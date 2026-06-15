Z Pankráce do Poznaně. Trigea přidává do portfolia obří nákupní centrum
Nemovitostní fond Trigea z finanční skupiny Partners výrazně posiluje v Polsku. Od skupiny Apsys koupil obchodní centrum Posnania v Poznani, které patří mezi pět největších nákupních center v zemi. Podle serveru Seznam Zprávy jde o jednu z největších realitních akvizic ve střední a východní Evropě v letošním roce.
Cenu transakce nechtěl prodávající ani kupující komentovat. Podle Seznam Zpráv se ale pohybuje okolo 12 miliard korun. Pro Trigeu jde o rekordní investici.
Posnania nabízí více než 103 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a téměř 300 obchodních jednotek. Ročně ji navštíví přibližně 14 milionů lidí a centrum je plně obsazené. V letech 2017 až 2024 rostly tržby nájemců průměrným tempem 10,9 procenta ročně.
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Dlouhodobá obchodní strategie
Fond tak navazuje na loňský nákup pražského obchodního centra Arkády Pankrác, za které zaplatil přes šest miliard korun. Podle generálního manažera a zakladatele fondu Tomáše Trčky je akvizice Posnanie součástí dlouhodobé strategie posilovat v oblasti retailu.
„Po nákupu obchodního centra Arkády Pankrác v roce 2024 pokračuje fond Trigea touto transakcí v posilování své pozice v oblasti retailu. Akvizice obchodního centra v Poznani – srovnatelná svou velikostí a vytížeností s pražským obchodním centrem Palladium – je proto v souladu s naší dlouhodobou obchodní strategií,“ řekl Trčka Seznam Zprávám.
Srovnání s Palladiem ukazuje velikost transakce. Prodej pražského obchodního centra byl největším realitním obchodem loňského roku. Jeho bývalý vlastník Union Investment koupil Palladium v roce 2015 za 570 milionů eur, tedy zhruba 14 miliard korun. Hospodářské noviny loni uvedly, že Union Investment za něj chtěla 700 milionů eur, tedy asi 17 miliard korun. Kupcem se nakonec stala společnost Project Aurelia z rakouské skupiny Erste.
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Money
Finanční skupina Partners avizovala rekordní čísla za loňský rok a plánuje další expanzi. S bankou se nyní chystá prosadit i v cizině, uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz šéf skupiny Petr Borkovec.
Polsko je pro Trigeu po Česku druhým nejdůležitějším trhem. Podle mluvčí skupiny Partners Terezy Píchalové má fond nyní v Polsku dokonce více nemovitostí než v Česku. V zemi už vlastní administrativní budovy Wola Center a My Place II ve Varšavě, logistické centrum v Radzyminu nebo kancelářskou budovu MidPoint71 ve Vratislavi.
Prodávající skupina Apsys působí v Polsku a ve Francii. Spravuje více než 30 obchodních center, mezi nimi například Muse v Metách, Manufakturu v Lodži nebo pařížská centra Beaugrenelle, Boom Boom Villette a Le Dix Solférino.
Trigea vlastní nemovitosti v celkové hodnotě přes 30 miliard korun. Podle Seznam Zpráv chce fond expandovat i na další trhy a nyní sleduje vývoj v Rakousku a Německu.
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