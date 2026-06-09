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newstream.cz Reality O rychlejší výstavbě nerozhodne plán, ale smlouvy a silný lídr Prahy, shodli se experti

O rychlejší výstavbě nerozhodne plán, ale smlouvy a silný lídr Prahy, shodli se experti

Tomáš Portlík
Lukáš Procházka/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha má Metropolitní plán, ale tím se bytová výstavba automaticky nerozběhne. Klíčový boj se přesouvá k plánovacím smlouvám, kratším lhůtám a schopnosti města fungovat jako jeden celek. Tomáš Portlík chce méně regulací a „jednu Prahu“, developeři varují, že jinak nový plán jen vytvoří další úzké hrdlo a dražší byty.

Praha má Metropolitní plán. Jde o zásadní dokument pro další rozvoj města, ale z debaty developerů, investorů a politiků v rámci Realitního Clubu, který pořádá Newstream, vyplynulo, že samotný plán výstavbu nespasí. Nejdůležitější otázka teď zní, zda Praha dokáže nový plán proměnit v rychlejší rozhodování, jasná pravidla a skutečné projekty.

Hlavní riziko je zřejmé. Město sice získalo rámec pro budoucí rozvoj, zároveň ale může vytvořit další úzké hrdlo v podobě plánovacích a kontribučních smluv. Právě ty budou u větších lokalit rozhodovat o tom, zda se bude stavět, za jakých podmínek a jak rychle.

„Jsme rádi, že Metropolitní plán je, ale je to jen první krok,“ řekl Petr Palička, šéf realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Podle něj je u větších území klíčová plánovací nebo kontribuční smlouva. V Praze jich má podle něj být aktuálně zhruba 140 a všechny musejí projít magistrátem. To samo o sobě může znamenat nové zdržení.

Podle Paličky je Metropolitní plán „plný zámečků“ a k jejich odblokování chybějí smlouvy. Problémem je také nedostatek úředníků a přetrvávající potíže s územním plánováním. „Je nutné jednat o plánovacích smlouvách,“ uvedl Palička.

Portlík: Ne 57 městských částí a magistrát. Jedna Praha

Výraznou politickou linku do debaty přinesl Tomáš Portlík z ODS, dlouholetý starosta Prahy 9 a kandidát na pražského primátora. Podle něj Praha nemůže dál fungovat jako soubor oddělených zájmů magistrátu a městských částí. Pokud má řešit bydlení, dopravu a infrastrukturu, musí se podle něj začít řídit jako celek. „Není to 57 městských částí a magistrát, ale má to být jedna Praha,“ řekl Portlík.

Právě to vystihuje jeden z hlavních problémů pražského developmentu. Investor často nejedná s jedním městem, ale s několika úrovněmi rozhodování. Do přípravy vstupuje magistrát, městská část, úřady, odborné komise, politická reprezentace i veřejnost. Každý má jiné priority, jiné tempo a často i jiný politický zájem.

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V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

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Portlík přitom nepopírá, že systém je složitý. „Máme systém, jaký máme, se kterým je potřeba pracovat,“ uvedl. Podstatné podle něj ale je, aby si samospráva po schválení Metropolitního plánu sama nevytvořila další překážky. „Uděláme všechno pro to, abychom ve chvíli, kdy jsme schválili územní plán, jako město a samospráva nevytvořili další regulativy,“ řekl Portlík.

Podle něj se Praha musí soustředit hlavně na zkrácení lhůt a zjednodušení povolování. Varoval také před tím, aby se z městských orgánů nestali „noví vykladači nových pravidel“. Nový systém by podle něj neměl vytvořit další kategorii úředního a politického výkladu, která znovu zpomalí rozhodování.

Smlouvy mají pomoci, ne zdražit byty

Plánovací smlouvy mají logiku. Pokud developer postaví novou čtvrť, přinese to náklady na školy, školky, dopravu, parky nebo veřejný prostor. Město proto chce, aby se investor na těchto nákladech podílel. Otázka ale zní, zda současný systém přinese férovou dohodu, nebo další zdržení.

Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu společnosti Passerinvest Group, upozornil, že bez plánovací smlouvy dnes v Praze prakticky nejde stavět. Pokud by smlouvy zkrátily povolování, byly by podle něj správným nástrojem. Obává se ale, že současný vývoj tímto směrem nejde. „Bez plánovací smlouvy nebylo možné nic postavit. Pokud nám zkrátí čas povolování, jsou správné. To, co se teď děje, ale nebude o zkrácení výstavby. Pak to zaplatí koncový klient,“ řekl Forejt.

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Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

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Právě dopad do cen bytů byl jedním z hlavních témat debaty. Adriana Krnáčová, bývalá primátorka Prahy, byla v hodnocení kontribučních smluv ještě tvrdší. Podle ní se tento nástroj rozrostl nad původní smysl. „Kontribuční smlouvy nikdy neměly vzniknout v takovém rozsahu, v jakém jsou,“ řekla. A stejně jako Forejt upozornila, že náklady se nakonec promítnou do cen. „Zaplatí to koncový klient,“ dodala.

Do debaty o plánovacích smlouvách vstoupila také Michaela Váňová, šéfka Central Group. Připomněla zkušenost z Prahy 3, kde se během vyjednávání kontribuční smlouvy změnila politická reprezentace. Právě to podle ní ukazuje, jak složité je v Praze držet kontinuitu u větších rozvojových projektů.

Podle ní Metropolitní plán některé lokality sice teoreticky otevírá, zároveň ale vytváří další podmínky, bez kterých se projekty nepohnou dál. „Teoreticky místa odblokoval, ale zároveň uzavírá v podobě plánovacích smluv,“ řekla.

Obce nesou náklady, stát inkasuje výnosy

Další problém je fiskální. Z nové výstavby často těží stát, zatímco obec řeší dopady v území. Musí zajistit školy, školky, dopravu i veřejný prostor. Přímá motivace stavět je ale podle účastníků debaty slabá. Roman Pečenka, expert advokátní kanceláře PRK Partners, to shrnul jednoduše: „Když obec staví, nemá z toho nic. Když obec developuje, ještě 21 procent odvádí do státní kasy.“

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Původní myšlenku plánovacích smluv přesto hájí. Pokud development zatěžuje obec novými náklady, má být dohoda s investorem nástrojem, jak je vyrovnat. „Plánovací smlouva je dobrý nástroj,“ řekl Pečenka.

Pro investory je ale klíčová předvídatelnost. Nejistota se promítá už do akvizic. Pokud investor neví, jaká bude dohoda s městem, těžko stanovuje cenu pozemku i návratnost projektu. „Dělat teď akvizici, když nevím, jaká bude dohoda, je nejisté,“ uvedl Forejt.

Podobně mluvil šéf developerské společnosti Corwin pro Česko, Jakub Dobrý. Trh podle něj zatím neřeší jen samotný Metropolitní plán, ale hlavně to, jak se kolem něj nastaví prováděcí pravidla. „Zatím čekáme, co se bude dít. Jak se vyřeší metodika,“ uvedl Dobrý.

Skeptický pohled na tempo pražského rozvoje přidal Pavel Dolák z KPMG. Podle něj je lepší mít plán než žádný, ale Praha se musí srovnávat s konkurencí jiných evropských i světových metropolí. „Každý plán je dobrý. Stále ale zaostáváme za světovými metropolemi,“ řekl Dolák. „Velcí hráči se poradí, menší hráči budou mít obtíže. Praha se potřebuje rozvíjet, nárůst probíhá pomalu,“ dodal.

Výšková regulace: Praha má růst nahoru

Jedním z nejvýraznějších témat byla výška a hustota města. Praha chce řešit dostupnost bydlení, zároveň se ale často brání vyšší zástavbě. Podle části účastníků je to rozpor, který město musí překonat. Palička označil výškovou regulaci za příliš omezující. „Výšková regulace je nesmysl,“ řekl. Připustil, že existují lokality, kde vysoké domy stát nemají. Například limit osmi pater v Bubnech podle něj ale nedává smysl. „Stavět by se mělo do výšky,“ dodal.

Portlík šel podobným směrem. Návrat k výškovým stavbám označil za jednu z priorit. „Jednou z priorit bude vrátit se v Praze k výškovým stavbám,“ řekl. Podle něj nejde pouze o kapacitu bytů, ale také o kvalitu a pestrost města. 

Konečným schvalováním projde Metropolitní plán 28. května.

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Forejt spojil výšku s hustotou. Podle něj Metropolitní plán otevírá prostor zhruba pro 350 tisíc lidí, ale Praha by měla uvažovat mnohem ambiciózněji. „Metropolitní plán otevírá prostor pro 350 tisíc lidí. Musíme plánovat Prahu pro tři miliony lidí. Je to o hustotě,“ řekl.

Současné parametry jsou podle něj nedostatečné. „Aktuálně povolujeme 100 lidí na hektar, není to možné. Ideálem je 250 lidí na hektar,“ uvedl Forejt.

Tomáš Jelínek, šéf realitní kanceláře Century 21, přidal tržní perspektivu. Vyšší patra podle něj klienti chtějí, ale bude otázkou, kdo si nové byty za současných cenových podmínek koupí. „Jsem zvědavý, kdo to bude kupovat,“ řekl. Zároveň dodal: „Klienti chtějí vyšší patra. Samozřejmě to bude dražší.“

Ani lepší plán a jasnější smlouvy ale nemusejí stačit, pokud se nezmění politická práce s veřejností. Jan Sadil, šéf developerské části skupiny JRD, připomněl přetrvávající odpor sousedů a takzvaný NIMBY efekt. „Stále trvá problém se sousedy a NIMBY efektem,“ uzavřel.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Rohan City
ČTK
ČTK
ČTK

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.

26 fotografií v galerii

Co se připravuje?

Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.

V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.

Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

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Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

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První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.

Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.

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Kdo čekal na levnější hypotéku, má problém. Sazby se vrátily nad pět procent

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nst
nst

Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vystoupala na 5,30 procenta a splátky se domácnostem zvyšují o stovky korun měsíčně.

Ještě v březnu se průměrná nabídková sazba hypoték držela pod pěti procenty. Na začátku června už vystoupala na 5,30 procenta. Pro domácnosti to znamená jediné: kdo čekal na výrazně levnější úvěr na bydlení, nedočkal se. A podle analytiků se v nejbližších měsících ani nedočká.

Hypotéky v Česku znovu zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku června meziměsíčně vzrostla o 0,11 procentního bodu na 5,30 procenta. Jde už o třetí měsíc citelného růstu.

Dopad na rodinné rozpočty je vidět rychle. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na červnových 21 082 korun. Za jediné čtvrtletí tak dlužníci platí o 842 korun měsíčně více.

„Ještě v březnu byly hypotéky pod pěti procenty. V červnu už Swiss Life Hypoindex ukazuje 5,30 procenta. Český hypoteční trh tak zažívá nepříjemné vystřízlivění,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

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Podle něj samotný meziměsíční nárůst nemusí působit dramaticky. Problémem je ale směr posledních měsíců. Od března do června se průměrná nabídková sazba zvýšila o 0,41 procentního bodu.

„Poslední měsíce jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ dodal Sýkora.

Swiss Life Hypoindex, užito se svolením

Banky plošně zlevňovat nebudou

Hypoteční trh se tak dostává do jiné fáze, než na jakou část klientů ještě nedávno sázela. Místo čekání na další pokles sazeb bude podle analytiků důležitější porovnávat nabídky jednotlivých bank, vyjednávat a dobře zvolit délku fixace.

Důvodem jsou mimo jiné vyšší tržní sazby, opatrnost bank a nejistota na finančních trzích. Ty bankám podle Sýkory zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték.

„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou,“ upozornil Sýkora.

Banky tak podle něj budou o klienty bojovat spíše přes individuální slevy, akční nabídky a další podmínky úvěru než výrazným snižováním sazebníkových sazeb.

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Politické sliby narážejí na realitu

Téma drahých hypoték se stává i politickým tématem. Levnější úvěry na bydlení jsou před volbami atraktivní slib, podle Swiss Life Select je ale vliv politiků na cenu hypoték omezený.

„Předvolební sliby o levnějších hypotékách narazily na realitu. Hypoteční sazby zůstávají nad pětiprocentní hranicí a očekávané výraznější zlevnění se nekoná,“ řekl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Podle něj by vláda mohla hypotéky přímo zlevnit prakticky jen přes státní podporu nebo dotace. To by ale zatížilo veřejné rozpočty a mohlo znovu podporovat inflaci.

Právě obavy z inflačních tlaků jsou jedním z důvodů, proč Česká národní banka postupuje při snižování sazeb opatrně. Centrální bankéři navíc sledují nejen domácí ekonomiku, ale i vývoj ve světě, geopolitická rizika, ceny energií nebo obchodní spory.

„Levnější hypotéky nepřinese politický tlak. Přinese je až prostředí, ve kterém budou inflační rizika skutečně pod kontrolou,“ dodal Kadeřábek.

Rok levných hypoték to nebude

Rok 2026 tak podle analytiků pravděpodobně nebude rokem levných hypoték. Může ale být rokem lépe sjednaných hypoték.

Rozhodovat už nemají velké skoky sazeb, ale detaily: načasování, délka fixace, struktura úvěru, možnost refinancování a schopnost využít slevy, které banky nabídnou konkrétním klientům.

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Pojištění nemovitosti se pro spoustu lidí stalo standardem, nahrávají tomu ostatně i banky, které krytí vyžadují při čerpání hypotéky. Problémem je, že spousta lidí nedokáže správně určit velikost svého domu a ne vždy jim pomůže katastr. „Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné,“ říká Jan Pinkava z Generali České pojišťovny.

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„Stále větší význam proto získává důkladné porovnání nabídek, včasné jednání s bankou a aktivní práce s možnostmi refinancování. V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ doporučuje Sýkora.

Velkým tématem zůstává i volba fixace. Ještě před rokem část klientů volila kratší fixace s tím, že sazby budou dál klesat. Současný vývoj ale ukazuje, že tak jednoduché to být nemusí.

Kratší fixace může na začátku nabídnout nižší sazbu a možnost využít případné budoucí zlevnění. Zároveň ale nese riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší než dnes. Delší fixace naopak přináší větší jistotu splátky, ale klient se může na delší dobu připravit o možnost rychleji reagovat na pokles sazeb.

„Rozhodování mezi kratší a delší fixací se tak stává strategickou otázkou, nikoli jen hledáním nejnižší sazby v sazebníku. Mělo by vycházet z finanční situace klienta, jeho tolerance k riziku, plánů do budoucna i z toho, jak velkou jistotu při splácení potřebuje,“ uvedl Sýkora.

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Problém nejsou jen sazby. Ale i drahé byty

Dostupnost bydlení nezhoršují jen vyšší úroky. Stále větší roli hrají také ceny nemovitostí. V řadě regionů se byty i rodinné domy znovu vracejí k růstu, zatímco příjmy domácností rostou pomaleji.

Výsledkem je, že lidé si často neberou jen dražší hypotéku, ale také vyšší úvěr než před několika lety.

„Byt, který bylo ještě před několika lety možné pořídit za pět milionů korun, dnes v řadě větších měst stojí šest až sedm milionů korun. Při financování 80 procent kupní ceny hypotékou znamená sedmimilionová nemovitost úvěr zhruba 5,6 milionu korun,“ uvedl Sýkora.

Při současné průměrné sazbě 5,30 procenta a splatnosti 30 let se podle něj měsíční splátka takového úvěru pohybuje okolo 31 tisíc korun.

„Pro řadu domácností tak není hlavním problémem jen samotná sazba, ale kombinace vyšší ceny nemovitosti, vyššího úvěru a stále náročnější měsíční splátky,“ dodal Sýkora.

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Nejnižší sazby jsou u tříletých fixací

Podle červnových dat Swiss Life Hypoindexu se u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti pohybovala průměrná sazba u jednoleté fixace na 5,09 procenta. U tříleté fixace činila 5,01 procenta, u pětileté 5,27 procenta a u desetileté 5,84 procenta.

U úvěrů nad 80 procent hodnoty nemovitosti byly sazby vyšší. Jednoletá fixace vycházela v průměru na 5,38 procenta, tříletá na 5,32 procenta, pětiletá na 5,57 procenta a desetiletá na 6,10 procenta.

Swiss Life Hypoindex odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro LTV do 80 procent. Ukazatel se zveřejňuje vždy na začátku měsíce k pátému pracovnímu dni.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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