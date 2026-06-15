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newstream.cz Politika Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Ben Gvir
ČTK
ČTK
ČTK

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.

Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.

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Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.

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„Jsme nezávislý a suverénní stát“

„Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát,“ uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. „Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky,“ dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci „dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu“. „Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více,“ uvedl v závěru příspěvku.

Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.

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Půjčky bez licence a tvrdé pasti na dlužníky. ČNB dala brněnské firmě rekordní pokutu

Půjčky bez licence a tvrdé pasti na dlužníky. ČNB dala brněnské firmě rekordní pokutu
iStock
ČTK
ČTK

Česká národní banka pravomocně potrestala brněnskou společnost Fundraisy consult pokutou devět milionů korun za neoprávněné zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Podle Hospodářských novin jde o dosud nejvyšší sankci, kterou ČNB za tento typ přestupku úvěrové společnosti uložila.

Česká národní banka uložila pokutu devět milionů korun brněnské firmě Fundraisy consult za neoprávněné zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svém webu. Podle Hospodářských novin jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou úvěrové společnosti za tento druh přestupku.

Úvěry bez povolení

Brněnská společnost podle ČNB od června 2022 do listopadu 2024 zprostředkovávala spotřebitelské úvěry. Na základě 68 smluv bylo půjčeno téměř 29 milionů korun a firmě za to náležela odměna 8,6 milionu korun. Fundraisy consult přitom od ČNB neměla povolení ani oprávnění k poskytování finančních služeb.

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

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Změny penzijního spoření se státním příspěvkem, které chce do konce června schválit vláda, cílí hlavně na to, aby si na penzi začali spořit už děti. Lidé z byznysu jsou k tomu skeptičtí.

Ivana Pečinková

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ČNB o pokutě rozhodla letos v lednu, bankovní rada ji po rozkladu podaném společností Fundraisy consult potvrdila koncem května. Půjčky společnost prezentovala jako podnikatelské, přitom podle rozhodnutí o pokutě nijak nezjišťovala, zda je dlužník podnikatelem. Banka také firmě vytýká, že vůbec neposuzovala schopnost klientů úvěr splácet.

Vysoké sankce a zástavy nemovitostí

Centrální banka podle Hospodářských novin při rozhodování přihlédla k tomu, že protiprávní jednání bylo zaměřené na zranitelnější skupinu spotřebitelů a doprovázely ho velmi nevýhodné smluvní podmínky.

Byly mezi nimi také vysoké sankce za prodlení, zajištění nemovitostmi a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, na základě kterých bylo možné dlužníky při sebemenším porušení pravidel poslat do exekuce. Deník píše, že mnozí z lidí, kterým Fundraisy consult půjčila peníze, byli zadlužení vlastníci bytu nebo domu.

České miliardy míří do Chorvatska. DRFG tam kupuje další obchodní centrum

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DRFG posiluje v Chorvatsku. Po nákupním centru v Rijece kupuje další maloobchodní nemovitost, tentokrát Lumini u Varaždínu. Podle Seznam Zpráv má transakce hodnotu téměř 1,25 miliardy korun.

ČTK

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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České miliardy míří do Chorvatska. DRFG tam kupuje další obchodní centrum

České miliardy míří do Chorvatska. DRFG tam kupuje další obchodní centrum
DRFG, užito se svolením
ČTK
ČTK

DRFG posiluje v Chorvatsku. Po nákupním centru v Rijece kupuje další maloobchodní nemovitost, tentokrát Lumini u Varaždínu. Podle Seznam Zpráv má transakce hodnotu téměř 1,25 miliardy korun.

Investiční skupina DRFG získala nákupní centrum Lumini u Varaždínu v Chorvatsku, informovaly v pondělí Seznam Zprávy. K výši investice se skupina nevyjádřila. Podle informací Seznam Zpráv hodnota transakce dosahuje téměř 1,25 miliardy korun. Centrum s komerční plochou 25,8 tisíce metrů čtverečních je téměř plně obsazené a ročně obslouží miliony návštěvníků.

Skupina DRFG sídlí v Brně a dlouhodobě se soustředí na nemovitosti, ale také na telekomunikace a finanční služby. Nedávno koupila obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza v Maďarsku, už dříve také nákupní centrum ZTC v Rijece v Chorvatsku.

DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze

DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze

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Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.

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„Varaždínské obchodní centrum je pro nás druhou akvizicí komerční nemovitosti v Chorvatsku a potvrzením, že tento trh chceme dlouhodobě rozvíjet,“ řekl Seznam Zprávám ředitel divize Real Estate skupiny DRFG Jan Pelíšek. Chorvatský maloobchod si podle něj udržuje růstovou dynamiku.

Výhodou chorvatského trhu oproti českému je podle DRFG to, že pronájem přináší vyšší výnosy. „V Chorvatsku se výnos pohybuje mezi osmi až deseti procenty,“ uvedl podle Seznam Zpráv spolumajitel a zakladatel DRFG David Rusňák (na snímku). Navíc je tam nižší konkurence chorvatských investorů. „Větší transakce jsou pro lokální kapitál limitující,“ doplnil Rusňák. Na nákupu se podílejí banky, a to ze 65 až 70 procent.

Retailové centrum v Rijece

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

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Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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