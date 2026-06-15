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newstream.cz Reality Z Pankráce do Poznaně. Trigea přidává do portfolia obří nákupní centrum

Z Pankráce do Poznaně. Trigea přidává do portfolia obří nákupní centrum

Posnania
Posnania, užito se svolením
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Nemovitostní fond Trigea z finanční skupiny Partners výrazně posiluje v Polsku. Od skupiny Apsys koupil obchodní centrum Posnania v Poznani, které patří mezi pět největších nákupních center v zemi. Podle serveru Seznam Zprávy jde o jednu z největších realitních akvizic ve střední a východní Evropě v letošním roce.

Cenu transakce nechtěl prodávající ani kupující komentovat. Podle Seznam Zpráv se ale pohybuje okolo 12 miliard korun. Pro Trigeu jde o rekordní investici.

Posnania nabízí více než 103 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a téměř 300 obchodních jednotek. Ročně ji navštíví přibližně 14 milionů lidí a centrum je plně obsazené. V letech 2017 až 2024 rostly tržby nájemců průměrným tempem 10,9 procenta ročně.

Dlouhodobá obchodní strategie

Fond tak navazuje na loňský nákup pražského obchodního centra Arkády Pankrác, za které zaplatil přes šest miliard korun. Podle generálního manažera a zakladatele fondu Tomáše Trčky je akvizice Posnanie součástí dlouhodobé strategie posilovat v oblasti retailu.

„Po nákupu obchodního centra Arkády Pankrác v roce 2024 pokračuje fond Trigea touto transakcí v posilování své pozice v oblasti retailu. Akvizice obchodního centra v Poznani – srovnatelná svou velikostí a vytížeností s pražským obchodním centrem Palladium – je proto v souladu s naší dlouhodobou obchodní strategií,“ řekl Trčka Seznam Zprávám.

Srovnání s Palladiem ukazuje velikost transakce. Prodej pražského obchodního centra byl největším realitním obchodem loňského roku. Jeho bývalý vlastník Union Investment koupil Palladium v roce 2015 za 570 milionů eur, tedy zhruba 14 miliard korun. Hospodářské noviny loni uvedly, že Union Investment za něj chtěla 700 milionů eur, tedy asi 17 miliard korun. Kupcem se nakonec stala společnost Project Aurelia z rakouské skupiny Erste.

Borkovec: Partners Banka půjde za hranice. Dřív než příští rok to nebude

Money

Finanční skupina Partners avizovala rekordní čísla za loňský rok a plánuje další expanzi. S bankou se nyní chystá prosadit i v cizině, uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz šéf skupiny Petr Borkovec.

Věra Tůmová

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Polsko je pro Trigeu po Česku druhým nejdůležitějším trhem. Podle mluvčí skupiny Partners Terezy Píchalové má fond nyní v Polsku dokonce více nemovitostí než v Česku. V zemi už vlastní administrativní budovy Wola Center a My Place II ve Varšavě, logistické centrum v Radzyminu nebo kancelářskou budovu MidPoint71 ve Vratislavi.

Prodávající skupina Apsys působí v Polsku a ve Francii. Spravuje více než 30 obchodních center, mezi nimi například Muse v Metách, Manufakturu v Lodži nebo pařížská centra Beaugrenelle, Boom Boom Villette a Le Dix Solférino.

Trigea vlastní nemovitosti v celkové hodnotě přes 30 miliard korun. Podle Seznam Zpráv chce fond expandovat i na další trhy a nyní sleduje vývoj v Rakousku a Německu.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Pocta pro architekta, který změnil české domy i studenty. Ladislav Lábus míří do síně slávy ČKA

Architekt Ladislav Lábus
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nestaví architekturu, která křičí. Staví takovou, která vydrží. Autor Langhansu, Paličkovy vily či Hotelu Karlov, Ladislav Lábus, získá Poctu České komory architektů. „Podstatné je, proč a pro koho to děláme,“ řekl v rozhovoru pro Newstream.

Ladislav Lábus patří k architektům, kteří se do české architektury nezapsali efektem, ale dlouhodobou přesností, zdrženlivostí a schopností rozumět místu. Česká komora architektů jej letos uvádí do své pomyslné síně slávy. 

„Pocta České komory architektů je profesoru Ladislavu Lábusovi udělována za mimořádně kultivované a nadčasové architektonické dílo, za celoživotní obranu hodnot kvalitní architektury, za neúnavnou pedagogickou a profesní práci i za osobní integritu, s níž po desetiletí spoluutváří kulturní prostředí české architektury,“ uvedla porota architektonické ceny Česká cena za architekturu.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

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12 fotografií v galerii

Lábus je spojován s takzvanou českou přísností, ale jeho architektura není chladná. Je spíš přesná, ohleduplná a vědomá si souvislostí. V rozhovoru pro Newstream v minulosti ostatně sám připomněl, že v architektuře nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. „Obyčejnost je plachá, ale krásná,“ řekl Lábus. A dodal také, že „tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije“.

Právě tato zdrženlivost a schopnost nepodlehnout módním gestům je pro jeho tvorbu charakteristická. Lábus dlouhodobě ukazuje, že současná architektura nemusí být hlučná, aby byla silná. Může být pevná ve svém názoru, a přesto kultivovaná vůči okolí. Může vstupovat do historického prostředí, aniž by se mu podbízela nebo ho přehlušila.

Architekt, který umí zacházet s limity

Mezi nejvýznamnější Lábusovy realizace patří Dům pečovatelské služby Vyšehrad v Českém Krumlově, rekonstrukce a dostavba paláce Langhans v Praze, rekonstrukce Paličkovy vily, renovace a nástavba bytového domu v ulici Na Smetance, rekonstrukce Edisonovy transformační stanice nebo konverze Hotelu Karlov v Benešově. Tři jeho projekty, DPS Vyšehrad, Langhans a Hotel Karlov, byly nominovány na Cenu Miese van der Rohe.

Výraznou stopu zanechal také v oblasti vil a rodinných domů. Patří k architektům, kteří dokážou pracovat s omezením jako s kvalitou. V rozhovoru pro Newstream, který vznikl po získání Národní ceny za architekturu Grand Prix za bytový dům s galerií na Malé Straně, mluvil právě o tom, že omezení nemusí architekturu oslabovat. „Samozřejmě je to obtížné a svazující, ale právě to mě baví,“ řekl k práci v památkově chráněném prostředí.

Tento postoj dobře vystihuje i jeho přístup k rekonstrukcím, při kterých mu jde o hledání rovnováhy mezi tím, co má zůstat, co je třeba opravit a co může být nově doplněno.

Bytový dům s galerií na Malé Straně v Praze 1 navrhl přední český architekt Ladislav Lábus.

Novostavba na Malé Straně vzbudila vášně. Pošlou ji přesto architekti do dalšího kola prestižní soutěže?

Reality

Novostavba bytového domu s galerií se nachází na pozemku v horní části ulice Tržiště na Malé Straně, nedaleko americké ambasády. Podobu novostavby významně ovlivnila lokalita.

Petra Nehasilová

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Pedagog, který ovlivnil generace architektů

Pocta ČKA ale neoceňuje pouze Lábusovy stavby. Stejně významná je jeho role pedagoga. Od roku 1990 působí na Fakultě architektury ČVUT, kde vede Ústav navrhování III a v letech 2014 až 2022 byl děkanem fakulty. Generacím studentů předával nejen profesní zkušenost, ale také důraz na odpovědnost, kritické myšlení a schopnost chápat architekturu jako veřejnou službu.

„Ladislav Lábus ve své osobě jedinečným způsobem spojuje vrcholnou autorskou tvorbu s mimořádným vlivem na vzdělávání, profesní i institucionální prostředí a kultivaci veřejné debaty o architektuře,“ uvedla předsedkyně poroty Alena Mičeková.

Podle ní význam Lábuse nespočívá pouze v kvalitě jednotlivých staveb, ale i ve schopnosti dlouhodobě utvářet podobu architektonického vzdělávání a profesní kultury.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Architekti paneláky nezatracují, naopak. A dokážou je proměnit i za málo peněz

Reality

Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.

Petra Nehasilová

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Lábus je také dlouholetou osobností České komory architektů. U jejího založení stál, působil ve Stavovském soudu i v představenstvu a od roku 2022 předsedá Autorizační radě jmenované Ministerstvem pro místní rozvoj. Dlouhodobě se věnuje otázkám kvality architektonického vzdělávání, uznávání kvalifikací v evropském kontextu, sociálním stavbám i renovacím sídlišť.

Mezinárodní přesah jeho práce potvrzuje čestné členství v Americkém institutu architektů. V roce 2014 obdržel Cenu Ministerstva kultury za architekturu.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Reality

Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová

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Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

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Petra Nehasilová

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Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby

Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Otevření Hormuzského průlivu srazilo cenu ropy a zlepšilo náladu na trzích. Podle Lukáše Kovandy může dohoda Washingtonu s Teheránem změnit i českou debatu o sazbách: pokud ropa zůstane levnější, část bankovní rady ČNB může váhat se zvýšením úroků. To by nahrálo Andreji Babišovi.

Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby.

Ropa padá, trhy slaví

Cena ropy Brent v pondělí klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolaru. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také česká koruna a celosvětově rostou akcie, respektive termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Názory

SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Lukáš Kovanda

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Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.

Dárek s neznámým obsahem

Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby skutečně spatřila světlo světa. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – a který si možná tak trochu dal i sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem netuší, co přesně je uvnitř.

I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se její cena v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj více než dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot na každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.

Ben Gvir

Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Politika

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

ČTK

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Koruna sílí, ČNB váhá

Česká koruna v reakci na oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru podle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.

Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka minulý týden rozhodla zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat.

ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z přibližně dvou desítek analytiků, které ještě v minulém týdnu oslovila agentura Bloomberg. Podle nich by měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však skutečně dojde k otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, aby kvůli vyhlíženým slabším inflačním tlakům, než se dosud předpokládalo, ponechala sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta. Výsledkem by tak mohlo být to, co předpokládá zhruba třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Money

Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

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Munice pro Babiše

Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku podle něj až příliš jestřábího, a tedy zbytečně ekonomiku dusícího postoje centrální banky.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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