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newstream.cz Enjoy Fotogalerie: Z huti, která utichla, vzniká nový důvod jet do Sázavy

Fotogalerie: Z huti, která utichla, vzniká nový důvod jet do Sázavy

Huť František postavená ve stylu a způsobem původních lesních hutí se zachovala v původní podobě, stejně jako sklářská osada Na Kácku, jejíž je součástí.
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
pej

Revitalizace industriálních areálů už dávno není jen o záchraně památek. Je to také hledání nového ekonomického modelu pro místa, která ztratila původní funkci, ale neztratila charakter. Huť František v Sázavě právě zkouší, jestli se ze sklářské minulosti dá postavit kulturní, eventový a gastronomický byznys.

Česko v posledních letech objevuje hodnotu míst, která byla dlouho vnímaná spíš jako problém. Staré továrny, sklady, železniční areály, hutě nebo mlýny přestávají být jen stopou minulého průmyslu. V rukou investorů, měst nebo kulturních provozovatelů se z nich stávají nové čtvrti, galerie, kanceláře, eventové prostory, gastro provozy i turistické cíle.

12 fotografií v galerii

Stačí se podívat na Dolní Vítkovice, které samy sebe představují jako industriální areál proměněný ve vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem, nebo na pardubické Automatické mlýny, jejichž obnova má podle města přinést nový rozměr městu a vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť s občanskou vybaveností. Podobnou logiku sleduje i pražská Pragovka, kde rekonstrukce historické E Factory zahrnuje desítky tisíc metrů čtverečních nových pronajímatelných ploch.

Huť František v Sázavě je menší a lokálnější případ stejného trendu. Neaspiruje na novou městskou čtvrť ani obří development. Chce proměnit historický průmyslový areál v živé místo, které propojí regionální turistiku, kulturu, firemní akce a nově i gastronomii.

Budova E Factory

Vyráběly se tu vejtřasky i bombardéry. Teď tu sídlí umění. V budoucnu se v Pragovce bude i bydlet

Reality

V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem. 

Petra Nehasilová

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Sázava má vlastní industriální příběh

Sázava má za sebou silný sklářský příběh spojený se jménem Františka Kavalíra a značkou Kavalier. Základní kámen Huti František položil v roce 1882 Josef Kavalír a areál pojmenoval po svém otci. Po více než století se tu vyrábělo sklo pro laboratoře i domácnosti, poslední tavba proběhla v roce 2003.

Pak následovala fáze, kterou zná řada podobných průmyslových staveb, a to konec výroby, hledání nové funkce a riziko chátrání. Areál se podařilo zachránit, znovu otevřít veřejnosti a dnes vstupuje do další etapy. Už nejde jen o připomínku sklářské historie, ale o hledání současného ekonomického modelu pro místo s mimořádnou atmosférou.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

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Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

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Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

nst

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Hotel neodpovídá fotkám, let má zpoždění. Co nejčastěji řeší Češi na dovolené?

Tunisko
Stanislav Šulc / Newstream
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Češi letos plánují rekordní počet dovolených a do zahraničí chce vyrazit zhruba každý druhý. Spolu s tím ale přibývá i sporů, které už nestačí řešit jen přes cestovní pojištění. Podle zkušeností společnosti Lexia lidé nejčastěji narážejí na problémy s ubytováním, zpožděnými lety, autopůjčovnami nebo pojistným plněním po zdravotních komplikacích v zahraničí.

Letní sezona bude letos podle cestovatelských plánů Čechů mimořádně silná. Aktuální výzkum agentury CzechTourism ukazuje, že dovolenou v tuzemsku plánuje 77 procent Čechů a Češek, do zahraničí se chystá přibližně každý druhý.

Více cest ale znamená také více komplikací. A některé z nich nekončí jen nepříjemnou recenzí hotelu nebo dlouhým čekáním na letišti. Ve chvíli, kdy hotel odmítá vrátit peníze, aerolinka nereaguje na žádost o kompenzaci nebo autopůjčovna požaduje tisíce korun za škodu, kterou klient podle svého tvrzení nezpůsobil, se z běžného dovolenkového problému rychle stává právní spor.

Lidé často nevědí, že i běžná komplikace na dovolené může přerůst v právní spor. Ve chvíli, kdy druhá strana odmítá komunikovat nebo uznat odpovědnost, bývá pro klienty nejtěžší zorientovat se v tom, jaká mají práva a jak postupovat dál,“ říká Zdeněk Santler, výkonný ředitel Lexia.

Hotel jako z katalogu? Realita bývá jiná

Podle zkušeností Lexia patří mezi nejčastější dovolenkové spory problémy s ubytováním. Klienti po příjezdu často zjistí, že hotel neodpovídá fotografiím v nabídce, pokoj má nižší standard, než za jaký zaplatili, nebo se ubytování nachází v jiné lokalitě, než očekávali.

Výjimkou nejsou ani případy, kdy hotel kvůli přeprodané kapacitě nemá pro hosty místo a nabídne jim náhradní ubytování v horší kvalitě. Spory vznikají také kvůli nefunkční klimatizaci, omezeným službám all inclusive nebo výrazně horší stravě oproti tomu, co cestovní kancelář či hotel slibovaly v nabídce.

Balóny nad ostrovem Djerba

Horkovzdušné balóny objevují Tunisko. Na Djerbě se rodí nový zážitkový byznys

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Nad Djerbou, Douzem a Tozeurem se na podzim vznášely desítky horkovzdušných balónů. První ročník Balloons Event Show Tunisia nebyl jen efektní podívanou. Tunisko jím odstartovalo strategii, která má propojit turistiku, technologie a investice do jihu země. Cíl je jasný: přetvořit region v celoroční prémiovou destinaci a odlišit se od levné plážové konkurence. 

Michal Nosek

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Problém často komplikuje i načasování. Mnozí lidé začnou situaci řešit až po návratu domů. Jenže v tu chvíli už bývá dokazování výrazně složitější.

„Lidé často vědí, že mají na kompenzaci nárok. Málokdo ale ví, jak ji skutečně vymoci. V zahraničí navíc hraje roli jazyková bariéra, stres i neznalost místních pravidel. Mnoho lidí proto situaci raději vzdá,“ doplňuje Zdeněk Santler.

Zpožděné lety, ztracená zavazadla i účty za škodu na autě

Vedle ubytování řeší čeští turisté také zpožděné nebo zrušené lety, ztracená zavazadla a spory s autopůjčovnami. Právě půjčení auta v zahraničí se může snadno proměnit v nepříjemný finanční problém, pokud půjčovna po návratu vozu požaduje úhradu škody, kterou klient odmítá uznat.

Právní komplikace mohou vzniknout také po zdravotních potížích v zahraničí. Typicky jde o situace, kdy pojišťovna odmítne uznat část pojistného plnění nebo neproplatí všechny náklady na léčbu.

Mnoho lidí přitom automaticky spoléhá na cestovní pojištění. To ale nemusí stačit ve chvíli, kdy už nejde jen o samotnou škodu, ale o spor s hotelem, aerolinkou, autopůjčovnou nebo pojišťovnou.

Největší chyba? Neřešit problém hned na místě

Podle právníků Lexia lidé nejčastěji podcení první chvíle po vzniku problému. Neřeší situaci přímo na místě, nepořídí fotografie, neschovají si písemnou komunikaci a často vše vyřizují jen telefonicky. Po návratu domů pak zjistí, že bez důkazů, potvrzení nebo dokumentace se reklamace prosazuje mnohem hůře.

Řada klientů nakonec spor vzdá. Důvodem bývá nejistota, jak dál postupovat, obava z jazykové bariéry i strach z vysokých nákladů na právní pomoc.

Právě v těchto případech může podle Lexia pomoci pojištění právní ochrany. Na rozdíl od běžného cestovního pojištění se nezaměřuje pouze na samotnou škodu, ale také na právní řešení sporu. Klientům může zajistit přístup k právníkům a pokrytí nákladů spojených s vymáháním jejich nároků.

Pro většinu lidí je největší úlevou hlavně to, že na řešení celé situace nezůstávají sami. Ve chvíli, kdy se člověk dostane do sporu v cizím prostředí, často neřeší jen peníze, ale hlavně to, kdo mu pomůže situaci skutečně vyřešit,“ uzavírá Santler.

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nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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