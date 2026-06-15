„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu
Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.
Spojené státy a Írán podle Pákistánu dosáhly mírové dohody, která má ukončit válku a znovu otevřít Hormuzský průliv. Oznámil to pákistánský premiér Šahbáz Šaríf. Všechny podrobnosti zatím nejsou známé, oficiální podpis se má podle něj uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Není jasné ani to, jak rychle by se klíčová námořní cesta mohla znovu otevřít pro veškerou dopravu.
Dosažení dohody vzápětí potvrdil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.
Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
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„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.
Írán mluví o svém vítězství
Íránská státní televize podle agentury Reuters uvedla, že Írán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránské polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán společně s Ománem.
Náměstek šéfa íránské diplomacie uvedl, že okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, bude oznámeno od dnešní noci. Od stejného okamžiku má skončit také americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda má být zveřejněn až po oficiálním podpisu.
Podle Pákistánu obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách. Mediátoři mají tento týden zprostředkovat další schůzky, které položí základ pro technická jednání.
Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.
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Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.
Návrat před válku, ale s tisíci mrtvých
Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a později také uzavřením Hormuzského průlivu.
Dohoda se podle agentury AP z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou. Jenže návrat k předválečným poměrům přichází až po tisících mrtvých a s Íránem, který má nový zdroj vyjednávací síly díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou.
Právě Hormuz je pro světovou ekonomiku mimořádně důležitý. Přes tuto vodní cestu proudí ropa, zemní plyn i související produkty, například hnojiva. Její faktické uzavření v posledních měsících otřáslo globální ekonomikou.
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Spojené státy a Izrael přitom podle AP nedosáhly všech cílů, s nimiž do války vstupovaly. Teherán má dál raketový program, podporuje ozbrojené skupiny v regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, a drží zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program. Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je nyní v této pozici jeho syn. Od začátku války se ale neobjevil na veřejnosti a jeho souhlas bude k podpisu dohody potřeba.
NYT: Trump slaví víc, než dohoda zatím obsahuje
Trump v rozhovoru pro list The New York Times řekl, že dohoda s Íránem nakonec zajistí trvale bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Zároveň pohrozil, že Spojené státy obnoví vojenské útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Jako další možnost podle listu zmínil, že by se Spojené státy mohly stát „strážcem Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.
Telefonický rozhovor podle NYT trval 28 minut. Trump v něm znovu tvrdil, že rozhodnutí z konce února zaútočit na Írán a následná námořní blokáda íránských přístavů „změnily situaci na Blízkém východě ve prospěch Ameriky“.
Americký prezident podle deníku pochválil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina za pomoc při urovnání s Íránem. Naopak kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které podle něj dohodu málem zhatily.
The New York Times upozornil, že text dohody dosud nebyl zveřejněn a Trump zřejmě hovořil i o ústupcích, které Írán zatím neučinil, případně které se teprve mají řešit v následných jednáních. Memorandum podle listu například pozastavuje výběr poplatků v Hormuzském průlivu pouze na 60 dní a poté slibuje další regionální jednání. Írán přitom před válkou žádné poplatky nepožadoval, takže Trump podle NYT v podstatě oslavuje návrat k předválečnému stavu.
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Jaderná otázka zůstává otevřená
Trump opakovaně přirovnával nové memorandum k dohodě z roku 2015, které s Íránem dosáhl tehdejší prezident Barack Obama. Tvrdí, že jeho dohoda zajistí, aby Írán nemohl vyvinout ani koupit jadernou zbraň.
Podle NYT ale Írán se zákazem jaderné zbraně souhlasil už v roce 1970, kdy ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Stejný závazek se objevil také v dohodě z Obamovy éry.
Trump naznačil, že by se mohl spokojit se závazkem Íránu pozastavit obohacování uranu na 15 let. Zároveň ale dodal, že Írán má být trvale omezen na tak nízkou úroveň obohacování, aby ji „nikdy nemohla armáda použít“. Podobný požadavek obsahovala i dohoda z roku 2015. Írán začal obohacovat uran na mnohem vyšší úroveň až poté, co Trump tuto dohodu v roce 2018 zrušil.
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Dohoda jako narozeninový dárek
Trump oznámil dohodu jen několik hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě. Osmdesátiny spojil také s připomínkou 250. výročí založení Spojených států. Akce měla podobu sedmi zápasů smíšených bojových umění v oktagonu na jižním trávníku Bílého domu.
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