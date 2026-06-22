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newstream.cz Reality Praha nesmí zamrznout jako skanzen. Nové vedení musí povolit brzdy výstavby

Praha nesmí zamrznout jako skanzen. Nové vedení musí povolit brzdy výstavby

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Méně regulací, rychlejší povolování, větší odvaha a jasná pravidla pro rozvoj. Experti Realitního Clubu popisují, co by mělo po volbách udělat nové vedení Prahy, aby se z hlavního města nestala jen kulisa pro turisty a bydlení pro nejbohatší.

Praha potřebuje zrychlit. Nejen ve výstavbě bytů, ale i v rozhodování, infrastruktuře, plánování a pravidlech pro rozvoj města. Právě to v anketě Newstreamu zdůrazňují respondenti z Realitního Clubu, kteří odpovídali na otázku, co by mělo příští vedení Prahy udělat, aby se z města nestal jen „skanzen pro turisty“.

Praha se nemůže jen chránit, regulovat a čekat. Musí stavět, zahušťovat, pořádat velké mezinárodní akce, dokončovat páteřní infrastrukturu a nastavit pravidla, která umožní městu růst, aniž by ztratilo svou hodnotu, shodují se experti. 

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Petra Nehasilová

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Praha musí rozhýbat výstavbu

Jedním z nejsilnějších témat je délka povolování staveb. Podle Tomáše Portlíka, starosty Prahy 9 a kandidáta na pražského primátora za ODS, Praha zaostává právě proto, že stavět v hlavním městě trvá příliš dlouho. „Jestli má Praha v něčem slabé místo a není na špičce, tak je to díky tomu, že trvá dlouho výstavba,“ uvedl Tomáš Portlík.

Podle něj nestačí jen schválit územní plán. Praha se musí vyvarovat přidávání dalších regulací a naopak liberalizovat procesy tak, aby se realitní trh mohl skutečně rozhýbat. „Musíme zkrátit procesní lhůty z deseti let na dva, dva a půl roku, aby se ten trh pořádně rozhýbal,“ řekl Portlík.

Tomáš Portlík

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Petra Nehasilová

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Stejný problém podle něj platí i pro páteřní infrastrukturu. Jako příklad zmínil metro D, jehož příprava a realizace se táhnou dlouhé roky. Nové vedení Prahy by proto podle něj mělo velmi rychle představit konkrétní plán, jak podobným průtahům zabránit. „Nové vedení musí do tří, do čtyř měsíců představit koncept, jak se toto dít nebude, a pro to udělat všechno,“ dodal Portlík.

Zároveň upozornil, že Praha nesmí zůstat jen městem pro návštěvníky. Má-li být živou metropolí, musí podle něj přitahovat i velké světové akce, kongresy a události, které do města přinášejí život i mimo běžný turistický provoz.

Pokračovat v rozjetých projektech

Podle Pavla Doláka z KPMG je klíčové, aby příští vedení Prahy nepřicházelo s úplným restartem všeho, co už běží. Město by se mělo soustředit na priority a pragmaticky pokračovat v projektech, které už jsou rozpracované. „Když bude pragmaticky přistupovat k věci, zaměří se na některé priority a bude pokračovat v rozjetých projektech, tak by to mohlo stačit, aby se to dál posunulo k cíli, který chceme všichni,“ uvedl Dolák.

Praha podle něj nepotřebuje další roky debat o tom, co by se mělo dělat. Potřebuje řízení, kontinuitu a schopnost dotahovat projekty do konce.

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Petra Nehasilová

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Čtyři roky jsou málo. Vize musí vzniknout rychle

Na krátkost volebního období upozorňuje také advokát a partner PRK Partners Roman Pečenka. Podle něj bude mít nové vedení města jen omezený čas na to, aby nastavilo směr a začalo jej prosazovat. „Nové vedení Prahy bude mít hrozně málo času. Čtyři roky nejsou dostatečná doba,“ řekl Pečenka.

První měsíce po volbách tak podle něj budou zásadní. Nová reprezentace by měla rychle pojmenovat, kam chce město vést, opřít svou vizi o fakta a pak ji důsledně prosazovat.

„Přál bych si, aby si co nejrychleji zdefinovali vizi, jak dosáhnout těchto cílů, a aby se nebáli tu vizi prosazovat a stát si za ní. Ideálně samozřejmě na základě skutečně prokazatelných argumentů,“ uvedl Pečenka.

Město potřebuje odvahu rozhodovat

Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová zdůrazňuje hlavně politickou odvahu. Podle ní se nové vedení nesmí bát zásadních rozhodnutí ani toho, že mohou vyvolat koaliční spory. „V první řadě by mělo mít odvahu udělat zásadní rozhodnutí a nebát se toho, že se jim případně rozpadne koalice,“ uvedla Krnáčová.

Důležitý podle ní bude také výběr lidí, kteří budou město řídit. V radě by podle Krnáčové měli sedět lidé se zkušeností z městských částí a s reálnou znalostí fungování samosprávy.

„Musí si vybrat do své rady inteligentní lidi, kteří mají zkušenosti s vedením buď v městských částech, anebo vůbec vědí, co je rozdíl mezi samosprávou a přenesenou působností, a vyznají se trochu v provozu,“ dodala Krnáčová.

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Krátkodobé pronájmy potřebují jasná pravidla

Jedním z konkrétních témat, které podle respondentů souvisí s rizikem „turistického skanzenu“, jsou krátkodobé pronájmy. Podle Davida Bureše ze společnosti Flet Praha stále nenastavila dostatečně jasná pravidla, přestože se o tématu mluví už řadu let. „O Praze někteří říkají, že je to skanzen pro turisty. Já si myslím, že tohle můžeme zvrátit, pokud zavedeme jasná pravidla,“ uvedl Bureš.

Podle něj existují různé cesty, jak krátkodobé pronájmy regulovat nebo alespoň lépe vymezit. Může jít o nástroje daňové, typologické i stavební. „To, že se to za posledních pět nebo šest let, kdy se o tom mluví, nestalo, je za mě velká chyba. Takže tímhle bych začal,“ řekl Bureš.

Právě jasná pravidla podle něj mohou pomoci tomu, aby centrum Prahy zůstalo živým městem, nikoli jen ubytovací kapacitou pro návštěvníky.

Stavět výš a zahušťovat

Dalším velkým tématem je dostupnost bydlení. Pokud se Praha nechce stát městem jen pro nejbohatší, musí podle Petra Paličky, šéfa realitní divize EPH Daniela Křetínského, umožnit větší výstavbu uvnitř města. Nejen na okrajích, ale tam, kde už existuje dopravní a technická infrastruktura. „Když se bavíme o tématu, aby se město Praha nestalo jenom skanzenem pro nejbohatší, kteří si tady budou moct pořídit bydlení, tak já jsem zastáncem toho zahušťovat,“ uvedl Palička.

Podle něj má Praha využívat prostory uvnitř města a nebát se jít do výšky. Právě tam už totiž existuje to nejcennější: metro, tramvaje a další infrastruktura. „Využívat prostory ve městě a jít určitě do výšky. Protože to, co tady máme nejcennější, jsou přesně ta metra, tramvaje a všechny ty věci,“ řekl Palička.

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Pokud se bude Praha rozšiřovat hlavně za své hranice, bude podle něj nutné znovu nákladně budovat infrastrukturu a prodlužovat dojíždění do centra. „Když pojedeme za město, budeme to muset znovu stavět a všechno bude trvat mnohem déle, než se člověk z okraje dostane do centra. Takže za mě je jasný cíl zahušťovat,“ dodal Palička.

Silná koalice, silný tým a plán do roku 2050

Podle Jana Sadila, šéfa společnosti JRD, bude klíčové, aby po volbách vznikla koalice, která bude schopná spolupracovat a skutečně řešit problémy města. Jedním z největších je podle něj nedostupné bydlení. „Přál bych si především, aby po volbách vznikla nějaká koalice, která bude skutečně spolupracovat a skutečně bude v Praze ty problémy odstraňovat,“ uvedl Sadil.

Nové vedení by podle něj mělo aktivně podporovat rozvoj Prahy, výstavbu a vytváření podmínek pro růst města. „Jedním z těch problémů je samozřejmě nedostupné bydlení. To znamená, aby ta koalice podpořila rozvoj Prahy, podpořila rozvoj stavění a skutečně táhla za jeden provaz,“ řekl Sadil.

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Vedle funkční koalice ale Praha podle něj potřebuje také dlouhodobou strategii. Nejen na jedno volební období, ale na desítky let dopředu. „Nové vedení města má postavit silný tým a vedle toho silnou vizi a strategii, kde chce město mít ne za pět a deset let, ale možná v roce 2050,“ uvedl Sadil.

Pokud se to podaří, podle něj už bude rozhodující hlavně schopnost naplánované věci skutečně realizovat.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Od Ještědu po HolKu. České stavby znovu bodují v prestižních architektonických cenách

Lávka HolKa
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Štvanická lávka HolKa získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026 a zařadila se mezi nejlepší světové realizace mimo Velkou Británii. Není to ale první český úspěch v prestižních architektonických cenách. Na mezinárodní scéně v minulosti obstály také Ještěd, ostravské PLATO nebo Pleskotova Cesta Jelením příkopem.

Pražská Štvanická lávka uspěla na mezinárodní scéně. Stavba, která propojuje Holešovice, Karlín a ostrov Štvanici, získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026. Uděluje je britský Royal Institute of British Architects, jedna z nejvlivnějších architektonických institucí světa. Autory lávky jsou Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek z týmů Atelier Bridge Structures, Atelier Petr Tej a Blank architekti. Klientem projektu bylo hlavní město Praha.

20 fotografií v galerii

RIBA letos ocenila 34 projektů z 15 zemí a čtyř kontinentů. Pražská lávka se tak ocitla ve společnosti staveb od předních světových architektonických ateliérů, mezi nimiž jsou například David Chipperfield Architects, Foster + Partners, BIG – Bjarke Ingels Group nebo Schmidt Hammer Lassen.

Oceněné projekty podle RIBA spojuje důraz na udržitelnost, citlivé doplňování měst, práci s veřejným prostorem a schopnost reagovat na společenské a environmentální výzvy. HolKa do tohoto rámce zapadá přesně, nejde jen o dopravní stavbu, ale o nový městský prostor, který propojuje tři důležité body Prahy a současně respektuje panorama města.

Bílý most, který změnil pohyb po městě

Štvanická lávka měří 300 metrů a díky propojení Holešovic a Karlína získala přezdívku HolKa. Stavba slouží pěším i cyklistům a výrazně zkrátila každodenní pohyb mezi dvěma rychle se proměňujícími pražskými čtvrtěmi. RIBA na projektu vyzdvihuje jemnou prostorovou křivku, která vychází z pohybu chodců a cyklistů. 

Součástí projektu je také napojení na ostrov Štvanici. Lávka tím nepřemosťuje pouze řeku, ale otevírá nový přístup k ostrovu, který se postupně stává důležitější součástí pražského veřejného života.

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Česká architektura má na co navazovat

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K historicky nejsilnějším patří hotel a vysílač Ještěd od Karla Hubáčka. Za projekt Ještědu získal Hubáček v roce 1969 Cenu Augusta Perreta, kterou uděluje Mezinárodní unie architektů UIA. Dodnes jde o jeden z nejvýznamnějších mezinárodních úspěchů české architektury.

V posledních letech na tuto linii navázala rekonstrukce bývalých ostravských jatek na galerii PLATO podle návrhu polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Projekt se v roce 2024 dostal mezi pět finalistů hlavní architektonické kategorie Ceny Evropské unie za současnou architekturu / Mies van der Rohe Awards. To je jeden z největších evropských úspěchů stavby realizované na českém území v poslední době.

Výraznou stopu zanechal také Josef Pleskot. Jeho Cesta Jelením příkopem a Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě získaly také evropskou Brick Award 2004 jako nejlepší cihlová stavba Evropy.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

Český trh komerčních nemovitostí loni zažil rok, který se jen tak opakovat nebude. Objem investic podle poradenské společnosti Savills meziročně vzrostl o 137 procent, což byl nejvyšší růst v Evropě. Rekord z velké části táhlo několik mimořádně velkých transakcí.

Největším příkladem je prodej obchodního centra Palladium za více než 700 milionů eur. Podle Savills šlo o největší transakci svého druhu ve střední a východní Evropě. Spolu s dalšími obchody, jako byly Harfa Business Center, Kavčí Hory Office Park, centrála České spořitelny, Hilton, Atrium Flora nebo Myslbek, pomohlo Palladium vytáhnout celý trh na rekordní úroveň.

Jen pět největších transakcí loňského roku dosáhlo celkového objemu zhruba 1,67 miliardy eur. To je více, než činil průměrný roční objem celého českého investičního trhu v letech 2021 až 2024.

Hilton Prague

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

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V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

nst

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Letošek je slabší. Ale ne nutně špatný

Právě kvůli mimořádnosti loňského roku vypadá letošní srovnání výrazně slabší. Do konce května 2026 se v Česku zobchodovaly komerční nemovitosti za 752 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,138 miliardy eur.

Samotný pokles ale podle Savills neznamená, že by investoři z trhu mizeli. Spíše se trh vrací z výjimečných hodnot k běžnějším objemům. „Pokles objemů v první polovině roku 2026 neznamená pokles investorského zájmu. Spíše se vracíme k běžnějším tržním hodnotám po naprosto mimořádném roce, který se zřejmě nebude jen tak opakovat,“ uvedl David Sajner, investiční ředitel v Savills.

Pokud by se podařilo dokončit všechny aktuálně rozjednané transakce, mohl by celoroční objem podle Savills dosáhnout až 3,3 miliardy eur. Konzervativnější odhad počítá s částkou kolem 2,7 miliardy eur. I to by z letošního roku udělalo jeden ze silnějších roků poslední dekády.

Cizinci se vracejí, Češi ale pořád dominují

Jedním z důležitých signálů je návrat zahraničního kapitálu. V posledních letech český trh táhli hlavně domácí investoři. Letos jejich převaha slábne, i když stále zůstávají největší skupinou kupujících. Z celkového objemu transakcí do konce května 2026 připadlo na české investory 48 procent. Výraznější podíl měli také investoři z Izraele se 17 procenty a z Itálie se 16 procenty. Aktivní byli rovněž investoři z Rakouska, USA nebo Švýcarska.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

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Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

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Mezi letošní zahraniční nákupy patří například budova Na Příkopě 14, kterou získala skupina Generali, Augustine Hotel Prague koupený skupinou Kempinski, budova Jindřišská 16 v rukou ATL Immoinvest nebo první investice francouzského fondu MNK Partners, který koupil výrobní prostory společnosti Gunnebo ve Zlíně.

„Po několika letech výrazné převahy domácího kapitálu sledujeme oživení zájmu zahraničních investorů,“ říká Sajner.

Kanceláře jsou zpět v hledáčku

Největším investičním segmentem jsou letos kanceláře. Do konce května do nich podle Savills směřovalo zhruba 348 milionů eur, tedy 46 procent celkového objemu. Mezi významné letošní kancelářské transakce patří Jindřišská 16, Keystone, ČS Antala Staška, T-Mobile HQ, Olympus HQ nebo bývalá radnice Prahy 10. V Praze se podle Savills připravuje dalších zhruba dvacet kancelářských transakcí v odhadovaném objemu kolem 1,5 miliardy eur.

Zájem se přitom netýká jen prémiových kancelářských budov. Investoři se stále více dívají také po starších objektech, které mohou modernizovat, energeticky vylepšit nebo případně změnit jejich využití. 

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

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Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Hotely drží tempo, retailové parky už narážejí na nabídku

Silný zájem pokračuje také o hotely. Po loňských transakcích s hotely Hilton, Four Seasons nebo Vienna House Diplomat se letos obchodovaly například Vienna House by Wyndham Andel's Prague nebo Augustine Hotel Prague. Další hotelová aktiva v centru Prahy jsou podle Savills v přípravě.

Stabilní zůstává i poptávka po retailových parcích. Tady ale český trh naráží na omezenou nabídku a určitou nasycenost. Investoři proto častěji hledají příležitosti i za hranicemi, zejména v Polsku, Rakousku nebo Německu.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

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Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

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