromíra Soukupa. Při její následné reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost.

Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj ale zásadně ovlivnily externí faktory, zejména propad reklamního trhu umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií.

Tři kanály měly v březnu sledovanost pod dvěma procenty

Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta u diváků starších 15 let.