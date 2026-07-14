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newstream.cz Názory „Obyčejná zlodějina.“ Námořníci cupují Trumpovo mýto v Hormuzu

„Obyčejná zlodějina.“ Námořníci cupují Trumpovo mýto v Hormuzu

„Obyčejná zlodějina.“ Námořníci cupují Trumpovo mýto v Hormuzu
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Donald Trump chce za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem vybírat pětinu hodnoty nákladu. U plně naloženého supertankeru by poplatek mohl dosáhnout zhruba 640 milionů korun. Námořníci plán označují za zlodějinu a obchodníci se obávají dalšího růstu cen ropy. Ten by brzy pocítili také čeští řidiči.

Americký prezident Donald Trump chce za proplutí Hormuzským průlivem vybírat poplatek odpovídající pětině hodnoty přepravovaného nákladu. Při ceně barelu ropy Brent kolem 80 dolarů by si tak supertanker musel na úhradu poplatku vyčlenit zhruba 30 milionů dolarů, tedy přibližně 640 milionů korun.

Námořníci Trumpův plán odmítají

„Je to obyčejná zlodějina,“ postěžoval si agentuře Bloomberg nejmenovaný lodní kapitán. Další námořníci jsou ohledně uskutečnění Trumpova plánu skeptičtí. Prezident dosud konkrétněji neobjasnil, jak hodlá poplatek vybírat.

Zatím jej příležitostně vybírá Írán, který selektivně žádá za proplutí až dva miliony dolarů, tedy necelých 43 milionů korun. Trump tedy počítá s až patnáctkrát vyšším poplatkem, alespoň v případě supertankerů.

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Plán může zůstat pouze na papíře

Je tak možné, že jde o další z řady záměrů Trumpovy administrativy, který se nakonec neuskuteční. Připomeňme, že administrativa od zahájení války v Perském zálivu na konci letošního února a následného faktického uzavření Hormuzského průlivu navrhla například dotovat pojistné proplouvajícím obchodním plavidlům či jim zajistit vojenskou ochranu.

Ani americká blokáda íránských přístavů zatím nevedla k dostatečnému uklidnění situace ani k úplnému a trvalému otevření Hormuzského průlivu. Naopak Teherán nyní vybírá zmíněné poplatky, což před válkou nečinil.

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Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.

ČTK

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Trumpův záměr zpoplatnit Hormuz dráždí nejen námořníky, ale také obchodníky s ropou. Ti jej vnímají jako další stupňování napětí v Perském zálivu. Cena ropy Brent proto včera během jediného dne přidala téměř deset procent, tedy více než kdykoli od zahájení války proti Íránu.

Nafta může zdražit až o čtyři koruny

Trump tudíž nakonec podráždí také české motoristy. A to zejména příští týden, kdy mohou zaznamenat skokové zdražení pohonných hmot, především nafty. Ta může být za sedm dní až o čtyři koruny za litr dražší než nyní.

Česká vláda totiž tento týden ukončí stropování cen pohonných hmot a od pondělí už také nebude uplatňovat sníženou spotřební daň z motorové nafty.

Pokud se k tomu přidá pokračující citelný růst cen ropy na světových trzích, bude zdražení pohonných hmot skutečně skokové. Jen ukončení snížené spotřební daně zvedne cenu nafty o téměř 2,50 koruny za litr.

K tomu je třeba připočítat dopad dražší ropy, ukončení cenových stropů i možnou snahu některých provozovatelů čerpacích stanic, zejména těch u dálnic, „zahojit se“ po více než třech měsících regulovaných cen.

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