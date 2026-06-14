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newstream.cz Enjoy Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

ilustrační foto
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alkohol je jednou z mála psychoaktivních látek, která je ve většině zemí legální a společensky akceptovaná. Historicky byl alkohol po tisíciletí spojen s konzervací potravin, oslavami i náboženskými rituály a v mnoha kulturách sloužil jako bezpečnější alternativa k často kontaminované vodě.

Sdílené pití bylo a stále je způsobem, jak signalizovat důvěru, uvolnit zábrany a stmelit skupinu. Tento sociální mechanismus je reálný a historicky opodstatněný, ale také ho můžeme oddělit od otázky, co alkohol dělá s tělem na úrovni jednotlivých buněk.

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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Farmakologicky je alkohol látka s širokým spektrem účinku na neurotransmiterové systémy. Hlavním mechanismem je zesílení účinku GABA, hlavního tlumivého neurotransmiteru v mozku, což vysvětluje pocit uvolnění, snížených zábran a při vyšších dávkách útlum a sedaci. Současně alkohol tlumí glutamátový systém, který má naopak povzbuzující funkci. Tato kombinace posílení tlumivého systému a útlum excitačního je důvodem, proč alkohol působí jako depresant centrálního nervového systému, i když subjektivně může v nižších dávkách působit stimulačně a euforicky.

Euforický efekt souvisí s aktivací části dopaminového systému. Alkohol zvyšuje produkci dopaminu, podobně jako jiné látky s návykovým potenciálem, a právě tento mechanismus stojí za příjemnými pocity a motivací k opakování. Při chronickém užívání dochází k adaptačním změnám v organismu a ty se mozek snaží kompenzovat, což je jeden z neurobiologických základů naučené tolerance a závislosti.

Z hlediska aktuálních poznatků o zdravotních rizicích alkoholu došlo v posledních letech k výraznému posunu. Například rozsáhlá analýza Institute for Health Metrics and Evaluation, publikovaná tento měsíc, která zahrnula 843 studií publikovaných do roku 2023, ukázala, že riziko rakoviny stoupá s jakoukoliv úrovní konzumace alkoholu, a to konzistentně a jednoznačně. I konzumace pod jednu standardní dávku denně byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny hltanu, tlustého střeva, jícnu, prsu, jater, slinivky a prostaty.

Rizika existují vždy

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém prohlášení z roku 2023 uvedla, že neexistuje žádná bezpečná hranice konzumace alkoholu z hlediska zdravotních rizik a že současná dostupná evidence neumožňuje identifikovat hladinu, pod kterou by karcinogenní účinky alkoholu nezačínaly působit.

Zároveň zdůraznila, že neexistují studie, které by ukázaly, že případné pozitivní působení nízké konzumace na srdečně-cévní systém převažuje nad rizikem rakoviny. Mechanismem karcinogenity je primárně acetaldehyd, toxický meziprodukt metabolismu alkoholu, který poškozuje DNA a brání jejím opravným mechanismům, a tento proces probíhá bez ohledu na typ nebo kvalitu alkoholického nápoje.

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Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

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Vztah alkoholu ke kardiovaskulárnímu zdraví zůstává komplexnější než u rakoviny. Podle některých analýz je nízká až střední konzumace spojená s nižším rizikem některých kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve srovnání s abstinencí, zatímco vyšší konzumace riziko zvyšuje vždy. Tento vzorec je ale předmětem metodologické debaty, protože skupina abstinentů v observačních studiích často zahrnuje lidi, kteří přestali pít již kvůli zhoršenému zdraví, což zkresluje srovnání.

V kontextu sociálních interakcí je realistický přístup pro většinu lidí spíše o vědomé volbě než o absolutní abstinenci nebo povolení. Z fyziologického hlediska má smysl rozlišovat mezi pravidelnou, nízkou konzumací a nárazovým pitím, protože druhé je spojeno s vyšším rizikem akutního poškození i dlouhodobých následků. Časování má také roli, kdy alkohol konzumovaný s jídlem se vstřebává pomaleji, což snižuje koncentraci v krvi a tím i akutní zátěž pro organismus.

Hydratace mezi alkoholickými nápoji zmírňuje dehydratační efekt alkoholu, který je primárním důvodem ranní únavy a bolesti hlavy po konzumaci. Alternativy, které se v posledních letech stávají populární, zahrnují nealkoholické varianty piva a vína nebo nápoje s adaptogeny a funkčními bylinami, jejichž cílem je nahradit sociální rituál pití bez akutních i chronických negativních efektů alkoholu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Odmítnutí švýcarského populačního stropu je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou

průběh referenda ve Švýcarsku o omezení migrace
profimedia.cz
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Odmítnutí švýcarské iniciativy na zastropování počtu obyvatel na deseti milionech je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou. Neznamená nový růstový impuls, ale odvrací riziko zhoršení vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií. To je důležité i pro české exportéry, firmy napojené na evropské dodavatelské řetězce a část kvalifikovaných pracovníků, kteří ve Švýcarsku pracují nebo o práci v zemi uvažují.

Podle projekce švýcarské veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice Švýcaři v dnešním referendu zastropování odmítli poměrem hlasů 55:45.  

Švýcarská iniciativa „No to a Switzerland with 10 million!“ chtěla omezit trvalou populaci země na deset milionů do roku 2050. Při překročení hranice 9,5 milionu obyvatel by vláda musela přijímat opatření proti dalšímu růstu populace; při dosažení deseti milionů by mohlo dojít až k vypovězení dohody o volném pohybu osob s EU. Švýcarská vláda i parlament návrh odmítaly. Podnikatelské svazy obávaly zejména dopadu na ekonomiku, nedostatku pracovníků a vztahů s EU.

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Švýcarsko v neděli čeká potenciálně zlomové referendum o zastropování tamní populace. Co může znamenat pro Česko, české občany a českou ekonomiku? zamýšlí se ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Pro Česko je klíčové, že odmítnutí návrhu snižuje riziko narušení švýcarsko-unijních vztahů. Česká ekonomika je vysoce otevřená a závislá na stabilním evropském obchodním prostředí. Přímý obchod Česka se Švýcarskem není tak významný jako obchod s Německem, Slovenskem, Polskem či Rakouskem, Švýcarsko je však bohatý trh s vysokou kupní silou a poptávkou po průmyslovém zboží, strojích, elektrotechnice, zdravotnických či přesných výrobcích.

Schválení návrhu by mohlo vést k omezení pracovní migrace a ke konfliktu s EU kvůli volnému pohybu osob. To by zvýšilo právní a obchodní nejistotu. Odmítnutí iniciativy naopak znamená zachování předvídatelnosti. Pro české firmy je to důležité zejména tam, kde jsou součástí širších evropských řetězců napojených na švýcarské společnosti ve farmacii, strojírenství, financích, výzkumu nebo high-tech oborech.

Dobrá zpráva pro pracovníky z Česka

Výsledek je příznivý také z hlediska pracovní mobility. Češi pracující ve Švýcarsku nebo zájemci o práci v zemi nečelí novému politickému tlaku na omezení přístupu na tamní pracovní trh. Makroekonomicky nejde o zásadní faktor, protože počet Čechů pracujících ve Švýcarsku není ve srovnání s Německem či Rakouskem rozhodující. Pro některé profese, například zdravotnictví, IT, vědu, finance či technické obory, však zachování otevřenějšího režimu význam má.

Z českého pohledu je proto nejdůležitější, že se nenaplňuje scénář nové roztržky mezi Švýcarskem a EU. Takový konflikt by nepředstavoval pro Česko bezprostřední šok, ale zhoršil by podnikatelskou předvídatelnost v Evropě. Odmítnutí návrhu tak potvrzuje pokračování dosavadního švýcarského modelu: politické autonomie mimo EU, ale úzkého ekonomického napojení na evropský trh.

Dopad na českou ekonomiku tak bude spíše nepřímý a omezený. Nejde o událost, která by sama o sobě zvýšila český hospodářský růst. Je to ale odvrácení negativního rizika. Českým exportérům, pracovníkům i firmám zapojeným do evropských řetězců vyhovuje stabilita a zachování pravidel, která umožňují hladký obchod i pohyb pracovníků.

Odmítnutí švýcarského populačního stropu je proto pro Česko dobrou zprávou hlavně v tom smyslu, že se nezhoršují podmínky v evropském ekonomickém prostoru. Švýcaři svým hlasováním fakticky odmítli riskovat ekonomicky nákladný střet s EU kvůli omezení volného pohybu osob.

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Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem

Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem
Profimedia
ČTK
ČTK

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel očekává zvýšení úrokové sazby na 3,75 procenta, zároveň ale upozornil, že rozhodování nebude pro bankovní radu jednoduché. "Zvýšení úrokové sazby s jedním z nejnižších růstů spotřebitelských cen v EU a v podstatě na cíli centrální banky bude pro ČNB představovat komunikační výzvu. A to jak vůči veřejnosti, tak vůči vládě. Její předseda (Andrej Babiš, ANO) totiž právě nízký růst spotřebitelských cen v EU vnímá v posledních týdnech jako důvod pro přiblížení úrokové sazby ČNB k Evropské centrální bance," uvedl Šindel. ECB nicméně tento týden zvýšila svou klíčovou sazbu ze dvou procent na 2,25 procenta.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

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Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

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Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš rovněž předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. "Inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že včasné signalizační zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o měnověpolitickou chybu a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku," uvedl Bureš.

V české ekonomice přetrvává řada proinflačních faktorů, upozornil hlavní ekonom Portu Jan Berka. "Kromě dopadů konfliktu na Blízkém východě zůstává zvýšená inflace služeb, která se promítá do jádrové inflace. Proinflačním faktorem je také nad očekávání silný růst mezd. Silné zůstává rovněž tempo úvěrování české ekonomiky, zejména na hypotečním trhu. Fiskální politika navíc zůstává spíše expanzivní," dodal. Rozhodnutí o zvýšení sazeb ale podle něj nemusí být jednomyslné.

Hormuz bankéře tlačí ke zvýšení

Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim podotkl, že s prodlužováním konfliktu v Íránu roste pravděpodobnost, že ČNB úrokové sazby zvýší. "Osobně se domnívám, že centrální bankéři ještě tentokrát ponechají sazby beze změny. Pokud sazby přece jen o čtvrt procentního bodu zvýší, bude to především signál trhu, že ČNB je připravena s inflací bojovat těmito nepopulárními kroky," podotkl.

Portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler naopak očekává, že bankovní rada zatím ke zvýšení sazeb nepřistoupí, a to i přes nynější zpřísnění měnové politiky v eurozóně. "Krok ECB se očekával, a proto na něj národní banka reagovat nemusí," uvedl. "Pokud by ECB zopakovala zvýšení i v červenci, měla by se nad zpřísněním měnové politiky zamyslet i ČNB," dodal Pfeiler.

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Zvýšení sazeb neočekává ani předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová, a to zejména s ohledem na vývoj inflace, která v květnu zvolnila na 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta. Zároveň ale podle Seifertové nyní nelze čekat ani uvolnění měnové politiky, a to kvůli geopolitickému napětí.

ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, v prosinci 2023 ji začala postupně snižovat. Od loňského května sazba činí 3,5 procenta. Pokud by nyní bankovní rada rozhodla o zpřísnění měnové politiky, bylo by to první zvýšení sazeb od nástupu Michla na pozici guvernéra ČNB.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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