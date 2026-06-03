Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Reality Bazén, pergola, nebo rodinný dům? Co si smíte postavit na zahradě

Bazén, pergola, nebo rodinný dům? Co si smíte postavit na zahradě

Zahrada se dá za určitých podmínek využít jako stavební parela
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
nos

Zahrada nemusí sloužit jen k pěstování zeleniny nebo víkendovému odpočinku. Majitelé na ní často chtějí vybudovat pergolu, skleník, bazén, zahradní domek, někdy dokonce rodinný dům. Než se ale pustí do plánování, měli by vědět, že rozhodující není jen zápis v katastru nemovitostí. Klíčový je hlavně územní plán, skutečný účel stavby, velikost pozemku a pravidla nového stavebního zákona.

Mnoho vlastníků zahrad se domnívá, že když jim pozemek patří, mohou na něm automaticky stavět. Tak jednoduché to ale není. Katastr nemovitostí pouze popisuje současný stav pozemku: kdo je vlastníkem a jak je pozemek aktuálně evidován, například jako zahrada, orná půda nebo ovocný sad.

O tom, zda je možné na pozemku stavět, rozhoduje především územní plán obce. Ten určuje, jak se má daná lokalita do budoucna využívat. Právě z něj zjistíte, zda se pozemek nachází v zastavěném, zastavitelném nebo naopak nezastavitelném území.

Pokud je zahrada v územním plánu určena například pro bydlení, šance na výstavbu rodinného domu je výrazně vyšší. Jestliže ale leží mimo zastavitelné území, stavba domu zpravidla možná nebude. V takovém případě lze sice požádat o změnu územního plánu, jde však o dlouhý a nejistý proces.

Drobné stavby mají jednodušší režim

Nový stavební zákon zjednodušil pravidla pro některé menší stavby. Na zahradě tak lze za určitých podmínek postavit například pergolu, skleník, bazén, přístřešek na auto nebo zahradní domek bez stavebního povolení.

Taková stavba však musí splnit několik základních parametrů. Musí mít nejvýše jedno nadzemní podlaží, zastavěnou plochu do 40 metrů čtverečních, výšku do pěti metrů a musí stát alespoň dva metry od hranice sousedního pozemku.

Důležité je také to, aby alespoň polovina pozemku zůstala schopná vsakovat dešťovou vodu. Obce navíc mohou mít vlastní limity pro zastavěnost pozemku, podíl zeleně nebo vzhled staveb v dané lokalitě.

Pokud stavba tyto podmínky nesplní, bude nutné obrátit se na stavební úřad. V praxi to může znamenat projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů nebo souhlas sousedů.

Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent

Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent

Reality

Ceny bytů a domů v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku dál rostly. Ve srovnání s loňskem ale výrazně pomaleji. Zatímco loni byty v prvních třech měsících meziročně zdražily o 18 procent, letos jejich ceny vzrostly o šest procent. U rodinných domů je zpomalení ještě výraznější: po loňském růstu o pětinu letos zdražily jen o tři procenta.

nst

Přečíst článek

Nezáleží jen na názvu stavby, ale na jejím skutečném účelu

Majitelé zahrad někdy předpokládají, že když stavbu označí jako zahradní domek nebo pergolu, vyhnou se složitější administrativě. Úřady se ale neřídí jen názvem. Posuzují především skutečný účel stavby.

Jiná pravidla se mohou uplatnit u jednoduchého domku na nářadí a jiná u stavby, která má sloužit k dlouhodobému pobytu, rekreaci nebo bydlení. Pokud má objekt reálně fungovat jako obytná stavba, nelze ho jednoduše vydávat za drobnou zahradní stavbu.

Podobně je dobré rozlišovat pergolu a přístřešek. Pergola bývá lehká, vzdušná konstrukce, často s částečným zastíněním. Přístřešek má obvykle pevnější střechu a slouží hlavně jako ochrana před deštěm, sněhem nebo sluncem. Podle nových pravidel mohou oba typy staveb spadat mezi drobné stavby, pokud splní stanovené limity.

Začněte územním plánem

Kdo kupuje zahradu s tím, že na ní jednou postaví dům, měl by si ještě před podpisem kupní smlouvy ověřit, zda je takový záměr vůbec reálný. Prvním krokem je nahlédnutí do platného územního plánu obce nebo města.

„Zahrady jsou oproti zasíťovaným stavebním pozemkům levnější. Nevýhodou ovšem je, že ne vždy je možná změna zahrady na stavební pozemek. Pokud tedy plánujete stavět na zahradě, před koupí pozemku se ujistěte, zda je převod na stavební pozemek možný a zda je pozemek pro stavbu domu vhodný svou polohou a velikostí,“ upozorňuje Miroslav Majer, šéf fintechového startupu hyponamíru.

Důležitá je také dostupnost inženýrských sítí. Budoucí stavební pozemek by měl mít možnost napojení na elektřinu, pitnou vodu a ideálně i kanalizaci. Nutností je rovněž přístupová cesta z veřejné komunikace, a to i s ohledem na příjezd záchranných složek.

Před zahájením jakýchkoli kroků se proto vyplatí konzultace se stavebním úřadem. Ten může včas upozornit na limity, které by později celý záměr prodražily nebo úplně zastavily.

Pozor na zemědělský půdní fond

Zahrada bývá v katastru často evidována jako zemědělská půda. Pokud na takovém pozemku plánujete stavět, může být nutné požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, známého pod zkratkou ZPF.

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF se řeší ještě před samotným stavebním řízením. Ne vždy je ale potřeba. Výjimkou mohou být například pozemky, které ochranu zemědělského půdního fondu v katastru uvedenou nemají, nebo situace, kdy se staví na již zastavěném stavebním pozemku v zastavěném území obce.

Za vyjmutí půdy se obvykle platí poplatek. Jeho výše závisí zejména na velikosti zastavěné plochy a kvalitě půdy podle kódu BPEJ. Po schválení má rozhodnutí omezenou platnost, zpravidla tři roky. Pokud v této době stavbu nezahájíte, bude nutné řešit povolení znovu.

Mikrobyty jsou trend

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Reality

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Levnější zahrada se může prodražit

Zahrada může na první pohled působit jako výhodná alternativa ke klasické stavební parcele. Často je levnější a v atraktivních lokalitách může být dostupnější než pozemek určený rovnou k výstavbě. Jenže nižší pořizovací cena nemusí znamenat levnější cestu k vlastnímu bydlení.

Do celkových nákladů je třeba započítat možné zasíťování pozemku, vybudování příjezdové cesty, projektovou dokumentaci, poplatky za vyjmutí půdy ze ZPF i čas strávený administrativou. V některých případech se navíc může ukázat, že záměr nebude vůbec povolen.

Základní pravidlo je proto jednoduché. Než koupíte zahradu s vidinou budoucí stavby, ověřte si její možnosti v územním plánu, na stavebním úřadě a u správců sítí. Ušetříte si tak situaci, kdy vlastníte levný pozemek, na kterém ale nemůžete postavit to, co jste plánovali.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Kompletní rekonstrukce bytu v pražském domě z konce 30. let, která propojuje historické kvality interiéru s moderním životem mladé rodiny.

Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno

Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skryté tajemství
ČTK
nst
nst

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku teď stojí lešení kolem jedné z nejpůsobivějších barokních soch areálu. Téměř osm metrů vysoký Velký křesťanský bojovník z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází obnovou, která má být hotová na začátku letních prázdnin.

Restaurátor Michal Polák na monumentální pískovcové soše pracuje už dva měsíce a obnovu přirovnává k listování učebnicí dějin umění. Každá vrstva kamene podle něj odhaluje něco z doby, kdy dílo vznikalo, i z rukopisu barokního mistra.

Jedním z největších překvapení byl objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS, tedy Křesťanský bojovník, u paty sochy. Písmeno bylo přepůlené a zakryté tmelem. Co přesně znamená, zatím není jasné.

„Při restaurování se před nápisem MILES CHRISTIANVS objevilo písmeno M. Co to znamená, nevíme. Je několik teorií, například že při zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a pak text posunuli. Objevené písmeno je přepůlené a bylo zakryté,“ řekl Polák, který se restaurátorství věnuje 25 let.

7 fotografií v galerii

Jisté podle něj není ani to, zda je samotný nápis původní. Mohl vzniknout až později. Na menší verzi sochy křesťanského bojovníka, která je také v areálu, totiž nápis vůbec není. Vytesanému textu pravděpodobně předcházela kovová písmena vsazená do pískovce, po nichž v kameni zůstaly malé otvory.

Socha vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. Podle Poláka je možné, že sám Braun osobně pracoval na zpodobnění Krista na štítu sochy. „Zpracování je velmi na výši. Mohl si to nechat na samotný závěr prací, může to být jeho jakýsi podpis,“ uvedl restaurátor.

Velký křesťanský bojovník původně stál v areálu Braunova betléma v nedalekém Novém lese na dohled od Žirče. Už tehdy musel působit mimořádně silně. Nejen svou velikostí, ale i barvami. Socha totiž bývala polychromovaná a zbytky původní barevnosti jsou patrné dodnes. Podle Poláka mohlo jít o tělové odstíny nebo brnění v tónech šedi, odpovídající barokní ikonografii.

Výjimečný je i samotný námět. Podle restaurátora se zpodobnění Křesťanského bojovníka v dějinách sochařství vyskytuje pouze na Kuksu. Souvisí to se zadavatelem Františkem Antonínem Šporkem, který byl vroucím křesťanem a měl spory s jezuity. Socha byla v Novém lese natočena směrem k žirečským jezuitům a mohla pro ně být určitým vzkazem.

Polák připomíná, že Braunova barokní škola je mimořádná prací se světlem, materiálem i způsobem, jakým dokáže „otevřít kámen světu“. Práce na takovém díle podle něj restaurátorovi umožňuje autora doslova číst. „Dalo by se říci, že tím, čím je pro svět v době renesance v sochařství Michelangelo, tím je v baroku pro střední Evropu Matyáš Bernard Braun,“ řekl.

Svoboda filmu končí u rozpočtu, ukazuje spor kolem francouzského magnáta Bollorého

Názory

Francouzští filmaři se obávají, že jeden z nejmocnějších mediálních hráčů země začne rozhodovat nejen o tom, co se vysílá, ale i o tom, co se vůbec natočí.

David Ondráčka

Přečíst článek

Čištění od nečistot

Odborníkům se už podařilo sochu vyčistit od nečistot, mechů a lišejníků. Teď je čeká výměna spon přes trhliny, tmelení spár nebo kontrola napojení pískovcové ruky do těla sochy. Na závěr se bojovníkovi vrátí do ruky téměř dvoumetrový kovový meč, který je také v péči restaurátorů.

Restaurování zapadá do dlouhodobého plánu památkářů v Kuksu obnovovat Braunova sochařská díla. K nejznámějším patří alegorické sochy Ctností a Neřestí, jejichž originály jsou uloženy v lapidáriu hospitálu.

Barokní komplex v labském údolí začal František Antonín Špork budovat v roce 1692 a stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval především špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe zanikly při povodních a požáru.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Domov, který myslí za vás. Chytré bydlení už není jen hračka pro nadšence

Somfy představuje centrální ekosystém TaHoma® switch.
Somfy, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.

Žijeme v době, kdy jsme neustále online. Z pracovních schůzek přepínáme do aplikací, kontrolujeme maily a filtrujeme desítky informací za minutu. Není proto divu, že když se večer vrátíme domů, toužíme po jediném – vypnout. Nastavit správně topení, včas zatáhnout žaluzie před ostrým sluncem, zhasnout zapomenutá světla. Skutečným luxusem dnešní doby se proto nestává okázalý design ani nejnovější hi-tech vychytávky, které musíte složitě programovat, ale schopnost prostoru postarat se nejen o nás, ale i sám o sebe.

7 fotografií v galerii

Domov, který funguje na pozadí

Lidé dnes očekávají vysokou kvalitu bydlení bez zbytečných starostí. Přesně na to myslí společnost Somfy se svým centrálním ekosystémem TaHoma® switch. Místo toho, aby uživatele zahltila složitým rozhraním, funguje jako tichý společník na pozadí.

Představte si situaci, kdy odjíždíte ráno do práce a váš dům se přepne do autonomního režimu. Na základě dat z venkovních senzorů systém sám vyhodnotí, jak moc svítí slunce, a podle toho upraví sklon venkovních žaluzií nebo rolet. V létě tak nepustí teplo dovnitř, čímž snižuje potřebu klimatizace až o 70 procent. Její provoz přitom bývá energeticky i finančně náročný. V zimě naopak chytře využije i slabé sluneční paprsky k přirozenému vyhřátí interiéru. Domů se tak vracíte do prostředí s ideální teplotou.

Jedno ovládání místo desítek aplikací

S tím, jak se objevuje stále více zařízení, která se dají ovládat nebo monitorovat pomocí aplikace, ale přichází další problém chytrých domácností: roztříštěnost. Každý spotřebič má svou vlastní aplikaci, což ve výsledku situaci spíše komplikuje, než aby život usnadňovalo.

Kouzlo centrální jednotky TaHoma® switch spočívá v tom, že boří technologické bariéry. Funguje jako otevřené centrum, které dokáže pod jednu střechu integrovat produkty různých značek. Chcete, aby se při spuštění vašeho oblíbeného playlistu na audiosystému Sonos zároveň ztlumila světla Philips Hue a žaluzie se zatáhly do polohy pro sledování filmu? Žádný problém.

Všechno ovládáte z jednoho místa, klidně i hlasem, ale hlavně přesně tak, jak zrovna vyžaduje vaše nálada. Samotné zařízení přitom v interiéru nijak neruší. Jeho čistý a minimalistický design elegantně zapadne do jakéhokoli moderního konceptu.

Investice do pohodlí i hodnoty nemovitosti

Z pohledu investice dává takto koncipované bydlení určitě smysl. Nemovitosti vybavené inteligentním řízením si na realitním trhu drží stabilně vyšší hodnotu a pro budoucí kupce jsou atraktivnější. Slibují totiž nízké provozní náklady a vysokou míru efektivity provozu. Lepší energetický štítek pak znamená i lepší „pozici v nabídce“ nemovitostí.

Zateplení domu, ilustrační foto

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Reality

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Skvělé je, že s tímto systémem nemusíte hned na začátku dělat radikální stavební zásahy. Celý ekosystém je modulární, takže můžete začít třeba jen u automatického stínění nebo příjezdových vrat a další funkce přidávat postupně, jak se mění potřeby vaší rodiny nebo jak to dovolí rozpočet.

Ve výsledku tak investice do systému TaHoma® switch není investicí do technologií jako takových, ale do vašeho volného času, klidu a pocitu bezpečí. Skutečný moderní komfort totiž spočívá v tom, že technologie slouží vám, nikoli vy jim.

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Trhy

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související