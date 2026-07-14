Trump ustoupil od poplatku za Hormuz. Nahradit ho mají investice ze Zálivu
Americký prezident Donald Trump upustil od záměru vybírat dvacetiprocentní poplatek z hodnoty nákladu přepravovaného Hormuzským průlivem. Myšlenku přitom oznámil teprve v pondělí. Místo poplatků mají podle něj státy Perského zálivu uzavřít se Spojenými státy „obrovské“ obchodní a investiční dohody. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social.
Ještě v pondělí chtěl Donald Trump vybírat za průjezd Hormuzem dvacet procent hodnoty nákladu. V úterý už představil jiný model: státy Perského zálivu mají místo poplatků investovat ve Spojených státech.
Obrat po jediném dni
„Na základě velmi plodných rozhovorů s představiteli Blízkého východu jsem se rozhodl nahradit dvacetiprocentní poplatek hrazený Spojeným státům obchodními a investičními dohodami, které budou různé státy Perského zálivu uzavírat se Spojenými státy,“ napsal Trump.
Donald Trump chce za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem vybírat pětinu hodnoty nákladu. U plně naloženého supertankeru by poplatek mohl dosáhnout zhruba 640 milionů korun. Námořníci plán označují za zlodějinu a obchodníci se obávají dalšího růstu cen ropy. Ten by brzy pocítili také čeští řidiči.
„Obyčejná zlodějina.“ Námořníci cupují Trumpovo mýto v Hormuzu
Názory
Donald Trump chce za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem vybírat pětinu hodnoty nákladu. U plně naloženého supertankeru by poplatek mohl dosáhnout zhruba 640 milionů korun. Námořníci plán označují za zlodějinu a obchodníci se obávají dalšího růstu cen ropy. Ten by brzy pocítili také čeští řidiči.
Prezident však neuvedl, které země se k dohodám zavázaly, kolik peněz by měly investovat ani kdy mají být smlouvy uzavřeny.
Doplnil pouze, že investice budou „obrovské, ale zároveň mimořádně prospěšné“ pro státy Perského zálivu a jejich budoucnost.
Není jasné, zda jde o nové závazky
Agentura AP upozornila, že není zřejmé, zda Trump mluví o nových investicích, nebo o závazcích, které státy regionu oznámily už dříve.
Americký prezident se chlubil rozsáhlými investičními přísliby ze zemí Perského zálivu už po své návštěvě Blízkého východu v loňském roce. Nynější vyjádření proto zatím nepřineslo konkrétní důkaz, že by Washington získal nové finanční závazky.
Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.
Trump se prohlásil strážcem Hormuzu. Za průjezd chce vybírat 20procentní poplatek
Politika
Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.
Hormuz je podle Trumpa otevřený
Trump zároveň zopakoval, že Hormuzský průliv je otevřený pro veškerou lodní dopravu s výjimkou plavidel napojených na Írán.
V pondělí oznámil, že Spojené státy obnovují blokádu lodí plujících do íránských přístavů nebo z nich. Ostatní plavidla měla za americkou ochranu odvádět poplatek odpovídající pětině hodnoty přepravovaného nákladu.
Hormuzským průlivem před vypuknutím současného konfliktu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Strategickou námořní trasu však po začátku bojů ochromil Írán.
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?
Názory
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Poplatky prosazuje také Teherán
Plavba Hormuzským průlivem byla tradičně volná a bezplatná. Teherán ale nyní usiluje o oficiální zavedení poplatků za navigační a další služby.
Podle řady zemí by vybírání takového mýta bylo v rozporu s mezinárodním právem, protože Hormuzský průliv je mezinárodní vodní cestou.
Spojené státy dlouhodobě požadují jeho úplné znovuotevření a obnovení volné plavby. Washington to zároveň označuje za jednu z podmínek trvalého ukončení konfliktu, který začal 28. února americko-izraelskými údery na Írán.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…