Fotogalerie: Z huti, která utichla, vzniká nový důvod jet do Sázavy
Revitalizace industriálních areálů už dávno není jen o záchraně památek. Je to také hledání nového ekonomického modelu pro místa, která ztratila původní funkci, ale neztratila charakter. Huť František v Sázavě právě zkouší, jestli se ze sklářské minulosti dá postavit kulturní, eventový a gastronomický byznys.
Česko v posledních letech objevuje hodnotu míst, která byla dlouho vnímaná spíš jako problém. Staré továrny, sklady, železniční areály, hutě nebo mlýny přestávají být jen stopou minulého průmyslu. V rukou investorů, měst nebo kulturních provozovatelů se z nich stávají nové čtvrti, galerie, kanceláře, eventové prostory, gastro provozy i turistické cíle.
Stačí se podívat na Dolní Vítkovice, které samy sebe představují jako industriální areál proměněný ve vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem, nebo na pardubické Automatické mlýny, jejichž obnova má podle města přinést nový rozměr městu a vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť s občanskou vybaveností. Podobnou logiku sleduje i pražská Pragovka, kde rekonstrukce historické E Factory zahrnuje desítky tisíc metrů čtverečních nových pronajímatelných ploch.
Huť František v Sázavě je menší a lokálnější případ stejného trendu. Neaspiruje na novou městskou čtvrť ani obří development. Chce proměnit historický průmyslový areál v živé místo, které propojí regionální turistiku, kulturu, firemní akce a nově i gastronomii.
V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem.
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Sázava má vlastní industriální příběh
Sázava má za sebou silný sklářský příběh spojený se jménem Františka Kavalíra a značkou Kavalier. Základní kámen Huti František položil v roce 1882 Josef Kavalír a areál pojmenoval po svém otci. Po více než století se tu vyrábělo sklo pro laboratoře i domácnosti, poslední tavba proběhla v roce 2003.
Pak následovala fáze, kterou zná řada podobných průmyslových staveb, a to konec výroby, hledání nové funkce a riziko chátrání. Areál se podařilo zachránit, znovu otevřít veřejnosti a dnes vstupuje do další etapy. Už nejde jen o připomínku sklářské historie, ale o hledání současného ekonomického modelu pro místo s mimořádnou atmosférou.
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