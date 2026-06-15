Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje
Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.
Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.
ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו. ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית!— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 15, 2026
חובתנו לאזרחי ישראל לחיילי צה״ל ולעם היהודי וחובתנו ההיסטורית לנרדפים ולנרצחים היהודים באלפי שנות גלות, להעניק ביטחון ליהודים בארץ ישראל.
בכל פעם שנכנענו ללחץ בינלאומי על חשבון ביטחון…
Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.
Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.
„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu
Politika
Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.
„Jsme nezávislý a suverénní stát“
„Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát,“ uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. „Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky,“ dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci „dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu“. „Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více,“ uvedl v závěru příspěvku.
Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.