Týden tradera: Wall Street si užívá bull market. Investoři přehlížejí rizika, varuje šéf JPMorgan
Wall Street má za sebou další silný týden. Investory nezastavila nová rizika kolem Hormuzského průlivu ani další útoky USA proti Íránu. Hlavní roli převzala výsledková sezona, kterou odstartovala rekordní čísla JPMorgan, a také zpomalení inflace v americké ekonomice. Index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů.
Nálada na trzích se v minulém týdnu znovu zlepšila. Investoři sice sledovali nová rizika spojená s Hormuzským průlivem a dalším vyhrocením konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, větší váhu ale nakonec dostaly firemní výsledky a lepší inflační data z USA.
Hlavní americký index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů. Trhy tak zatím ukazují, že geopolitická rizika berou spíše jako hluk v pozadí než jako důvod k větším výprodejům.
Spojené státy zahájily další vlnu útoků proti Íránu a obnovily námořní blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu. Prezident Donald Trump zároveň ustoupil od plánu zavést dvacetiprocentní poplatek za náklad přepravovaný přes Hormuz. Případný výpadek příjmů mají podle něj více než vykompenzovat budoucí investice zemí Perského zálivu do Spojených států.
Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.
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Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.
Ropa Brent se v reakci na napětí drží nad 80 dolary za barel. Další růst cen by mohl znovu zdražovat paliva. Pro akciové investory ale bylo v uplynulém týdnu důležitější, že inflace v USA zpomalila.
Celková meziroční inflace klesla na 3,5 procenta z předchozích 4,2 procenta. Jádrová inflace zpomalila na 2,6 procenta z 2,9 procenta. Jádrová inflace u zboží byla dokonce záporná a zpomalily také ceny služeb bez nákladů na bydlení. Data tak naznačují, že květen mohl být letošním vrcholem růstu cenové hladiny.
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
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Trhy
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
JPMorgan otevřela sezonu ve velkém stylu
Ještě důležitější pro trhy ale byl start výsledkové sezony velkých amerických bank. Největší pozornost přitáhla JPMorgan Chase, která znovu ukázala mimořádně silná čísla.
Banka za druhé čtvrtletí vydělala čistého 21,2 miliardy dolarů a výrazně překonala očekávání trhu. K výsledku jí pomohl mimo jiné jednorázový zisk 4,6 miliardy dolarů z dlouhodobého podílu ve společnosti Visa. Silný byl ale i samotný byznys banky.
Výnosy z obchodování s akciemi meziročně vzrostly o 86 procent na 6,03 miliardy dolarů. Celkové tržby z obchodování dosáhly rekordních 12,1 miliardy dolarů. Dařilo se také investičnímu bankovnictví, kde příjmy z poplatků stouply o 30 procent.
Výsledky JPMorgan tak potvrdily, že současné tržní prostředí velkým bankám přeje. Silná aktivita na finančních trzích, vysoké objemy obchodů i obnovený zájem o investiční bankovnictví pomáhají udržovat ziskovost na velmi vysokých úrovních.
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Dimon brzdí euforii
Šéf JPMorgan Jamie Dimon ale zároveň upozornil, že ekonomiku dál ohrožuje řada rizik. Zmínil geopolitické napětí, přetrvávající inflaci, vysoké fiskální deficity i zvýšené ceny aktiv.
Právě v tom je současný trh rozporuplný. Rizik je mnoho, ale investoři je zatím ochotně přehlížejí. Bull market pokračuje a stále většímu počtu účastníků umožňuje vydělávat.
To ale nemusí trvat donekonečna. Téma vysokých fiskálních deficitů se může na trhy brzy vrátit jako jeden z hlavních problémů. Zatím však Wall Street dál těží z kombinace lepších inflačních čísel, silných bankovních výsledků a ochoty investorů sázet na pokračování růstu.